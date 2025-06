Сиквел Death Stranding от Хидэо Кодзимы, выживач по «Дюне» и много игр для Nintendo Switch 2: во что мы будем играть в июне

Июнь богат на важные события в мире видеоигр: месяц начнется с выхода Nintendo Switch 2, а закончится релизом новой игры Хидэо Кодзимы. Но если покопаться, всегда можно найти для себя что-то хайповее свежей консоли и страннее Death Stranding с ее смоляными чудовищами. Рассказываем о самых любопытных тайтлах — от выживалки в альтернативном мире «Дюны» до онлайн-шутера во вселенной Alan Wake и симулятора свиданий с мебелью и утварью.

Главные релизы

Nintendo Switch 2

Дата выхода: 5 июня

Не игра, но главный видеоигровой релиз месяца — новая консоль Nintendo. Японская компания решила сделать вторую по счету итерацию и без того невероятно успешного устройства. А ведь за подобное она берется не так уж часто, предпочитая экспериментировать. Switch 2, само собой, станет значительно мощнее и удобнее оригинала, а одной из фишек этой модели будут встроенные в контроллеры-джойконы Joy-con датчики, позволяющие использовать их как обычные компьютерные мыши.

К старту консоли Nintendo подготовила не так уж много собственных релизов, кроме улучшенных версий старых игр, например The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom. Зато на Switch 2 сразу будет доступно больше десятка хитовых тайтлов последних лет — от переизданий Hitman: World of Assassination и Yakuza 0 до Cyberpunk 2077, Split Fiction и Street Fighter 6.

Mario Kart World

Дата выхода: 5 июня (Nintendo Switch 2)

Главный стартовый эксклюзив Nintendo Switch 2 — первая за восемь лет большая игра серии Mario Kart, где в гонке теперь будет не просто набор трасс, а полноценный открытый мир. Игроки смогут кататься по большой карте, исследуя разные закоулки, собирая коллекционные предметы и проходя испытания. Свободно гонять, как и участвовать в заездах традиционного режима «Гран-при», позволят в одиночку и с друзьями: до четырех игроков на одной консоли и до двадцати — по сети.

К тому же в Mario Kart World появится множество новых предметов (вроде ледяного цветка, которым можно замораживать соперников) и еще один основной режим игры — «Турнир на вылет», где после каждого заезда отсеивают игроков, пришедших последними. Среди играбельных персонажей появится корова. За рулем.

Death Stranding 2: On the Beach

Дата выхода: 26 июня (PlayStation 5)

Продолжение симулятора курьера от одного из самых известных гейм-дизайнеров современности Хидэо Кодзимы. Действие On the Beach развернется чуть менее чем через год после событий оригинальной Death Stranding. Главный герой Сэм Бриджес вернется к работе почтальона в постапокалиптическом мире и впервые отправится за пределы США, чтобы подключить к сети связи новые регионы.

Death Stranding 2 обещает стать куда более динамичной и разнообразной по сравнению с первой частью. Основная цель игры — по-прежнему доставка грузов. Однако сражаться с противниками — как людьми, так и чудовищами, которых называют БТ, — придется значительно чаще, разного оружия и гаджетов для этого станет больше, да и возможность действовать скрытно никто не отменял. Еще в игре будет множество новых построек и видов транспорта и динамическая система погодных явлений, которые придется учитывать, заранее планируя путь до пункта назначения.

И звезд в On the Beach будет больше, чем раньше. К своим ролям вернутся Норман Ридус, Леа Сейду и Трой Бэйкер, а среди новых лиц встретится, например, Эль Фаннинг. Не говоря уже о множестве небольших камео и нескольких подаривших героям свою внешность кинорежиссерах, включая создателя «Безумного Макса» Джорджа Миллера. В горячей любви к его творчеству Кодзима признавался уже не раз.

Во что поиграть еще

Deltarune Chapters 1–4

Дата выхода: 4 июня (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)

Новая игра гейм-дизайнера Тоби Фокса, разработчика инди-RPG Undertale, заслужившей огромную популярность. В Deltarune есть множество отсылок к предыдущему тайтлу разработчика, но ее действие разворачивается в отдельной вселенной.

Основная часть — сюжет, тесно связанный с игровыми механиками. Пользователи смогут исследовать сказочный мир и вступать в сражения, убивая или милуя противников. Кроме того, в Deltarune будет множество разновидностей мини-игр — от стрельбы до исполнения музыкальных произведений. А также возможность погладить собаку. Но это не точно.

Первые две главы вышли в 2018 и 2021 годах, а теперь Фокс выпустит еще две. Это не конец истории, однако остальные части разработчик обещает добавить в бесплатных обновлениях.

Dune: Awakening

Дата выхода: 10 июня (ПК)

Онлайн-симулятор выживания от создателей Conan Exiles и Anarchy Online в фантастической вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта. В игре представлен альтернативный мир, в котором Пола Атрейдеса никогда не существовало, а на планете Арракис бушует война между домами Харконнен и Атрейдес. Игроки берут на себя роль агента ордена «Бене Гессерит», чья цель — отыскать пропавших фременов, обитателей пустынь.

В Awakening позволят создать собственного персонажа, многие же из характерных особенностей мира «Дюны» обуславливают игровые механики. Так, героям необходимо следить за своим уровнем жажды и температурой тела, поддерживать в рабочем состоянии перерабатывающий влагу костюм. Песчаные черви — одна из главных постоянных опасностей мира, со временем же персонажи смогут присоединиться к одному из великих домов и выполнять для него поручения.

MindsEye

Дата выхода: 10 июня (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Фантастический экшен-триллер от студии Build a Rocket Boy, основанной Лесли Бензисом, долгое время продюсировавшим серию Grand Theft Auto. Сюжетная кампания посвящена бывшему военному Джейкобу, в чью голову встраивают экспериментальный имплант, дающий ему способность с легкостью управлять робототехникой. Постепенно герой оказывается втянут в масштабный заговор, куда замешаны правительство и крупные военно-технологические корпорации.

Сюжетная кампания при этом не единственная особенность MindsEye, так как в ПК-версии будет доступен редактор, позволяющий самостоятельно создавать дополнительные уровни, миссии и режимы игры. Разработчики даже планировали сделать собственную платформу для игрового контента, но, кажется, планы на нее теперь под вопросом. К тому же ранние отзывы на MindsEye из превью оказались не ободряющими.

Warhammer 40,000: Space Marine — Master Crafted Edition

Дата выхода: 10 июня (ПК, Xbox Series X|S)

Уже второе по счету переиздание экшена в мрачной фантастической вселенной Warhammer 40,000. Оригинальную игру о капитане отряда космических десантников из ордена Ультрамаринов и его борьбе с орками и силами Хаоса выпустили в 2011 году. Теперь же, после большого успеха вышедшего в 2024-м сиквела, ее решили перевыпустить с улучшенной графикой.

Для Master Crafted Edition обновили текстуры, модели персонажей и звук, добавили поддержку современных дисплеев высокого разрешения. В переиздание войдут не только все дополнения к оригиналу, но и многопользовательские режимы. Сразу после релиза ремастер будет доступен по подписке Game Pass.

Stellar Blade

Дата выхода: 11 июня (ПК)

Хитовый слешер от корейской студии SHIFT UP наконец-то выходит на ПК после года с лишним в статусе эксклюзива PlayStation 5. Действие игры разворачивается на Земле далекого будущего после вторжения чудовищ, практически уничтоживших человечество. Главная героиня Ева — из отряда солдат, посланных на защиту немногих выживших.

Игра получила высокие оценки критиков и пользователей, многие отмечали проработанность ее боевой системы, способной компенсировать слабые RPG-механики и неоригинальность сюжета. Порт для ПК выходит вместе с крупным обновлением, которое добавит в Stellar Blade множество новых костюмов и битву с боссом.

The Alters

Дата выхода: 13 июня (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Фантастический экшен с элементами симулятора выживания и менеджмент-сима с постройкой базы. Игра рассказывает об инженере по имени Ян, который оказывается единственным выжившим из экипажа неудавшейся космической экспедиции. Герою приходится воспользоваться технологией создания альтернативных версий самого себя, чтобы как-то выжить на враждебной планете.

Разработчики из студии 11 bit, известной по Frostpunk и This War of Mine, намерены угодить одновременно фанатам выживачей, менеджмент-симуляторов и научной фантастики в целом, обещая глубокие механики и сюжет. Разветвленное повествование и исследование в игре, похоже, будут занимать особое место, ведь каждый «альтер» Яна — уникальная личность, воплощение того, как бы пошла жизнь героя, если бы он принял другое решение в прошлом.

FBC: Firebreak

Дата выхода: 17 июня (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Кооперативный онлайн-шутер для троих игроков, действие которого развернется в одной вселенной с Control и Alan Wake. Это первый эксперимент в таком жанре для финской студии Remedy, сделавшей себе имя на одиночных сюжетных экшенах. Разработчики нашли особый подход, вдохновляясь Left 4 Dead и задавшись целью сделать проект для тех, кто не любит онлайн-игры или попросту не может найти на них время.

Пользователи исполняют роли сотрудников Федерального бюро контроля, пытающихся выполнить различные задания и устранить проблемы на собственной базе, где из-под управления вышли паранормальные силы. Один матч может занять и 10 минут, и час — все зависит от гибких настроек сложности. Система прогресса и матчмейкинга должна позволить играть даже малоопытным юзерам, никаких «боевых пропусков» и гринда ради наград.

REMATCH

Дата выхода: 19 июня (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One)

Футбольный симулятор, которым неожиданно занялась студия Sloclap, известная по Sifu и Absolver, своим экшенам с глубокими боевыми механиками. Игра заточена под короткие онлайн-матчи в командах по четыре или пять человек. При этом позиция пользователя зависит от положения на поле — можно, например, в любой момент встать в свои ворота и стать голкипером.

За счет непосредственного управления игроками на поле разработчики позиционируют REMATCH как альтернативу приевшимся многим футсимам вроде EA Sports FC (бывшая FIFA). Как подчеркивают создатели, игра целиком построена на честном соперничестве, где умелый геймер всегда найдет возможность одержать победу. А еще симулятор планируют регулярно обновлять, добавляя новые режимы и косметические предметы.

Persona 5: The Phantom X

Дата выхода: 26 июня (ПК, iOS, Android)

Мобильный спин-офф знаменитой JRPG Persona 5, который ранее был доступен эксклюзивно в Китае, наконец выйдет практически во всем мире. Главным героем на этот раз станет совершенно новый персонаж, встречающий знакомую фанатам оригинала команду Призрачных похитителей сердец. Они способны отправляться во внутренние миры людей и заставлять злодеев встать на путь исправления.

В спин-оффе сохранят почти все механики Persona 5, включая пошаговые сражения, прокачку боевых умений героя и его характерных черт, а также систему социальных связей и отношений с другими персонажами. Правда, The Phantom X будет условно-бесплатной и с гача-механиками. Пока не вполне ясно, будут ли те ненавязчивыми или же пользователям придется доплачивать, чтобы получить удовольствие от игры.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster

Дата выхода: 26 июня (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)

Переиздание культового фантастического иммерсив-сима 1999 года, первой большой игры под руководством гейм-дизайнера Кена Левина, чуть позже придумавшего Freedom Force и BioShock.

К 25-летию киберпанк-кошмара на космическом корабле, захваченном продвинутым искусственным интеллектом SHODAN, улучшили не только качество картинки. Студия Nightdive переработала анимацию и модели персонажей, постаравшись сохранить атмосферу и дизайн оригинала. В игру добавили достижения и полноценную поддержку контроллеров — все-таки на консолях ее выпустят впервые. Вряд ли разработку этого ремастера можно было доверить более подходящей команде, ведь Nightdive уже довелось обновить десятки классических игр и сделать ремейк оригинальной System Shock.

Другие релизы

FAST Fusion

Дата выхода: 5 июня (Nintendo Switch 2)

Четвертая по счету игра в фантастической гоночной серии, вдохновленной Wipeout и F-Zero, один из немногих стартовых эксклюзивов Nintendo Switch 2. Игроки участвуют в заездах на антигравитационных болидах, используя прыжки и ускорения. В Fusion также обещают возможность собрать собственный транспорт, а игра первой в серии будет поддерживать разрешение вплоть до 4K и HDR-изображение.

Rune Factory: Guardians of Azuma

Дата выхода: 5 июня (ПК, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)

Спин-офф долгоиграющей серии фэнтезийных RPG с элементами симулятора жизни. Главный герой, обладающий волшебными силами, должен помочь жителям земель Азумы восстановить их поселения после катастрофы. В Guardians of Azuma будут и сражения, но, что важнее, строительство, фермерство и развитие отношений с обитателями мира.

Dragon Is Dead

Дата выхода: 6 июня (ПК)

Мрачный фэнтезийный экшен-платформер с элементами roguelike, который готовится к полноценному релизу спустя год в раннем доступе. Игра с системой лута и прогресса в духе Diablo и других экшен-RPG, а также с визуальным стилем, напоминающим Blasphemous.

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic

Дата выхода: 13 июня (ПК, PlayStation 5)

Очередная игра по сверхпопулярной франшизе об аниматрониках-убийцах. Главный герой Secret of the Mimic — сотрудник компании Fazbear Entertainment, посланный забрать ценный прототип эндоскелета из мастерской изобретателя. Однако уйти оттуда живым будет не самой простой задачей.

Lost in Random: The Eternal Die

Дата выхода: 17 июня (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, NIntendo Switch 2)

Продолжение сказочного приключенческого экшена Lost in Random, вышедшего в 2021 году. На этот раз разработчики решили сделать игру с элементами roguelike в духе Hades, но со своей фишкой: в бою можно будет бросать ожившую игральную кость по прозвищу Фортуна, чьи способности переломят ход сражения.

Date Everything!

Дата выхода: 17 июня (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)

Симулятор свиданий, который доводит жанровые клише до абсурда. Завести роман можно с любым бытовым предметом — от холодильника до игрушечной резиновой уточки. Разработчики обещают около сотни персонажей со своими сюжетными линиями, как минимум по три концовки на каждую. А голоса героям подарили десятки именитых актеров озвучки — от Мэттью Мерсера и Лоры Бэйли из Critical Role до Нила Ньюбона (Астарион в Baldur’s Gate 3), Эшли Джонсон (Элли в The Last of Us) и комика Бреннана Ли Маллигана.

TRON: Catalyst

Дата выхода: 17 июня (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)

Приключенческий экшен по фантастической вселенной фильмов «Трон», рассказывающий о программе «Экзо», которая после необычного происшествия получает не предназначенные ей способности. Создатели Catalyst обещают глубокую боевую систему, гонки на светоциклах и проработанный сюжет.

Hell Clock

Дата выхода: 18 июня (ПК)

Вдохновленный Path of Exile и Hades экшен-«рогалик» с необычным сеттингом: действие игры развернется в альтернативной версии Бразилии конца XIX века. Главный герой отправляется в ад, чтобы спасти душу своего наставника, погибшего в восстании Канудус, и должен всего за семь минут пробиться как можно дальше через орды нечисти.

Warhammer 40,000: Rogue Trader — Lex Imperialis

Дата выхода: 24 июня (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Уже второе крупное дополнение для RPG в мрачной фантастической вселенной настолки Warhammer 40,000. В игру добавят масштабную сюжетную линию на 15 часов прохождения, а также нового спутника и ряд механик, включая животных-фамильяров с особыми боевыми умениями.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Дата выхода: 26 июня (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)

Обновленная версия вышедшей в 2006 году экшен-RPG от создателей Shin Megami Tensei и Persona. В центре сюжета — юный детектив и охотник на демонов Райдо Кудзуноха XVI, которому предстоит защищать Токио начала XX века от нечисти и повстречаться с историческими личностями, включая Григория Распутина.

Автор: Антон Самитов

Фото: Benedikt Wenck / picture alliance via Getty Image