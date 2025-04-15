Брехт, готика, шпиономания и скрюболл: 10 скрытых сокровищ, снятых во время войны

Опереточная (хотя половина героев работает в опере) мелодрама Герберта Раппапорта первые полчаса кажется типичным эскапистским кино. Персонажи только и делают, что поют: то на колхозном поле (вынужденная посадка гражданского Ли-2), то на репетиции, то на вечеринке у главного героя в исполнении Михаила Жарова — пилота гражданской авиации, когда-то, еще в Гражданскую, летавшего на первых истребителях. Правда, эскапизм оправдан сюжетом: действие в начале разворачивается в предвоенное время, и взгляд на него ощутимо ностальгический.

Другой фильм про летчиков, «Небо Москвы», который в том же 1943 году частично снимался в Куйбышеве, изнывавшая в эвакуации съемочная группа между собой называла «Нам бы в Москву». Сцена на ночном балконе с видом на московские огни в «Воздушном извозчике», снятая в алма-атинском павильоне, проникнута тем же ощущением, которое соединяло кинематографистов и сотни тысяч эвакуированных зрителей. Оперное же пение, которое сначала кажется способом растянуть до полного метра сюжет на 15 минут о любви немолодого пилота (Жаров) и начинающей певицы (Людмила Целиковская), между коими почему-то стоит аффектированный тенор-звезда (Григорий Шпигель), во второй половине вырастает в метафору: самолет героя, потерявший навигацию, буквально летит на голос героини, то есть на голос Москвы.

И все же, когда Жаров в одной из сцен поглубже надвигает на глаза шляпу, становится понятно, что, как и его персонаж, он достоин большего: самое место в нуаре рядом с Хамфри Богартом. Вместо этого параллельно Жаров и Целиковская, внеэкранный роман которых тоже начался в Алма-Ате, снимались в «Иване Грозном» Эйзенштейна: он играл Малюту, она — царицу Анастасию. Но на самом деле и в «Воздушном извозчике» нет места нуару. Вместо жестких теней и дурных предзнаменований там игрушечный медвежонок на счастье — он отыграется потом белочкой в «Летят журавли» (пьеса Розова «Вечно живые» тоже писалась в 1943-м). А еще сцена двух поклонников, соревнующихся за право вернуться в квартиру героини, — прототип топтания у подъезда Лукашина и Ипполита из «Иронии судьбы».

Драматизм проникает в фильм почти помимо воли создателей. При всем стремлении к эскапизму положенный героям хеппи-энд в 1943 году не может обещать никто. Имя сценариста обведено в начальных титрах черной рамкой: к моменту выхода фильма Евгений Петров, половина сатирического дуэта «Ильф и Петров», год как был мертв. Он погиб в июле 1942 года, возвращаясь из журналистской командировки в осажденный Севастополь. Самолет, шедший на небольшой высоте, врезался в курган. Летчик Баранов, герой «Воздушного извозчика», в схожих обстоятельствах, разумеется, остается в живых (по крайней мере, в пределах действия фильма), но их с героиней взаимные телефонные признания в любви звучат под конец скорее не страстно, а отчаянно.