Spider-Man 2 и Final Fantasy VII Rebirth на ПК, дополнение к Atomic Heart: главные видеоигры января

Январь — традиционно не самая щедрая на игровые релизы пора, и 2025 год не исключение. Одними из самых громких оказываются ПК-версии блокбастеров последних лет, а большинство игр выходит к концу месяца, предвещая насыщенный февраль. Мы собрали любопытные тайтлы грядущих недель — от портов Marvel’s Spider-Man 2 и Final Fantasy VII Rebirth до тактической игры о заключенных испанского монастыря.

Главные релизы

Final Fantasy VII Rebirth

Дата выхода: 23 января (ПК)

Вторая часть масштабного высокобюджетного ремейка одной из важнейших RPG конца 1990-х — теперь и на ПК. Как и предыдущая глава истории, Final Fantasy VII Remake, она доберется до этой платформы через год после выхода на консолях PlayStation.

Действие Rebirth начинается сразу после финала Remake, когда наемнику Клауду Страйфу и его товарищам удается сбежать из города Мидгара, который контролирует корпорация «Син-Ра». Команда отправляется в путешествие, чтобы помешать военным силам «Син-Ра» и Сефироту, бывшему сослуживцу Клауда, которые пытаются использовать природные источники энергии планеты в собственных целях.

Rebirth продолжает переосмыслять и расширять сюжет оригинальной игры 1997 года, значительно меняя и осовременивая при этом геймплей: тут и сражения в реальном времени со стратегическими элементами, и исследование огромного мира, и десятки побочных заданий. Final Fantasy VII Rebirth стала одной из самых высокооцененных игр 2024 года и номинировалась на семь наград The Game Awards, получив одну — за лучший саундтрек.

Atomic Heart: Enchantment Under the Sea

Дата выхода: 28 января (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One)

Новое крупное сюжетное дополнение к шутеру от студии Mundfish продолжает историю оригинальной игры. «Чары морских глубин» расскажут о том, как главный герой, майор Нечаев, заручившись помощью Близняшки, отправляется в подводный научно-исследовательский комплекс «Нептун», чтобы спасти все человечество. И по пути встречается с мутантами-водяными, а также новыми персонажами вроде говорящего дельфина.

Разработчики обещают, что по сюжету DLC игроки смогут посетить уже знакомые локации, а также получить несколько новых способностей и видов оружия. Среди них будет, например, двуствольный дробовик «Кузьмич», а также кнут для полимерной перчатки, который можно использовать в качестве крюка-кошки.

«Чары» — третье из четырех дополнений, запланированных для Atomic Heart. Как скоро планируют выпустить последнее DLC, пока что неизвестно.

Marvel’s Spider-Man 2

Дата выхода: 30 января (ПК)

Еще один бывший эксклюзив PlayStation, который выходит на ПК через год с лишним после релиза на консолях. Это масштабный экшен в открытом мире от разработчиков Ratchet & Clank с серьезным упором на сюжет и постановочные сцены вроде эпичных погонь и сражений со злодеями.

Игра продолжает историю сразу двух супергероев — Питера Паркера и Майлза Моралеса, которые защищают Нью-Йорк как от преступности, так и от куда более страшных угроз. Оба Человека-паука пытаются совмещать свою личную жизнь с помощью жителям города, и в этот раз их главным противником становится Веном — инопланетный симбиот, живущий за счет других организмов. Но героям предстоит столкнуться и с другими суперзлодеями — от Крейвена-охотника до Песочного человека и Мистерио.

Spider-Man 2 получила восторженные оценки критиков после релиза на PS5, а создателей игры из Insomniac Studios и актеров номинировали за работу на целый ряд различных премий, включая TGA, BAFTA и D.I.C.E. Awards.

Во что поиграть еще

Donkey Kong Country Returns HD

Дата выхода: 16 января (Nintendo Switch)

Переиздание платформера от Nintendo и Retro Studios, который вышел на консолях Wii еще в 2010 году. Рассказывает игра о приключениях Донки Конга и его друга Дидди Конга, которые отправляются за своими бананами, украденными злобным племенем аборигенов.

Оригинальная Donkey Kong Country Returns была первой в подсерии Country, которой не занималась студия Rare, также известная по GoldenEye 007 и франшизе Banjo-Kazooie. Returns по-прежнему остается одной из самых успешных игр о Донки Конге: она любима и критиками, и игроками, а версии для Wii и Nintendo 3DS разошлись общим тиражом чуть меньше 10 миллионов копий. Теперь в нее можно будет сыграть и на Switch.

Dynasty Warriors: Origins

Дата выхода: 17 января (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Первая за семь лет крупная игра в долгоиграющей серии слэшеров, известных крупными сражениями с сотнями противников одновременно. Это уже десятая часть Dynasty Warriors, однако разработчики из японской студии Omega Force, похоже, решили частично перезапустить франшизу.

Как и предыдущие игры серии, Origins вдохновлена классическим китайским романом «Троецарствие», посвященным борьбе за власть трех государств, образовавшихся в Древнем Китае в IV веке. Правда, игра использует этот сеттинг, скорее, как декорации для баталий. Создатели Origins обещают стратегические элементы вроде выбора близких спутников для боя и отдачи приказов войскам, а также самые масштабные битвы в истории Dynasty Warriors. Разработчики хотят, чтобы на экране могло находиться сразу 10 000 солдат.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Дата выхода: 22 января (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Сиквел фэнтезийной метроидвании Ender Lilies, который доберется до полноценного релиза через 10 месяцев после выхода в раннем доступе на ПК.

Действие игры разворачивается через несколько десятилетий после событий оригинала в королевстве, где искусственно созданные существа — гомункулы — превратились в монстров и стали убивать людей. Главная героиня по имени Лайлак, способная «настраивать» гомункулов и освобождать их от скверны, отправляется в путь по медленно гибнущему царству, чтобы предотвратить катастрофу.

Как и в предыдущей части, в Ender Magnolia игрокам предстоит исследовать локации, постоянно получая новые способности, открывающие карту. Каждое подобное умение при этом привязано к определенному спутнику, которых Лайлак будет призывать в бою.

Star Wars: Hunters

Дата выхода: 27 января (ПК)

Условно-бесплатный командный шутер во вселенной «Звездных войн», уже вышедший на смартфонах и Nintendo Switch, выпускают и на ПК. Пока что в раннем доступе.

Сеттинг Hunters — поля боев между разрозненными силами Галактической империи, павшей после событий «Возвращения джедая», победивших повстанцев, а также охотников за головами. Игроки смогут биться друг против друга в командах по четыре человека, выбирая различных персонажей с особыми способностями — от штурмовиков и бойцов вуки до ситхов и мандалорцев.

До сих пор отзывы на мобильные версии игры были довольно смешанными, однако разработчики планируют развивать Hunters, постоянно дополняя шутер новым контентом.

The Stone of Madness

Дата выхода: 28 января (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Вдохновленная полотнами Франсиско де Гойи изометрическая тактическая игра от испанской студии The Game Kitchen, известной по двум частям мрачной метроидвании Blasphemous.

Действие The Stone of Madness разворачивается в XVIII веке в монастыре где-то в Пиренейских горах, который среди прочего служит тюрьмой и лечебницей для душевнобольных. Пятеро заключенных решаются на побег и объединяют свои усилия, чтобы обрести свободу и раскрыть тайны, связанные с этим местом.

Управлять позволят несколькими персонажами, у каждого из которых будут свои сильные и слабые стороны. К примеру, один из героев очень силен, но боится темноты, а другая способна убивать охранников, жертвуя при этом своим психическим здоровьем. Как обещают разработчики, игрокам придется учитывать самочувствие каждого персонажа, а также время суток и расположение охраны.

Eternal Strands

Дата выхода: 28 января (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Фэнтезийный приключенческий экшен, которым занимается независимая студия, основанная Майком Лэйдлоу, бывшим сотрудником BioWare и одним из ведущих дизайнеров первых трех частей серии RPG Dragon Age.

Главная героиня Eternal Strands — девушка по имени Бринн, обладающая волшебной мантией, дарующей ей в том числе силы огня, льда и телекинетические способности. Основной особенностью игры должна стать подробная симуляция окружения и физики. С помощью заклинаний можно сделать себе мост изо льда, поджечь и разрушить препятствие из дерева, а также кидаться различными предметами вплоть до огромных валунов в противников — гигантских големов, защищающих земли.

Судя по геймплейным роликам, разработчики во многом вдохновлялись недавними играми из серии The Legend of Zelda, позаимствовав оттуда в том числе свободное исследование локаций и возможность карабкаться почти по любой поверхности.

Sniper Elite: Resistance

Дата выхода: 30 января (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One)

Очередная игра из популярной серии тактических шутеров в декорациях Второй мировой войны. Игрокам предстоит управлять британскими оперативниками, которые сражаются на стороне французского Сопротивления, чтобы помешать нацистам заполучить некое новое оружие, способное переломить ход войны.

Разработчики из студии Rebellion обещают широкую свободу действий, а также целый ряд многопользовательских механик. Так, сюжетную кампанию позволят пройти в кооперативе от начала до конца, а включенный режим «Лазутчик Оси» позволит игроку вторгаться в прохождение другого в качестве вражеского снайпера. Также в игре будут миссии-испытания на время и полноценные онлайн-матчи, рассчитанные на 16 человек.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Дата выхода: 31 января (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Продолжение научно-фантастической RPG, вышедшей в 2022 году и рассказывающей о «спящем» — рабочем-андроиде. Сознание такого робота — копия, снятая с живого человека, продавшего права на воспроизведение своего разума крупной межпланетной корпорацией.

Как и в первой части Citizen Sleeper, игрок управляет беглым «спящим», утратившим большую часть своих воспоминаний и медленно погибающим без постоянной подпитки особыми веществами-стабилизаторами. Герою придется скрываться от работающих на корпорации охотников за головами, подрабатывать на космических станциях, а также грамотно распределять свое время и ресурсы, чтобы выжить.

Полноценных сражений в Starward Vector снова не будет, зато появятся сразу несколько крупных локаций, собственный корабль, на котором позволят перемещаться между ними, и переработанная система навыков и их проверки с помощью бросков костей.

Другие релизы

Wuthering Waves

Дата выхода: 2 января (PlayStation 5)

Условно-бесплатная экшен-RPG о постапокалиптическом мире, напоминающая Genshin Impact. Выпустят ее на PS5. А к выходу на консоли разработчики запланировали крупнейшее с релиза обновление, которое добавит в игру еще несколько локаций, целую цепочку сюжетных квестов и ряд новых способностей.

Ys Memoire: The Oath in Felghana

Дата выхода: 7 января (PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Переиздание ремейка классической фэнтезийной экшен-RPG о похождениях юноши Адола Кристина, путешествующего по разным континентам и королевствам в поисках приключений. Ранее эта версия игры была доступна за пределами Японии лишь на ПК.

Freedom Wars Remastered

Дата выхода: 7 января (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Обновленная версия фантастической RPG, действие которой разворачивается в далеком будущем, где почти все человечество заключено в городах-тюрьмах, постоянно воюющих друг с другом. Герои вынуждены выполнять опасные задания, чтобы заслужить право на свободу.

Things Too Ugly

Дата выхода: 16 января (ПК)

Головоломка с элементами психологического хоррора и детектива, в которой игроки управляют новым сотрудником загадочной корпорации TEREBRO. Герою предстоит изучать архивы, расшифровывать и сопоставлять необходимую информацию, чтобы узнать тайную историю компании, от которой будет зависеть ее будущее.

Star Wars Episode I: Jedi Power Battles Remaster

Дата выхода: 23 января (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch)

Переиздание экшен-платформера по мотивам «Скрытой угрозы», первого эпизода «Звездных войн». Игрокам позволят поучаствовать в битве за Набу и сразиться с Дартом Молом, а в ремастере, помимо прочего, обещают добавить режим «Новая игра+», позволяющий продолжить игру после прохождения заново, на повышенной сложности со всеми открытыми способностями.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

Дата выхода: 27 января (ПК)

Пятая часть культовой серии файтингов все-таки доберется до ПК. Оригинальная версия вышла на аркадных автоматах еще в 2007 году, но с тех пор игру неоднократно улучшали, обновляли и переиздавали на разных платформах. За основу для ПК-версии взяли самую полную из предыдущих — Ultimate Showdown для PlayStation 4. В ремастере обещают добавить поддержку 4K-разрешения, а также снова доработать баланс сражений.

Darkest Dungeon II: Inhuman Bondage

Дата выхода: 27 января (ПК)

Первое крупное дополнение к вышедшему в 2023 году roguelike. DLC добавит в игру еще один регион — катакомбы, где будут встречаться противники нового типа. Разработчики из студии Red Hook обещают целый ряд новых предметов и дополнительного играбельного персонажа.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

Дата выхода: 28 января (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, позже — Nintendo Switch)

Сиквел двухмерной экшен-RPG о грызунах, защищающих свое королевство от чудовищ. В продолжении главные герои отправятся в опасные северные земли, где смогут отстроить собственное поселение и сразиться с жуткими летучими мышами. Как и в первой части, в Tails of Iron 2 будет боевая система, вдохновленная играми серии Dark Souls.

Orcs Must Die! Deathtrap

Дата выхода: 28 января (ПК, Xbox Series X|S)

Пятая по счету игра серии о противостоянии боевых магов с жестокими орками. Как и предыдущие части, Deathtrap — смесь экшена от третьего лица с жанром tower defence. Однако в этот раз разработчики также добавили roguelike-элементы: игрокам придется постоянно выбирать различные случайные улучшения для персонажа, начиная заново после гибели и пробуя совмещать разные апгрейды.

Автор: Антон Самитов