Месть, богатство, переедание и алкоголизм. Объясняем популярные тропы в южнокорейских сериалах

Дорамы славятся своими узнаваемыми сюжетными элементами, которые не просто формируют основу повествования, но и отражают культурные и социальные особенности корейского общества. Вот шесть ключевых тропов, без которых сегодня трудно представить южнокорейские сериалы.
Богатые и бедные
Один из самых узнаваемых тропов корейских дорам — романтическая история, где главные герои принадлежат к разным социальным слоям. Девушка из бедной семьи (причем в интернете любят шутить на тему того, что, даже если героиня сводит концы с концами, у нее будут идеальный гардероб и сумочки на все случаи жизни) сталкивается с богатым наследником или СЕО корпорации. На первый взгляд, его жизнь кажется идеальной, но за внешним блеском скрываются глубокие проблемы: страх близости, слишком требовательные родители и другие скелеты в шкафу.
Такие сюжеты часто становятся полем для исследования классовых различий и их влияния на отношения. Создатели дорам рассуждают о том, может ли любовь победить, когда герои оказываются перед мучительным выбором между чувствами и общественными предрассудками.
Идеальная иллюстрация тропа — культовый сериал «Мальчики краше цветов». Девушка попадает в элитную школу, где в нее влюбляется обеспеченный красавчик. В эталонной дораме о служебном романе «Деловое предложение» героиня заводит отношения с генеральным директором компании, где она работает. У нее за плечами гора кредитов, а дедушка босса мечтает найти своему внуку невесту по статусу и делает все, чтобы помешать их любви.
В романтических дорамах есть два клише. Если девушка спотыкается, а парень в слоумо ловит ее на лету, будьте уверены: это верный предвестник отношений. А если героиня уронила что-то на пол и герой помогает ей собрать вещи, можно не сомневаться: их союз будет крепким.
Пьем и закусываем
Сцены с едой и выпивкой не просто фон, а важный элемент повествования, который отражает реальную культуру страны и образ жизни корейцев. Ни одна дорама не обходится без эпизодов, где герои сидят за столом, заедают выпивку жареной курочкой, кимчи или в поздний час балуются раменом. Особой популярностью на экране пользуется, конечно, соджу — один из самых узнаваемых напитков в Южной Корее. Он ассоциируется с расслаблением после рабочего дня, корпоративными встречами или неформальными дружескими посиделками. А еще это идеальный способ утопить горечь от ссоры с любимым или справиться с душевной тяжестью.
Дорама «Работай позже, веселись сейчас» — квинтэссенция всего вышеперечисленного. Ни один день лучших подруг не обходится без звона бутылок и разговоров о жизни. В «Необычном адвокате» о юристке с аутизмом пибимпаб становится якорем ее повседневной жизни: блюдо, объединяющее множество ингредиентов, помогает упорядочить хаос вокруг. А вот дорамы «Полночная закусочная» или «Красавчики из лапшичной» лучше ни при каких обстоятельствах не смотреть на голодный желудок.
Путешествия во времени
Временные скачки в далекое прошлое не просто универсальный кинематографический прием для привлечения зрителя. Исторический контекст придает дорамам насыщенности и образовательной ценности, потому что открывает зрителям окно в культуру и обычаи страны. Такие сюжеты также становятся площадкой для размышлений над глубокими и вечными вопросами. Например, что произошло бы, если бы современные ценности, такие как равенство или свобода выбора, проникли в строгую иерархическую структуру прошлого? Что важнее — попытаться изменить свою судьбу или принять ее такой, какая она есть?
Классический пример — «Алое сердце». Ко Ха-джин живет в современном Сеуле, но в результате солнечного затмения переносится в эпоху династии Корё, где ее ждут дворцовые интриги. Детектив «Сигнал» предлагает другой подход. Здесь нет физического перемещения героев во времени, но связь между прошлым и настоящим устанавливается через старую рацию, которая связывает полицейских из разных эпох. В «Выходи замуж за моего супруга» героиня переносится на 10 лет назад, чтобы отомстить мужу за свою смерть.
Сверхъестественные элементы
Кто же не испытывает трепет от магии, потусторонних сил или захватывающих историй о перерождении? Корейская мифология, богатая и многогранная, предоставляет для этого обширное поле для творчества. Она впитала в себя элементы фольклора соседних стран, таких как Китай и Япония, но при этом сохранила уникальный национальный колорит. Благодаря такому разнообразию мотивов корейские сценаристы получают безграничные возможности для создания уникальных историй про загадочных существ.
Например, в «Демоне» бессмертный герой ищет способ завершить свое бренное существование. В «Повелителе солнца» рассказывается история о девушке, которая видит духов. «История девятихвостого лиса» посвящена лисице с девятью хвостами — кумихо. Ее человеческим воплощением здесь является персонаж Ли Дон-ука. Действие мистического сериала «Остров» разворачивается на Чеджудо. Дорама переосмысляет фольклорные легенды о самом большом острове Южной Кореи с богатым шаманским наследием. Согласно местным легендам, каждый природный объект на острове — от вулканических скал до ручьев — имеет своего духа-хранителя.
Школьный буллинг
Тема школьного буллинга актуальна для подростковых сериалов по всему миру, но в Южной Корее она занимает особое место. Почти каждая история, разворачивающаяся в школьных стенах, так или иначе затрагивает эту проблему. Это связано не только с жесткой конкуренцией в системе образования и строгими социальными иерархиями, но и с тем, что общество уделяет повышенное внимание вопросам, связанным с молодежью. Буллинг в корейских школах принимает самые разные формы — от психологического давления и издевательств до физического насилия. В дорамах эти аспекты показываются с предельной откровенностью, порой доходя до шокирующей жестокости, чтобы подчеркнуть реальность и масштаб проблемы.
В зомби-дораме «Мы все мертвы» школьный буллинг становится трагической отправной точкой: из-за издевательств погибает подросток, что в результате цепочки событий приводит к началу зомби-апокалипсиса, охватившего всю школу. В «Триумфе» жестокая травля и сексуализированное насилие становятся катализатором для героини, которая разрабатывает сложный и изощренный план мести своим обидчикам. «Игра в пирамиду» исследует мрачную динамику школьного насилия через систему странного голосования, где девушка с наименьшим количеством баллов оказывается обречена стать очередной жертвой.
Корейцы — амбассадоры историй о мести
Корейцы давно зарекомендовали себя как настоящие мастера историй про месть. Это не просто отдельный троп, а целая философия, где возмездие становится центральным элементом сюжета и инструментом для исследования сложных моральных вопросов. И, в отличие от классических боевиков, где месть часто сводится к физической расправе, в корейских дорамах возмездие становится продуманным многоэтапным процессом. Герой собирает доказательства, разрабатывает план, внедряется в круги врагов и методично уничтожает их.
Такие истории часто используют как платформу для разоблачения системных проблем: коррупции, несправедливости, классового неравенства. Герои, стремящиеся к возмездию, часто сталкиваются не только с личными врагами, но и с целыми структурами власти. Героиня дорамы «Во имя мести» внедряется в закрытый бойцовский клуб, чтобы найти убийцу ее отца. В «Еве» девушка разрабатывает план мести, чтобы уничтожить одну из самых богатых семей Южной Кореи. «Винченцо» стильный и интригующий сериал об итало-корейском мафиози, который решил отомстить нечистым на руку корпорациям. «Итхэвон класс» — история старшеклассника, который вступает в конфликт с сыном влиятельного бизнесмена, что приводит к трагедии: его отца увольняют, а затем убивают. Повзрослев, герой открывает кафе в оживленном районе Сеула и начинает борьбу с обидчиком, используя не открытую конфронтацию, а изящную и продуманную стратегию в бизнесе.
Автор: Кира Голубева