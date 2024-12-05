Месть, богатство, переедание и алкоголизм. Объясняем популярные тропы в южнокорейских сериалах

Такие истории часто используют как платформу для разоблачения системных проблем: коррупции, несправедливости, классового неравенства. Герои, стремящиеся к возмездию, часто сталкиваются не только с личными врагами, но и с целыми структурами власти. Героиня дорамы «Во имя мести» внедряется в закрытый бойцовский клуб, чтобы найти убийцу ее отца. В «Еве» девушка разрабатывает план мести, чтобы уничтожить одну из самых богатых семей Южной Кореи. «Винченцо» стильный и интригующий сериал об итало-корейском мафиози, который решил отомстить нечистым на руку корпорациям. «Итхэвон класс» — история старшеклассника, который вступает в конфликт с сыном влиятельного бизнесмена, что приводит к трагедии: его отца увольняют, а затем убивают. Повзрослев, герой открывает кафе в оживленном районе Сеула и начинает борьбу с обидчиком, используя не открытую конфронтацию, а изящную и продуманную стратегию в бизнесе.

Автор: Кира Голубева