Блокбастер об Индиане Джонсе, супергеройский онлайн-шутер и охота на гигантов в VR: главные видеоигры декабря

Рассказываем все, что нужно знать о важнейших играх уходящего года — от новых приключений Индианы Джонса и долгожданной Path of Exile 2 до ремастеров культовой Soul Reaver и симулятора жизни во враждебном ретрофутуристическом мире.

Главные релизы

Path of Exile 2

Дата выхода: 6 декабря (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Долгожданный сиквел, пожалуй, главного «дьяблоида» современности — экшен-RPG Path of Exile. Оригинальную условно-бесплатную онлайн-игру разработчики поддерживают малыми и крупными дополнениями и обновлениями вот уже больше десятка лет. А теперь команда наконец готова представить игрокам полноценное продолжение.

Пока что игра выйдет лишь в раннем доступе, который продлится как минимум полгода, однако поиграть сразу можно будет не только на ПК, но и на консолях. Как говорят создатели PoE 2 из Grinding Gear Games, уже на старте в игре будет три из шести запланированных сюжетных актов, 50 боссов, около 400 разных видов противников и эндгейм-режимы. К полноценному релизу масштабы экшен-RPG планируют увеличить вдвое.

Более того, многие улучшения, на которые игроки потратились в оригинальной Path of Exile, будут доступны игрокам и в сиквеле — разработчики позволят перенести все покупки из первой части во вторую.

Marvel Rivals

Дата выхода: 6 декабря (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Условно-бесплатный командный шутер от третьего лица в духе Overwatch, действие которого развернется во вселенной комиксов Marvel. Поиграть дадут за любого из нескольких десятков героев — от Человека-паука и Росомахи до Грута, Локи и даже Карателя.

Хотя сюжет в онлайн-шутере зачастую не так уж важен, поводом для боя разных персонажей между собой стал глобальный катаклизм в мультивселенной. Злодей Доктор Дум каким-то образом столкнулся с героической версией самого себя из будущего, в результате чего образовалось множество новых миров, а уже существующие оказались под угрозой уничтожения. В результате разные версии супергероев из разных вселенных объединяются в случайные группы, чтобы постараться первыми добраться до Дума и спасти родные миры.

Разработкой шутера вместе с Marvel занималась китайская корпорация NetEase, среди прочего выпустившая игры вроде Naraka Bladepoint и Once Human. В Marvel Rivals уже на релизе будет больше 33 персонажей и пять разных игровых карт, причем в игру планируют добавлять все новых героев, режимы и прочий контент в сезонных боевых пропусках, как в Fortnite или Dota 2.

Indiana Jones and the Great Circle

Дата выхода: 9 декабря (ПК, Xbox Series X|S)

Самая амбициозная и масштабная за долгие годы игра о знаменитом археологе и искателе приключений. The Great Circle расскажет оригинальную историю, действие которой развернется в 1937 году, между событиями «Утраченного ковчега» и «Последнего крестового похода».

По сюжету профессор Индиана Джонс становится свидетелем кражи важного артефакта и выясняет, что преступление организовала группа людей, представляющих страны Оси в попытке использовать оккультные силы в своих интересах. Джонс понимает, что поиски гитлеровцев связаны сразу со множеством мистических точек на карте, составляющих огромный круг, опоясывающий весь земной шар. Вместе с журналисткой Джиной Ломбарди археолог отправляется в путешествие, чтобы помешать планам злодеев.

Эта игра основана на идее, которая еще в 2000-х пришла в голову гейм-дизайнеру Тодду Говарду, известному по серии The Elder Scrolls. Однако сам Говард лишь курировал производство The Great Circle, а разработкой занималась студия MachineGames, прославившаяся по Wolfenstein: The New Order и The New Colossus. По сюжету игроки посетят множество разных мест — от египетских пирамид до таиландских храмов, а по ходу дела придется и решать головоломки, и сражаться с хлыстом (или подручными предметами) наперевес, а также переодеваться и скрываться в толпе.

Во что поиграть еще

Delta Force

Дата выхода: 5 декабря (открытое бета-тестирование на ПК)

Возвращение серии тактических шутеров, берущей начало еще в конце 1990-х. Изначально шутер продвигали с подзаголовком Hawk Ops, но решили избавиться от него, позиционируя игру как совершенно новый этап для франшизы.

Пока что релиз состоится на ПК в качестве открытой бета-версии, которую разработчики планируют регулярно улучшать. Студия Team Jade обещает целый ряд одиночных и многопользовательских режимов, восемь играбельных бойцов-оперативников на старте, а также сразу два сеттинга — реального Сомали 1993 года и вымышленного региона Ах-Сарах в 2035 году. Выпустить Delta Force также планируют на консолях и мобильных устройствах, но уже в 2025-м.

Infinity Nikki

Дата выхода: 5 декабря (ПК, PlayStation 5, iOS, Android)

Неожиданный дебют серии игр-«одевалок» Nikki в качестве масштабной RPG, вдохновленной последними частями The Legend of Zelda, в разработке даже участвовал один из дизайнеров Breath of the Wild.

Главная героиня, Никки, вместе со своим котом Момо попадает в волшебный мир, где получает невероятные способности благодаря своему зачарованному платью. Девушке предстоит исследовать огромное параллельное измерение, а также создавать для себя все новые костюмы с самыми разными фантастическими свойствами и одолеть злые силы, поселившиеся в этом мире.

Caves of Qud

Дата выхода: 5 декабря (ПК)

Ретрофутуристическая фэнтезийная RPG-песочница с элементами roguelike и детальной симуляцией мира, находившаяся в разработке более 15 лет. Главная особенность игры — уникальный мир с огромной свободой действий и примитивной ретрографикой (этим Qud во многом напоминает стратегию Dwarf Fortress).

Игрок может создать собственного персонажа, вступать в пошаговые сражения, исследовать мир, общаться с NPC, разрушать препятствия и менять ландшафт мира. А еще мутировать, управлять другими существами, отращивать новые конечности и ссорить между собой крупные фракции.

Среди особенностей релизной версии, выходящей из раннего доступа, — окончание основного квеста, а также полноценный режим обучения, знакомящий игроков с большинством основных механик.

Skydance’s Behemoth

Дата выхода: 5 декабря (ПК, PlayStation 5)

Крупнобюджетная фэнтезийная VR-игра от создателей The Walking Dead: Saints & Sinners. Behemoth — экшен, рассказывающей о полуразрушенном королевстве, жители которого оказались прокляты. Главный герой — воин, пытающийся снять проклятие со своей родной деревни, для чего ему придется одолеть исполинских чудовищ, бродящих по округе.

Разработчики обещают разнообразный и детально проработанный мир, реалистичную симуляцию физики и боевую систему с самыми разными видами оружия — от мечей и топоров до гарпуна, благодаря которому можно будет взбираться на гигантских монстров.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Дата выхода: 10 декабря (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Обновленная версия двух игр из культовой, но, как казалось, давно позабытой фэнтезийной серии о мире под названием Носгот, вдохновленном мифологией разных народов, готическими хоррорами и трагедиями Шекспира.

Две оригинальные части Soul Reaver вышли в 1999 и 2001 годах. Они рассказывали о вампире по имени Разиэль, который гибнет от руки своего господина Каина, но возрождается в качестве существа, питающегося чужими душами, и получает шанс отомстить. Над сюжетом и постановкой дилогии работала гейм-дизайнер Эми Хенниг, создательница серии Uncharted, главного хита консолей PlayStation.

Monument Valley 3

Дата выхода: 10 декабря (Netflix)

Третья часть в одной из самых оригинальных и популярных серий мобильных головоломок, вдохновленных скульптурами минималистов, а также играми вроде Fez и Windosill. Как и раньше, в Monument Valley 3 игроки будут помогать героям пройти через запутанные лабиринты оптических иллюзий и невероятных фигур, будто сошедших с гравюр Эшера.

Триквел будет полноценным эксклюзивом онлайн-кинотеатра Netflix и будет доступен на мобильных устройствах iOS и Android только подписчикам сервиса. Любопытно, что разработчики сотрудничают с компанией уже много лет, с тех пор как игра появилась в одном из эпизодов «Карточного домика».

Alien: Rogue Incursion

Дата выхода: 19 декабря (ПК, PlayStation 5)

Первая масштабная VR-игра во вселенной «Чужого», действие которой развернется на кишащей ксеноморфами исследовательской базе, расположенной на необитаемой планете Пурдан.

Игроки будут управлять бывшей десантницей, которая пытается выяснить, что именно произошло на базе и предотвратить дальнейшее распространение опасных инопланетян. Разработчики Rogue Incursion явно пытались смешать в одной игре напряженную атмосферу Alien Isolation с экшеном в духе «Чужих» Джеймса Кэмерона.

Другие релизы

Animal Crossing: Pocket Camp Complete

Дата выхода: 2 декабря (iOS, Android)

Обновленная версия мобильного симулятора жизни от Nintendo, посвященного обустройству собственного жилья в кемпинге с антропоморфными животными. Изначально игра была условно-бесплатной и требовала подключения к сети, но ее серверы недавно закрыли. Платная Complete, в которую можно будет играть офлайн, полностью заменит оригинал.

Antonblast

Дата выхода: 3 декабря (ПК, Nintendo Switch)

Скоростной инди-платформер, главным героем которого выступает специалист по взрывчатке и демонтажу по прозвищу Динамит Антон, любитель выпить, чью коллекцию дорогого алкоголя украл сам Сатана. Антону придется отправиться в ад, разрушая все на своем пути, а игрокам — освоить всевозможные комбинации прыжков, ускорений и ударов, чтобы как можно скорее привести героя к цели.

Lorelei and the Laser Eyes

Дата выхода: 3 декабря (PlayStation 4, PlayStation 5)

Одна из главных головоломок этого года наконец-то доберется до консолей Sony. Главной героине предстоит исследовать роскошный отель-особняк, полный загадок самого разного толка — от «Как открыть запертую дверь?» до «Как в этом месте работают законы пространства и времени?». Lorelei вышла на ПК и Nintendo Switch еще весной, получив весьма высокие оценки критиков и игроков.

Warhammer 40,000: Darktide

Дата выхода: 3 декабря (PlayStation 5)

Командный онлайн-шутер в мрачной фантастической вселенной выходит на PlayStation 5 через два года после релиза на ПК. Разработчики обещают, что в этой версии будут все улучшения и дополнительный контент, что есть в других версиях игры. А еще она будет поддерживать консоли PlayStation 5 Pro.

Fantasian Neo Dimension

Дата выхода: 5 декабря (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Расширенная и улучшенная версия RPG о путешествии по фантастическому миру, где медленно распространяется загадочная инфекция, лишающая людей эмоций. Разработкой руководил Хиронобу Сакагути, создатель знаменитой серии Final Fantasy. Гейм-дизайнер хотел вернуться к классическому формату JRPG, а также попробовать нечто новое: большая часть локаций в игре — диорамы, которые вручную создавала команда Сакагути. На ПК и консолях игра получит полноценную озвучку, а также улучшенный визуальный ряд.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind

Дата выхода: 10 декабря (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

2D-экшен в духе классических аркадных битемапов, выходивших в 1990-е. Rita’s Rewind рассказывает альтернативную версию событий первых двадцати эпизодов оригинальных «Могучих рейнджеров», во времена которых по сюжету вернулась злодейка Рита Репульса. Разработчики обещают динамичный геймплей с отсылками для самых преданных фанатов франшизы.

The Spirit of the Samurai

Дата выхода: 12 декабря (ПК)

Приключенческий экшен от независимой команды разработчиков о бесстрашном самурае, защищающем родную деревню от демонов и оживших мертвецов. Управлять дадут не только самим японским воителем, но и его союзниками — добрым духом кодамой и храброй кошкой Чисай. В игре будут элементы метроидвании в духе Hollow Knight и Ori, а также графика, сделанная в стиле кукольной покадровой анимации.

Fairy Tail 2

Дата выхода: 12 декабря (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch)

Сиквел масштабной фэнтезийной RPG на основе манги Хиро Масимы «Хвост Феи». Fairy Tail 2 охватит заключительную сюжетную арку оригинала, а также расскажет несколько историй, действие которых разворачивается уже после финала манги. Как отмечают разработчики из Koei Tecmo, также известные по сериям Ninja Gaiden и Dynasty Warriors, во второй части мир стал более открытым, а боевую систему переработали.

Chernobylite

Дата выхода: 13 декабря (Nintendo Switch)

Приключенческая RPG от первого лица в декорациях Чернобыльской зоны отчуждения доберется до консоли Nintendo Switch. В эту версию войдут все ранее вышедшие обновления, дополнительные сюжетные миссии, как и механики из оригинала — от строительства базы до найма команды товарищей-спутников.

Dredge

Дата выхода: 18 декабря (iOS, macOS, Android)

Хоррор-симулятор рыбной ловли, игра-номинант на премию BAFTA и одна из любимиц критиков в 2023 году выходит и на мобильных платформах. Игроки управляют рыболовным судном, пытаясь заработать как можно больше и избежать гибели от щупалец древних чудовищ, обитающих на дне морском. Разработчики перенесут на смартфоны полноценную версию игры, а также все дополнения к ней (которые, правда, придется докупить отдельно).

Автор: Антон Самитов