Что смотреть дома: «Дети перемен», разборки с Лиамом Нисоном и бой с Петром Яном

Нашумевшие ужасы, российский «Медведь» и французский «Холоп». «Уроки китайского», аниме и дунхуа. А еще спорт: турнир UFC в Макао, 16-й тур РПЛ и хоккейный матч между «Локомотивом» и «Торпедо». Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Аниме недели: «Кот-призрак Андзу» Необычный франко-японский мультфильм Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko После смерти матери и бегства отца 11-летняя Карин проводит лето в компании дедушки-священника и огромного кота-призрака, который столь же ленив, сколь и добр. Фильм основан на манге Такаси Имасиро — сборнике зарисовок о жизни людей и духов в небольшом городке. Чтобы история получилась цельной, режиссеры придумали линию с девочкой, а для убедительности быта и движения использовали ротоскопирование. Премьера мультфильма прошла в каннской программе «Двухнедельник режиссеров», а затем его показывали на престижном анимационном смотре в городе Анси. Критики хвалят аниме за ламповую анимацию и сравнивают с работами Хаяо Миядзаки. Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Дунхуа недели: «Боевой континент 2: Непревзойденный клан Тан» Эпос, в котором участвуют «монстры» академии «Шрэк» Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko Основанный 10 000 лет назад выдающийся клан Тан сталкивается с кризисом, который могут разрешить молодое поколение «монстров»-учеников академии «Шрэк», невиданный талант Юйхао Хо, новая система наставников или вмешательство духовного зверя. Продолжение китайского фэнтези-хита по мотивам маньхуа Чжан Вэя, как и прошлые серии, делает студия Sparkly Key Animation Studio. Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе. Подробнее о сериале: Что такое дунхуа? И какое китайское аниме посмотреть? Гид Кинопоиска

Финал недели: «Аркейн» Конец популярной анимации по вселенной League of Legends Где вышло: Netflix — 23 ноября Третий акт второго сезона анимационного приквела MOBA-игры League of Legends. Судя по всему, это будет финал не только сезона, но и всего мультсериала-хита, который хвалят за драйвовую взрослую анимацию, запоминающуюся стилистику, головокружительные экшен-сцены и проработанный мир. Второй акт закончился настоящим кровопролитным хаосом, про который без спойлеров не рассказать! Ждем, что авторы разберутся со всеми клиффхэнгерами. Подробнее о сериале: «Аркейн» вернулся! Рассказываем, что происходит в новых сериях и чем закончился первый сезон

Единоборства недели: Пётр Ян возвращается в октагон UFC Fight Night пройдет в Макао Спустя 10 лет UFC вновь проведет турнир в Макао. В главном бою встретятся бывший чемпион легчайшего веса Пётр Ян и Дейвесон Фигередо. Бразилец дважды становился чемпионом в наилегчайшей категории, а теперь поднялся в вес Яна и чувствует себя там комфортно — у него три победы подряд. В марте 2024 года Пётр Ян завершил трудный отрезок карьеры, начавшийся с ошибки в бою против Алджамейна Стерлинга. Тот запрещенный удар коленом стоил титула, за ним последовала серия из трех поражений. Сейчас Ян — третий номер рейтинга легчайшего веса, а накануне вылета в Макао подписал с промоушеном новый контракт на шесть боев. Обратите внимание, что основной кард начнется непривычно рано — 23 ноября в 14:00 по Москве.

«Хороший хоккей» недели: «Локомотив» — «Торпедо» Матч недели в специальном шоу-формате Кинопоиска «Локомотив» сейчас — первая команда лиги не только по турнирному положению, но и по надежности обороны. Ярославцы пропускают меньше всех. А «Торпедо» Игоря Ларионова — вторая команда КХЛ по результативности. Как это получается у тех и других, в прямом эфире разберется сборная России по хоккейной экспертизе под руководством Дениса Казанского. Чтобы разобраться в двух игровых философиях, нужно включить Кинопоиск 23 ноября в 16:15 по Москве.

Российский футбол недели: 16-й тур РПЛ Клубы возвращаются в гонку после паузы на игры сборных Максимум, что соперникам удавалось сделать в играх с «Краснодаром» в этом сезоне, — сыграть вничью. Футболисты «Химок» попробуют изменить положение дел в субботу в 11:50 по Москве. «Зенит» преследует «Краснодар» по пятам. В случае ошибки конкурента и собственной победы над «Оренбургом» следующую неделю петербуржцы начнут на первой строчке таблицы. Старт игры на стадионе «Газовик» — в 12:00 по Москве. Ключевой матч тура — субботнее дерби «Спартака» и «Локомотива». «Красно-белые» на пятом месте и в хорошей форме. В случае победы в принципиальном матче они сохранят шансы на борьбу за медали перед зимней паузой в чемпионате. Начало прямого эфира — в 17:30 по Москве. «Кинопоиск | Спорт» в Telegram Главное из мира спорта в одном месте

