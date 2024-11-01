Что смотреть дома: «Дети перемен», разборки с Лиамом Нисоном и бой с Петром Яном

Нашумевшие ужасы, российский «Медведь» и французский «Холоп». «Уроки китайского», аниме и дунхуа. А еще спорт: турнир UFC в Макао, 16-й тур РПЛ и хоккейный матч между «Локомотивом» и «Торпедо». Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
«Дурацкое дело нехитрое», — решил режиссер одноименного фильма
Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko
Узнав о смертельном диагнозе, легендарный гангстер (Нисон) решает посвятить остаток жизни исправлению отношений с детьми, но криминальное прошлое его не отпускает. Уже десятый боевик с ирландским актером, снятый с тех пор, как он впервые пообещал завязать с жанром. На этот раз лауреата Венецианского кинофестиваля и номинанта на «Оскар» в драку вовлек норвежец Ханс Петтер Муланд, автор триллера «Дурацкое дело нехитрое» и его авторемейка «Снегоуборщик» (тоже с Нисоном). Западные критики оценили фильм выше «Флешбэка» и «Заложников», но ниже «Пассажира» и «Заложницы». В основном обозреватели хвалят кино за густые нисоновские усищи. Важно: боевик никак не связан с другими «Профессионалами» (с Бельмондо, Стэйтемом, Жаном Рено или Киану Ривзом), так что пересматривать «франшизу» необязательно.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о Лиаме Нисоне:
Необычный франко-японский мультфильм
Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko
После смерти матери и бегства отца 11-летняя Карин проводит лето в компании дедушки-священника и огромного кота-призрака, который столь же ленив, сколь и добр. Фильм основан на манге Такаси Имасиро — сборнике зарисовок о жизни людей и духов в небольшом городке. Чтобы история получилась цельной, режиссеры придумали линию с девочкой, а для убедительности быта и движения использовали ротоскопирование. Премьера мультфильма прошла в каннской программе «Двухнедельник режиссеров», а затем его показывали на престижном анимационном смотре в городе Анси. Критики хвалят аниме за ламповую анимацию и сравнивают с работами Хаяо Миядзаки.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Константин Хабенский, Елизавета Боярская и ожившие игрушки под одной крышей
Где смотреть: Кинопоиск
Родители (Хабенский и Боярская) готовятся ко дню рождения малышки-дочки, пока в их доме устраивают кавардак забавные существа: Крошик, Нюшенька, Ежик, Тигруня, Барашик и Пандочка. Первый полный метр во вселенной «Малышариков», чьи действующие лица — ожившие игрушки. Сюжет разворачивается до событий мультсериала и рассчитан на зрителей 0+. Главной звездой фильма стал британский кот Бублик в исполнении Морфейки, артиста Театра кошек Куклачёва. Кошачий бэкстейдж можно посмотреть тут. За анимацию отвечала завсегдатай франшизы Катерина Савчук, а за игровую часть — Оксана Бычкова («Питер FM», «Еще один год»).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Французский ремейк отечественного хита
Где смотреть: Кинопоиск — с 23 ноября
Владелец сети отелей (Кад Мерад) решает перевоспитать избалованного сына-мажора (Одран Каттен), который устраивает непотребства в номерах (например, из-за него пантера съедает валлаби). Для этого с помощью амбициозного проморежиссера (Кловис Корнийяк) он решает «отправить» сына на 350 лет назад, во времена Людовика XIV. Французский ремейк российского комедийного хита от сценаристов «Бобро поржаловать!» и «Астерикса на Олимпийских играх». Александр Шарло и Франк Манье значительно смягчили характер воспитательного процесса, а героиня Изабель Карре выступает с критикой «крепостного театра».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о ремейках «Холопа»:
Иван Макаревич дебютирует в режиссуре под влиянием аниме
Где смотреть: Кинопоиск, Амедиатека
После смерти мамы Никита (Денис Никитин) переезжает к отцу (Артём Ткаченко), известному фармакологу. Когда за разработкой ученого начинают охотиться опасные люди, он тайно нанимает сыну телохранительницу из китайского клана, которая в совершенстве владеет боевыми искусствами. Мэйлин (Александра Немчинова) следует за Никитой под видом студентки по обмену, но юноша уверен, что она появилась в его жизни неслучайно. Первый оригинальный сериал Амедиатеки и режиссерский дебют Ивана Макаревича («Слово пацана», «Русский бес»). В эпизодах появляются Анна Слю, Анна Михалкова и Михаил Горевой.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Подробнее о сериале:
Эпос, в котором участвуют «монстры» академии «Шрэк»
Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko
Основанный 10 000 лет назад выдающийся клан Тан сталкивается с кризисом, который могут разрешить молодое поколение «монстров»-учеников академии «Шрэк», невиданный талант Юйхао Хо, новая система наставников или вмешательство духовного зверя. Продолжение китайского фэнтези-хита по мотивам маньхуа Чжан Вэя, как и прошлые серии, делает студия Sparkly Key Animation Studio.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Конец популярной анимации по вселенной League of Legends
Где вышло: Netflix — 23 ноября
Третий акт второго сезона анимационного приквела MOBA-игры League of Legends. Судя по всему, это будет финал не только сезона, но и всего мультсериала-хита, который хвалят за драйвовую взрослую анимацию, запоминающуюся стилистику, головокружительные экшен-сцены и проработанный мир. Второй акт закончился настоящим кровопролитным хаосом, про который без спойлеров не рассказать! Ждем, что авторы разберутся со всеми клиффхэнгерами.
Подробнее о сериале:
Авторы «Фишера» сняли новое «Слово пацана» о трех сводных братьях
Где смотреть: Wink, Start
1995 год. ДК ветшают, заводы закрываются, во дворах идут разборки. У водительницы троллейбуса Флоры (Виктория Исакова) есть трое сыновей от разных мужчин: бандит Пётр (Слава Копейкин), художник Юра (Макар Хлебников) и мелкий Руслан (Хетаг Хинчагов). Во времена потрясений и быстрой наживы парни выбирают разные дороги, что, разумеется, ударит по всей семье. Криминальная драма Сергея Тарамаева и Любови Львовой — авторов «Черной весны» и «Фишера». Актерский состав лихой: помимо «пацанов» Копейкина, Льва Зулькарнаева и Андрея Максимова, участвуют Александр Яценко, Сергей Гилёв, Софья Лебедева, Артём Быстров, Тимофей Трибунцев.
Подробнее о сериале:
Кай (Денис Прытков из «Капельника» и «Онегина») — талантливый и самоуверенный шеф, который нередко светится на ТВ и заправляет кухней модного ресторана в Москве. Из-за конфликта с хамоватым посетителем-чиновником его увольняют, однако талант не остается без дела. Устроившись поваром в женскую колонию, Кай намерен со временем открыть собственное заведение и победить в главном кулинарном конкурсе России. Российский ответ «Медведю» и «Точке кипения» сняли Евгений Пузыревский («Бывшая») и Михаила Расходникова («Временные трудности»).
Подробнее о сериале и Денисе Прыткове:
Сирша Ронан в драме Стива МакКуина о поисках сына в Лондоне во время бомбежек
Где смотреть: Apple TV+ — с 22 ноября
1940-й, Лондон. В связи с немецкими бомбежками из города эвакуируют детей, в том числе юного Джорджа (Эллиотт Хеффернан). Однако мальчик решается на опасное приключение, чтобы вернуться к маме (Ронан). Та тоже разыскивает сына в британской столице, где звучат взрывы, а люди терпят лишения. Ранее Стив МакКуин («Стыд», «12 лет рабства») снял документальный фильм «Оккупированный город», посвященный Амстердаму времен Второй мировой, а теперь взялся за драму о лондонцах, которых на фоне немецкого блицкрига встречают герои Ронан и Хеффернана. Например, солдата в исполнении Харриса Дикинсона, а еще бандюгана с лицом Стивена Грэма.
Сказка недели: «Завороженные»
Нетфликсовская версия «Унесенных призраками»
Где вышло: Netflix — с 22 ноября
Принцесса Эллиан (ее озвучила Рэйчел Зеглер из «Вестсайдской истории») ведет полную радостей жизнь, пока загадочные чары не превращают ее родителей (Николь Кидман и Хавьер Бардем) в монстров. Отважная девушка отправляется на поиски антидота, чтобы спасти предков и все королевство Лумбрия, разделившееся надвое. Новая анимационная работа Вики Дженсон, известной по первому «Шрэку» и «Подводной братве». Музыку для мультфильма написал восьмикратный лауреат «Оскара» Алан Менкен («Красавица и чудовище», «Русалочка», «Аладдин»).
Хоррор-сиквел, который превосходит оригинал
Где вышло: Prime Video, iTunes — 19 ноября
Поп-звезда Скай Райли (Наоми Скотт из «Аладдина») возвращается на сцену после годичного перерыва. После автокатастрофы, в которой погиб ее бойфренд, она лечилась от травм, душевных и физических, а также боролась с алкогольной и наркотической зависимостями. Теперь, правда, ее ждет новая напасть: загадочное проклятие сводит с ума, заставляя людей вокруг подозрительно улыбаться. Оглушительно дебютировав «Улыбкой» два года назад, Паркер Финн развивает успех в сиквеле, где значительно усовершенствовал формулу оригинала. Вновь собрать 200 млн долларов не получилось, но зрители и критики улыбаются во все лицо.
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Тру-крайм Ридли Скотта с выдающимся Кристофером Пламмером
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — ретродрама живого классика.
Неутомимый сэр Ридли Скотт выпускает по фильму в год, а то и по два. В этом вышел второй «Гладиатор», а в 2017-м ему удалось подумать о Римской империи, не разбив ни одной колесницы и не разозлив ни одного носорога. Если бы не скандал с заменой Кевина Спейси, «Все деньги мира», вероятно, остались бы в тени сай-фай-хоррора «Чужой: Завет», хотя история Джона Пола Гетти (Пламмер) не менее сурова и эпична. В 1973 году неизвестные злоумышленники крадут в криминальном Риме внука (Чарли Пламмер) самого богатого человека на планете, а тот не торопится платить выкуп.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Хавьер Бардем сыграет опасного человека в ремейке «Мыса страха» (ему не впервой)
Apple TV+ работает над сериалом по роману «Палачи» Джона Д. Макдональда. Книгу уже дважды экранизировали: в 1961-м — Дж. Ли Томпсон, а в 1991-м — Мартин Скорсезе, который вместе со Стивеном Спилбергом выступает продюсером новой телеверсии. Главную роль отдали Хавьеру Бардему. Испанец уже сыграл немало легендарных преступников — от вымышленных Антона Чигура в «Старикам тут не место» и Сильвы в «Скайфолле» до Пабло Эскобара. Криминальный байопик Фернандо Леона Де Араноа интересен тем, что карьера жестокого колумбийского наркобарона показана глазами журналистки Вирджинии (Пенелопа Крус), попавшей под его обаяние.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Энсел Элгорт и Кэн Ватанабэ в журналистском процедурале по реальным событиям
Стильная криминальная драма по мотивам мемуаров Джейка Адельштейна, который навел шороху в Японии 1990-х и стал врагом одного из оябунов (криминалитетов). Альтер эго напористого американского репортера, который стал первым иностранцем в крупной токийской газете, сыграл Элгорт. Разбираться в хитросплетениях этикета и негласных законов консервативного общества ему помогают опытный следователь (Ватанабэ) и гайдзинка-хостес (Рэйчел Келлер), которая и выводит журналиста на якудза (а еще она ему нравится). Увы, в июне Max закрыл «Полицию Токио» после второго сезона, однако она попадала в наши редакционные списки лучших сериалов года в 2022-м и 2024-м.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
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Спорт
Единоборства недели: Пётр Ян возвращается в октагон
UFC Fight Night пройдет в Макао
Спустя 10 лет UFC вновь проведет турнир в Макао. В главном бою встретятся бывший чемпион легчайшего веса Пётр Ян и Дейвесон Фигередо. Бразилец дважды становился чемпионом в наилегчайшей категории, а теперь поднялся в вес Яна и чувствует себя там комфортно — у него три победы подряд.
В марте 2024 года Пётр Ян завершил трудный отрезок карьеры, начавшийся с ошибки в бою против Алджамейна Стерлинга. Тот запрещенный удар коленом стоил титула, за ним последовала серия из трех поражений. Сейчас Ян — третий номер рейтинга легчайшего веса, а накануне вылета в Макао подписал с промоушеном новый контракт на шесть боев.
Обратите внимание, что основной кард начнется непривычно рано — 23 ноября в 14:00 по Москве.
«Хороший хоккей» недели: «Локомотив» — «Торпедо»
Матч недели в специальном шоу-формате Кинопоиска
«Локомотив» сейчас — первая команда лиги не только по турнирному положению, но и по надежности обороны. Ярославцы пропускают меньше всех. А «Торпедо» Игоря Ларионова — вторая команда КХЛ по результативности. Как это получается у тех и других, в прямом эфире разберется сборная России по хоккейной экспертизе под руководством Дениса Казанского. Чтобы разобраться в двух игровых философиях, нужно включить Кинопоиск 23 ноября в 16:15 по Москве.
Российский футбол недели: 16-й тур РПЛ
Клубы возвращаются в гонку после паузы на игры сборных
Максимум, что соперникам удавалось сделать в играх с «Краснодаром» в этом сезоне, — сыграть вничью. Футболисты «Химок» попробуют изменить положение дел в субботу в 11:50 по Москве.
«Зенит» преследует «Краснодар» по пятам. В случае ошибки конкурента и собственной победы над «Оренбургом» следующую неделю петербуржцы начнут на первой строчке таблицы. Старт игры на стадионе «Газовик» — в 12:00 по Москве.
Ключевой матч тура — субботнее дерби «Спартака» и «Локомотива». «Красно-белые» на пятом месте и в хорошей форме. В случае победы в принципиальном матче они сохранят шансы на борьбу за медали перед зимней паузой в чемпионате. Начало прямого эфира — в 17:30 по Москве.
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
Главное из мира спорта в одном месте
Авторы: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко
Фото: Chris Unger / Zuffa LLC via Getty Images, Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images