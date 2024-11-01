Что смотреть дома: «Дети перемен», разборки с Лиамом Нисоном и бой с Петром Яном

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — ретродрама живого классика.

Неутомимый сэр Ридли Скотт выпускает по фильму в год, а то и по два. В этом вышел второй «Гладиатор», а в 2017-м ему удалось подумать о Римской империи, не разбив ни одной колесницы и не разозлив ни одного носорога. Если бы не скандал с заменой Кевина Спейси, «Все деньги мира», вероятно, остались бы в тени сай-фай-хоррора «Чужой: Завет», хотя история Джона Пола Гетти (Пламмер) не менее сурова и эпична. В 1973 году неизвестные злоумышленники крадут в криминальном Риме внука (Чарли Пламмер) самого богатого человека на планете, а тот не торопится платить выкуп.

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