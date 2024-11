Продолжение S.T.A.L.K.E.R., RPG о братьях Марио и история «Тетриса»: главные игры ноября

Возвращение серии S.T.A.L.K.E.R. спустя 15 лет, новые приключения Марио и Луиджи, а также хорроры, детективы, симуляторы и стратегия о жизни муравьев — рассказываем о главных видеоиграх, которые мы ждем в конце осени.

Главные релизы

Mario & Luigi: Brothership

Дата выхода: 7 ноября (Nintendo Switch)

RPG о братьях-водопроводчиках, действие которой развернется в волшебной морской стране Конкордии, которая под действием злых сил превратилась из континента в архипелаг мелких островов. Марио и Луиджи, оказавшиеся в чужих землях, собираются помочь местным жителям снова объединить Конкордию и отправляются в путешествие на корабле, чтобы отыскать все острова, исследовать их и одолеть злодеев.

Игроки будут управлять двумя братьями одновременно, используя их особые способности вроде сил льда и огня, чтобы добираться до труднодоступных регионов, решать головоломки и сражаться. В игре будет пошаговая боевая система, где придется вовремя нажимать нужные кнопки, чтобы успешно проводить или отражать атаки, а также целый ряд полезных в бою предметов и модификаторов.

Brothership — шестая часть RPG-серии Mario & Luigi, которая развивает механики Super Mario RPG, вышедшей еще в 1996 году. Предыдущие ее части выходили лишь на портативных консолях, так что этот цикл игр о приключениях Марио и Луиджи не только возвращается после 9-летнего перерыва, но и впервые посетит старшую платформу Nintendo.

LEGO Horizon Adventures

Дата выхода: 14 ноября (ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch)

Попытка авторов серии Horizon сделать более веселую и несерьезную игру по своей франшизе, а заодно познакомить с ее вселенной даже самых юных игроков, добавив знакомый любителям LEGO-видеоигр юмор и упор на кооператив.

Horizon Adventures пересказывает сюжет Zero Dawn — самой первой части приключений Элой, но более непринужденным тоном. История погубившей мир катастрофы и возрождения человечества тут отходит на дальний план. В этом LEGO-ремейке акцент делают на отношениях главной героини с друзьями и семьей, а также их попытках сохранить родное племя и защититься от звероподобных роботов, которыми управляет цифровой демон.

Игроки смогут изучать разные локации, сражаться с хищными машинами и улучшать собственную базу, украшая ее и отстраивая новые здания. Пройти игру от начала до конца можно будет вместе с друзьями (в локальном или сетевом кооперативе), постепенно открывая дополнительных персонажей.

Microsoft Flight Simulator 2024

Дата выхода: 19 ноября (ПК, Xbox Series X|S)

Сиквел вышедшего в 2020 году масштабного авиасимулятора, в котором воссоздали большую часть территории Земли на основе реальных географических данных.

MFS 2024 — это самостоятельная игра, призванная, по сути, стать не только продолжением, но и полноценной заменой предыдущей части. По словам разработчиков, практически все дополнения к предыдущему авиасиму будут совместимы с новой версией, в которой переработали множество механик и добавили огромное количество самого разного контента.

Так, в MFS 2024 появится множество видов авиатранспорта и соответствующие им задания вплоть до спасательных миссий, тушения пожаров и грузоперевозок с летающим краном. Будут также улучшенная физика полетов, новые погодные и природные явления (включая северное сияние, смену времен года и миграцию животных) и полноценный режим карьеры.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Дата выхода: 20 ноября (ПК, Xbox Series X|S)

Долгожданный сиквел фантастического шутера с элементами хоррора, выживания и RPG от украинской студии GSC Game World. Серия S.T.A.L.K.E.R. вернется спустя 15 лет после релиза «Зова Припяти» в 2009 году, отмены предыдущей версии сиквела в начале 2010-х, а также нескольких переносов даты релиза.

Действие Heart of Chornobyl снова развернется в зоне отчуждения, окружающей Чернобыльскую АЭС. По сюжету серии зона стала значительно более опасной после второй катастрофы в 2006 году, приведшей к появлению необъяснимых аномалий, мутантов, а также редких артефактов, ради которых туда, несмотря на запреты, по-прежнему проникают люди — сталкеры. Главным героем будет один из них, загадочный человек по прозвищу Скиф.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 должен быть огромный открытый мир площадью в 64 квадратных километра, десятки типов оружия и множество разновидностей мутантов, каждый с собственными повадками и методами охоты. Разработчики обещают и систему репутации с разными группировками зоны, а также нелинейный сюжет, который не получится увидеть целиком за одно прохождение. Последние превью, к слову, были в целом положительными, а журналисты особенно отмечали высокую сложность и широкую свободу действий.

Во что поиграть еще

Metal Slug Tactics

Дата выхода: 5 ноября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Ответвление известной серии 2D-шутеров Metal Slug, стартовавшей еще в 1990-е, но теперь в новом для франшизы жанре. Это будет пошаговая тактическая игра в духе XCOM с элементами rogue-like.

Игрокам предстоит управлять командой солдат, у каждого из которых свои характеристики и уникальные способности. Нужно будет следить за уровнем подкрепления и боеприпасов, прокачивать героев, а также проходить циклы миссий, составляя подходящий отряд для каждого задания. Однако если все персонажи погибнут, прохождение кампании придется начинать заново.

Planet Coaster 2

Дата выхода: 6 ноября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Продолжение менеджмент-симулятора, в котором игрокам предлагают отстроить собственный парк аттракционов и управлять им, чтобы привести к успеху (или просто создать идеальный развлекательный парк).

В сиквеле к трем режимам игры («Карьера», «Песочница» и «Испытания») добавили и кооператив, чтобы пользователи могли заниматься строительством вместе, а также посещать парки друг друга. Появится и целый ряд свежих механик вроде возможности добавлять отдельные элементы к уже построенным аттракционам.

Metro Awakening

Дата выхода: 7 ноября (ПК, PlayStation 5)

Приключенческий VR-шутер в постапокалиптической вселенной Metro 2033, который послужит приквелом всей серии игр, основанных на цикле фантастических романов Дмитрия Глуховского. Действие Awakening развернется в 2028 году и расскажет о враче по имени Сердар, который отправляется в тоннели московского метро на поиски своей жены.

В отличие от основной серии игр, упор здесь больше на хоррор и стелс-элементы. Хотя разработчики предыдущих Metro из студии 4A Games помогали в производстве спин-оффа, им занималась прежде всего команда Vertigo Games, у которой уже есть опыт создания VR-игр.

Empire of the Ants

Дата выхода: 7 ноября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Фотореалистичная стратегия от французской студии Tower Five по мотивам романа Бернарда Вербера «Муравьи». Игроки управляют одним из муравьев крупной колонии, который руководит своими товарищами, пытается защитить свой муравейник и привести его к процветанию.

Создатели игры обещают систему адаптивной сложности, сюжет, который расскажет о жизни насекомых в разные времена года, а также разнообразные локации и карты, которые будут значительно меняться в зависимости от времени суток.

Slitterhead

Дата выхода: 8 ноября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Стелс-хоррор, созданием которого руководил гейм-дизайнер Кэйитиро Тояма, приложивший руку к таким игровым франшизам, как Silent Hill, Siren и Gravity Rush. В качестве главного героя игры выступает бестелесная сущность, которую называют Хиоки. Физической формы у нее нет, но она может вселяться в других живых существ, чтобы управлять ими. Ей противостоят загадочные чудовища, которые лишь притворяются людьми. Игрокам нужно освоить способность переселяться из тела в тело, контролируя не только людей, но и животных, чтобы пробираться в труднодоступные места, а также найти и одолеть прячущихся в городе монстров.

The Rise of the Golden Idol

Дата выхода: 12 ноября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Netflix)

Продолжение детективного квеста The Case of the Golden Idol, главная цель которого — изучать места связанных между собой преступлений, искать необходимые улики, сопоставляя информацию и выясняя, что на самом деле произошло в том или ином месте.

Если оригинальная игра рассказывала о событиях XVIII века, то действие Rise разворачивается в 1970-х. Все дела прослеживают историю человека, пытающегося найти некий могущественный артефакт, якобы способный изменить мир. Однако в преступлениях оказываются замешаны самые разные люди — от строителей и сотрудников полиции до политиков и ученых.

Farming Simulator 25

Дата выхода: 12 ноября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Обновленная версия долгоиграющей серии симуляторов фермера от студии GIANTS Software — с расширенными возможностями строительства, земледелия и управления собственной фермой.

Одно из главных нововведений FS 25, по словам разработчиков, — азиатская ферма, где можно использовать новую технику, а также выращивать рис и разводить новые виды животных.

Tetris Forever

Дата выхода: 12 ноября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Большой сборник, релиз которого приурочен к 40-летию «Тетриса». В состав Tetris Forever войдет 15 разных версий легендарной головоломки, в том числе Bombliss, Tetris Battle Garden и воссозданный вариант игры для компьютера «Электроника-60».

Кроме того, в Forever будет особый многопользовательский режим Tetris Time Warp, в котором до четырех игроков соревнуются между собой, но правила игры меняются на ходу, переходя от старых версий «Тетриса» к новым. А еще в сборнике будет интерактивный музей с видеовставками и интервью с Алексеем Пажитновым и другими личностями, важными для истории головоломки.

Hearts of Iron IV: Götterdämmerung

Дата выхода: 14 ноября (ПК)

Очередное масштабное дополнение к глобальной военной стратегии от Paradox Interactive, которая продолжает активно поддерживать игру уже больше восьми лет.

Основные нововведения крупного DLC — переработанная и расширенная система особых проектов (от электроники и ракетостроения до ядерной физики), военные налеты, позволяющие наносить точечные удары по позициям противника. А фокусы развития и альтернативные исторические пути переработали или добавили сразу для нескольких стран — Германии, Австрии, Венгрии и Бельгии.

Genshin Impact

Дата выхода: 20 ноября (Xbox Series X|S)

Условно-бесплатная экшен-RPG от китайской компании HoYoverse, которая захватила ПК и мобильные еще в 2020 году, продолжает расширяться и теперь доберется до консолей Xbox.

Версия для Series X|S будет поддерживать возможность кросс-платформенной игры и общий прогресс между всеми платформами, а подписчики сервиса Game Pass получат некий набор внутриигровых бонусов.

Другие релизы

Goat Simulator: Remastered

Дата выхода: 7 ноября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Обновленная версия безумной экшен-песочницы о козле, творящем хаос и способном уничтожать практически всё на своем пути. В версии для современных консолей и ПК — улучшенная графика, все ранее вышедшие дополнения, а также дополнительные опции кастомизации мира и множество играбельных животных (и не совсем животных).

Death of the Reprobate

Дата выхода: 7 ноября (ПК)

Квест от разработчика-одиночки Джо Ричардсона, завершающий его трилогию приключенческих игр под общим названием «Триптих о Бессмертном Джоне». Как и в предыдущих частях «Триптиха», Four Last Things и The Procession to Calvary, весь визуальный ряд игры составлен из фрагментов полотен художников эпохи Возрождения. Сам автор описывает свои игры как «смесь Monkey Island и „Монти Пайтон“».

Is this Game Trying to Kill Me?

Дата выхода: 13 ноября (ПК)

Смесь квеста от первого лица и хоррора, главный герой которой попадает в хижину в мрачном лесу. Хозяин домика предлагает гостю сыграть в видеоигру, чтобы выбраться, но, как выясняется, игра напрямую связана с домом, а смерть на экране может быть фатальна и для игрока. Авторы обещают несколько концовок, а также множество способов погибнуть.

Dragon Quest III HD-2D Remake

Дата выхода: 14 ноября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Обновленная и улучшенная версия классической RPG, вышедшей еще в 1988 году и рассказывающей о похождениях героя и его спутников, спасающих королевство от злодея по имени Барамос. Это уже не первый ремейк Dragon Quest III, но на этот раз разработчики использовали более современный визуальный стиль с простыми 3D-элементами, знакомый поклонникам Octopath Traveller и других похожих RPG от Square Enix последних лет.

Little Big Adventure — Twinsen’s Quest

Дата выхода: 14 ноября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Переосмысление одного из ранних трехмерных приключенческих экшенов — вышедшей в 1994 году Little Big Adventure. Действие игры разворачивается на крохотной планете вокруг юноши Твинсена, который пытается спасти своих близких и одолеть злодея-ученого и его армию клонов. Создатели ремейка полностью обновили визуальный стиль игры и внесли отдельные изменения в сюжет, но уверяют, что постарались сохранить дух оригинала и привлечь новое поколение фанатов.

Sorry We’re Closed

Дата выхода: 14 ноября (ПК)

Хоррор-игра с ретрографикой, напоминающей о трехмерных хоррорах эпохи первой PlayStation. Главная героиня, отказавшая соблазняющему ее демону, пытается снять с себя проклятие третьего глаза, который позволяет ей заглядывать в параллельный мир. С этим связана одна из главных механик: третий глаз позволяет преодолевать препятствия и видеть уязвимые точки чудовищ, пытающихся ее погубить.

Flint: Treasure of Oblivion

Дата выхода: 14 ноября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Пошаговая тактическая RPG о пиратах XVIII века, вдохновленная историями о настоящих пиратах и приключенческим романом «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Среди главных особенностей Flint — возможность влиять на ход битв, бросая кости, а также сюжетные вставки-комиксы.

Stray

Дата выхода: 19 ноября (Nintendo Switch)

Фантастическая приключенческая игра о коте, попавшем в забытый подземный город роботов, наконец выходит и на Nintendo Switch. На ПК и PlayStation она вышла еще в 2022-м, получив весьма положительные отзывы прессы, а также пару наград The Game Awards.

Threshold

Дата выхода: 19 ноября (ПК)

Приключенческий хоррор, созданный одним человеком — гейм-дизайнером Жюльеном Эвелье, который ранее работал над Dishonored: Death of the Outsider и Deathloop. Главный герой — сотрудник загадочной пограничной станции, мимо которой едет бесконечный поезд. Игрокам предстоит разобраться, что это за место, почему воздуха постоянно не хватает и что будет, если перестать выполнять свою работу.

30 Birds

Дата выхода: 28 ноября (ПК)

Инди-игра, сочетающая в себе двухмерные и трехмерные локации, вдохновленная изобразительным искусством и мифологией Персии. Ее действие разворачивается в волшебном Городе фонарей, откуда пропала богиня-птица Симург. Юный детектив Зиг отправляется на ее поиски и будет решать головоломки, исследовать красочный город и общаться с его обитателями.

Автор: Антон Самитов