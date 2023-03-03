Что смотреть дома: «Второй акт», второй «Джокер» и ЦСКА — «Спартак»

Флоранс (Сейду), Давид (Гаррель), Вилли (Рафаэль Кенар) и Гийом (Венсан Линдон) снимаются в ромкоме, который режиссирует искусственный интеллект. Параллельно они выходят из образа, выясняют отношения, жалуются на условия труда и даже получают звонки от представителей Пола Томаса Андерсона (ну, как минимум один из них).

Многослойная комедия неутомимого приколиста Кантена Дюпьё («Жвалы», «Даааааали!»), который выпускает по фильму-два в год. «Второй акт» показали в Каннах, где озорной взгляд на закулисье пришелся очень кстати (в Guardian его остроумно назвали «суфле самоосознания»).

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