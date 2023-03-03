Что смотреть дома: «Второй акт», второй «Джокер» и ЦСКА — «Спартак»

Ироничное кино о кино с Луи Гаррелем и Леа Сейду, поющий Джокер, которого все разругали (но похвалил Тарантино!) и кринж-комедия с Дюжевым в роли Байдена. А еще спорт — важные матчи «Наполи» и дерби ЦСКА и «Спартака». Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Леа Сейду и Луи Гаррель в производственной комедии Кантена Дюпьё
Где смотреть: Кинопоиск — с 31 октября
Флоранс (Сейду), Давид (Гаррель), Вилли (Рафаэль Кенар) и Гийом (Венсан Линдон) снимаются в ромкоме, который режиссирует искусственный интеллект. Параллельно они выходят из образа, выясняют отношения, жалуются на условия труда и даже получают звонки от представителей Пола Томаса Андерсона (ну, как минимум один из них).
Многослойная комедия неутомимого приколиста Кантена Дюпьё («Жвалы», «Даааааали!»), который выпускает по фильму-два в год. «Второй акт» показали в Каннах, где озорной взгляд на закулисье пришелся очень кстати (в Guardian его остроумно назвали «суфле самоосознания»).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Айла Фишер и Джош Гэд в триллере о двух вдовцах
Где смотреть: Амедиатека
После смерти жены Гэри (Гад) в одиночку воспитывает 11-летнюю дочь Эмму (Ариэль Джой Донохью), страдающую от панических атак. Однажды в их автомобиль врезается Мэри (Фишер), которой удается быстро успокоить девочку, а потом и заручиться симпатией вдовца. Она тоже похоронила мужа и избегает близости из-за тяжелого прошлого. Только у Мэри есть по-настоящему мрачный секрет, заставляющий ее вести жизнь волчицы-одиночки.
Сериал придумал и снял австралиец Эйб Форсайт — режиссер «Маленьких чудовищ», которому когда-то поручали «Возвращение Робокопа». Когда «Волк» только стартовал, за сериалом закрепился статус «проверяющей границы жанра» романтической комедии, но новостей по поводу третьего сезона пока нет.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Новый и более подробный взгляд на карьеру великой актрисы
Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Kion, Okko
20 сентября мир праздновал 90-летие Софи Лорен — легендарной кинодивы, обладательницы двух «Оскаров» (за «Чочару» и почетного). Новый документальный фильм о ней состоит в том числе из редких или отреставрированных интервью и архивных материалов, а среди затронутых в нем сюжетов — детство актрисы во время войны, ее отношения с любимым мужем-продюсером Карло Понти, экранным партнером Марчелло Мастроянни, легендарной студией Cinecittà и Голливудом.
«София» — амбициозный проект журналиста и документалиста Марко Спаньоли, который много времени уделяет киноархивам (другая его страсть — сюжеты об итальянцах и космосе). По мотивам фильма о кинозвезде он также запустил подкаст Voce di una Diva, где еще подробнее рассказывает о жизни Лорен.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Светлана Ходченкова играет школьницу в теле директрисы
Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Kion, Okko
После похода к знахарке беременная 17-летняя Ольга (Екатерина Чаннова) из 2005 года оказывается в 2024-м в теле 36-летней матери-одиночки (Светлана Ходченкова), работающей директрисой школы. Ей предстоит не только стремительно взрослеть, но и воспитывать сына Ивана (Олег Савостюк из «Снегиря»).
Комедия положений Анны Курбатовой, снявшей детективно-социальную драму «Дополнительный урок» и сказку «Мой дикий друг». Это не российский ремейк «Папе снова 17» с Мэттью Перри, хотя сюжетные пересечения очевидны.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Мюзикл недели: «Стоп, ночь»
«Через вселенную», но с песнями A’Studio
Где смотреть: Кинопоиск
Молодой и перспективный музыкант Бейбут (Кеменгер Орал) пытается нащупать баланс между сольным творчеством, игрой в группе и семейным бытом. Однако знакомство с обворожительной танцовщицей Жулдыз (Жасмин Нурахмет) переворачивает его жизнь.
Казахстанский мюзикл по мотивам песен A’Studio, близкий по концепции к «Через Вселенную». Фильм поставил Фархат Шарипов — автор эталонного драмеди гламурных нулевых «Сказ о розовом зайце», криминальной драмы «Тренинг личностного роста», победившей на ММКФ в 2019-м, и ретротрагедии «18 килогерц» о героиновой эпидемии в Алматы 1990-х. Из-за расхождения видения с продюсерами из прокатной версии фильма исчезла фамилия Шарипова. Тем не менее мы считаем, что авторам удалось сложить из хитов группы простую и очаровательную, хотя местами и слишком нравоучительную историю.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Дмитрий Дюжев играет Джо Байдена, который тайком проникает в Россию
Где смотреть: Кинопоиск, Premier
Джо Байден (Дюжев) под прикрытием отправляется в РФ, чтобы выяснить, «почему не работают санкции». По прибытии у него крадут документы, поэтому президент США вынужден теперь жить в хрущевке, водить дружбу с любящим выпить патриотом-физруком (Алексей Демидов) и преподавать в местной школе английский, чтобы накопить на новые документы. Тем временем американские спецслужбы ведут в Белый дом Иваныча (Дюжев) — российского пенсионера, которого они перепутали с Байденом.
Комедию о российской действительности (с намеком на политическую сатиру) снял Евгений Невский, наиболее известный по «Интернам» и «Этерне». В эпизодах появляются Анна Уколова (директриса), Олеся Железняк (сотрудница загса) и Маруся Климова. Сам сериал Дмитрий Дюжев сравнивает с «Невероятными приключениями итальянцев в России».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Комедия Ольги Дибцевой о поисках себя
Где смотреть: Кинопоиск
Лишившись работы и мужа (Антон Филипенко), наивная школьная учительница Лена (Александра Бортич) записывается на тренинг личностного роста «Стать богиней». Правда, смена имиджа и новый поклонник (Сергей Ильин) не слишком помогают героине найти себя.
Режиссерский дебют актрисы Ольги Дибцевой («Озабоченные»), креативным продюсером которого выступил Борис Хлебников. В эпизодах — Антон Васильев, Степан Девонин и Илья Соболев. «Во второй половине есть сцена почти в жанре треш-комедии», — предупреждает в интервью Бортич.
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Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Разруганный суперзлодейский судебный мюзикл с Хоакином Фениксом и Леди Гага
Где смотреть: Prime Video, iTunes
Спровоцировавший в Готэме народный бунт Артур Флек (Феникс) сидит в психиатрической лечебнице Аркхем, дожидаясь суда по делу о пяти убийствах (о убийстве мамы прокурор не знает). На уроках пения, на которые его водит охранник-садист (Брендан Глисон), бедолага знакомится с Ли Квинзель (Гага). Она просто одержима Джокером и готова стать его помощницей. Правда, адвокат Флека, напротив, рассчитывает доказать невменяемость подзащитного, свалив на его вторую личность всю вину.
Тодд Филлипс не планировал снимать продолжение, но, видимо, студия убедила его, что фильм с главным призом Венеции и миллиардными сборами, вдобавок принесший Фениксу долгожданный «Оскар», не может остаться без продолжения. Тогда режиссер «Мальчишника в Вегасе» сочинил «убийственную шутку», сделав «Безумие на двоих» мюзиклом пополам с судебном драмой и уничтожив все то, что так понравилось фанатам Джокера. Квентин Тарантино жест оценил.
Подробнее о фильме:
Лешие, русалки и крипта в современной былине Олега Дивова
Где смотреть: Okko, Start — с 2 ноября
Из секретного института, где изучают магию, сбегает ведьма Хозяйка стихий (Елизавета Юрьева). Она хочет населить мир сказочными существами, а для начала отсекает приволжский город Калязин, где находился НИИ, от остального мира и начинает обращать местных жителей в леших и русалок. На борьбу с нечистью отправляются Алёша Попов (Вадим Соснин), Никита Добрынин (Матвей Зубалевич) и Илья Муромцев (Антон Батырёв), помогать которым будут участковый, батюшка и современные технологии.
Зрелищное этно-фэнтези по сценарию известного фантаста Олега Дивова («Молодые и сильные выживут»). По его словам, зрителей ждет смесь из «славянского фэнтези и советской техномагии». За режиссуру отвечал Евгений Бедарев («Домовой», «Тариф „Новогодний“»).
Мелодрама о страстях в высшей школе для золотой молодежи
Где смотреть: Start — с 1 ноября
Девушка из простой семьи Маша (Тина Стойилкович) учится в престижном столичном вузе. Она не вписывается в мир золотой молодежи, хотя и дружит с мажором Димкой (Степан Белозёров). Когда к ним переводится из Англии ее старый знакомый Роман (Данила Краснов), события в жизни Маши и всего класса начинаются развиваться с пугающем быстротой.
Экранизация подросткового романа Натальи Способиной, рассказывающая о первой любви и дружбе в духе испанского хита «Элита». Постановкой занималась Ника Яковлева («Лэйт Найт Скул», «Хрущевский синдром: Пора взрослеть»). Взрослых сыграли Алексей Агранович, Ольга Ломоносова, Дмитрий Ендальцев и Евдокия Германова.
Вселенную Marvel ждут перемены
Где смотреть: Disney+ — 31 октября
Странствие Агаты Харкнесс (Кэтрин Хан) и ее наспех собранного ковена по Дороге ведьм только близится к концу, но уже одна важная новость для будущего MCU есть. В сериале объявляется могущественная Леди Смерть (Обри Плаза) — воплощение конечности всего сущего, в которую (по комиксам) был влюблен Танос. Последний эпизод лично писала создательница шоу Жаклин Шеффер («Черная Вдова», «Ванда/Вижн»), так что на этом сюрпризы вряд ли закончатся.
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Ошеломительный дебют Ари Астера
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — новая классика хоррора о семейном проклятии.
Семь лет назад на фестивале «Сандэнс» родилась новая звезда американских фильмов ужасов. В полнометражном дебюте Ари Астер размывал грань между драмой и ужасом, мистикой и биологией, страшным и смешным. Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф и Милли Шапиро сыграли обычную семью, которую начинают преследовать жуткие явления, как-то связанные с недавно упокоившейся бабулей.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Юра Борисов в «Готэме»
Нью-йоркская премия Gotham Awards, где отмечают независимых кинематографистов, объявила список номинантов. Среди прочих — Юра Борисов за роль второго плана в «Аноре». Самое время посмотреть еще одного лауреата Канн, где россияне показаны глазами иностранца, а артист играет грубоватого, но сердечного человека из народа. Его Лёха оказывается соседом по купе финской студентки Лоры (Сейди Хаарла), бегущей из Москвы в Мурманск от несчастливой любви. За этот фильм Юхо Куосманен получил Гран-при Каннского кинофестиваля.
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Монументальная драма с одной из лучших ролей Фрэнсис МакДорманд
Одна из важнейших работ в фильмографии МакДорманд (уже десятилетней выдержки). Именно роль Оливии Киттеридж проторила ей дорогу к триумфальным появлениям в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури» и «Земле кочевников», которые принесли актрисе по «Оскару». Пропускать ее перформанс в тонкой драме Лизы Холоденко («Детки в порядке», «Пощечина») о браке, материнстве, суициде и сожалениях точно не стоит.
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Спорт
«Хороший хоккей» недели: «Салават Юлаев» — СКА
Центральный матч игровой недели
Для спортивного шоу-формата Кинопоиска матч лидеров Востока и Запада подходит как никакой другой. СКА набрал сумасшедшую форму уже ко второму месяцу чемпионата: в последних пяти матчах «армейцы с Невы» забросили 32 шайбы. В атаке уфимского клуба правит бригада легионеров, они набирают львиную долю очков. 2 ноября в 15:15 по Москве вместе со сборной России по хоккейной экспертизе смотрим игру, в которой точно не будет закрытых схем.
Армрестлинг недели: East vs West 15
Семеро россиян на главном армфайт-турнире осени
2 ноября в 20:00 по Москве Кинопоиск эксклюзивно покажет большой турнир промоушена East vs West. В главной схватке амбассадор армрестлинга Девон Ларратт поборется с Олегом Петренко за титул чемпиона мира в полутяжелом весе (115 кг). Также на стамбульском турнире выступят семеро российских спортсменов: Ирина Гладкая, Виталий Лалетин, Владимир Майоров, Артур Макаров, Иван Матюшенко, Ибрагим Сагов и Георгий Таутиев. Гладкая и Таутиев дебютируют в промоушене.
Единоборства недели: UFC в Эдмонтоне
Бывший чемпион против бойца, штампующего победы
Единственное поражение в карьере Амир Альбази потерпел еще до подписания в UFC. В главном ММА-промоушене у шведа иракского происхождения шесть побед, четыре из них одержаны досрочно. В ночь с субботы на воскресенье Альбази встретится с Брэндоном Морено, бывшим двукратным чемпионом наилегчайшего веса. Старт главного карда — в 03:00 по Москве.
Европейский футбол недели: матчи тура в больших лигах
«Барселона» и «Наполи» уходят в отрыв
В воскресенье в 18:15 по Москве состоится каталонское дерби: «Барселона» примет «Эспаньол». У команды Луиса Рамиса всего 10 забитых мячей и 17-е место. Матч станет 177-й встречей команд в Ла Лиге, у «Эспаньола» 34 победы.
Голы Хвичи Кварацхелии удерживают «Наполи» на первом месте в Серии А. Отрыв от второго места составляет уже 9 очков, однако у «Интера» есть матч в запасе. Сумеет ли «Аталанта» остановить победную серию неаполитанцев, можно увидеть в прямом эфире 3 ноября в 14:25 по Москве.
Российский футбол недели: 14-й тур РПЛ
Московское дерби и гонка «Локомотива»
2 ноября в 17:50 по Москве «Локомотив» примет «Рубин». Чтобы не выбыть из чемпионской гонки раньше времени, «железнодорожникам» обязательно нужно побеждать. «Спартак» и ЦСКА — на соседних строчках в таблице, но у «армейцев» на одну победу больше. Ставки высоки, а статус дерби придает матчу дополнительное значение. В 20:00 по Москве подключаемся к прямому эфиру «Матч ТВ» на Кинопоиске.
Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко