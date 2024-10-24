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Что нужно знать перед «эль-класико» — главным матчем европейского футбола

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26 октября в испанской Ла Лиге состоится один из главных матчей сезона: действующий чемпион страны, мадридский «Реал», примет в гостях лидера чемпионата — «Барселону». Их игры, которые называются «эль-класико», — почти всегда зрелищная игра, бескомпромиссная борьба и зашкаливающие эмоции; все то, за что мы и любим футбол. И если вы еще не являетесь поклонником этого вида спорта, противостояние «Реала» и «Барселоны» — то, с чего явно стоит начать его смотреть. Кинопоиск показывает в субботу игру, а прямо сейчас рассказывает, как подготовиться к ней.

Соперничество «Реала» и «Барселоны» — главное противостояние в испанском чемпионате. Встречаются два самых титулованных клуба страны: «Реал» 36 раз становился чемпионом Испании (рекорд), 20 раз побеждал в Кубке Короля и 15 раз выигрывал Лигу чемпионов (рекорд), на счету «Блауграны» — 27 чемпионских титулов, 31 Кубок страны и 5 побед в Лиге чемпионов.

Соперничество «Реала» и «Барселоны» имеет настолько культовый статус, что получило собственное название — матчи между двумя этими командами называются «эль-класико». Начиная с 1902 года, «сливочные» и «сине-гранатовые» встречались друг с другом 257 раз. Лидируют в «класико» мадридцы — на их счету 105 побед против 101 у каталонцев.

В какой форме команды подходят к «эль-класико»

«Реал Мадрид»

Королевский клуб провел выдающийся прошлый сезон: мадридцы выиграли и Ла Лигу, и Лигу чемпионов, обыграв в финальном матче дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

В межсезонье «Реал» стал только сильнее, ведь состав мадридского клуба пополнил Килиан Мбаппе, один из самых звездных нападающих мира. Еще одно статусное подписание «сливочных» — 18-летний вундеркинд Эндрик, который обошелся клубу в 35 млн евро.

Новый сезон «сливочные» начали с уверенной победы над «Аталантой» в Суперкубке Европы — матч закончился со счетом 2:0. Однако пока что в игре мадридского клуба встречаются шероховатости: «Реал» потерял очки в трех из десяти матчей чемпионата и отстает от лидирующей «Барселоны» на три очка, а в Лиге чемпионов мадридцы внезапно проиграли французскому «Лиллю» со счетом 0:1 и после трех туров занимают 12-е место в сводной таблице.

Впрочем, к «эль-класико» «Реал» подходит с серией из трех побед во всех турнирах. Ранее на этой неделе «сливочные» со счетом 5:2 разгромили своего соперника по прошлому финалу — дортмундскую «Боруссию». Причем к перерыву на табло отражалось 0:2 в пользу немцев, но во втором тайме подопечные Карло Анчелотти отправили в ворота соперника сразу пять безответных мячей, причем Винисиус Жуниор отметился хет-триком.

«Барселона»

Педри

Для «Барселоны» прошлый сезон сложился тяжеловато: каталонцы заняли лишь второе место в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов вылетели в ¼ финала, уступив по сумме двух матчей французскому ПСЖ. Причем вылет получился довольно унизительным. «Барса» выиграла первый матч со счетом 3:2, но в ответном поединке неожиданно развалилась и проиграла 1:4. В настоящую мыльную оперу превратилась история со сменой главного тренера. Легенда клуба Хави, при котором каталонцы стали чемпионами в сезоне 22/23, объявил о своем уходе еще зимой после тяжелого поражения от «Вильярреала» со счетом 3:5. Руководству клуба вроде бы удалось уговорить Хави остаться еще на год и отработать до конца контракта, затем отношения между тренером и президентом клуба Жоаном Лапортой испортились, и в конце мая Хави все-таки был уволен.

Новым наставником «Барселоны» стал немецкий специалист Ханси Флик. Он наиболее известен по работе в «Баварии», где стал вторым специалистом в истории клуба, приведшим мюнхенцев к «треблу» — победам в чемпионате, Кубке Германии и Лиге чемпионов. И все это в первом сезоне в качестве главного. Впрочем, это достижение пока остается пиковым в карьере тренера. Второй сезон в «Баварии» получился далеко не таким удачным (всего лишь победа в чемпионате), а затем Флик сменил Мюнхен на сборную Германии и сенсационно провалился на Чемпионате мира в Катаре.

В «Барселоне» Флик будет работать в далеко не идеальных условиях: из-за больших долгов команда не соответствует экономическим правилам Ла Лиги и вот уже несколько сезонов не сразу получает разрешение заявить на сезон новичков. Из-за этого каталонцы не всегда могут осуществлять статусные трансферы и вынуждены регулярно продавать дорогих футболистов. Зато сложившиеся условия открывают дорогу в основу талантливым воспитанникам клуба, и пока что воспитанники доставшимся им шансом пользуются на все сто.

Этот сезон «Барселона» начала очень хорошо: у команды девять побед в десяти матчах «Ла Лиги», каталонцы возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на три очка, и есть две победы в трех матчах Лиги чемпионов. На этой неделе «Блауграна» довольно легко разобралась с мюнхенской «Баварией». Подопечные Флика обыграли его бывший клуб со счетом 4:1, причем, как и в матче «Реала» с «Боруссией», не обошлось без хет-трика, чьим автором стал бразильский полузащитник Рафинья.

Каких интриг ждать от матча

Как пройдет первая «эль-класико» Флика и Мбаппе?

Килиан Мбаппе

Субботняя игра станет первой «эль-класико» в карьере Килиана Мбаппе, перешедшего в «Реал» этим летом из французского «Пари Сен-Жермен». Капитан сборной Франции давно входил в планы президента «сливочных» Флорентино Переса, но только в этом году Перес смог переманить звездного страйера на юг. На счету Мбаппе 175 голов в 205 матчах за ПСЖ и еще 48 в 83 матчах за сборную.

Мбаппе неплохо начал сезон: прямо сейчас он второй бомбардир «Реала» в чемпионате (шесть голов и один пас в девяти матчах — больше только у Винисиуса), но матч с «Барсой» станет первой серьезной проверкой для него в новом клубе.

Второй дебютант — тренер «Барселоны» Ханси Флик. При нем каталонцы уже разнесли мюнхенскую «Баварию», однако с испанскими грандами в чемпионате «сине-гранатовые» еще не встречались. При этом, в отличие от «Реала», у «Блауграны» уже есть единичка в графе «Поражения» — в конце сентября каталонцы неожиданно уступили «Осасуне».

Кто займет место в воротах «Барселоны»?

Главная уязвимая позиция «Барсы» прямо сейчас — вратарская. Марк-Андре тер Стеген, железный первый номер «сине-гранатовых» в последние десять лет, в начале осени порвал кресты и, по всей видимости, вернется в строй уже в конце сезона. Его дублер Иньяки Пенья, воспитанник клуба, неплохо смотрелся несколько лет назад в аренде в «Галатасарае», но за три последних сезона в «Барсе» провел в Ла Лиге всего 17 матчей, в которых откровенно не впечатлил. Дошло до того, что на этой неделе группа фанатов организовала в интернете петицию с просьбой не ставить Пенью в ворота на матчи с «Баварией» и «Реалом».

Флик пока верит в Пенью, но на всякий случай руководство клуба подстраховалось и пригласило опытного голкипера Войцеха Шченсны. 34-летний Шченсны, известный по выступлениям за «Арсенал», «Рому» и «Ювентус», летом завершил карьеру. Пойдя на встречу «Юве», поляк расторг контракт с клубом, чем позволил «Старой синьоре» разгрузить платежку и подписать вратаря помоложе. Тогда Шченсны решил, что не хочет выступать за какую-то другую команду, и повесил бутсы на гвоздь, но от предложений из «Барселоны» просто так не отказываются.

Пока что в старте выходит Пенья, а Шченсны набирает форму. Но если Пенья продолжит привозить (а в нескольких последних играх «сине-гранатовых» Иньяки откровенно не выручил), Войцех вполне может вытеснить его из основы.

Обретет ли свою игру Джуд Беллингем?

Джуд Беллингем

Этот англичанин переехал в Мадрид из дортмундской «Боруссии» прошлым летом и провел выдающийся дебютный сезон за «Реал» — 19 голов и 6 результативных пасов в 28 матчах чемпионата. Однако новый сезон Джуду пока дается гораздо хуже: в шести играх Ла Лиги у него скромные 0+1. Впрочем, у такого резкого падения результативности есть вполне логичные объяснения. С приходом Килиана Мбаппе и уходом на пенсию Тони Крооса роль Джуда на поле изменилась: если в прошлом сезоне Беллингем регулярно оказывался на острие атак, то в этом он больше отрабатывает в полузащите и чаще разгоняет атаки, чем завершает их. А еще участвует в прессинге и отборах и выполняет гораздо больше черновой работы. Анчелотти Джудом доволен, а голы рано или поздно придут. В одном только поединке с «Боруссией» англичанин упустил несколько стопроцентных возможностей. Достаточно чуть-чуть подправить реализацию — и мяч окажется в сетке.

За кем следить на поле

Роберт Левандовски переживает вторую молодость

Роберт Левандовски

Свои лучшие годы Левандовски провел в дортмундской «Боруссии», а в Испанию польский нападающий переехал летом 2022 года. Два первых сезона у него выдались достойными (23 мяча в первом сезоне и 19 — во втором), но все же многие эксперты сходились во мнении, что Роберт уже сдает. Все-таки в августе ему исполнилось 36 лет, что для большинства нападающих считается предпенсионным возрастом. Однако с приходом Флика поляк словно бы обрел вторую молодость: в первых десяти матчах чемпионата у него уже 12 мячей и 4 результативные передачи. Такими темпами Левандовски улучшит результат первого года в «Барселоне» уже к середине сезона.

Лука Модрич отказывается стареть

Впрочем, при всех своих заслугах Левандовски будет не самым статусным ветераном на поле. Это звание принадлежит полузащитнику «Реала» Луке Модричу. Хорват в Мадриде уже тринадцатый сезон, за это время он провел за «сливочных» 369 матчей и помог своей команде четырежды стать чемпионом Испании и шесть раз выиграть Лигу чемпионов. В сентябре Модричу исполнилось аж 39, и, хотя он уже не всегда выходит в основном составе и не всегда проводит полные матчи, он появился на поле во всех десяти матчах чемпионата и отыграл 71 минуту в победном матче с «Боруссией».

Ламин Ямаль феерит не по-детски

Воспитанник «Барселоны» Ламин Ямаль, по всей видимости, вознамерился отобрать у Лео Месси звание самого известного выпускника «Ла-Масии». Семнадцатилетний вундеркинд провел выдающийся прошлый сезон, приняв участие в 37 матчах чемпионата и набрав в них 10 очков (5 голов + 5 передач), а летом в качестве игрока основного состава он помог сборной Испании завоевать титул чемпионов Европы. Этот сезон почти наверняка станет еще лучше: Ямаль уже набрал те же самые 10 очков в чемпионате (4 гола + 6 передач), но на это ему потребовалось всего 10 игр. В свои семнадцать Ямаль оценивается в 150 млн евро — это в 100 раз больше, чем стоили в его возрасте Холанд, Неймар и Мбаппе вместе взятые.

Рафинья становится лидером «Барселоны»

Бразильский полузащитник Рафинья Диас проводит в Каталонии уже третий сезон. Два предыдущих бразилец был важной частью команды Хави, но его не ценили ни руководство клуба, ни болельщики. Первые пытались продать игрока в Саудовскую Аравию, вторые требовали подписать на его место Нико Уильямса из «Атлетика». Однако летом Рафинья остался в клубе, а при Флике резко прибавил и превратился в одного из лидеров. Прямо сейчас у Рафиньи те же 10 набранных очков в чемпионате, что и у Ямаля (5 голов + 5 передач), и хет-трик в недавнем матче с «Баварией». Примечательно, что этот хет-трик у бразильца уже второй за сезон!

Винисиус Жуниор идет за «Золотым мячом»

Бразильский нападающий проводит в «Реале» седьмой сезон, и с каждым годом он играет в клубе все более и более важную роль. После ухода Карима Бенземы Вини стал основным нападающим «сливочных» и с задачей своей справляется на все сто. Он забил 24 мяча в 39 матчах за «Реал» в прошлом сезоне, и у него уже 13 набранных очков (8 голов + 5 передач) в 14 матчах этого, в том числе хет-трик в ворота «Боруссии» на этой неделе. Бразилец не отличается идеальным поведением: он регулярно попадает в скандалы, его ненавидят болельщики большинства других испанских команд (да и игроки тоже — на бразильце с большим отрывом фолят больше всех в чемпионате), однако на поле он незаменим, и многие журналисты искренне считают, что в этом году именно у Винисиуса наибольшие шансы на получение престижнейшей награды «Золотой мяч».

Смотрите матч «Реал Мадрид» — «Барселона» на «Матч ТВ» на Кинопоиске.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Emilio Morenatti / AP / TASS, Jose Breton / AP / TASS, Enric Fontcuberta / TASS, Alberto Estevez / TASS

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