Что нужно знать перед «эль-класико» — главным матчем европейского футбола

Бразильский нападающий проводит в «Реале» седьмой сезон, и с каждым годом он играет в клубе все более и более важную роль. После ухода Карима Бенземы Вини стал основным нападающим «сливочных» и с задачей своей справляется на все сто. Он забил 24 мяча в 39 матчах за «Реал» в прошлом сезоне, и у него уже 13 набранных очков (8 голов + 5 передач) в 14 матчах этого, в том числе хет-трик в ворота «Боруссии» на этой неделе. Бразилец не отличается идеальным поведением: он регулярно попадает в скандалы, его ненавидят болельщики большинства других испанских команд (да и игроки тоже — на бразильце с большим отрывом фолят больше всех в чемпионате), однако на поле он незаменим, и многие журналисты искренне считают, что в этом году именно у Винисиуса наибольшие шансы на получение престижнейшей награды «Золотой мяч».