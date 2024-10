Что смотреть дома: «Подростки в космосе», финал «Барсукота», «Дэдпул и Росомаха» и европейский футбол

Отечественный young adult о подростках в космосе и испанский сай-фай о многоэтажной тюрьме. Футбольный аниме-хит и черная метакомедия о супергероях (даже две). А еще российский хоккей, европейский футбол и поединок UFC, на котором Алекс Перейра проведет уже третью защиту пояса чемпиона в полутяжелом весе. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

90-е недели: «Дино», сериал

Криминальная комедия с Алексеем Розиным

Где вышло: Кинопоиск Дино (Розин) — бывший преступник, который в 1990-е чересчур успешно выбивал долги, а теперь живет в доме посреди леса, подальше от людей. Прошлое, однако, настигает: когда авторитет Монтана умирает, его дебиторы переходят по «наследству», и новый босс хочет, чтобы Дино вернулся в дело. Тому придется вспомнить буйные годы и утраченную тогда же любовь всей жизни Анну (Любовь Толкалина). Режиссерский дебют продюсера Тимофея Шарипова, который сработался с Розиным на съемках «Территории». «Живому ископаемому» предстоит в компании Беса (Артур Бесчастный) вспомнить 1990-е, найти их наследие в современной России и, конечно, оценить, как все изменилось.

Сказка недели: «Барсукот. Очень зверский детектив», финал сезона

Лесная история преступлений

Где вышло: Кинопоиск Следствие в Дальнем Лесу продолжается. Зверь, съевший Зайца, так и не обнаружен. У главных подозреваемых найдены и алиби, и душевные травмы, но вечно засыпающий Барсук и его напарник (он же приемный сын) Барсукот не собираются отступать. Продолжение атмосферного детектива для всей семьи — с фактурными персонажами и компактными (всего 12 минут) сериями. Каламбуры, дух «Гравити Фолз» и неожиданные сюжетные повороты не позволят заскучать ни младшеклассникам, ни их родителям. Подробнее о сериале: «Барсукот. Очень зверский детектив»: гид по персонажам и местности



Темное фэнтези недели: «Легенда о Vox Machina», 3-й сезон

Отряд наемников отправляется в ад и обратно

Где вышло: Prime Video Банда разношерстных неудачников, когда-то бравших любое задание за солидную оплату, снова должна спасти вымышленный мир Экзандрия от апокалипсиса. Угроза исходит из ада, где заправляет самопровозглашенный король пепла — дракон Тордак. Миссия невыполнима, но у героев достаточно наглости. Плюс есть неожиданный союзник. Возвращение анимационного хита Prime Video, основанного на веб-сериале Critical Role, где актеры озвучания задорно играли партию в D&D, дурачась и сквернословя. За визуальную сторону отвечает студия Titmouse, приложившая руку к «Пантеону», «Металлопокалипсису» и «Царству падальщиков».

Блюдо недели: «Платформа 2»

Продолжение испанского сай-фая, ставшего хитом в пандемию

Где вышло: Netflix — с 4 октября Горизонтальная тюрьма самоуправления — это башня неизвестной высоты, где на каждом этаже располагаются двое заключенных. Ежедневно сверху опускается платформа с блюдами, которые узники выбирали при зачислении. Чтобы не допустить хаоса и социального неравенства, таинственный лидер заставляет всех питаться тем, что было заказано — так еды хватит всем. Однако внутренние законы тюрьмы тоже не всем по душе. В сиквеле испанского хита Гальдера Гастелу-Уррутии центральной парой оказываются Перемпуан (Милена Смит из «Параллельных матерей») и Замятин (Ховик Кеучкерян). Среди других рабов платформы — Наталия Тена и Антония Сан Хуан.

Что еще смотреть на Кинопоиске

Ретро недели: «Самурай»

Эталонный французский неонуар с Аленом Делоном

Один из самых известных фильмов Жан-Пьера Мельвиля — немногословная история наемного убийцы Жефа Костелло, который живет в соответствии с собственным кодексом чести, даже когда оказывается на волоске от смерти. Невозмутимый Делон в плаще и шляпе, дух нуара и фантазия о японских рыцарях, выверенная работа оператора Анри Декаэ («Четыреста ударов», «Профессионал») — «Самурай» состарился так же торжественно, как и исполнитель главной роли, недавно ушедший из жизни по своим правилам.

Классика недели: «Наследство»

Британский мини-сериал о семейных тайнах

Дэниэл (Роберт Джеймс-Колльер), Сиан (Гейнор Фэй) и Хлои (Джемайма Рупер) узнают, что перед смертью отец Деннис (Ларри Ламб) переписал завещание, и теперь им ничего не достанется. Вдобавок умер он подозрительно, а главной выгодопреобретательницей стала Сьюзан (Саманта Бонд), которую они никогда не видели раньше. «Наследники» по-британски компактнее во всех смыслах: и по отцовским ресурсам, и по хронометражу, но не в вопросах драмы.

Провокация недели: «Шоковая терапия»

Квиз для поклонников сериала «Триггер» и метода Артёма Стрелецкого

Новый сезон «Триггера» в самом разгаре, так что пора убедиться, что вы хорошо помните содержание прошлых серий. 16 вопросов о сюжете, персонажах и географии, четыре уровня сложности — настоящий сеанс шоковой терапии для преданных фанатов шоу.

Спорт

«Хороший хоккей» недели: ЦСКА — «Трактор»

Матч хоккейной недели в новом шоу-формате

5 октября в 16:15 по Москве «Хороший хоккей» продемонстрируют молодые лидеры ЦСКА и «Трактора». Эту игру Кинопоиск покажет в своем новом шоу-формате — с ведущими хоккейными экспертами России в студии. «Армеец» Виталий Абрамов забивает и отдает поровну — у него семь шайб и столько же голевых передач. Чтобы остановить его бомбардирский ход, канадскому тренеру челябинцев Бенуа Гру придется придумать что-то особенное.

Европейский футбол недели: новый тур в больших лигах

Испанская гонка топов, дерзкий «Айнтрахт», «Интер» вне тройки лидеров

В Италии «Интер» подбирается к первой тройке. Чтобы там закрепиться, нужно будет обыграть «Торино», но у «быков» те же самые намерения. Победная серия «Барселоны» оборвалась в прошлом туре, однако «Реал» не сумел воспользоваться ошибкой конкурентов и свой матч сыграл вничью. 5 октября необходимо побеждать крепкий «Вильярреал» Марселино. Сами сине-гранатовые в конце недели сыграют на выезде против «Алавеса». На втором месте Бундеслиги — «Айнтрахт», у которого четыре победы подряд. Франкфуртцы испытают свою удачу и смелость в матче с «Баварией» Венсана Компани 6 октября в 18:25 по Москве.

Российский футбол недели: матчи выходных в РПЛ

«Локомотив» может стать единоличным лидером

В предыдущем туре «Зенит» уступил «Краснодару» в принципиальном матче. Вероятно, 5 октября в 16:30 (Мск) перед стартовым свистком игры с «Оренбургом» мотивация петербуржцев будет зашкаливать. 6 октября в 16:20 (Мск) «Локомотив» примет «Крылья Советов», и в случае победы (и неудачи «Краснодара») «железнодорожники» станут единоличным лидером таблицы. В 19:00 (Мск) стартуют сразу два матча: «Динамо» сыграет с ЦСКА, а «Краснодар» встретит «Химки», чтобы попытаться укрепить свое лидерство в турнире.

Единоборства недели: UFC 307

Главная звезда промоушена снова защищает пояс

В Солт-Лейк-Сити Алекс Перейра проведет уже третью защиту пояса чемпиона в полутяжелом весе. За три года бразилец провел в главном ММА-промоушене девять боев. Пять из них были титульными, столько же раз он получал денежный бонус за выступление вечера. Алекс дерется часто, бьет тяжело и в основном побеждает. На этот раз силу и точность его удара попробует протестировать Халил Раунтри, который и сам умеет заканчивать бои досрочно.

Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, Stefano Guidi / Getty Images, David Ramos / Getty Images, Cathrin Mueller / Getty Images, Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images, Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images