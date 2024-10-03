Что смотреть дома: «Подростки в космосе», финал «Барсукота», «Дэдпул и Росомаха» и европейский футбол

2054 год. Экология Земли ухудшилась настолько, что люди стали жить не больше 30 лет, а экономическое расслоение выросло. Вся надежда на новый безвредный вид энергоносителей, обнаруженный на комете, пролетающей мимо раз в восемь лет. Точнее, на отряд подростков, у которых есть шанс пережить эту миссию. Из 13 желающих с разной мотивацией выберут только шестерых.

Сериал от продюсеров «Трудные подростков» и «Слова пацана». Среди кандидатов — хулиган Кирилл (Косиков) и пара из хороших семей: сын чиновника Марк (Давид Сократян) и Аня (Аржаных), которая не верит в официальную версию смерти папы-ученого. В других ролях — Зулькарнаев, Святослав Рогожан и Николай Шрайбер.

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