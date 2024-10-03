Что смотреть дома: «Подростки в космосе», финал «Барсукота», «Дэдпул и Росомаха» и европейский футбол

Отечественный young adult о подростках в космосе и испанский сай-фай о многоэтажной тюрьме. Футбольный аниме-хит и черная метакомедия о супергероях (даже две). А еще российский хоккей, европейский футбол и поединок UFC, на котором Алекс Перейра проведет уже третью защиту пояса чемпиона в полутяжелом весе. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Остросюжетный сай-фай с Львом Зулькарнаевым, Денисом Косиковым и Софьей Аржаных
Где вышло: Кинопоиск, Wink
2054 год. Экология Земли ухудшилась настолько, что люди стали жить не больше 30 лет, а экономическое расслоение выросло. Вся надежда на новый безвредный вид энергоносителей, обнаруженный на комете, пролетающей мимо раз в восемь лет. Точнее, на отряд подростков, у которых есть шанс пережить эту миссию. Из 13 желающих с разной мотивацией выберут только шестерых.
Сериал от продюсеров «Трудные подростков» и «Слова пацана». Среди кандидатов — хулиган Кирилл (Косиков) и пара из хороших семей: сын чиновника Марк (Давид Сократян) и Аня (Аржаных), которая не верит в официальную версию смерти папы-ученого. В других ролях — Зулькарнаев, Святослав Рогожан и Николай Шрайбер.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Криминальная комедия с Алексеем Розиным
Где вышло: Кинопоиск
Дино (Розин) — бывший преступник, который в 1990-е чересчур успешно выбивал долги, а теперь живет в доме посреди леса, подальше от людей. Прошлое, однако, настигает: когда авторитет Монтана умирает, его дебиторы переходят по «наследству», и новый босс хочет, чтобы Дино вернулся в дело. Тому придется вспомнить буйные годы и утраченную тогда же любовь всей жизни Анну (Любовь Толкалина).
Режиссерский дебют продюсера Тимофея Шарипова, который сработался с Розиным на съемках «Территории». «Живому ископаемому» предстоит в компании Беса (Артур Бесчастный) вспомнить 1990-е, найти их наследие в современной России и, конечно, оценить, как все изменилось.
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Лесная история преступлений
Где вышло: Кинопоиск
Следствие в Дальнем Лесу продолжается. Зверь, съевший Зайца, так и не обнаружен. У главных подозреваемых найдены и алиби, и душевные травмы, но вечно засыпающий Барсук и его напарник (он же приемный сын) Барсукот не собираются отступать.
Продолжение атмосферного детектива для всей семьи — с фактурными персонажами и компактными (всего 12 минут) сериями. Каламбуры, дух «Гравити Фолз» и неожиданные сюжетные повороты не позволят заскучать ни младшеклассникам, ни их родителям.
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Команда из одних нападающих сразится с юношеской сборной Японии
Где вышло: Кинопоиск — с 5 октября
«Блю Лок» — экспериментальный проект, чья задача найти (или создать) лучшего нападающего Японии. Юные форварды соревнуются друг с другом, чтобы в ходе суровых испытаний на выбывание определить будущую звезду национальной команды. Правда, необычный подход идеолога синей тюрьмы Дзимпати Эго смущает национальную футбольную ассоциацию, так что его подопечных ждет матч с юношеской сборной, демонстрация эффективности в действии. Долгожданное продолжение спортивного хита 8bit («О моем перерождении в слизь»).
Смотрите этот сериал и франшизу «Синяя тюрьма: Блю Лок» на Кинопоиске в Плюсе.
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Криминальная драма со звездами «Игры в кальмара» и «Чрезвычайной ситуации»
Где вышло: Кинопоиск, Okko, Wink
Ха Су-ён (Чон До-ён) — бывшая полицейская, отсидевшая два года по чужому делу о наркотиках и коррупции. Начальник и возлюбленный Лим Со-гён (Ли Джон-джэ из «Игры в кальмара») уговорил принять вину за солидную компенсацию, но слово не сдержал. Теперь женщина готова забрать положенное любой ценой.
Криминальная драма О Сын-ука, снимающего по фильму в десятилетие («Килиманджаро», «Бесстыдник»). Главная звезда — До-ён, блиставшая в «Служанке» и «Тайном сиянии», «Чрезвычайной ситуации» и «Убить Пок-сун».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Режиссер «Метода Хитча» и «Метода Комински» снял триллер в замкнутом пространстве
Где вышло: Кинопоиск, Wink, Okko, «Иви», Kion
Лори Солтер (Изабель Фурман из «Дитя тьмы») остается на ночное дежурство в складском комплексе, которым владеет ее семья. Когда подозрительный мужчина (Дон Джонсон) требует ключ от комнаты 234, она чует неладное и сама заглядывает внутрь. Там оказывается Клэйтон (Джек Хьюстон), которому вырезали почку. Вместе им предстоит бороться за жизнь: на склад нападают неизвестные с оружием, радикально настроенные заполучить «пациента».
Клаустрофобный триллер Энди Теннанта, прославившегося мелодрамами «Правила съема: Метод Хитча», «Двое: Я и моя тень», «Анна и король». Сценарий молодого автора Дерека Стейнера, ассистировавшего с написанием «Чепелуэйта».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Отряд наемников отправляется в ад и обратно
Где вышло: Prime Video
Банда разношерстных неудачников, когда-то бравших любое задание за солидную оплату, снова должна спасти вымышленный мир Экзандрия от апокалипсиса. Угроза исходит из ада, где заправляет самопровозглашенный король пепла — дракон Тордак. Миссия невыполнима, но у героев достаточно наглости. Плюс есть неожиданный союзник.
Возвращение анимационного хита Prime Video, основанного на веб-сериале Critical Role, где актеры озвучания задорно играли партию в D&D, дурачась и сквернословя. За визуальную сторону отвечает студия Titmouse, приложившая руку к «Пантеону», «Металлопокалипсису» и «Царству падальщиков».
Продолжение испанского сай-фая, ставшего хитом в пандемию
Где вышло: Netflix — с 4 октября
Горизонтальная тюрьма самоуправления — это башня неизвестной высоты, где на каждом этаже располагаются двое заключенных. Ежедневно сверху опускается платформа с блюдами, которые узники выбирали при зачислении. Чтобы не допустить хаоса и социального неравенства, таинственный лидер заставляет всех питаться тем, что было заказано — так еды хватит всем. Однако внутренние законы тюрьмы тоже не всем по душе.
В сиквеле испанского хита Гальдера Гастелу-Уррутии центральной парой оказываются Перемпуан (Милена Смит из «Параллельных матерей») и Замятин (Ховик Кеучкерян). Среди других рабов платформы — Наталия Тена и Антония Сан Хуан.
Сэм Мендес и Армандо Ианнуччи высмеивают супергеройские франшизы
Где вышло: Max — с 6 октября
Дэниэл (Химеш Патель) — помощник режиссера очередной части супергеройского блокбастера. В отличие от кинокомиксов Marvel, у съемочного процесса куда более захватывающая драматургия. Дэниэлу приходится иметь дело с продюсерскими выходками, нервными срывами режиссера Эрика (Даниэль Брюль), актерскими перепадами настроения и даже повышенной волосатостью от стероидов главной звезды (Билли Магнуссен). Плюс нужно реагировать на соцсети, подгонять технический персонал и так далее.
Первый сериал Мендеса («Красота по-американски», «1917»). Автор идеи и сценарист — Джон Браун («Отбросы», «Битые пиксели», «Наследники»). Среди продюсеров — Ианнуччи («Вице-президент», «Смерть Сталина», «Авеню 5»). Они собрались, чтобы как следует прожарить супергеройское кинопроизводство.
Райан Рейнольдс и Хью Джекман прощаются (кажется) с киновселенной Fox
Где вышло: Prime Video, iTunes
Уэйд Уилсон (Рейнольдс) пытается вести неприметную жизнь торговца подержанными автомобилями, когда узнает, что его вселенная на грани уничтожения. Новый чиновник в Управлении временными изменениями по имени Мистер Парадокс (Мэттью Макфэдиен) торопится решить вопрос как можно скорее. Чтобы его остановить, Дэдпулу нужно разыскать Росомаху (Джекман) и изменить историю.
Заработавший в мировом прокате свыше 1,3 миллиарда супергеройский капустник Шона Леви («Главный герой», «Очень странные дела»). В комплекте — шутки на грани фола, комментарии о политике Disney и, конечно, сотни отсылок к вселенной «Людей Икс», которая схлопнулась после покупки студии Fox.
Подробнее о фильме:
- «Дэдпул и Росомаха»: самый метасимпатичный «Дэдпул» в истории
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- Как работает мультивселенная «Дэдпула и Росомахи»? Отвечаем на все вопросы
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Экранизация готического комикса о мести с Биллом Скарсгардом
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — новая попытка экранизировать «Ворона» Джеймса О’Барра.
История Эрика Дрейвена многим известна по культовому фильму Алекса Пройаса, на съемках которого погиб Брэндон Ли. В версии Руперта Сандерса («Призрак в доспехах», «Белоснежка и охотник») Скарсгард играет наркозависимого в завязке, который также мстит за убитую возлюбленную (FKA Twigs). Злодея сыграл Дэнни Хьюстон, но главная интрига — действительно ли новый «Ворон» так ужасен, как о нем пишут.
Смотрите этот фильм и наше видеоэссе «Как устроен „Ворон“» о нем на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
- «Ворон»: странная смесь «Сумерек» и «Джона Уика» по мотивам готической классики
- Почему в новом «Вороне» нет готики, но есть техно, опера и Тарковский? Рассказывает режиссер Руперт Сандерс
- Проклятие «Ворона»: как продолжения культового фильма убивали франшизу
- «Ворон»: проклятый супергеройский фильм, который убил Брэндона Ли и воскресил готическую культуру
Скандинавский триллер, который пересняли с Макэвоем
В цифровом прокате вышел «Не говори никому» Джеймса Уоткинса («Райское озеро») — ремейк триллера Кристиана Тафдрупа, ставший одной из находок для любителей хоррора два года назад. Историю о семье, которая приехала в загородный дом новых знакомых, а те ведут себя странно, оперативно пересняли с Джеймсом Макэвоем, Маккензи Дэвис и Скутом Макнэри. Теперь посмотреть оригинал даже еще интереснее. Может быть, шокирующий финал не вызовет тех же эмоций, что у первых зрителей, но скандинавская и американская школы хоррора достаточно различаются, чтобы пережить два воистину разных опыта.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Тюремная комедия с Анной Михалковой
Отечественные телевидение и стриминги не устают напоминать, что Михалкова — «обычная женщина». В том же духе работает и Анна Пармас, у которой актриса сыграла в остроумном полнометражном дебюте «Давай разведемся!», а затем в сериале об одухотворенной начальнице колонии. Алёна Неверова стремится привить заключенным интерес к российской культуре, в том числе родственникам по отцовской линии, которые уверены, что ей завещал все деньги покойный олигарх. В разгаре второй сезон, который снимал Эдуард Парри («Пробуждение»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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История первой группы легендарного музыканта
На Кинопоиске появились некоторые премьеры Beat Film Festival, среди которых портрет Ника Кейва в юности. Худой и отчаянный паренек из Мельбурна в 1970-х собирает первую группу из школьных друзей, а впереди переезд в Англию, скандалы, зависимости, взлеты и падения. О более поздней карьере Ника Кейва можно узнать из «20 000 дней на Земле» и «Еще раз с чувством».
Смотрите этот фильм и других участников прошлых фестивалей Beat Film на Кинопоиске в Плюсе.
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Эталонный французский неонуар с Аленом Делоном
Один из самых известных фильмов Жан-Пьера Мельвиля — немногословная история наемного убийцы Жефа Костелло, который живет в соответствии с собственным кодексом чести, даже когда оказывается на волоске от смерти. Невозмутимый Делон в плаще и шляпе, дух нуара и фантазия о японских рыцарях, выверенная работа оператора Анри Декаэ («Четыреста ударов», «Профессионал») — «Самурай» состарился так же торжественно, как и исполнитель главной роли, недавно ушедший из жизни по своим правилам.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Британский мини-сериал о семейных тайнах
Дэниэл (Роберт Джеймс-Колльер), Сиан (Гейнор Фэй) и Хлои (Джемайма Рупер) узнают, что перед смертью отец Деннис (Ларри Ламб) переписал завещание, и теперь им ничего не достанется. Вдобавок умер он подозрительно, а главной выгодопреобретательницей стала Сьюзан (Саманта Бонд), которую они никогда не видели раньше. «Наследники» по-британски компактнее во всех смыслах: и по отцовским ресурсам, и по хронометражу, но не в вопросах драмы.
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Этапный скетчком с Михаилом Галустяном и Сергеем Светлаковым
Отечественная версия «Ваша Бриташа», где иронично родился слогам «Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют» и где Галустян и Светлаков стали неотъемлемой частью отечественного комедийного ландшафта. Зритель, разговаривающий с телевизором, яростный тренер «Газмяса», бездомные с Рублевки и другие образы до сих пор живут если не в новых проектах («Беляковы в отпуске»), то в фольклоре. Среди режиссеров шоу — Пётр Буслов («Бумер») и Максим Пежемский («Мама, не горюй»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Провокация недели: «Шоковая терапия»
Квиз для поклонников сериала «Триггер» и метода Артёма Стрелецкого
Новый сезон «Триггера» в самом разгаре, так что пора убедиться, что вы хорошо помните содержание прошлых серий. 16 вопросов о сюжете, персонажах и географии, четыре уровня сложности — настоящий сеанс шоковой терапии для преданных фанатов шоу.
Играйте в этот и другие квизы вместе с друзьями и семьей на Кинопоиске в Плюсе.
Спорт
«Хороший хоккей» недели: ЦСКА — «Трактор»
Матч хоккейной недели в новом шоу-формате
5 октября в 16:15 по Москве «Хороший хоккей» продемонстрируют молодые лидеры ЦСКА и «Трактора». Эту игру Кинопоиск покажет в своем новом шоу-формате — с ведущими хоккейными экспертами России в студии. «Армеец» Виталий Абрамов забивает и отдает поровну — у него семь шайб и столько же голевых передач. Чтобы остановить его бомбардирский ход, канадскому тренеру челябинцев Бенуа Гру придется придумать что-то особенное.
Европейский футбол недели: новый тур в больших лигах
Испанская гонка топов, дерзкий «Айнтрахт», «Интер» вне тройки лидеров
В Италии «Интер» подбирается к первой тройке. Чтобы там закрепиться, нужно будет обыграть «Торино», но у «быков» те же самые намерения.
Победная серия «Барселоны» оборвалась в прошлом туре, однако «Реал» не сумел воспользоваться ошибкой конкурентов и свой матч сыграл вничью. 5 октября необходимо побеждать крепкий «Вильярреал» Марселино. Сами сине-гранатовые в конце недели сыграют на выезде против «Алавеса».
На втором месте Бундеслиги — «Айнтрахт», у которого четыре победы подряд. Франкфуртцы испытают свою удачу и смелость в матче с «Баварией» Венсана Компани 6 октября в 18:25 по Москве.
Российский футбол недели: матчи выходных в РПЛ
«Локомотив» может стать единоличным лидером
В предыдущем туре «Зенит» уступил «Краснодару» в принципиальном матче. Вероятно, 5 октября в 16:30 (Мск) перед стартовым свистком игры с «Оренбургом» мотивация петербуржцев будет зашкаливать. 6 октября в 16:20 (Мск) «Локомотив» примет «Крылья Советов», и в случае победы (и неудачи «Краснодара») «железнодорожники» станут единоличным лидером таблицы.
В 19:00 (Мск) стартуют сразу два матча: «Динамо» сыграет с ЦСКА, а «Краснодар» встретит «Химки», чтобы попытаться укрепить свое лидерство в турнире.
Единоборства недели: UFC 307
Главная звезда промоушена снова защищает пояс
В Солт-Лейк-Сити Алекс Перейра проведет уже третью защиту пояса чемпиона в полутяжелом весе. За три года бразилец провел в главном ММА-промоушене девять боев. Пять из них были титульными, столько же раз он получал денежный бонус за выступление вечера. Алекс дерется часто, бьет тяжело и в основном побеждает. На этот раз силу и точность его удара попробует протестировать Халил Раунтри, который и сам умеет заканчивать бои досрочно.
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
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Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, Stefano Guidi / Getty Images, David Ramos / Getty Images, Cathrin Mueller / Getty Images, Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images, Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images