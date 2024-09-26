Что смотреть дома: «Противостояние», «Последний богатырь. Наследие», «Спираль» и единоборства

СССР, 1979 год. У трассы недалеко от Магадана находят мешок с обезглавленным трупом. За дело берется полковник Костенко (Вдовиченков), решающий для начала проработать версию с таксистом, что вез убитого. Тот оказывается предателем и военным преступником Кротовым (Гуськов), который подобным образом зверствовал во время Великой Отечественной.

Новую экранизацию романа Юлиана Семёнова, посвятившего Костенко также «Петровку, 38» и «Огарева, 6», снял Тимур Алпатов («Глухарь»). 40 лет назад в советском сериале ведущие роли сыграли Олег Басилашвили и Андрей Болтнев. В новой версии дуэт Вдовиченкова и Гуськова оттеняет ансамбль Сергея Газарова, Дмитрия Куличкова, Карины Андоленко и Ангелины Поплавской.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.