Что смотреть дома: «Противостояние», «Последний богатырь. Наследие», «Спираль» и единоборства

Новая экранизация культового романа Юлиана Семёнова и аниме-долгострой по жуткой манге Дзюндзи Ито. Встреча в одном кадре Джорджа Клуни с Брэдом Питтом и соло Джулии Гарнер. А еще спорт — футбол, хоккей и разные виды единоборств. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

Пандемия недели: «Тихое место. История М» Постапокалипсис из Северной Македонии Где вышло: Кинопоиск, Okko, «Иви» Неизвестная болезнь привела к значительному сокращению населения Земли, а выжившие рассредоточились по безопасным локациям и стараются не производить лишнего шума. Юный Марко (Матей Сиваков) вырос в лесу и ничего не видел за его пределами, однако отправляется в опасное путешествие, когда остается один. Мальчик хочет разыскать маму. Прокатившаяся по жанровым фестивалям антиутопия Вардана Тожии («На терапии»), похожая, как понятно из локализации, на хоррор-хит Джона Красински. Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Мультсериал недели: «Оранжевая корова», 5-й и 6-й сезоны Комедия о невероятных приключениях телят и их родителей Где вышло: Кинопоиск, Premier, Wink, «Иви», Okko Юная Зо и ее младший брат Бо — любознательные дети, чье внимание каждый день привлекают новые предметы, игры и вопросы, от керлинга до огромного валуна, который мешает бегать по полю. Если решить проблему не удается самостоятельно, они обращаются за помощью к родителям или друзьям. Продолжение новейшего хита «Союзмультфильма», созданное под художественным руководством Елены Черновой («Гора самоцветов»). Среди сценаристов — Алексей Котёночкин («Турбозавры»). Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Пранки недели: «Луана», новая серия Анимационный видеодневник девочки-подростка Где вышло: Кинопоиск — с 27 сентября Звезда YouTube Луана рассказывает подписчикам о школьных делах и различных приколах, которые она устраивает с говорящими овощами Картохой и Марко. Например, она может взять в школу любимого песика, а сама вести себя по-собачьи. В общем, девочка дурачится и делится жизой. Авторский проект Ларисы Агишевой, который привлек внимание восьми с половиной миллионов юных (и не очень) подписчиков. На Кинопоиске вас ждет новая серия, тут же можно познакомиться с Луаной, начав с первых эпизодов. Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Кошмар недели: «Квартира 7А» Джулия Гарнер в приквеле «Ребенка Розмари» Где вышло: Paramount+ — с 27 сентября Нью-Йорк, 1965 год. Балерина Терри Джионоффрио (Гарднер) получает серьезную травму ноги во время репетиций, но не готова прощаться с карьерой. К счастью, в этот непростой момент она встречает Кастеветов (Дайэнн Уист и Кевин Макнэлли) — милую пожилую пару, которая предлагает ей бесплатное жилье в многоквартирном доме «Брэмфорд». Сначала Терри думает, что это шанс начать все заново, но затем начинает подозревать неладное. В «Ребенке Розмари» Айры Левина наркозависимая соседка Терри появляется только мельком, перед загадочным суицидом. Австралийская постановщица Натали Эрика Джеймс («Реликвия») решает прояснить историю героини, а заодно и нехорошей квартиры.

Шок недели: «Спираль», мини-сериал Аниме-долгострой по мотивам культовой манги Дзюндзи Ито Где вышло: Adult Swim — с 28 сентября В приморском городке Куродзу происходит всяческая чертовщина, как-то связанная со спиралями. Эту форму принимают предметы, люди и даже природные явления. Зачастую перед тем, как чья-то жизнь оборвется. Школьники Сюити и Кириэ решают сбежать из проклятого места. Экранизация едва ли не самого известного произведения Дзюндзи Ито, которого нередко называют «японским Стивеном Кингом». Режиссер Хироси Нагахама («Мастер Муси») и его команда воспроизводили графический стиль автора с такой скрупулезностью, что дату премьеры несколько раз переносили («Спираль» должна была выйти еще в 2020-м).

Что еще смотреть на Кинопоиске

Спорт

«Хороший хоккей» недели: «Спартак» — ЦСКА Главный матч недели — в шоу-формате 28 сентября в 16:15 по Москве в эфире «Хорошего хоккея» принципиальное московское противостояние. Для большого спортивного эксклюзива Кинопоиска мы отбираем самые яркие матчи игровой недели и разбираем их вместе с ведущими хоккейными экспертами России. В рейтинге игроков лиги с наибольшим количеством очков сразу трое из пяти представляют армейский клуб. Николай Голдобин из «Спартака» ищет свою прошлогоднюю магию, и матч с ЦСКА — лучший момент, чтобы найти ее. «Хороший хоккей» — только на Кинопоиске, еженедельно.

Российский футбол недели: матчи выходных в РПЛ Претенденты на чемпионство выясняют, чьи намерения серьезнее 28 сентября сыграют главные претенденты на чемпионство РПЛ. «Краснодар» примет «Зенит» с неудержимым Лусиано Гонду, а «Локомотив» сыграет со «Спартаком», закрепившимся на пятой строчке таблицы. К вечеру воскресенья позиции одной из команд первой тройки станут существенно надежнее.

Европейский футбол недели: новый тур в лигах Европы «Интер» не на своем месте, мадридское дерби «Интер» уступил в миланском дерби и до игры 28 сентября с «Удинезе» находится на непривычном пятом месте. Этот матч — противостояние французских бомбардиров: Флориан Товен успел на старте сезона трижды забить и отдать одну передачу, а Маркус Тюрам не тратит времени на передачи — у него четыре гола. В воскресенье городское дерби пройдет в Мадриде: «Атлетико» встречает «Реал». Едва Килиан Мбаппе почувствовал себя комфортно в новом клубе, как тут же выбыл из-за травмы на три недели. Возможно, это шанс засверкать для молодого Нико Уильямса из «Атлетико», который пока играет значительно ниже ожиданий.

Единоборства недели: большие выходные ММА, кулачные бои и армрестлинг Бенуа Сен-Дени и Ренато Мойкано Главная кулачная лига Европы везет в Омск большой турнир. 27 сентября Наби Гаджиев и Александр Татарский проведут реванш, первый бой решением забрал Гаджиев. На этот раз на кону чемпионским перстень. Народный чемпион Алексей Мельников сразится с Умаром Муртазалиевым. Марафон единоборств продолжится в субботу турниром King of the table 12, где главный амбассадор армрестлинга Девон Ларратт поборется с немецким силачом Леонидасом Арконой. Предстоящая суббота — редкий шанс посмотреть бои лучшей ММА-лиги мира не в ночное время. В Париже Бенуа Сен-Дени и Ренато Мойкано выяснят, кто из них лучше проводит удушающие приемы. Старт предварительного карда — в 19:00 по Москве, а основной начнется в 22:00. «Кинопоиск | Спорт» в Telegram Главное из мира спорта в одном месте

Авторы: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, sportinfoto / DeFodi Images via Getty Images, Dennis Agyeman / Europa Press via Getty Images, Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images