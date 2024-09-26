Что смотреть дома: «Противостояние», «Последний богатырь. Наследие», «Спираль» и единоборства

Новая экранизация культового романа Юлиана Семёнова и аниме-долгострой по жуткой манге Дзюндзи Ито. Встреча в одном кадре Джорджа Клуни с Брэдом Питтом и соло Джулии Гарнер. А еще спорт — футбол, хоккей и разные виды единоборств. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Владимир Вдовиченков и Алексей Гуськов в экранизации Юлиана Семёнова
Где вышло: Кинопоиск
СССР, 1979 год. У трассы недалеко от Магадана находят мешок с обезглавленным трупом. За дело берется полковник Костенко (Вдовиченков), решающий для начала проработать версию с таксистом, что вез убитого. Тот оказывается предателем и военным преступником Кротовым (Гуськов), который подобным образом зверствовал во время Великой Отечественной.
Новую экранизацию романа Юлиана Семёнова, посвятившего Костенко также «Петровку, 38» и «Огарева, 6», снял Тимур Алпатов («Глухарь»). 40 лет назад в советском сериале ведущие роли сыграли Олег Басилашвили и Андрей Болтнев. В новой версии дуэт Вдовиченкова и Гуськова оттеняет ансамбль Сергея Газарова, Дмитрия Куличкова, Карины Андоленко и Ангелины Поплавской.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Постапокалипсис из Северной Македонии
Где вышло: Кинопоиск, Okko, «Иви»
Неизвестная болезнь привела к значительному сокращению населения Земли, а выжившие рассредоточились по безопасным локациям и стараются не производить лишнего шума. Юный Марко (Матей Сиваков) вырос в лесу и ничего не видел за его пределами, однако отправляется в опасное путешествие, когда остается один. Мальчик хочет разыскать маму. Прокатившаяся по жанровым фестивалям антиутопия Вардана Тожии («На терапии»), похожая, как понятно из локализации, на хоррор-хит Джона Красински.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Комедия с Райли Кио и Джесси Айзенбергом о снежных людях в XXI веке
Где вышло: Кинопоиск
Наши дни, Северная Калифорния. Четверо бигфутов (Айзенберг, Кио, Нэйтан Зеллнер и Кристоф Заяц-Денек) наслаждаются жизнью в дикой природе, куда еще не добралась цивилизация. Их быт неприхотлив, но сопряжен с рядом опасностей, особенно когда они едят ядовитые грибы или дерутся с пумами.
Бессловесный фарс братьев Зеллнер, снявших «Кумико», «Девицу» и сериал «Проклятие». Продюсером пещерной буффонады выступил Ари Астер, а оператором — Майк Гиулакис («Оно приходит за тобой», «Дом с прислугой»).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Комедия о невероятных приключениях телят и их родителей
Где вышло: Кинопоиск, Premier, Wink, «Иви», Okko
Юная Зо и ее младший брат Бо — любознательные дети, чье внимание каждый день привлекают новые предметы, игры и вопросы, от керлинга до огромного валуна, который мешает бегать по полю. Если решить проблему не удается самостоятельно, они обращаются за помощью к родителям или друзьям.
Продолжение новейшего хита «Союзмультфильма», созданное под художественным руководством Елены Черновой («Гора самоцветов»). Среди сценаристов — Алексей Котёночкин («Турбозавры»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Анимационный видеодневник девочки-подростка
Где вышло: Кинопоиск — с 27 сентября
Звезда YouTube Луана рассказывает подписчикам о школьных делах и различных приколах, которые она устраивает с говорящими овощами Картохой и Марко. Например, она может взять в школу любимого песика, а сама вести себя по-собачьи. В общем, девочка дурачится и делится жизой.
Авторский проект Ларисы Агишевой, который привлек внимание восьми с половиной миллионов юных (и не очень) подписчиков. На Кинопоиске вас ждет новая серия, тут же можно познакомиться с Луаной, начав с первых эпизодов.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Дочери Ивана защищают Белогорье и оказываются в современной Москве
Где вышло: Start — с 27 сентября
Иван (Виктор Хориняк) давно обжился в сказочном мире, а у них с Василисой (Александра Урсуляк) выросли две дочери — находчивая Софья (Эвелина Мазурина) да силачка Марья (Арина Рожкова). Когда над Белогорьем нависает новая угроза в лице мага Северина (Александр Устюгов), сестрам придется разделиться. Марья будет сражаться с неприятелем, а Софья отправится в Москву прошлого, где живет молодой Иван (Олег Чугунов).
Многосерийное возвращение богатырского хита снял Антон Маслов, работавший над первым сезоном «Вампиров средней полосы», оператором выступил легендарный Сергей Астахов. В эпизодах — тьма звездных артистов, от Юлии Пересильд в роли молодой Яги (прежнюю играет Елена Яковлева) и Александра Лыкова в прикиде Соловья-разбойника до Никиты Кологривого (Мико/Жико) и Кирилла Зайцева (Финист Ясный сокол).
Смотрите предыдущие части франшизы «Последний богатырь» на Кинопоиске в Плюсе.
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Криминальная комедия с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом
Где вышло: Apple TV+ — с 27 сентября
Когда у окружного прокурора (Эми Райан) возникают проблемы с молодым любовником (Остин Абрамс), она обращается в контору, специализирующуюся на деликатных ситуациях. На место прибывает высококлассный фиксер (Клуни), готовый быстро все разрулить. Правда, следом приезжает еще один (Питт). Ошибка сервиса приводит к соревнованию непримиримых коллег на фоне рождественской ночи.
Отдыхая от «Человека-паука», Джон Уоттс решил снять нарядную комедию с двумя суперзвездами о маскулинности, соперничестве и, конечно, одиночестве. На Венецианском кинофестивале критика приняла фильм сдержанно, а вот ассоциация Fanheart3 закономерно отметила центральный дуэт наградой.
Подробнее о фильме:
Закари Куинто в медицинском процедурале по Оливеру Саксу
Где вышло: NBC
Оливер Вулф (Куинто) — гениальный невролог в больнице общего профиля Бронкса. Несмотря на проблемы с распознанием лиц, он прилагает все усилия, чтобы помочь пациентам. Например, может выкрасть из палаты мужчину с болезнью Альцгеймера и отвезти на свадьбу дочери, надеясь пробудить в том воспоминания о близких.
Сериал NBC, вдохновленный бестселлерами Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу» и «Антрополог на Марсе». За сценарий отвечают Алекс Бергер («Менталист») и Майкл Грасси («Шиттс Крик»), а режиссером выступил Ли Толанд Кригер, снимавший «Век Адалин», «Ривердэйл» и «Ты».
Джулия Гарнер в приквеле «Ребенка Розмари»
Где вышло: Paramount+ — с 27 сентября
Нью-Йорк, 1965 год. Балерина Терри Джионоффрио (Гарднер) получает серьезную травму ноги во время репетиций, но не готова прощаться с карьерой. К счастью, в этот непростой момент она встречает Кастеветов (Дайэнн Уист и Кевин Макнэлли) — милую пожилую пару, которая предлагает ей бесплатное жилье в многоквартирном доме «Брэмфорд». Сначала Терри думает, что это шанс начать все заново, но затем начинает подозревать неладное.
В «Ребенке Розмари» Айры Левина наркозависимая соседка Терри появляется только мельком, перед загадочным суицидом. Австралийская постановщица Натали Эрика Джеймс («Реликвия») решает прояснить историю героини, а заодно и нехорошей квартиры.
Аниме-долгострой по мотивам культовой манги Дзюндзи Ито
Где вышло: Adult Swim — с 28 сентября
В приморском городке Куродзу происходит всяческая чертовщина, как-то связанная со спиралями. Эту форму принимают предметы, люди и даже природные явления. Зачастую перед тем, как чья-то жизнь оборвется. Школьники Сюити и Кириэ решают сбежать из проклятого места.
Экранизация едва ли не самого известного произведения Дзюндзи Ито, которого нередко называют «японским Стивеном Кингом». Режиссер Хироси Нагахама («Мастер Муси») и его команда воспроизводили графический стиль автора с такой скрупулезностью, что дату премьеры несколько раз переносили («Спираль» должна была выйти еще в 2020-м).
Что еще смотреть на Кинопоиске
Олдскульный боевик с Джейсоном Стэйтемом
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — кусачий фильм Дэвида Эйра с невозмутимым британцем.
«Правосудие по Джейсону Стэйтему» — своего рода отдельный жанр, какой возникает вокруг большинства героев боевиков. В этот раз его герой — бывший сотрудник тайной организации, который решил наказать киберпреступников, обокравших его пожилую соседку (та покончила с собой). Режиссер Дэвид Эйр — спец по брутальному экшену («Ярость», «Саботаж»), а сценарий написал Курт Уиммер, автор культового «Эквилибриума».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Горшок и Князь вернутся в полнометражном проекте
Среди раздолья анонсов Кинопоиска (киновселенная Bubble, возвращение в «Кибердеревню», Atomic Heart) чуть особняком стоит «Король и Шут. Фильм». Как в силу эстетики (панк-сказка), так и, конечно, неожиданности. Казалось, что самый популярный сериал платформы в 2023-м — история сравнительно законченная. Однако Князь (Влад Коноплёв) и Горшок (Константин Плотников) снова объединятся, когда сказочному миру КиШ начнут угрожать мертвецы, воскрешенные Некромантом. Режиссер — по-прежнему Рустам Мосафир («Скиф»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Канадский сай-фай с захватывающей мифологией
XIX век. Доктор Хелен Магнус (Аманда Таппинг) — специалистка в хирургии, криптозоологии, философии и других науках, а еще она бессмертна (благодаря сыворотке с кровью вампира). Женщина руководит разношерстной командой, которая изучает и отлавливает фантастических тварей. Среди участников — Эшли (Эмили Уллеруп), дочь Магнус от (будущего) Джека-потрошителя, техногик-ликантроп Генри Фосс (Райан Роббинс) и молчаливый бигфут (Кристофер Хейердал). Оригинальная идея принадлежит Дэмиэну Киндлеру, работавшему над «Затерянным миром» и «Звездные врата: Атлантида».
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Спорт
«Хороший хоккей» недели: «Спартак» — ЦСКА
Главный матч недели — в шоу-формате
28 сентября в 16:15 по Москве в эфире «Хорошего хоккея» принципиальное московское противостояние. Для большого спортивного эксклюзива Кинопоиска мы отбираем самые яркие матчи игровой недели и разбираем их вместе с ведущими хоккейными экспертами России. В рейтинге игроков лиги с наибольшим количеством очков сразу трое из пяти представляют армейский клуб. Николай Голдобин из «Спартака» ищет свою прошлогоднюю магию, и матч с ЦСКА — лучший момент, чтобы найти ее. «Хороший хоккей» — только на Кинопоиске, еженедельно.
Российский футбол недели: матчи выходных в РПЛ
Претенденты на чемпионство выясняют, чьи намерения серьезнее
Европейский футбол недели: новый тур в лигах Европы
«Интер» не на своем месте, мадридское дерби
«Интер» уступил в миланском дерби и до игры 28 сентября с «Удинезе» находится на непривычном пятом месте. Этот матч — противостояние французских бомбардиров: Флориан Товен успел на старте сезона трижды забить и отдать одну передачу, а Маркус Тюрам не тратит времени на передачи — у него четыре гола.
В воскресенье городское дерби пройдет в Мадриде: «Атлетико» встречает «Реал». Едва Килиан Мбаппе почувствовал себя комфортно в новом клубе, как тут же выбыл из-за травмы на три недели. Возможно, это шанс засверкать для молодого Нико Уильямса из «Атлетико», который пока играет значительно ниже ожиданий.
Единоборства недели: большие выходные
ММА, кулачные бои и армрестлинг
Главная кулачная лига Европы везет в Омск большой турнир. 27 сентября Наби Гаджиев и Александр Татарский проведут реванш, первый бой решением забрал Гаджиев. На этот раз на кону чемпионским перстень. Народный чемпион Алексей Мельников сразится с Умаром Муртазалиевым.
Марафон единоборств продолжится в субботу турниром King of the table 12, где главный амбассадор армрестлинга Девон Ларратт поборется с немецким силачом Леонидасом Арконой.
Предстоящая суббота — редкий шанс посмотреть бои лучшей ММА-лиги мира не в ночное время. В Париже Бенуа Сен-Дени и Ренато Мойкано выяснят, кто из них лучше проводит удушающие приемы. Старт предварительного карда — в 19:00 по Москве, а основной начнется в 22:00.
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Главное из мира спорта в одном месте
Авторы: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, sportinfoto / DeFodi Images via Getty Images, Dennis Agyeman / Europa Press via Getty Images, Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images