Что смотреть дома: третий сезон «Триггера», «Пингвин», «Монстры» и хоккей

Возвращение Артёма Стрелецкого, сразу три мультфильма для всей семьи, а также сольные шоу о Пингвине и Агате из киновселенных DC и Marvel. И не забываем про спорт — про игру «Торпедо» — СКА и главные футбольные матчи Испании и Италии. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Максим Матвеев в продолжении драмы о необычном психотерапевте
Где вышло: Кинопоиск
Артём Стрелецкий (Матвеев) возвращается в Москву и в профессию после паузы. Разобраться в делах семейных тоже не помешает — например, поговорить с отцом (Игорь Костолевский) и освободить из тюрьмы бывшую жену (Светлана Иванова).
После нелегкого отпуска в полнометражном формате «Триггер» возвращается с новым сезоном, который, как и предыдущий, делает Игорь Твердохлебов («Библиотекарь», «Мажор»). Появившаяся в фильме детская психологиня Майя (Ирина Старшенбаум) тоже перебирается в Москву, а среди новых лиц заявлены Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Мария Андреева и Сергей Годин.
Смотрите этот сериал и всю франшизу на Кинопоиске в Плюсе.
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Приземленная сказка, вдохновленная «Маленьким принцем»
Где вышло: Кинопоиск
Семиклассник Саша (Елисей Чучилин) живет с тетей Ниной (Юлия Александрова) в небольшом живописном городке, пока мама-ученая (Ольга Смирнова) уехала в экспедицию. Местные сверстники не очень жалуют мальчика из Москвы, зато другом Саши становится раненый лисенок. Правда, на милого зверька охотятся браконьеры.
Семейская сказка Анны Курбатовой («Оборотень»), снятая на Свердловской киностудии с почтением к философским сюжетам Сент-Экзюпери. В небольших ролях — Юрий Колокольников и Михаил Башкатов.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Изобретательный французский мультфильм в духе Хаяо Миядзаки
Где вышло: Кинопоиск, Wink, Okko
Сестры Кармен и Жюльетта остаются у соседки-писательницы, пока мама едет с мальчишеской футбольной командой на соревнования. Листая ее книги, девочки неожиданно попадают внутрь, в удивительный мир Страны ветров. Теперь им нужно найти загадочного и опасного волшебника Сирокко, чтобы он вернул сестер домой.
Очаровательный дебют режиссера и теоретика анимации Бенуа Шьё, который впервые делает полный метр в одиночку. Простой сказочный сюжет здесь компенсируется яркими образами, богатой палитрой и визуальными изысками. Главной задачей постановщика было сохранить эффект книжной иллюстрации.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Невероятные приключения в лесах Амазонки
Где вышло: Кинопоиск, Wink, Okko
Мила и ее брат — юные очковые медведи, чья жизнь полна неожиданных событий. То самолет упадет, то браконьеры похитят, то пума захочет полакомиться деликатесом. Несмотря на эти опасности, Мила твердо намерена спасти брата из лап разбойников.
Перуанская 3D-анимация по мотивам популярной детской книги Эрнана Гарридо Лекки, отмеченной Национальной экологической премией. Режиссер Эдуардо Шульдт («Махнем на Луну!», «Дельфин: Принц океана») работал над проектом больше двух лет.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Французский триллер о социальных сетях и убийствах
Где вышло: Амедиатека
Лена (Мари Коломб) — молодая сотрудница PR-отдела парижской полиции, которая неожиданно помогает следствию в охоте на загадочного серийного убийцу. Тот продолжает вести соцсети жертв после смерти и всячески пытается скомпрометировать правоохранительные органы. Он же вынуждает полицейских подозревать Лену в двойной игре и связях с преступлениями.
Интригующий детектив о новых инструментах в руках маньяков снял Луи Фаржа, ранее поработавший на «Внутренней кухне». Роли полицейских, которые не очень дружат с технологиями, исполнили Мэрилин Канто («Этому быть!») и Венсан Энен («Водоворот»).
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Колин Фаррелл солирует в шоу о враге Бэтмена
Где вышло: Max
После выходок Загадочника, наводнения и смерти босса Оскар Кобблпот (Колин Фаррелл) решает подмять преступный мир Готэма под себя. Для начала ему нужно занять кресло покойного Кармайна Фальконе, но на место также претендует дочь мафиози София (Кристин Милиоти), которая 10 лет провела в лечебнице Аркхем. Конкурирующее семейство во главе с Сальваторе Марони (Клэнси Браун) тоже не планирует сидеть без дела.
Сюжет «Пингвина» Лорен Лефранк («Агенты «Щ.И.Т.») разворачивается через неделю после событий «Бэтмена» (и примерно за столько же до начала второй части). Ключевую режиссерскую нагрузку на себя взял Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна»), а бенефис Фаррелла в мрачной криминальной драме о суперзлодее аккуратно сравнивают с «Сопрано».
Рут Уилсон и Майкл Шин разыгрывают резонансное интервью
Где вышло: Prime Video
2019 год. Знаменитая журналистка Эмили Мейтлис (Уилсон) готовится к интервью с принцем Эндрю (Шин), герцогом Йоркским. В частности, она собирается обсудить отношения члена королевской семьи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным, помимо прочего, за секс-торговлю несовершеннолетними девушками.
Второй за год проект по мотивам реального скандала, продемонстрировавшего важность СМИ для общества. В апреле на этом же материале Netflix выпустил фильм «Сенсация» с Джиллиан Андерсон и Руфусом Сьюэллом. Сценарист Джереми Брок («Версальский роман», «Уроки вождения») и режиссер Джулиан Джаррольд («Великое ограбление поезда») сработали в формате мини-сериала на три эпизода и, судя по отзывам, оказались более убедительными.
Эмоциональная драма с Наташей Лионн, Элизабет Олсен и Кэрри Кун
Где вышло: Netflix — с 20 сентября
Винсент (Джей О. Сэндерс) медленно умирает от рака, получая медицинский уход на дому. Здесь же воссоединяются три его дочери: ставшая гиперопекающей матерью Кэти (Кун), свободолюбивая Кристина (Олсен) и их сводная сестра Рэйчел (Лионн), любящая ставки и покурить. Последняя все эти годы жила с отцом в нью-йоркской квартире, где родственницам нужно многое обсудить и прожить.
Режиссером и сценаристом «Его трех дочерей» выступил Азазель Джейкобс («Любовники», «Уйти не прощаясь»). Премьера фильма с успехом прошла на кинофестивале в Торонто.
Ведьминская одиссея с Кэтрин Хан, Пэтти ЛюПон и Обри Плазой
Где вышло: Disney+
Агата Харкнесс (Хан) — ведьма, околдовавшая целый городок. Узнав об этом, Ванда (Элизабет Олсен) заключает ее в магическую ловушку и лишает сил. Однако на помощь Агате приходит подросток-гот Билли (Джо Лок), который также напрашивается на Дорожные испытания ведьм. Пройти этот опасный маршрут — единственный способ вернуть колдовские силы (и узнать, что же на самом деле задумал паренек).
Не самый очевидный ход Disney по развитию киновселенной Marvel — именное шоу ведьмы из «Ванды/Вижна», более 500 лет живущей без ковена. Впрочем, сценаристка Жаклин Шеффер («Черная Вдова», «Отпетые мошенницы») придумала Агате соратниц, которых сыграли Плаза, ЛюПон и Сашир Замата.
Новая американская история преступлений с Хавьером Бардемом и Хлоей Севиньи
Где вышло: Netflix
1989 год, Калифорния. Братья Лайл и Эрик Менендесы (Николас Александр Чавес и Купер Кох) расстреливают родителей Хосе (Бардем) и Китти (Севиньи) в фамильном особняке. Пока идет следствие они вовсю тратят семейный капитал на роскошь, путешествия и спортивную карьеру (Эрик неплохо играет в теннис). В итоге один из Менендесов случайно признается, и суд по их делу привлекает бешеное внимание прессы.
Неутомимые Райан Мёрфи и Иэн Бреннан продолжают вытаскивать из газетных архивов шокирующие сюжеты. Альманах, стартовавший с сюжета о Джеффри Дамере, кажется, повторяет траекторию «Американской истории преступлений» (микс первых двух сезонов), а еще у Мёрфи параллельно выходит «Американская история спорта». Можно устроить марафон.
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Мелодрама с Вайноной Райдер, которая сейчас блистает в «Битлджусе Битлджусе»
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — трогательное кино Райдер и Ричардом Гиром.
История опытного ловеласа Уилла Кина (Гир) и юной Шарлотты (Райдер), которой поставили смертельный диагноз, интересна не только сюжетом и актерским дуэтом. Это первый американский фильм Джоан Чэнь — Джози Паккард из «Твин Пикс». Незадолго до этого она сняла в КНДР «Сосланную», которую показали на Берлинале и запретили на родине, а сейчас фильм открывают как культовый.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Майк Флэнеган победил на фестивале в Торонто
Пора авторитетных смотров еще не закончилась: в крупнейшем городе Канады наградили экранизацию Стивена Кинга — «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном. Снял ее один из самых известных хоррормейкеров Америки прямо сейчас — Майк Флэнеган, который еще 10 лет назад вряд ли рассчитывал на контракт с Netflix и фестивальные успехи. «Окулус» — одна из ранних работ режиссера, где зеркала-убийцы изводят персонажей Кэти Сакхофф, Брентона Туэйтса и Карен Гиллан (последняя, кстати, тоже снялась в новом фильме).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Возвращение хита о перевоспитании мажора
Состоятельный дедушка принуждает жениться ветренного внука Ферита (Мерт Рамазан Демир), чьей избранницей становится Сейран (Афра Сарачоглу). Брак по расчету в итоге оказывается началом подлинной любви, однако свадьба в начале второго сезона не сулит паре «жили долго и счастливо». Их ждут семейные и криминальные разборки, многочисленные интриги и даже смертельный диагноз. И впереди еще третий сезон!
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Мистическое фэнтези от создателей «Улицы демонов»
Обычная смертная Су Мотин, дочь демона и божества, внезапно становится проводницей в мир людей для мифических существ, которым нужно помогать в познании человеческой сущности. Следят за ее работой кот-демон Дикуй и принявший форму смартфона бог Тяньцзи. Забавное дунхуа от сценаристов «Улицы демонов» и «Ста тысяч плохих шуток».
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Спорт
«Хороший хоккей» недели: «Торпедо» — СКА
Главный матч недели с самым детальным разбором
21 сентября «Хороший хоккей» снова в эфире. Для большого спортивного эксклюзива Кинопоиска мы отбираем самые яркие матчи игровой недели и разбираем их вместе с ведущими хоккейными экспертами России. Во втором выпуске шоу «Торпедо» Игоря Ларионова принимает звездный СКА Романа Ротенберга. «Хороший хоккей» — только на Кинопоиске, еженедельно.
Российский футбол недели: матчи выходных в РПЛ
Чемпионский график «Зенита» и матчи конкурентов
В год столетия «Зенит» идет по чемпионскому графику — первое место после восьми туров, 19 голов и ноль поражений. 21 сентября петербуржцы сыграют с «Факелом». «Краснодар», как и «Зенит», не проигрывает в чемпионате, но у «быков» на одну ничью больше. В субботу им предстоит сыграть с новичком лиги «Акроном».
Июльский матч «Спартака» и московского «Динамо» в Кубке России закончился для сухим поражением бело-голубых — 0:3. Как сложится игра принципиальных соперников в чемпионате, можно следить в прямом эфире в воскресенье. «Локомотив» отправляется на выезд в Нижний Новгород, и в случае своей победы и синхронной неудачи прямых конкурентов именно железнодорожники возглавят таблицу.
Европейский футбол недели: главные матчи Испании и Италии
Адаптация Мбаппе, турборежим «Барселоны» и миланское дерби
Килиан Мбаппе продолжает осваиваться в команде своей мечты. У француза три гола в пяти матчах, и это важно для «Реала», который на старте чемпионата отстает от «Барселоны» уже на четыре очка. 21 сентября в матче с «Эспаньолом» «галактикос» нужно сделать так, чтобы этот отрыв не увеличился.
А «Барселона», кажется, разучилась проигрывать. У Ламина Ямаля уже три гола и четыре голевые передачи, вундеркинда поддерживают снайперы Роберт Левандовски, Рафинья и Дани Ольмо. Вечером 22 сентября одному из лучших тренеров Ла Лиги Марселино нужно придумать что-то особенное, чтобы обыграть «сине-гранатовую машину».
К 205му миланскому дерби соперники подходят в похожей форме. Однако девяти забитых голов «Интеру» хватило, чтобы оказаться на третьем месте Серии А, а «Милану» — удержаться в первой десятке. Кому из них удастся улучшить свои позиции можно узнать в прямом эфире в 21:45 по Москве.
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Главное из мира спорта в одном месте
Авторы: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images, Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images, Mattia Ozbot / Inter via Getty Images, Pedro Salado / Getty Images