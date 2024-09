Что смотреть дома: третий сезон «Триггера», «Пингвин», «Монстры» и хоккей

Возвращение Артёма Стрелецкого, сразу три мультфильма для всей семьи, а также сольные шоу о Пингвине и Агате из киновселенных DC и Marvel. И не забываем про спорт — про игру «Торпедо» — СКА и главные футбольные матчи Испании и Италии. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Волшебство недели: «Сирокко из страны ветров» Изобретательный французский мультфильм в духе Хаяо Миядзаки Где вышло: Кинопоиск, Wink, Okko Сестры Кармен и Жюльетта остаются у соседки-писательницы, пока мама едет с мальчишеской футбольной командой на соревнования. Листая ее книги, девочки неожиданно попадают внутрь, в удивительный мир Страны ветров. Теперь им нужно найти загадочного и опасного волшебника Сирокко, чтобы он вернул сестер домой. Очаровательный дебют режиссера и теоретика анимации Бенуа Шьё, который впервые делает полный метр в одиночку. Простой сказочный сюжет здесь компенсируется яркими образами, богатой палитрой и визуальными изысками. Главной задачей постановщика было сохранить эффект книжной иллюстрации. Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Аноним недели: «Найди меня», сериал Французский триллер о социальных сетях и убийствах Где вышло: Амедиатека Лена (Мари Коломб) — молодая сотрудница PR-отдела парижской полиции, которая неожиданно помогает следствию в охоте на загадочного серийного убийцу. Тот продолжает вести соцсети жертв после смерти и всячески пытается скомпрометировать правоохранительные органы. Он же вынуждает полицейских подозревать Лену в двойной игре и связях с преступлениями. Интригующий детектив о новых инструментах в руках маньяков снял Луи Фаржа, ранее поработавший на «Внутренней кухне». Роли полицейских, которые не очень дружат с технологиями, исполнили Мэрилин Канто («Этому быть!») и Венсан Энен («Водоворот»). Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.

Кингпин недели: «Пингвин», мини-сериал Колин Фаррелл солирует в шоу о враге Бэтмена Где вышло: Max После выходок Загадочника, наводнения и смерти босса Оскар Кобблпот (Колин Фаррелл) решает подмять преступный мир Готэма под себя. Для начала ему нужно занять кресло покойного Кармайна Фальконе, но на место также претендует дочь мафиози София (Кристин Милиоти), которая 10 лет провела в лечебнице Аркхем. Конкурирующее семейство во главе с Сальваторе Марони (Клэнси Браун) тоже не планирует сидеть без дела. Сюжет «Пингвина» Лорен Лефранк («Агенты «Щ.И.Т.») разворачивается через неделю после событий «Бэтмена» (и примерно за столько же до начала второй части). Ключевую режиссерскую нагрузку на себя взял Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна»), а бенефис Фаррелла в мрачной криминальной драме о суперзлодее аккуратно сравнивают с «Сопрано».

Классика недели: «Беспокойные небожители» Мистическое фэнтези от создателей «Улицы демонов» Обычная смертная Су Мотин, дочь демона и божества, внезапно становится проводницей в мир людей для мифических существ, которым нужно помогать в познании человеческой сущности. Следят за ее работой кот-демон Дикуй и принявший форму смартфона бог Тяньцзи. Забавное дунхуа от сценаристов «Улицы демонов» и «Ста тысяч плохих шуток». Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.

«Хороший хоккей» недели: «Торпедо» — СКА Главный матч недели с самым детальным разбором 21 сентября «Хороший хоккей» снова в эфире. Для большого спортивного эксклюзива Кинопоиска мы отбираем самые яркие матчи игровой недели и разбираем их вместе с ведущими хоккейными экспертами России. Во втором выпуске шоу «Торпедо» Игоря Ларионова принимает звездный СКА Романа Ротенберга. «Хороший хоккей» — только на Кинопоиске, еженедельно.

Российский футбол недели: матчи выходных в РПЛ Чемпионский график «Зенита» и матчи конкурентов В год столетия «Зенит» идет по чемпионскому графику — первое место после восьми туров, 19 голов и ноль поражений. 21 сентября петербуржцы сыграют с «Факелом». «Краснодар», как и «Зенит», не проигрывает в чемпионате, но у «быков» на одну ничью больше. В субботу им предстоит сыграть с новичком лиги «Акроном». Июльский матч «Спартака» и московского «Динамо» в Кубке России закончился для сухим поражением бело-голубых — 0:3. Как сложится игра принципиальных соперников в чемпионате, можно следить в прямом эфире в воскресенье. «Локомотив» отправляется на выезд в Нижний Новгород, и в случае своей победы и синхронной неудачи прямых конкурентов именно железнодорожники возглавят таблицу.

Европейский футбол недели: главные матчи Испании и Италии Адаптация Мбаппе, турборежим «Барселоны» и миланское дерби Килиан Мбаппе продолжает осваиваться в команде своей мечты. У француза три гола в пяти матчах, и это важно для «Реала», который на старте чемпионата отстает от «Барселоны» уже на четыре очка. 21 сентября в матче с «Эспаньолом» «галактикос» нужно сделать так, чтобы этот отрыв не увеличился. А «Барселона», кажется, разучилась проигрывать. У Ламина Ямаля уже три гола и четыре голевые передачи, вундеркинда поддерживают снайперы Роберт Левандовски, Рафинья и Дани Ольмо. Вечером 22 сентября одному из лучших тренеров Ла Лиги Марселино нужно придумать что-то особенное, чтобы обыграть «сине-гранатовую машину». К 205му миланскому дерби соперники подходят в похожей форме. Однако девяти забитых голов «Интеру» хватило, чтобы оказаться на третьем месте Серии А, а «Милану» — удержаться в первой десятке. Кому из них удастся улучшить свои позиции можно узнать в прямом эфире в 21:45 по Москве. «Кинопоиск | Спорт» в Telegram Главное из мира спорта в одном месте

