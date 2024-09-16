Что смотреть дома: третий сезон «Триггера», «Пингвин», «Монстры» и хоккей

Артём Стрелецкий (Матвеев) возвращается в Москву и в профессию после паузы. Разобраться в делах семейных тоже не помешает — например, поговорить с отцом (Игорь Костолевский) и освободить из тюрьмы бывшую жену (Светлана Иванова).

После нелегкого отпуска в полнометражном формате «Триггер» возвращается с новым сезоном, который, как и предыдущий, делает Игорь Твердохлебов («Библиотекарь», «Мажор»). Появившаяся в фильме детская психологиня Майя (Ирина Старшенбаум) тоже перебирается в Москву, а среди новых лиц заявлены Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Мария Андреева и Сергей Годин.

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