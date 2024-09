Сорванные пробы Гандольфини и жадность HBO. Что мы узнали из нового дока про создание «Сопрано»

На Max вышел двухсерийный фильм «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“», посвященный созданию культового сериала. На протяжении двух с половиной часов документалист Алекс Гибни («Такси на темную сторону») общается с шоураннером и сценаристом Дэвидом Чейзом, руководителями HBO и актерами о том, как родилась, развивалась и закончилась эта гангстерская сага. Кинопоиск пересказывает самые важные факты из документалки.

История Дэвида Чейза

В самом начале фильма Гибни проводит параллели между Тони Сопрано и его создателем, показывая, сколько эпизодов биографии главного героя Чейз почерпнул из собственной жизни. А чтобы еще лучше подчеркнуть все сходства, режиссер даже поместил создателя сериала в декорации кабинета психоаналитика и задал ему те же вопросы, на которые отвечал мафиози в пилотном эпизоде. Чейз вспоминает собственное детство в италоамериканской семье в Нью-Джерси, а затем рассказывает о попытках пробиться в кинобизнес и первых работах на телевидении.

«Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“»

Оказывается, что все, включая жену Дениз Келли, советовали шоураннеру написать сценарий о его матери — крайне необычной личности, которая могла довести кого угодно до белого каления. «Мать была сумасшедшей, — признается Чейз. — В день моей свадьбы в 1968-м мои дяди отвели меня в сторону и сказали: „Если хочешь сохранить свой брак, уезжай отсюда“. Моя жена просто не выдержала бы общество моей матери. Мы уехали той же ночью и перебрались в Калифорнию».

Сценаристка Робин Грин вспоминает, что еще в 1988 году посоветовала Чейзу написать сценарий сериала о телевизионном продюсере и его матери. «А я подумал: а кто это вообще будет смотреть? — признается он. — Но вот если сын будет по-настоящему плохим человеком, скажем, боссом мафии…» Поначалу Чейз планировал сделать из «Сопрано» полнометражный фильм, а на главные роли планировал пригласить Роберта Де Ниро и Энн Бэнкрофт. Однако затем понял, что подобная история лучше бы сработала в виде сериала, и сюжет фильма превратился в сюжетную арку первого сезона.

Кстати, когда Чейз только начинал предлагать сценарий будущего проекта крупным телевизионным сетям, в шоу не было убийств; он думал, что руководители каналов все равно бы их вырезали. Однако затем, вспомнив классические гангстерские фильмы, шоураннер понял, что в повествовании должны присутствовать убийства, просто они должны быть оправданы логикой сюжета. «Это-то в итоге и заинтересовало HBO», — шутит он.

Как проходил кастинг

Майкл Империоли на пробах, кадр из сериала «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“»

Чейз сохранял такую невозмутимость во время прослушивания, что Майкл Империоли (Кристофер Молтисанти) подумал, что провалил пробу. Впрочем, он сначала не шибко расстроился. Подумал, мол, что какой-то американец (актер еще не знал об итальянских корнях шоураннера) может знать о мафии?

Создатели сериала прослушали более ста актрис на роль Ливии, и ни одна им не приглянулась. Когда на кастинг пришла Нэнси Марчанд, Чейз тоже не верил в успех, но она с первой же реплики уловила суть героини.

Дреа де Маттео (Адриана Ла Серва) пробовалась на пять разных ролей и в итоге получила эпизодическую роль администратора в ресторане. Однако создатели оценили ее прослушивание, и, когда в первом сезоне настала пора искать девушку Криса, они обратились к ней.

Благодаря «Славным парням» Лоррейн Бракко считалась единственной настоящей звездой в актерском составе пилота. Продюсеры очень хотели, чтобы она сыграла жену Тони, Кармелу, но Бракко с самого начала видела себя исключительно в роли доктора Дженнифер Мелфи.

Поиски Тони шли очень тяжело. В какой-то момент Чейз пригласил на прослушивание гитариста Стива ван Зандта. Шоураннер был очень впечатлен его выступлением на церемонии включения группы The Rascals в Зал славы рок-н-ролла. Когда ему прислали сценарий, ван Зандт сначала подумал, что его попросят сочинить музыку к сериалу, но после уговоров Чейза согласился прийти на пробы. Стив понравился Чейзу, но руководство HBO не захотело брать на главную роль в рискованном проекте человека, который никогда прежде не играл на телевидении. Поэтому шоураннер специально придумал для него роль Сильвио Данте.

Джеймс Гандольфини ушел на середине своего первого прослушивания на роль Тони, заявив, что все делает неправильно. Но он так приглянулся создателям, что его пригласили на повторное прослушивание, и на этот раз он справился как надо.

Как снимали первую серию

Дэвид Чейз на съемках «Сопрано»

Во время создания пилота Гандольфини постоянно удивлялся, откуда Чейз так много знает о нем самом. Джеймс тоже вырос в Нью-Джерси в италоамериканской семье.

Руководство HBO призналось, что с большим опасением разрешило Чейзу стать режиссером. Он и так уже был продюсером, шоураннером и сценаристом пилота, а канал не хотел слишком сильно полагаться на видение одного-единственного человека.

Приступив к съемкам, Чейз хотел выйти за рамки привычных телевизионных шаблонов, и оператор Алик Сахаров его в этом поддерживал. Очень многие визуальные приемы они брали из гангстерских фильмов Копполы и Скорсезе, а также из «Китайского квартала» Романа Поланского.

Никто не думал, что HBO закажет полный сезон. Даже после того, как тестовые показы в четырех разных городах прошли хорошо, руководство канала терзали сомнения. В итоге HBO понадобилось десять месяцев, чтобы дать зеленый свет.

Оправданная жестокость

Джеймс Гандольфини

«Сопрано» с первых же эпизодов стал хитом, практически все рецензии, за исключением одной, были восторженными и хвалебными. Руководство HBO оценило успех сериала и очень боялось его потерять. Особые сомнения студийных боссов вызвала пятая серия, «Колледж». В ней Тони везет дочку в Мэн, чтобы посмотреть на местные колледжи, и по пути случайно замечает человека, который некогда был членом мафии, однако затем стал информатором ФБР и вступил в программу защиты свидетелей.

Боссов HBO смутило решение Тони лично казнить стукача, они испугались, что зрители еще не успели полюбить героя, а такой жестокий поступок напрочь оттолкнет аудиторию. Чейз же возразил, что в такой ситуации мафиози просто не может поступить иначе, и если он пощадит стукача, то фанаты точно потеряют всякое доверие к происходящему. Однако шоураннер все же прислушался к доводам продюсеров и добавил в эпизод сцену, показывающую, что стукач вовсе не невинная овечка. В этой сцене он и сам пытается застрелить ничего не подозревающего Тони, и лишь появление двух непрошеных свидетелей мешает ему осуществить задуманное.

И создатели сериала, и актеры подчеркивают, что никогда не стремились демонстрировать насилие ради насилия, всякий раз та или иная сцена была оправдана сюжетом. Взять, к примеру, сцену с жестоким изнасилованием доктора Мелфи. Полиция ничего не может сделать, преступник остается на свободе, а героиня начинает подумывать о том, чтобы отомстить ему с помощью Тони. Лоррейн Бракко вспоминает, что, получив на руки сценарий, она практически сразу же позвонила Чейзу и спросила, зачем он так жестоко поступает с ее Мелфи, на что получила простой ответ: «Дочитай сначала до конца». В финале доктор оказывается перед сложным выбором — или рассказать обо всем Тони и отомстить насильнику, или промолчать и сохранить свою систему моральных ценностей. И этот выбор говорит о ней очень многое.

Обретение матери

Лоррейн Бракко

Походы Тони к аналитику помогли ему стать лучше. При этом Чейз отмечает, что создание этих сцен и прописывание личных проблем героя помогли ему самому проработать собственные семейные травмы. По странному стечению обстоятельств у всех сценаристов сериала были схожие отношения с матерями, поэтому все прекрасно понимали, как ведет себя Ливия и что творится в голове у Тони.

В изначальном варианте сценария Тони душил мать подушкой, поняв, что это она стояла за попыткой его убийства. Однако у актрисы Нэнси Марчанд был рак легких, поэтому она попросила шоураннера не убивать ее героиню, ведь работа придавала актрисе сил для борьбы с болезнью. Чейз не смог отказать в такой просьбе, и Марчанд смогла продержаться еще полтора года.

Темная сторона мафии

Джеймс Гандольфини

К концу сериала Джеймс Гандольфини стал одним из самых высокооплачиваемых актеров на телевидении. По новому контракту с HBO он получал по миллиону долларов за эпизод. Другие актеры сериала не могли и мечтать о таких условиях, поэтому Гандольфини сразу же после заключения договора по одному пригласил в свой трейлер всех коллег и вручил каждому чек на тридцать тысяч долларов. Правда, Иди Фалько, сыгравшая Кармелу, утверждает, что никаких денег не получала.

Гандольфини заслуживал своего гонорара. Съемки давались ему тяжело. Каждый день ему приходилось перевоплощаться в такого жестокого человека, как Тони Сопрано, и проводить на площадке времени больше всех. Замкнутый по природе человек, актер тяжело переносил свалившуюся на него популярность и постепенно начал срываться: много пил, конфликтовал с фанатами и папарацци, несколько раз исчезал на несколько дней и срывал съемки. Бывший генеральный директор HBO Крис Альбрехт вспоминает, что сначала канал начал штрафовать Гандольфини на 100 тыс. долларов за каждый потерянный по его вине съемочный день, а затем настойчиво направлял в рехаб. «В конце концов, складывается ощущение, что в Джеймсе было гораздо больше от Тони, чем он готов был признать», — подытоживает Чейз.

Собственно говоря, сам Чейз также работал в условиях постоянного стресса. Слишком требовательный к себе и остальным, постоянно недовольный своей работой шоураннер не раз конфликтовал с коллегами. Обстановка в сценарной комнате накалялась, и далеко не все сценаристы, начинавшие работать над шоу, дошли с ним до самого конца. Кто-то ушел сам, а кого-то (например, Робин Грин) уволил сам Чейз.

Что мы узнали еще

Дреа де Маттео на пробах, кадр из сериала «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“»

Адриана Ла Серва была единственным персонажем, погибшим за кадром. Чейз слишком любил героиню и актрису Дреа де Маттео, чтобы снимать сцену ее смерти на камеру.

Шоураннер никогда не задумывался о том, как закончить «Сопрано», потому что считал, что телесериалы не заканчивают, а отменяют.

На самом деле, в «Сопрано» семь сезонов. Канал HBO намеренно обозначил седьмой сезон как вторую половину шестого, чтобы избежать прописанного в контрактах с актерами повышения зарплаты.

Дэвид Чейз как режиссер снял первый и последний эпизоды сериала.

По изначальной задумке Чейза в финале Тони должен был поехать на Манхэттен на встречу и там погибнуть.

Звучащая в финальных сценах композиция «Don’t Stop Believing» группы Journey имеет символическое значение, потому что в ней есть слова «The movie never ends. It goes on and on and on and on» («Фильм никогда не заканчивается, он продолжается, и продолжается, и продолжается»).

Гибни обрывает свою документалку таким же образом, что и Чейз. Экран темнеет как раз в тот момент, когда шоураннер говорит: «Правда о финале заключается в том…»

Автор: Алексей Ионов

