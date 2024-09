Проблемы галактических масштабов: рецензия на Star Wars Outlaws

В путешествии Кей собирает себе на корабле команду, но проработка ее участников снова напоминает об отсутствии в Outlaws настоящих RPG-элементов. Сравнивать игру с признанной классикой вроде Knights of the Old Republic нет смысла, однако местные грабители своей харизмой проигрывают даже спутникам Кэла Кестиса из Star Wars Jedi.