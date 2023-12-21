Проблемы галактических масштабов: рецензия на Star Wars Outlaws

Под конец лета вышла Star Wars Outlaws — большая и амбициозная игра по «Звездным войнам», разработанная авторами The Division и выпущенная Ubisoft. Кинопоиск рассказывает, как у создателей вышло воспроизвести дух вселенной Джорджа Лукаса, но вскрылись другие проблемы.
«Звездным войнам», как никогда, нужен безоговорочный хит, но Outlaws не лучшая кандидатура
Космическая сага сегодня переживает турбулентные времена. После того как «Звездные войны» купила Disney, споров и жалоб на самые разные темы среди поклонников киносерии было множество — о старом и новом каноне, о «Последних джедаях» и «Скайуокере». Позже — о последних сезонах «Мандалорца» и «Аколите». И с видеоиграми дело не лучше: их немного, не все из них хороши, и даже две части Star Wars Jedi о приключениях Кэла Кестиса многие любят с оговорками. Star Wars Outlaws, которую провозгласили первым боевиком по франшизе в открытом мире, должна была изменить ситуацию.
Действие игры разворачивается после пятого эпизода «Звездных войн» — «Империя наносит ответный удар». Главная героиня — Кей Весс, простая бандитка. Одно неудачное ограбление на планете Канто-Байт переворачивает жизнь девушки с ног на голову и заставляет пуститься в бега. Для решения проблем Кей нужно собрать команду в стиле Дэнни Оушена, которая поможет довести первое дело до конца.
На бумаге концепция Star Wars Outlaws звучит отлично. Виртуальный открытый мир должен подарить игрокам множество новых возможностей, а тема наемников и преступного мира давно будоражит умы фанатов. Особенно тех, кто терпеть не может джедаев, Силу и всю фэнтезийную часть мифологии Лукаса.
Увы, вопросы к Star Wars Outlaws у геймеров возникли задолго до релиза. Ведь компания Ubisoft подрастеряла кредит доверия, да и трейлеры выглядели неубедительно. У игры и правда есть ряд серьезных недостатков, о которых упоминали игроки. Но это все же не в чистом виде провал.
Система репутации в игре не раскрывает свой потенциал
В основе Outlaws много любопытного, но после прохождения остается чувство, что игру выпустили где-то на год раньше срока; эта черта проявляется в геймплейных механиках, сюжете и даже полном отсутствии у ИИ-противников собственно интеллекта.
Одна из главных фишек Outlaws — система репутации у четырех преступных синдикатов галактики. Здесь есть как Хатты с Пайками, так и «Багровый рассвет», который леди Ки`ра (героиня Эмилии Кларк из «Соло») унаследовала от Дарта Мола. Заодно для игры придумали новый синдикат — клан Ашига, где участники взаимодействуют по принципу роя с королевой во главе.
Почти на каждом задании у Кей есть возможность повысить репутацию у синдикатов. Часто ее спутники даже предлагают предать заказчика ради большей выгоды у конкурента. Чем выше репутация у одного из синдикатов, тем больше бонусов получит Кей — от подарков до уникальных квестов. Но если Кей совсем испортит свои отношения с группировкой, то за ней отправят отряды киллеров.
К сожалению, главное, на что влияет высокая репутация, — возможность беспрепятственно зайти в принадлежащие синдикатам районы. В ином случае Кей нужно или прорываться с бластером через толпу врагов, или ползать в траве и по вентиляции. Но так как у стрельбы и стелса тут целый ворох проблем, проще всего бывает наладить связи с криминалом. Безвозвратно погубить репутацию не получится. Небольшие поручения синдикатов можно найти даже тогда, когда за Кей гоняется целая толпа его участников.
Не помогает и то, что уважение синдикатов почти не влияет на сюжет. В своем путешествии Кей не раз предложат обмануть или поддержать какую-то группировку, но от этого мало что меняется. Где-то погибнет мелкий второстепенный герой, а в ключевой момент на помощь придет синдикат-любимчик. Глобально же история останется неизменной. А ведь потенциал у такой системы был огромный, игрока могли бы заставить отвечать чуть ли не за каждое действие.
Вся история с репутацией доходит до абсурда в разборках с Империей, на базы которой нужно часто проникать. Если слишком разозлить контору императора Палпатина, то за героиней вышлют элитных штурмовиков смерти (которых многие видели в «Изгое-один» и не только). Но, чтобы избавиться от хвоста, ей нужно самой найти штурмовиков и удалить данные на их базе. Такие моменты выглядят странно, будто бы злодеям попросту лень искать Кей. Похожие ощущения вызывают и некоторые сюжетные ситуации.
Все эти спорные моменты лишь подчеркивают один общий пробел игры: Star Wars Outlaws обладает многими номинальными чертами RPG, но у нее нет необходимой глубины жанра. Получается, что игрокам достается как бы ролевое приключение в открытом мире, где принятые решения и прокачка кардинально не меняют ситуацию.
Ubisoft попытались сделать оригинальный открытый мир. Результат получился спорным
Сама система умений сделана изобретательно. Здесь нет обычных очков опыта за убийство противников, вместо этого героине нужно будет разыскать девять специалистов с разных миров. Каждый из них отвечает за определенное древо вроде стрельбы, стелса или транспорта (спидера и корабля «Первопроходец»). Некоторые специалисты открываются в рамках сюжета, но других мастеров придется искать по всей галактике. Для этого нужно тайком слушать разговоры в кантинах и задавать вопросы местным, а уже потом отправляться на поиски.
Но и чтобы получить конкретное улучшение, придется еще выполнить некое условие — например, найти нужную ткань или использовать конкретный тип боеприпасов. Что куда интереснее бесконечной пальбы.
У Кей есть лишь одно постоянное оружие — бластер с тремя режимами стрельбы: стандартный, ионный (для дроидов и техники) и силовой, которым можно даже открывать тайные ходы. Каждый режим прокачивается, но даже прокачанный бластер менее эффективен, чем разбросанное по полю боя оружие. Поэтому в сражениях иногда полезнее подобрать винтовку или пулемет со щитом у павшего противника. Правда, унести с собой такое вооружение не дают, что не менее странно, чем пассивное поведение Империи. Образ жизни Кей не подразумевает атаки напролом, но все же удивляет, что от мощных пушек она избавляется (а не продает их на запчасти).
Есть и экипировка, дающая полезные усиления, хотя такие предметы одежды — штука редкая. Прокачивать можно и спидер с космическим кораблем. Первый помогает быстро перемещаться по большим картам планет, а на втором можно изучать орбиты доступных миров. Всего их в игре, кстати, четыре: Тошара, Татуин, Киджими и Акива. Плюс пара эпизодов на Канто-Байт.
Некоторые улучшения транспорта вроде самонаводящейся турели для корабля действительно помогают. Но прокачка не спасает от некоторых фундаментальных проблем. Спидер даже на высокой скорости будет передвигаться как утюг, ведь почти любой камень грозит Кей очередным ДТП. Этот транспорт явно создавали с прицелом на путешествия по Тошаре и Татуину, где есть большие открытые пространства. А вот на Акиве с ее джунглями и кривыми дорогами передвижение начинает действовать на нервы. И когда по сюжету у героини появится возможность путешествовать над водой, то это немного облегчает положение.
Полеты в космосе тоже нельзя назвать глубоко проработанными. Взлет с земли без загрузок под отличную музыку выглядит красиво, а первый выход на орбиту и правда может впечатлить. Но обычно активности в этих секциях ограничиваются сбором сокровищ в космических обломках и довольно примитивными перестрелками. Есть и парочка станций с квестами, однако небо того же Татуина частенько пустует.
Стелса много, но он недостаточно увлекательный
Много внимания в Outlaws уделено и стелс-элементам, которые игроку нередко навязывают. И все бы ничего, если бы не реализация. Больше всего мешает пресловутый интеллект противников, которые не могут увидеть героиню в космических кустах даже на расстоянии вытянутой руки. Какой-то серьезной тактики выстроить не получается и из-за того, что возможностей обхитрить врагов мало. Выходит, что зачастую удобнее пойти напролом, а не искать обходные пути. Тем более что Кей с легкостью вырубает большую часть врагов.
Самые интересные возможности в Outlaws дарит зверек Никс, которого Кей по сюжету спасла в прошлом. Его озвучивает голос всех анимационных клонов Ди Брэдли Бейкер. На взаимодействии с компаньоном построена значительная часть тихого прохождения: он может отвлекать и нападать на противников, открывать важные панели с источниками энергии, взрывать разбросанные материалы, нажимать на кнопки и так далее. Еще его можно отправить забрать нужный ресурс или попросить выкрасть полезный предмет. Все это обычно делается нажатием пары кнопок, и помощь Никса частенько становится полезной.
Star Wars Outlaws цепляет своей атмосферой и деталями
Есть у Star Wars Outlaws и пара плюсов, за которыми не скрывается никаких но. Художники отлично потрудились над атмосферой и оформлением разных локаций, которые выглядят убедительно и аутентично «Звездным войнам». Пришельцы, музыка, декорации и целое множество мелочей очень помогают погружению. Чего стоит, например, тайная комната с дискотекой дроидов!
В качестве фан-сервиса отлично работает вид песчаного краулера джав, кантины Мос-Эйсли, миссия с сарлакком… Как сказал Хан Соло в седьмом эпизоде: «Чуи, мы дома». Авторы игры удачно подобрали для нее планеты, ведь они могут впечатлить не только биомами и размерами карт, но и отсылают к фильмам. Скажем, в девятом эпизоде планету Киджими не раскрывали никак, а здесь авторы продумали географию и то, как устроен единственный обитаемый город.
В игре есть и более глубокие отсылки. Для начала планета Акива впервые появилась в книжной трилогии Чака Вендига «Последствия», так что знатоки этих историй точно заметят пару знакомых имен. Упоминают в Outlaws аукцион Ки’ры из комиксов, а в одном из заданий фигурирует разбитый корабль эпохи Расцвета Республики. Проще говоря, любители вселенной найдут здесь много приятных деталей. Бывает, правда, что с фан-сервисом перебарщивают, как ближе к финалу, где вдруг появляется камео, которое в этой истории явно было лишним.
Еще одной удачей оказалась реализация карточной игры сабакк, которая существует во вселенной «Звездных войн» уже давно. С сабакком связаны целые цепочки квестов, а в самой мини-игре хватает мелочей, которые влияют на ход партии. Тут и дополнительные броски костей, и бонусные карты, и даже возможность мухлевать. Получился не «Гвинт» из «Ведьмака», а что-то вроде фантастической версии покера, что вполне соответствует духу сабакка. К тому же в путешествиях можно делать ставки на гоночные забеги или играть в аркадных автоматах (вроде местной смеси Asteroids и Space Invaders).
Удивляет, что подобные мелочи получились у авторов лучше, чем основной сюжет, который напоминает скелет без жизненно важных органов. Здесь есть неплохой сюжетный поворот, связанный с планом злодея, но самого негодяя раскрывают лишь номинально, да и появляется он на экране от силы пару раз. Это же касается и наемницы Вейл, которую отправляют на охоту за Кей. Где-то к середине игры складывается ощущение, что часть сюжета, посвященную этому персонажу, вырезали, ведь ее участие в истории тоже получается эпизодическим.
В путешествии Кей собирает себе на корабле команду, но проработка ее участников снова напоминает об отсутствии в Outlaws настоящих RPG-элементов. Сравнивать игру с признанной классикой вроде Knights of the Old Republic нет смысла, однако местные грабители своей харизмой проигрывают даже спутникам Кэла Кестиса из Star Wars Jedi.
Забавно, но самым живым героем в истории получился дроид ND-5, которого озвучил актер Джей Ринкон. Саркастичный напарник Кей всегда радует своими комментариями, к тому же с ним связан ряд эффектных сцен. А роль ND-5 в Войнах клонов добавляет его герою глубины, что отражается в одном из лучших квестов на Акиве.
Вердикт
Star Wars Outlaws не вызывает негатива, но несколько фрустрирует. Потенциал у ее основных элементов, безусловно, есть, но им явно недостает доработки. И это не говоря про самые разные баги: то враги улетят в разные стороны, то сама Кей косплеит «Экзорциста».
У авторов Outlaws на руках явно был достойный концепт, тем не менее разработчики чересчур поторопились с релизом. Возможно, дело было в суровых дедлайнах Ubisoft, но сейчас это уже не имеет значения. Судя по данным продаж, дела у игры обстоят не лучшим образом. Жаль, ведь от большей части проблем можно было бы избавиться в потенциальном сиквеле. В конце концов, даже бандитам иногда нужно давать второй шанс.
Автор: Александр Аммосов