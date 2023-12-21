Проблемы галактических масштабов: рецензия на Star Wars Outlaws

У Кей есть лишь одно постоянное оружие — бластер с тремя режимами стрельбы: стандартный, ионный (для дроидов и техники) и силовой, которым можно даже открывать тайные ходы. Каждый режим прокачивается, но даже прокачанный бластер менее эффективен, чем разбросанное по полю боя оружие. Поэтому в сражениях иногда полезнее подобрать винтовку или пулемет со щитом у павшего противника. Правда, унести с собой такое вооружение не дают, что не менее странно, чем пассивное поведение Империи. Образ жизни Кей не подразумевает атаки напролом, но все же удивляет, что от мощных пушек она избавляется (а не продает их на запчасти).