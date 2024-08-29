Кинопоиск
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Что смотреть дома: «Три богатыря: Ни дня без подвига», 2-й сезон «Властелина колец», каннский Йоргос Лантимос

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Юбилей «Трех богатырей» и продолжение приквела «Властелина колец». Главный корейский хит года и новый фильм Йоргоса Лантимоса. Хоккейный матч «Спартака» и «Динамо» и новый тур Ла Лиги и Серии А. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Первый канал недели: «Я не могу без тебя», сериал

Деревенская мелодрама с Викторией Исаковой от создателей «Угрюм-реки»

Где вышло: Кинопоиск, «Иви»

1970-е. В СССР идет кампания «Остаемся всем классом в родной деревне». Продвигать эту идею в одну из них приезжает парторг Вадим (Марат Башаров) с женой Валентиной (Исакова), в которую тут же влюбляется примерный семьянин Кирилл (Алексей Филимонов). Когда пришлый идеолог погибает на охоте, подозрения падают на Вадима.

«Мелодрама мелодрамная» Юрия Мороза («Каменская», «Угрюм-река», «Содержанки 3») по сценарию Николая Лырчикова («Отчим», «Уходящая натура»). В роли председательницы колхоза — Ирина Пегова, жену Вадима сыграла Александра Ребенок, а Дарья Урсуляк — одну из вчерашних школьниц, которая все-таки хочет уехать в Москву.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

      Былина недели: «Три богатыря: Ни дня без подвига», сериал

      Покой тридевятому царству только снится

      Где вышло: Кинопоиск — с 1 сентября

      Иногда героические дела становятся рутиной: Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец регулярно спасают родное царство от недругов и нечисти, но случаются задачки и посложнее. Чтобы расследовать пропажу царской короны или бравое трио из мира снов, нужно не кулаками махать, а включить смекалку. Вернуть на геройский путь неожиданно поумневшего Алёшу или заленившегося Муромца — тоже задачка со звездочкой. В общем, скучать коню Юлию и компании тоже некогда.

      Проект, приуроченный к 20-летию «богатырской» франшизы (13 фильмов!). Студии «Мельница» в этом году также стукнуло четверть века, так что трехсерийным спешелом дело не ограничится — новые эпизоды уже на подходе.

      Смотрите этот сериал и всю франшизу про богатырей на Кинопоиске в Плюсе.

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          Хоррор недели: «Проклятие „Зов могилы“»

          Мистический южнокорейский блокбастер с Чхве Мин-сиком

          Где вышло: Кинопоиск — с 1 сентября

          Состоятельное семейство Пак давно живет в США и не навещает могилы предков, однако вспоминает о корнях, когда с новорожденным сыном приключается беда. Младенец плачет без остановки, врачи разводят руками, и только корейская шаманка Хва-рим (Ким Го-ын) распознает проклятие «Зов могилы». Чтобы решить проблему, ей вместе с напарником Бон-гилем (Ли До-хён), геомантом Сан-доком (Чхве Мин-сик) и владельцем похоронного бюро Ён-гыном (Ю Хэ-джин) нужно провести ритуал перезахоронения. Правда, дух властного дедушки будет яростно сопротивляться.

          Мистический хоррор о национальных ритуалах и исторических травмах с начала года остается главным корейским хитом 2024-го. Сдвинуть его оказалось не под силу ни франшизе «Криминальный город», ни «Головоломке 2».

          Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

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              Дорама недели: «Влюбленные», сериал

              История любви на фоне войны

              Где вышло: Кинопоиск, Wink — с 1 сентября

              Вторая половина 1630-х, Чосон. Ю Гиль-чхэ (Ан Ын-джин) — девушка из знатного рода, которой суждено выйти замуж за студента-конфуцианца Нам ён-джуна (Ли Хак-чу), обучающегося в престижной академии Сонгюнгван. В фамильных и государственных планах почти одновременно случаются перемены: вторжение империи Цин служит началом маньчжуро-корейской войне, а в высшем свете объявился загадочный и неотразимый Ли Джан-хён (Намгун Мин), который привлекает внимание Ю.

              Эпическая любовная драма на фоне исторических событий, вдохновленная романом Маргарет Митчелл. Сценаристкой выступила Хван Джин-ён («Бунтарь Хон Гиль-дон»), а режиссером — Ким Сон-ён (франшиза «Черное солнце»).

              Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

                  Приключение недели: «Королевство Кенсуке»

                  Робинзонада автора «Боевого коня»

                  Где вышло: Кинопоиск — с 1 сентября

                  Подросток Майкл вместе с родителями отправляется в плавание на парусной яхте. Ему кажется, что нет ничего скучнее, но впереди его ждут по-настоящему яркие и опасные приключения. Во время шторма паренька вместе с любимой собакой Стелла Артуа смоет волной за борт, а затем они окажутся на диком острове. Там им предстоит познакомиться с не слишком приветливым японцем Кенсуке, который защищает местных животных от браконьеров. Именно борьба с непрошеными гостями в итоге их и сблизит.

                  Красочная экранизация книги Майкла Морпурго — автора не менее гуманистического романа воспитания «Боевой конь» (его экранизировал Стивен Спилберг). Премьера состоялась в конкурсе престижного фестиваля анимации в Анси.

                  Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

                      Фэнтези недели: «Властелин колец: Кольца власти», 2-й сезон

                      Средиземье готовится к войне, а еще появляется Том Бомбадил

                      Где вышло: Prime Video

                      Могущественный маг Саурон (Чарли Викерз) уже не скрывает злых намерений. В опасности все обитатели Средиземья, только-только вкусившего мирной жизни, особенно те, кто обладают Кольцами всевластия. Помешать будущему темному владыке пытаются эльфы Галадриэль (Морвет Кларк) и Элронд (Роберт Арамайо).

                      Продолжение масштабной предыстории Средиземья, чьи события разворачиваются за несколько тысячелетий до «Хоббита» и «Властелина колец». Шоураннерами самого дорогого сериала в истории остаются Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн («Стартрек: Бесконечность»), а среди новых персонажей обещают Тома Бомбадила в исполнении Рори Киннера.

                      Подробнее о сериале:

                          Детектив недели: «Убийства в одном здании», 4-й сезон

                          Любимое трио едет в Голливуд (и обратно)

                          Где вышло: Hulu — с 27 августа

                          Чарльз-Хейден Сэвидж (Стив Мартин), Оливер Патнэм (Мартин Шорт) и Мэйбл Мора (Селена Гомес) снова вместе. Когда-то незнакомых соседей многоквартирного дома — актера на пенсии, обедневшего бродвейского режиссера и молодую художницу — свел интерес к криминальным происшествиям. Теперь их объединяют растущая слава и новые преступления: сначала трио запустило тру-крайм-подкаст, потом случилось бродвейское шоу, а теперь настало время голливудской экранизации. К ролям усердно готовятся Юджин Леви, Зак Галифианакис и Ева Лонгория соответственно, а наших героев ждет новое убийство: бандитская пуля настигла в квартире Сэвиджа его дублершу и давнюю подругу Сэз Патаки (Джейн Линч).

                              Аниме недели: «Терминатор Зеро», мини-сериал

                              Японский подход к культовой франшизе

                              Где вышло: Netflix

                              1997 год. «Скайнет» только начинает борьбу с человечеством, а ученый Малкольм Ли разрабатывает «Кокоро» — ИИ, способный ему противостоять. Чтобы этому помешать, из 2022-го пребывает Терминатор, а для защиты — Эйко из Сопротивления.

                              Классический сюжет из вселенной Джеймса Кэмерона в этот раз чуть отклоняется от фамилии Коннор: в аниме студии Production I.G. («Призрак в доспехах», «Волейбол!!») появляются новые игроки и не только люди или киборги. За сценарий отвечает Маттсон Томлин («Морской монстр», «Бэтмен 2»), а персонажей озвучили Тимоти Олифант (Терминатор), Соноя Мидзуно (Эйко), Андре Холланд (Ли) и Розарио Доусон (Кокоро).

                                  Мифология недели: «Каос», сериал

                                  Божественная комедия от создателей «Конца ***го мира»

                                  Где вышло: Netflix

                                  Однажды Зевс (Джефф Голдблюм) замечает морщину на лбу и начинает подозревать, что кто-то покушается на его власть. Паранойя олимпийца не беспочвенна: его хочет сместить бывший друг, а ныне пленник Прометей (Стивен Диллэйн). Для этого тот устраивает заговор, в который вовлечены ничего не подозревающие смертные: Ридди (Аврора Перрино), Ари (Лейла Фарзад) и Канеус (Миша Батлер). Другие боги тоже готовы покуситься на власть Зевса.

                                  Детское увлечение греческой мифологией Чарли Ковелл («Конца ***го мира») вылилось в масштабную и непредсказуемую комедию о сложных отношениях пантеона — внутри семьи и с людьми. В помпезном касте сериала — Дэвид Тьюлис (Аид), Билли Пайпер (Кассандра), Джанет Мактир (Гера), Набхан Ризван (Дионис) и, например, Эдди Иззард (Лахесис — одна из трех Мойр).

                                      Канны недели: «Виды доброты»

                                      Эмма Стоун, Джесси Племонс и Уиллем Дефо в жестоком альманахе Йоргоса Лантимоса

                                      Где вышло: Prime Video, iTunes

                                      Клерк (Племонс) привык полагаться на решения босса (Дефо) даже в выборе носков и вопросах деторождения, но лишается его расположения, отказавшись таранить чужой автомобиль. Полицейский (Племонс) тоскует по жене (Стоун), пропавшей в морской экспедиции, но, когда она возвращается, чувствует подмену. Гуру (Дефо) таинственного секс-культа отправляет подчиненных (Племонс и Стоун) на поиски девушки (Маргарет Куолли), способной воскрешать мертвых.

                                      На минувший Каннский кинофестиваль главная звезда греческого кино Йоргос Лантимос («Клык», «Бедные-несчастные») привез абсурдистский триптих о воле и фатуме, разыгранный ограниченным числом артистов. Возвращение к истокам приняли несколько прохладно, но Племонс получил актерскую награду.

                                      Подробнее о фильме:

                                          Что еще смотреть на Кинопоиске

                                          Кино по пятницам: «Зависнуть в Палм-Спрингс»

                                          Энди Сэмберг и Кристин Милиоти в свадебном «Дне сурка»

                                          Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — ромком во временной петле.

                                          Последние десятилетия комедии о любви с первого взгляда подвергаются все более активной (и справедливой) критике, однако смешная романтика все еще жива! Во время острой фазы самоизоляции о волшебной силе ромкома напомнил молодой режиссер Макс Барбаков, снявший осознанную историю о влюбленности. Все очень жизненно: неудачник Найлз (Сэмберг), бойфренд подружки невесты, замечает сестру новобрачной, Сару (Милиоти), а потом они оказываются во временной петле. Вернее, Найлз проживает этот день уже долгое время.

                                          Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

                                          Подробнее о фильме:

                                              Инфоповод недели: «Апокалипсис сегодня»

                                              Вышел трейлер «Мегалополиса» Копполы с фальшивыми критическими цитатами

                                              40 лет назад Фрэнсис Форд Коппола заявил на каннской пресс-конференции «Апокалипсиса сегодня», что его фильм и есть Вьетнам. Годы спустя мэтр снова привез в Канны проект непростой судьбы — долгострой «Мегалополис». После холодного душа на фестивале в новом трейлере решили использовать уничижительные цитаты о главных фильмах Копполы — правда, отрывки оказались фейковыми. «Апокалипсис» же настоящий: дикое путешествие в самое сердце тьмы — с Марлоном Брандо, музыкой Doors и выдающейся кинематографией.

                                              Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

                                                  Звягинцев недели: «Елена»

                                                  Отечественные хтонь и красота от самого известного режиссера момента

                                                  Были времена: с начала нулевых каждые три года Андрей Петрович Звягинцев снимал многозначительное кино о язвах родного отечества, интригуя зрителей и критиков, а также привлекая внимание мировых кинофестивалей. Потом случились коронавирус, тяжелая болезнь режиссера и, в конце концов, эмиграция, но социальная трилогия — «Елена», «Левиафан»«Нелюбовь» — никуда не делась. Как Андрей Тарковский снимал бы о «квартирном вопросе», коррупции и атомарности российских граждан, можно узнать/вспомнить прямо сейчас. Например, под музыку Филипа Гласса и грандиозное соло Надежды Маркиной.

                                                  Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 1 сентября.

                                                  Подробнее о фильме:

                                                      Школа недели: «Первый класс»

                                                      Драмеди о родительстве с Мариной Васильевой, Ани Чиповской и Юлим Хлыниной

                                                      Дети, как известно, цветы жизни, однако конкуренция за счастье с каждым годом все выше. Для родителей она начинается если не с детского сада, то уже со школы. Вот и подруги Таня (Васильева), Лена (Чиповская) и Аня (Хлынина) сходятся в неравном поединке за право поступления (их чад) в престижную школу Санкт-Петербурга. Драмеди о детках и бедках — дебютный сериал Светланы Самошиной («Край надломленной Луны»).

                                                      Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

                                                      Подробнее о сериале:

                                                          Классика недели: «Работай позже, веселись сейчас»

                                                          Дорама о дружбе и разговорах о жизни

                                                          Бар в большом городе по-корейски: три лучшие подруги не ссорятся из-за школы, а встречаются за бокальчиком, чтобы обсудить жизнь, любовные драмы и, конечно, рабочие проблемы. Сценаристка телешоу Ан Со-хи (Ли Сон-бин), инструкторша по йоге Хан Джи-ён (Хан Сон-хва) и ютуберша Кан Джи-гу (Чон Ын-джи) такие непохожие и такие сплоченные, что не каждый незнакомец выдержит их компанию за столом.

                                                          Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.

                                                          Спорт

                                                          Предсезонный хоккей недели: дерби на Кубке мэра Москвы

                                                          Смотрим на ударное звено «Спартака», на Гусева и Комтуа — в «Динамо»

                                                          Сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги начнется 3 сентября, а пока тренеры обновленных команд проводят заключительные настройки игры на предсезонных турнирах. 29 сентября состоится матч «Спартака» и «Динамо» — большая вывеска на любом этапе хоккейного календаря, а также отличная возможность вновь увидеть привычные связки и познакомиться с новичками.

                                                          «Уральская классика» недели: хоккеисты сыграют в футбол

                                                          Благотворительный матч в Магнитогорске

                                                          Егор Яковлев

                                                          Капитаны хоккейных клубов «Металлург» и «Салават Юлаев» Егор Яковлев и Григорий Панин организовали летнее мероприятие в рамках «Уральской классики». 31 августа они выйдут на футбольное поле и сыграют благотворительный матч против медиафутбольного «Амкала». Матч «Уральская классика. Лето» эксклюзивно покажет Кинопоиск. Панину и Яковлеву помогут коллеги-хоккеисты, включая Сергея Мозякина, а также блогер-миллионник SUBO, промоутер Камил Гаджиев и теннисистка Анастасия Мыскина. Вырученные деньги будут направлены на помощь тяжелобольным детям.

                                                          Европейский футбол недели: новый тур Ла Лиги и Серии А

                                                          «Барселона» готовится удержать первое место, Мбаппе — забить первый гол

                                                          Травма нападающего «Аталанты» Джанлуки Скамакки перед началом чемпионата Италии добавила клубному менеджменту головной боли. Но на замену Скамакке пришел Матео Ретеги, который уже в первом матче сезона помог новой команде одержать крупную победу (4:0), оформив дубль. Следующий матч «Аталанта» проиграла, но Ретеги снова забил. Вечером в пятницу остановить Матео попробует «Интер».

                                                          В середине недели «Барселона» победила «Райо Вальекано» благодаря голу новичка Дани Ольмо, которого наконец смогла заявить. Все три победы на старте сезона «Барса» одержала с одинаковым счетом 2:1 и теперь возглавляет таблицу. В моменте с голом Ольмо ассистировал Ламин Ямаль, набирающий очки в каждом матче. Сделать это снова он сможет 31 августа в игре против «Вальядолида».

                                                          «Реал» оступился в матче второго тура с «Мальоркой» и теперь вынужден догонять своего основного конкурента — «Барселону». За этим можно наблюдать в прямом эфире, однако главная интрига начала сезона «Реала» сейчас такая: забьет ли Килиан Мбаппе свой первый мяч именно сегодня? Возможно, 1 сентября — тот самый день.

                                                          Российский футбол недели: встреча лидеров в Черкизове

                                                          «Локомотив» на первом месте

                                                          После шести туров сезона МИР РПЛ «Локомотив» — лидер таблицы. У железнодорожников 15 очков, лучше они начинали сезон целых 22 года назад и тогда стали чемпионами. Чтобы остаться на первом месте при любом исходе матчей конкурентов из «Зенита» и «Динамо», «Локомотиву» в первый день осени нужно только побеждать. Учитывая форму «Краснодара», это не самая простая задача: южане играют дисциплинированно и пока не проиграли ни одного матча, у них три победы и три ничьи.

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                                                          Главное из мира спорта в одном месте

                                                          Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

                                                          Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, Jose Breton / Pics Action /NurPhoto via Getty Images, Image Photo Agency / Getty Images, Igor Russak / NurPhoto via Getty Images, Михаил Терещенко / ТАСС

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                                                          В главных ролях:Григорий Верник, Мария Карпова, Юрий Стоянов, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Вячеслав Чепурченко
                                                          Режиссер:Евгений Стычкин
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