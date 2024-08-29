Что смотреть дома: «Три богатыря: Ни дня без подвига», 2-й сезон «Властелина колец», каннский Йоргос Лантимос

Иногда героические дела становятся рутиной: Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец регулярно спасают родное царство от недругов и нечисти, но случаются задачки и посложнее. Чтобы расследовать пропажу царской короны или бравое трио из мира снов, нужно не кулаками махать, а включить смекалку. Вернуть на геройский путь неожиданно поумневшего Алёшу или заленившегося Муромца — тоже задачка со звездочкой. В общем, скучать коню Юлию и компании тоже некогда.

Проект, приуроченный к 20-летию «богатырской» франшизы (13 фильмов!). Студии «Мельница» в этом году также стукнуло четверть века, так что трехсерийным спешелом дело не ограничится — новые эпизоды уже на подходе.

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