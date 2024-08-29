Что смотреть дома: «Три богатыря: Ни дня без подвига», 2-й сезон «Властелина колец», каннский Йоргос Лантимос

Юбилей «Трех богатырей» и продолжение приквела «Властелина колец». Главный корейский хит года и новый фильм Йоргоса Лантимоса. Хоккейный матч «Спартака» и «Динамо» и новый тур Ла Лиги и Серии А. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Деревенская мелодрама с Викторией Исаковой от создателей «Угрюм-реки»
Где вышло: Кинопоиск, «Иви»
1970-е. В СССР идет кампания «Остаемся всем классом в родной деревне». Продвигать эту идею в одну из них приезжает парторг Вадим (Марат Башаров) с женой Валентиной (Исакова), в которую тут же влюбляется примерный семьянин Кирилл (Алексей Филимонов). Когда пришлый идеолог погибает на охоте, подозрения падают на Вадима.
«Мелодрама мелодрамная» Юрия Мороза («Каменская», «Угрюм-река», «Содержанки 3») по сценарию Николая Лырчикова («Отчим», «Уходящая натура»). В роли председательницы колхоза — Ирина Пегова, жену Вадима сыграла Александра Ребенок, а Дарья Урсуляк — одну из вчерашних школьниц, которая все-таки хочет уехать в Москву.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Покой тридевятому царству только снится
Где вышло: Кинопоиск — с 1 сентября
Иногда героические дела становятся рутиной: Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец регулярно спасают родное царство от недругов и нечисти, но случаются задачки и посложнее. Чтобы расследовать пропажу царской короны или бравое трио из мира снов, нужно не кулаками махать, а включить смекалку. Вернуть на геройский путь неожиданно поумневшего Алёшу или заленившегося Муромца — тоже задачка со звездочкой. В общем, скучать коню Юлию и компании тоже некогда.
Проект, приуроченный к 20-летию «богатырской» франшизы (13 фильмов!). Студии «Мельница» в этом году также стукнуло четверть века, так что трехсерийным спешелом дело не ограничится — новые эпизоды уже на подходе.
Смотрите этот сериал и всю франшизу про богатырей на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Мистический южнокорейский блокбастер с Чхве Мин-сиком
Где вышло: Кинопоиск — с 1 сентября
Состоятельное семейство Пак давно живет в США и не навещает могилы предков, однако вспоминает о корнях, когда с новорожденным сыном приключается беда. Младенец плачет без остановки, врачи разводят руками, и только корейская шаманка Хва-рим (Ким Го-ын) распознает проклятие «Зов могилы». Чтобы решить проблему, ей вместе с напарником Бон-гилем (Ли До-хён), геомантом Сан-доком (Чхве Мин-сик) и владельцем похоронного бюро Ён-гыном (Ю Хэ-джин) нужно провести ритуал перезахоронения. Правда, дух властного дедушки будет яростно сопротивляться.
Мистический хоррор о национальных ритуалах и исторических травмах с начала года остается главным корейским хитом 2024-го. Сдвинуть его оказалось не под силу ни франшизе «Криминальный город», ни «Головоломке 2».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
История любви на фоне войны
Где вышло: Кинопоиск, Wink — с 1 сентября
Вторая половина 1630-х, Чосон. Ю Гиль-чхэ (Ан Ын-джин) — девушка из знатного рода, которой суждено выйти замуж за студента-конфуцианца Нам ён-джуна (Ли Хак-чу), обучающегося в престижной академии Сонгюнгван. В фамильных и государственных планах почти одновременно случаются перемены: вторжение империи Цин служит началом маньчжуро-корейской войне, а в высшем свете объявился загадочный и неотразимый Ли Джан-хён (Намгун Мин), который привлекает внимание Ю.
Эпическая любовная драма на фоне исторических событий, вдохновленная романом Маргарет Митчелл. Сценаристкой выступила Хван Джин-ён («Бунтарь Хон Гиль-дон»), а режиссером — Ким Сон-ён (франшиза «Черное солнце»).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Робинзонада автора «Боевого коня»
Где вышло: Кинопоиск — с 1 сентября
Подросток Майкл вместе с родителями отправляется в плавание на парусной яхте. Ему кажется, что нет ничего скучнее, но впереди его ждут по-настоящему яркие и опасные приключения. Во время шторма паренька вместе с любимой собакой Стелла Артуа смоет волной за борт, а затем они окажутся на диком острове. Там им предстоит познакомиться с не слишком приветливым японцем Кенсуке, который защищает местных животных от браконьеров. Именно борьба с непрошеными гостями в итоге их и сблизит.
Красочная экранизация книги Майкла Морпурго — автора не менее гуманистического романа воспитания «Боевой конь» (его экранизировал Стивен Спилберг). Премьера состоялась в конкурсе престижного фестиваля анимации в Анси.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Средиземье готовится к войне, а еще появляется Том Бомбадил
Где вышло: Prime Video
Могущественный маг Саурон (Чарли Викерз) уже не скрывает злых намерений. В опасности все обитатели Средиземья, только-только вкусившего мирной жизни, особенно те, кто обладают Кольцами всевластия. Помешать будущему темному владыке пытаются эльфы Галадриэль (Морвет Кларк) и Элронд (Роберт Арамайо).
Продолжение масштабной предыстории Средиземья, чьи события разворачиваются за несколько тысячелетий до «Хоббита» и «Властелина колец». Шоураннерами самого дорогого сериала в истории остаются Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн («Стартрек: Бесконечность»), а среди новых персонажей обещают Тома Бомбадила в исполнении Рори Киннера.
Подробнее о сериале:
- «Кольца власти» возвращаются! Разбираем первый тизер-трейлер второго сезона
- Что было в первом сезоне «Колец власти»? Вспоминаем основные события сериала перед его возвращением
Любимое трио едет в Голливуд (и обратно)
Где вышло: Hulu — с 27 августа
Чарльз-Хейден Сэвидж (Стив Мартин), Оливер Патнэм (Мартин Шорт) и Мэйбл Мора (Селена Гомес) снова вместе. Когда-то незнакомых соседей многоквартирного дома — актера на пенсии, обедневшего бродвейского режиссера и молодую художницу — свел интерес к криминальным происшествиям. Теперь их объединяют растущая слава и новые преступления: сначала трио запустило тру-крайм-подкаст, потом случилось бродвейское шоу, а теперь настало время голливудской экранизации. К ролям усердно готовятся Юджин Леви, Зак Галифианакис и Ева Лонгория соответственно, а наших героев ждет новое убийство: бандитская пуля настигла в квартире Сэвиджа его дублершу и давнюю подругу Сэз Патаки (Джейн Линч).
Японский подход к культовой франшизе
Где вышло: Netflix
1997 год. «Скайнет» только начинает борьбу с человечеством, а ученый Малкольм Ли разрабатывает «Кокоро» — ИИ, способный ему противостоять. Чтобы этому помешать, из 2022-го пребывает Терминатор, а для защиты — Эйко из Сопротивления.
Классический сюжет из вселенной Джеймса Кэмерона в этот раз чуть отклоняется от фамилии Коннор: в аниме студии Production I.G. («Призрак в доспехах», «Волейбол!!») появляются новые игроки и не только люди или киборги. За сценарий отвечает Маттсон Томлин («Морской монстр», «Бэтмен 2»), а персонажей озвучили Тимоти Олифант (Терминатор), Соноя Мидзуно (Эйко), Андре Холланд (Ли) и Розарио Доусон (Кокоро).
Божественная комедия от создателей «Конца ***го мира»
Где вышло: Netflix
Однажды Зевс (Джефф Голдблюм) замечает морщину на лбу и начинает подозревать, что кто-то покушается на его власть. Паранойя олимпийца не беспочвенна: его хочет сместить бывший друг, а ныне пленник Прометей (Стивен Диллэйн). Для этого тот устраивает заговор, в который вовлечены ничего не подозревающие смертные: Ридди (Аврора Перрино), Ари (Лейла Фарзад) и Канеус (Миша Батлер). Другие боги тоже готовы покуситься на власть Зевса.
Детское увлечение греческой мифологией Чарли Ковелл («Конца ***го мира») вылилось в масштабную и непредсказуемую комедию о сложных отношениях пантеона — внутри семьи и с людьми. В помпезном касте сериала — Дэвид Тьюлис (Аид), Билли Пайпер (Кассандра), Джанет Мактир (Гера), Набхан Ризван (Дионис) и, например, Эдди Иззард (Лахесис — одна из трех Мойр).
Эмма Стоун, Джесси Племонс и Уиллем Дефо в жестоком альманахе Йоргоса Лантимоса
Где вышло: Prime Video, iTunes
Клерк (Племонс) привык полагаться на решения босса (Дефо) даже в выборе носков и вопросах деторождения, но лишается его расположения, отказавшись таранить чужой автомобиль. Полицейский (Племонс) тоскует по жене (Стоун), пропавшей в морской экспедиции, но, когда она возвращается, чувствует подмену. Гуру (Дефо) таинственного секс-культа отправляет подчиненных (Племонс и Стоун) на поиски девушки (Маргарет Куолли), способной воскрешать мертвых.
На минувший Каннский кинофестиваль главная звезда греческого кино Йоргос Лантимос («Клык», «Бедные-несчастные») привез абсурдистский триптих о воле и фатуме, разыгранный ограниченным числом артистов. Возвращение к истокам приняли несколько прохладно, но Племонс получил актерскую награду.
Подробнее о фильме:
- «Виды доброты»: Йоргос Лантимос и его театр жестокости
- Видео • Как Уиллем Дефо покорил мир супергеройских блокбастеров и инди-хитов
- Феномен Джесси Племонса — от второстепенного злодея «Во все тяжкие» до победителя Канн
Что еще смотреть на Кинопоиске
Энди Сэмберг и Кристин Милиоти в свадебном «Дне сурка»
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — ромком во временной петле.
Последние десятилетия комедии о любви с первого взгляда подвергаются все более активной (и справедливой) критике, однако смешная романтика все еще жива! Во время острой фазы самоизоляции о волшебной силе ромкома напомнил молодой режиссер Макс Барбаков, снявший осознанную историю о влюбленности. Все очень жизненно: неудачник Найлз (Сэмберг), бойфренд подружки невесты, замечает сестру новобрачной, Сару (Милиоти), а потом они оказываются во временной петле. Вернее, Найлз проживает этот день уже долгое время.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
- «Зависнуть в Палм-Спрингс»: как курортный «День сурка» оживил ромком
- Кто такой Энди Сэмберг и за что мы любим его фильмы (и пародийный рэп)
- Тест • Как долго вы продержитесь в ромкоме?
Вышел трейлер «Мегалополиса» Копполы с фальшивыми критическими цитатами
40 лет назад Фрэнсис Форд Коппола заявил на каннской пресс-конференции «Апокалипсиса сегодня», что его фильм и есть Вьетнам. Годы спустя мэтр снова привез в Канны проект непростой судьбы — долгострой «Мегалополис». После холодного душа на фестивале в новом трейлере решили использовать уничижительные цитаты о главных фильмах Копполы — правда, отрывки оказались фейковыми. «Апокалипсис» же настоящий: дикое путешествие в самое сердце тьмы — с Марлоном Брандо, музыкой Doors и выдающейся кинематографией.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Отечественные хтонь и красота от самого известного режиссера момента
Были времена: с начала нулевых каждые три года Андрей Петрович Звягинцев снимал многозначительное кино о язвах родного отечества, интригуя зрителей и критиков, а также привлекая внимание мировых кинофестивалей. Потом случились коронавирус, тяжелая болезнь режиссера и, в конце концов, эмиграция, но социальная трилогия — «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь» — никуда не делась. Как Андрей Тарковский снимал бы о «квартирном вопросе», коррупции и атомарности российских граждан, можно узнать/вспомнить прямо сейчас. Например, под музыку Филипа Гласса и грандиозное соло Надежды Маркиной.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 1 сентября.
Подробнее о фильме:
Драмеди о родительстве с Мариной Васильевой, Ани Чиповской и Юлим Хлыниной
Дети, как известно, цветы жизни, однако конкуренция за счастье с каждым годом все выше. Для родителей она начинается если не с детского сада, то уже со школы. Вот и подруги Таня (Васильева), Лена (Чиповская) и Аня (Хлынина) сходятся в неравном поединке за право поступления (их чад) в престижную школу Санкт-Петербурга. Драмеди о детках и бедках — дебютный сериал Светланы Самошиной («Край надломленной Луны»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Дорама о дружбе и разговорах о жизни
Бар в большом городе по-корейски: три лучшие подруги не ссорятся из-за школы, а встречаются за бокальчиком, чтобы обсудить жизнь, любовные драмы и, конечно, рабочие проблемы. Сценаристка телешоу Ан Со-хи (Ли Сон-бин), инструкторша по йоге Хан Джи-ён (Хан Сон-хва) и ютуберша Кан Джи-гу (Чон Ын-джи) такие непохожие и такие сплоченные, что не каждый незнакомец выдержит их компанию за столом.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Спорт
Предсезонный хоккей недели: дерби на Кубке мэра Москвы
Смотрим на ударное звено «Спартака», на Гусева и Комтуа — в «Динамо»
Сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги начнется 3 сентября, а пока тренеры обновленных команд проводят заключительные настройки игры на предсезонных турнирах. 29 сентября состоится матч «Спартака» и «Динамо» — большая вывеска на любом этапе хоккейного календаря, а также отличная возможность вновь увидеть привычные связки и познакомиться с новичками.
«Уральская классика» недели: хоккеисты сыграют в футбол
Благотворительный матч в Магнитогорске
Капитаны хоккейных клубов «Металлург» и «Салават Юлаев» Егор Яковлев и Григорий Панин организовали летнее мероприятие в рамках «Уральской классики». 31 августа они выйдут на футбольное поле и сыграют благотворительный матч против медиафутбольного «Амкала». Матч «Уральская классика. Лето» эксклюзивно покажет Кинопоиск. Панину и Яковлеву помогут коллеги-хоккеисты, включая Сергея Мозякина, а также блогер-миллионник SUBO, промоутер Камил Гаджиев и теннисистка Анастасия Мыскина. Вырученные деньги будут направлены на помощь тяжелобольным детям.
Европейский футбол недели: новый тур Ла Лиги и Серии А
«Барселона» готовится удержать первое место, Мбаппе — забить первый гол
Травма нападающего «Аталанты» Джанлуки Скамакки перед началом чемпионата Италии добавила клубному менеджменту головной боли. Но на замену Скамакке пришел Матео Ретеги, который уже в первом матче сезона помог новой команде одержать крупную победу (4:0), оформив дубль. Следующий матч «Аталанта» проиграла, но Ретеги снова забил. Вечером в пятницу остановить Матео попробует «Интер».
В середине недели «Барселона» победила «Райо Вальекано» благодаря голу новичка Дани Ольмо, которого наконец смогла заявить. Все три победы на старте сезона «Барса» одержала с одинаковым счетом 2:1 и теперь возглавляет таблицу. В моменте с голом Ольмо ассистировал Ламин Ямаль, набирающий очки в каждом матче. Сделать это снова он сможет 31 августа в игре против «Вальядолида».
«Реал» оступился в матче второго тура с «Мальоркой» и теперь вынужден догонять своего основного конкурента — «Барселону». За этим можно наблюдать в прямом эфире, однако главная интрига начала сезона «Реала» сейчас такая: забьет ли Килиан Мбаппе свой первый мяч именно сегодня? Возможно, 1 сентября — тот самый день.
Российский футбол недели: встреча лидеров в Черкизове
«Локомотив» на первом месте
После шести туров сезона МИР РПЛ «Локомотив» — лидер таблицы. У железнодорожников 15 очков, лучше они начинали сезон целых 22 года назад и тогда стали чемпионами. Чтобы остаться на первом месте при любом исходе матчей конкурентов из «Зенита» и «Динамо», «Локомотиву» в первый день осени нужно только побеждать. Учитывая форму «Краснодара», это не самая простая задача: южане играют дисциплинированно и пока не проиграли ни одного матча, у них три победы и три ничьи.
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
Главное из мира спорта в одном месте
Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, Jose Breton / Pics Action /NurPhoto via Getty Images, Image Photo Agency / Getty Images, Igor Russak / NurPhoto via Getty Images, Михаил Терещенко / ТАСС