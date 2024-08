Что смотреть дома: «Три богатыря: Ни дня без подвига», 2-й сезон «Властелина колец», каннский Йоргос Лантимос

Юбилей «Трех богатырей» и продолжение приквела «Властелина колец». Главный корейский хит года и новый фильм Йоргоса Лантимоса. Хоккейный матч «Спартака» и «Динамо» и новый тур Ла Лиги и Серии А. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Былина недели: «Три богатыря: Ни дня без подвига», сериал Покой тридевятому царству только снится Где вышло: Кинопоиск — с 1 сентября Иногда героические дела становятся рутиной: Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец регулярно спасают родное царство от недругов и нечисти, но случаются задачки и посложнее. Чтобы расследовать пропажу царской короны или бравое трио из мира снов, нужно не кулаками махать, а включить смекалку. Вернуть на геройский путь неожиданно поумневшего Алёшу или заленившегося Муромца — тоже задачка со звездочкой. В общем, скучать коню Юлию и компании тоже некогда. Проект, приуроченный к 20-летию «богатырской» франшизы (13 фильмов!). Студии «Мельница» в этом году также стукнуло четверть века, так что трехсерийным спешелом дело не ограничится — новые эпизоды уже на подходе. Смотрите этот сериал и всю франшизу про богатырей на Кинопоиске в Плюсе. Подробнее о сериале: «Три богатыря» возвращаются со специальным выпуском

Приключение недели: «Королевство Кенсуке» Робинзонада автора «Боевого коня» Где вышло: Кинопоиск — с 1 сентября Подросток Майкл вместе с родителями отправляется в плавание на парусной яхте. Ему кажется, что нет ничего скучнее, но впереди его ждут по-настоящему яркие и опасные приключения. Во время шторма паренька вместе с любимой собакой Стелла Артуа смоет волной за борт, а затем они окажутся на диком острове. Там им предстоит познакомиться с не слишком приветливым японцем Кенсуке, который защищает местных животных от браконьеров. Именно борьба с непрошеными гостями в итоге их и сблизит. Красочная экранизация книги Майкла Морпурго — автора не менее гуманистического романа воспитания «Боевой конь» (его экранизировал Стивен Спилберг). Премьера состоялась в конкурсе престижного фестиваля анимации в Анси. Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Детектив недели: «Убийства в одном здании», 4-й сезон Любимое трио едет в Голливуд (и обратно) Где вышло: Hulu — с 27 августа Чарльз-Хейден Сэвидж (Стив Мартин), Оливер Патнэм (Мартин Шорт) и Мэйбл Мора (Селена Гомес) снова вместе. Когда-то незнакомых соседей многоквартирного дома — актера на пенсии, обедневшего бродвейского режиссера и молодую художницу — свел интерес к криминальным происшествиям. Теперь их объединяют растущая слава и новые преступления: сначала трио запустило тру-крайм-подкаст, потом случилось бродвейское шоу, а теперь настало время голливудской экранизации. К ролям усердно готовятся Юджин Леви, Зак Галифианакис и Ева Лонгория соответственно, а наших героев ждет новое убийство: бандитская пуля настигла в квартире Сэвиджа его дублершу и давнюю подругу Сэз Патаки (Джейн Линч).

Инфоповод недели: «Апокалипсис сегодня» Вышел трейлер «Мегалополиса» Копполы с фальшивыми критическими цитатами 40 лет назад Фрэнсис Форд Коппола заявил на каннской пресс-конференции «Апокалипсиса сегодня», что его фильм и есть Вьетнам. Годы спустя мэтр снова привез в Канны проект непростой судьбы — долгострой «Мегалополис». После холодного душа на фестивале в новом трейлере решили использовать уничижительные цитаты о главных фильмах Копполы — правда, отрывки оказались фейковыми. «Апокалипсис» же настоящий: дикое путешествие в самое сердце тьмы — с Марлоном Брандо, музыкой Doors и выдающейся кинематографией. Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Классика недели: «Работай позже, веселись сейчас» Дорама о дружбе и разговорах о жизни Бар в большом городе по-корейски: три лучшие подруги не ссорятся из-за школы, а встречаются за бокальчиком, чтобы обсудить жизнь, любовные драмы и, конечно, рабочие проблемы. Сценаристка телешоу Ан Со-хи (Ли Сон-бин), инструкторша по йоге Хан Джи-ён (Хан Сон-хва) и ютуберша Кан Джи-гу (Чон Ын-джи) такие непохожие и такие сплоченные, что не каждый незнакомец выдержит их компанию за столом. Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.

Предсезонный хоккей недели: дерби на Кубке мэра Москвы Смотрим на ударное звено «Спартака», на Гусева и Комтуа — в «Динамо» Сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги начнется 3 сентября, а пока тренеры обновленных команд проводят заключительные настройки игры на предсезонных турнирах. 29 сентября состоится матч «Спартака» и «Динамо» — большая вывеска на любом этапе хоккейного календаря, а также отличная возможность вновь увидеть привычные связки и познакомиться с новичками.

«Уральская классика» недели: хоккеисты сыграют в футбол Благотворительный матч в Магнитогорске Егор Яковлев Капитаны хоккейных клубов «Металлург» и «Салават Юлаев» Егор Яковлев и Григорий Панин организовали летнее мероприятие в рамках «Уральской классики». 31 августа они выйдут на футбольное поле и сыграют благотворительный матч против медиафутбольного «Амкала». Матч «Уральская классика. Лето» эксклюзивно покажет Кинопоиск. Панину и Яковлеву помогут коллеги-хоккеисты, включая Сергея Мозякина, а также блогер-миллионник SUBO, промоутер Камил Гаджиев и теннисистка Анастасия Мыскина. Вырученные деньги будут направлены на помощь тяжелобольным детям.

Европейский футбол недели: новый тур Ла Лиги и Серии А «Барселона» готовится удержать первое место, Мбаппе — забить первый гол Травма нападающего «Аталанты» Джанлуки Скамакки перед началом чемпионата Италии добавила клубному менеджменту головной боли. Но на замену Скамакке пришел Матео Ретеги, который уже в первом матче сезона помог новой команде одержать крупную победу (4:0), оформив дубль. Следующий матч «Аталанта» проиграла, но Ретеги снова забил. Вечером в пятницу остановить Матео попробует «Интер». В середине недели «Барселона» победила «Райо Вальекано» благодаря голу новичка Дани Ольмо, которого наконец смогла заявить. Все три победы на старте сезона «Барса» одержала с одинаковым счетом 2:1 и теперь возглавляет таблицу. В моменте с голом Ольмо ассистировал Ламин Ямаль, набирающий очки в каждом матче. Сделать это снова он сможет 31 августа в игре против «Вальядолида». «Реал» оступился в матче второго тура с «Мальоркой» и теперь вынужден догонять своего основного конкурента — «Барселону». За этим можно наблюдать в прямом эфире, однако главная интрига начала сезона «Реала» сейчас такая: забьет ли Килиан Мбаппе свой первый мяч именно сегодня? Возможно, 1 сентября — тот самый день.

Российский футбол недели: встреча лидеров в Черкизове «Локомотив» на первом месте После шести туров сезона МИР РПЛ «Локомотив» — лидер таблицы. У железнодорожников 15 очков, лучше они начинали сезон целых 22 года назад и тогда стали чемпионами. Чтобы остаться на первом месте при любом исходе матчей конкурентов из «Зенита» и «Динамо», «Локомотиву» в первый день осени нужно только побеждать. Учитывая форму «Краснодара», это не самая простая задача: южане играют дисциплинированно и пока не проиграли ни одного матча, у них три победы и три ничьи. «Кинопоиск | Спорт» в Telegram Главное из мира спорта в одном месте

Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, Jose Breton / Pics Action /NurPhoto via Getty Images, Image Photo Agency / Getty Images, Igor Russak / NurPhoto via Getty Images, Михаил Терещенко / ТАСС