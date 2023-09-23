«Дастур»: казахстанский хоррор о семейной политике

В российский прокат выходит резонансный фильм юмориста и общественного деятеля Куаныша Бейсека о проклятии, падающем на семейство сельских царьков, которые мучают келинку. О том, как наследие мирового хоррора соединяется в нем с комментарием к текущим событиям казахстанской жизни, рассказывает Дмитрий Карпюк.

Дмитрий Карпюк Кинокритик

Казахский аул Болашак. Красавица-домбристка Диана (Нурай Жеткерген) возвращается домой с подругой после выпускного; и тут ее догоняет на машине сын крупного скотовладельца Болат (Ермек Шынболатов), хулиган и подонок. День у Болата был длинный: уже на вступительных титрах он курил дурь через бутылку и ведро под задорный рэп на торжественной линейке, потом терроризировал школьников, а к вечеру выпил водки и возжелал женского тепла и ласки.

Изнасиловав девушку, Болат почти сразу попадает в отделение, но его отец Нурсултан (Алдабек Шалбаев) готов заплатить родителям Дианы солидную сумму, лишь бы они согласились отказаться от скандала и сыграть свадьбу. Те сначала бушуют и возмущаются, но вскоре, чтобы избавить дочь от позора, соглашаются.

Сразу после недолгого и безрадостного свадебного застолья в духе крыжовниковского «Горько!» невеста пытается повеситься. А затем в дом Нурсултана приходит беда. Начинается все с засилья мух и рождения двухголового теленка на ферме. Диана отказывается выходить из скверно пахнущей комнаты, а свекрови она видится в роли гостьи зловещего ток-шоу, жалующейся на то, что родители ее продали, как вещь. К тому же в доме непонятно откуда постоянно раздаются звуки домбры. Проклятие, не иначе!

Режиссер этого ужаса Куаныш Бейсек в свои 29 лет уже вполне состоялся и как творческая личность, и как общественный деятель. Он не только режиссер клипов популярного в Казахстане музыкально-юмористического YouTube-шоу «Ирина Кайратовна» и автор комедийной короткометражки с говорящим названием «Закладка», но и советник президента «Казахфильма», и участник рейтинга Forbes Казахстана «30 моложе 30», и член Совета по молодежной политике.

Нурай Жеткерген

И «Дастур» при всей его хоррор-развлекательности выполняет важную общественно-политическую задачу, о чем сообщают финальные титры на фоне бегущей по полю девушки, — борьба с насилием над женщинами, домашним и бытовым, и с виктимблеймингом, упирающимся в вековые «традиции» (именно так, в кавычках).

Благодаря этим разъяснениям картину вполне можно рассматривать как комментарий к недавнему делу Куандыка Бишимбаева, бывшего казахстанского министра экономики, который забил насмерть жену в ресторане и получил за это 24 года тюрьмы. А если обратить внимание на фигуру продажного полицейского (Алдияр Жапарханов, соавтор сценария фильма и участник «Ирины Кайратовны») и разговоры о том, как «занести наверх», сразу получается и суровая социальная драма.

Вообще, мухи и коррупция сразу напоминают и о «Грузе 200» Балабанова, и о народных насупленных драмах Юрия Быкова, но у Бейсека есть более географически близкие коллеги и соратники по критике казахского и киргизского общества — Диас Бертис с его сентиментально-мрачным «Приговором», плодовитый и синефильский Адильхан Ержанов (в сцене с двухголовым теленком упоминается аул Каратас, место действия большинства его фильмов). Но этими злободневными параллелями «Дастур» не ограничивается, щедро черпая и из котла современного хоррора.

Ермек Шынболатов

Приятель Болата носит бейсболку с узнаваемым логотипом «Изгоняющего дьявола» Уильяма Фридкина, а зрелищная сцена изгнания бесов с участием муллы и ползанием одержимого по стенам и потолку напоминает лучшие недавние корейские и индонезийские образцы жанра («Проклятие „Зов могилы“» или дилогия Джоко Анвара про «слуг сатаны»). Добавим сюда растерзанный скот, как в аргентинских «Одержимых злом», а также финальный твист, достойный «Девятой сессии», и становится ясно, что Бейсек учится и заимствует у лучших.

Есть некоторые проблемы с несоответствием поднимаемой темы и ее реализацией: Диана так и не превращается из жертвы в мстительницу, ограничившись помощью злых джиннов, а молитвы имама по эффективности явно перевешивают довольно условное правосудие. В итоге те самые взятые в кавычки традиции оказываются важнее всего.

Но если оставить в стороне это противоречие, получился не просто нестыдный дебют, а хоррор, снятый на достойном мировом уровне; можно гарантировать, что после просмотра звуки домбры будут восприниматься совсем иначе!