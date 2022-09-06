Снова «Зенит»? Или «Спартак»? А что «Динамо»? Основные интриги Российской Премьер-лиги

20 июля 2024 года стартует очередной сезон Российской Премьер-лиги. Прошлый получился довольно насыщенным событиями, а чемпион определился на последних минутах заключительного тура. Рассказываем, какие интриги несет с собой новый чемпионат.
Будет ли в России новый чемпион?
Последние шесть лет итог чемпионата России по футболу был неизменен: золотые медали завоевывал питерский «Зенит». Причем зачастую питерцы решали все турнирные задачи заранее. Хоть какая-то интрига появилась лишь в прошлом сезоне: сразу три команды до последнего претендовали на золото, а «Зенит» на два очка отставал от идущего на первом месте «Динамо» и мог рассчитывать на триумф в первенстве, только если к его победе в заключительном туре добавится поражение москвичей. В итоге так и случилось.
За лихо закрученную интригу РПЛ была обязана нескольким причинам: сильную игру в 2023-м выдали «Динамо» и «Краснодар», а «Зенит», напротив, словно бы утратил мотивацию и разбазарил много очков по весне, взявшись за голову в последний момент. Однако рассчитывать на повторение подобного в наступающем сезоне не приходится. «Динамо» в межсезонье объективно не стало сильнее, а «Краснодар» и вовсе ослабел, а вот «Зенит», напротив, усилился. В следующем году питерский клуб отмечает столетний юбилей, и руководство не хочет повторения нервной для команды концовки прошлого чемпионата.
Питерцы провели массовую закупку, перехватив сразу нескольких топовых по меркам РПЛ игроков, в том числе лучшего ассистента прошлого чемпионата, «железнодорожника» Максима Глушенкова (15 пасов в 29 играх) и одного из лучших вратарей, калининградца Евгения Латышонка (38 пропущенных в 26 играх, и это при условии, что Евгений играл в одном из аутсайдеров первенства). Также в клуб с берегов Невы перешли перспективные Волков и Горшков, практически согласован переход сербского полузащитника Ивана Илича из итальянского «Торино». Из потерь — лишь третий вратарь Васютин да пропустивший всю весеннюю часть защитник Круговой. Потревожиться можно разве что за бразильского хавбека Клаудиньо, который отказывается продлять контракт с клубом и добивается трансфера во «Фламенго». Но, будем честны, питерцы сейчас так сильны, что уход даже такого игрока, как Клаудиньо (17+21 в 77 играх чемпионата за «Зенит»), клуб не заметит.
Как проявит себя Станкович в «Спартаке»?
У московского «Спартака» в межсезонье вновь сменился тренер: десятикратных чемпионов России возглавил сербский наставник Деян Станкович. У него была выдающаяся карьера игрока: он провел более 350 матчей в Серии А за «Интер» и «Лацио», шесть раз становился чемпионом Италии, дважды признавался футболистом года в Сербии. Тренерская карьера Станковича пока не такая насыщенная. До москвичей он тренировал сербскую «Црвену звезду», итальянскую «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош». И если с «Сампдорией» серб без шансов вылетел из Серии А, то с «Црвеной звездой» и «Ференцварошем» неизменно становился чемпионом страны, выиграв четыре комплекта золотых медалей за четыре неполных сезона.
Правда, шансы Деяна Станковича на завоевание чемпионства со «Спартаком» пока оцениваются как не очень большие, и дело тут не в тренерских талантах. Красно-белые почти никак не укрепились в межсезонье; из новичков единственным реальным усилением выглядит приход Виллиана Жозе, набравшего 10+5 очков в прошлом сезоне Ла Лиги за «Бетис». Более того, клуб затеял чистку состава и, по крайней мере, по именам стал слабее: команду покинули капитан Георгий Джикия, вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, полузащитник Виктор Мозес и нападающие Квинси Промес и Кейта Бальде. Под вопросом и будущее Александра Соболева — по слухам, его активно сватают в «Зенит».
Сможет ли «Динамо» вновь бороться за чемпионство?
В прошлом сезоне бело-голубые до последнего претендовали на чемпионство. Перед последним туром они лидировали в турнирной таблице, на два очка опережая идущий вторым «Зенит». Под руководством тренера Марцела Лички динамовцы демонстрировали симпатичный футбол и стальной характер — команда не раз вырывала победы в неудачно складывавшихся матчах на последних минутах. Но в последней игре сезона, когда для чемпионства было достаточно сыграть вничью, москвичи безвольно уступили «Краснодару». Неужели не хватило характера, удачи или опыта?
В межсезонье динамовцам удалось главное — сохранить прошлогодний состав. Замена только одна: место легенды клуба Антона Шунина, с которым решили не продлевать контракт, в воротах займет Андрей Лунёв. Он моложе Шунина на пять лет, провел четыре мощных сезона за «Зенит» и даже сыграл с полдюжины матчей в сборной России, но в последние несколько лет Андрей едва ли сможет занести в актив. Переход в «Байер» оказался неудачным: за два года Лунёв провел лишь два матча за основной состав. Перед началом прошлого сезона, ставшего для леверкузенцев чемпионским, голкипер сменил Германию на Азербайджан и выдал довольно неплохое выступление за «Карабах». Нагрузка в «Динамо» будет несравнимо больше, но если Андрей вернется на тот уровень, что он демонстрировал в «Зените», проблем с первым номером у бело-голубых не будет.
Вторая потеря «Динамо» — перешедший в «Краснодар» Фёдор Смолов. И хотя на первый взгляд уход Смолова выглядит серьезной потерей, по факту Фёдор уже не оказывал такого серьезного влияния на результат, как в былые годы. Лишь в одном из трех последних сезонов за «Динамо» он выбил больше десяти голов. Но и сильнее команда не стала (других новичков, кроме Лунёва, у бело-голубых нет), и для новой борьбы с серьезно закупившимся «Зенитом» может уже не хватить прошлогоднего костяка.
Как себя проявит Марко Николич в ЦСКА?
Новый тренер будет и у московского ЦСКА — после неудачного прошлого сезона армейцы приняли решение расстаться с Владимиром Федотовым. А Марко Николич явно заслужил второй шанс с одним из российских грандов. В прошлый свой приход в Россию серб столкнулся с практически невыполнимой задачей — заменить в «Локомотиве» легендарного Юрия Сёмина. В целом Николич с задачей справился: он отработал в Черкизове полтора сезона, завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата страны и выиграл Кубок России. Но в 2021 году в «Локо» сменилось руководство, новый менеджмент постепенно зачистил всех, кто работал в клубе при прошлой власти, — от медиаслужбы и врачей до главного тренера. Формально Николича уволили за серию из пяти матчей без побед, но на тот момент серб проиграл всего один матч в сезоне, да и в целом «Локо» показывал неплохую игру и давал результат, в отличие от периода при сменщиках Николича.
Однако несмотря на положительные эмоции от первого визита тренера в Россию, эмоции от его возвращения в РПЛ пока смешанные. Два с половиной года, прошедших после увольнения из «Локо», Николич провел практически без работы. Слухи упорно прочили его в руководство то в одного, то другого клуба (преимущественно российских), однако Марко не шибко стремился вновь становиться на тренерский мостик. По его собственным словам, Николич намеренно взял паузу, отдыхал, проводил время с семьей, встречался с друзьями и путешествовал. В прошлом году он возглавил арабский «Шабаб Аль-Ахли», который особых успехов не продемонстрировал. Точно ли Марко готов к работе с российским грандом?
Тем более что забот у Николича на новом месте хватает. Ему достался, наверное, один из самых слабых составов армейцев в новейшей истории: слишком много сильных игроков покинули клуб за два последних года. И хотя в это межсезонье никто из костяка команды не ушел (за исключением второго бомбардира Заболотного), сильнее ЦСКА не стал, а из однозначных усилений можно выделить только защитника Кругового и полузащитника Жемалетдинова. Пока что игроки армейцев вроде довольны действиями Марко. Говорят, он не стал менять работающую схему и добавил больше упражнений с мячом в тренировочный процесс. Правда, для возвращения на футбольный олимп и тренеру, и команде явно потребуется нечто большее.
Чем закончится перестройка в «Локомотиве»?
Московский клуб, в прошлом сезоне до последнего претендовавший на попадание в тройку, в межсезонье серьезно обновился: команду покинули вратари Гильерме и Худяков, защитник Магкеев, полузащитники Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук и Максим Глушенков, а также нападающий Артём Дзюба. Разумеется, вклад каждого из этих игроков в успехи «железнодорожников» в прошлом сезоне был разным.
- Гильерме долгое время был железобетонным первым номером «Локо», но в последние годы травмы и возраст стали брать свое.
- Антона Худякова одно время прочили в наследники русского бразильца, однако в прошлом сезоне оба голкипера проиграли конкуренцию пришедшему из «Химок» Илье Лантратову, который провел без замен все 30 матчей чемпионата.
- Здоровый Станислав Магкеев также был бессменным игроком основы, но сначала он очень долго восстанавливался от травм, а затем проиграл конкуренцию другим игрокам обороны.
- Артём Дзюба здорово провел в Черкизове первый сезон и неплохо начал второй, но затем плотно присел на скамейку и в весенней части результативными действиями не отметился.
- Рифат Жемалетдинов, воспитанник клуба, с перерывами отыграл в основе семь сезонов. Самым успешным получился сезон 21/22 — тогда полузащитник набрал 9+6 очков по системе гол плюс пас. Два следующих чемпионата получились смазанными из-за травм, но и так Рифат в прошлом сезоне забил 5 голов в 21 матче.
- И, наконец, Антон Миранчук и Максим Глушенков были незаменимыми лидерами атаки «Локо» и стали лучшими бомбардирами клуба. На счету Антона 6 голов и 5 результативных пасов, у Максима — 6 забитых мячей и 15 результативных передач.
Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко уверяет, что поводов для беспокойства нет, команда вовсе не устраивала распродажу. С одной стороны, причины ухода каждого из игроков разные. Против продления Гильерме и Дзюбы их возраст; Магкеев в последнее время больше лечился, чем играл; Худяков и Миранчук, по слухам, не договорились по сумме контракта, а за Глушенкова «Зенит» предложил компенсацию в размере 600 млн рублей — десятую часть от годового бюджета «железнодорожников». Но все равно понять уходы Жемалетдинова, Миранчука и Глушенкова сложно: в случае с Максом «Локо» своими руками усилил конкурента в борьбе за чемпионство, а Рифат и Антон — воспитанники клуба и крайне сильные по российским меркам игроки, заменить которых будет непросто. Тем более что клуб даже не пытается.
В это межсезонье состав «Локомотива» пополнили вратарь Антон Митрюшкин, нападающий Дмитрий Воробьёв, опорник Артём Тимофеев и молодой полузащитник Никита Салтыков из «Крыльев Советов». Митрюшкин, один из героев победного для сборной России юниорского чемпионата Европы 2013 года, потерял несколько лет из-за травмы и в последние годы чаще полировал скамейку, чем играл. Дмитрий Воробьёв выдал два неплохих сезона за «Оренбург», но совершенно не убедил, что готов играть в каком-то другом клубе РПЛ, тем более в гранде. Никита Салтыков неплохо провел осенний отрезок чемпионата, однако совершенно растворился весной. Тридцатилетний Артём Тимофеев когда-то подавал неплохие надежды в «Спартаке», но проиграл конкуренцию и последние несколько сезонов был неплохим выбором в центре поля для команд из середины турнирной таблицы.
По крайней мере, по именам новички московского клуба и близко не ровня тем, кто покинул состав «железнодорожников». И если руководство черкизовцев не видит никаких проблем, то главный тренер Михаил Галактионов не скрывает, что уход лидеров стал для тренерского штаба неожиданностью, командную игру теперь придется выстраивать заново. Еще откровеннее высказался капитан команды Дмитрий Баринов. Опорник прямо признал, что нынешний состав «Локо» не может претендовать не чемпионство. Неудивительно, что сам Баринов также близок к уходу из клуба и готов рассмотреть все подходящие предложения.
Как себя проявят новички чемпионата — подмосковные «Химки», тольяттинский «Акрон» и «Динамо» из Махачкалы?
Для «Химок» нынешнее явление в Премьер-лиге — третье по счету. Причем оба прошлых раза подмосковный клуб проводил в элите по три сезона, после чего с треском вылетал. Особо фееричным получился второй вылет: команда мощно стартовала с Сергеем Юраном, набрав семь очков в первых четырех турах. Однако затем руководство клуба по каким-то причинам решило с ним расстаться. В следующих 26 турах команда сменила еще троих наставников, но набрала лишь 11 очков.
Весной 2023 года, когда вылет в Первую лигу был уже почти решенным делом, Химки, казалось бы, прекратили тренерские метания и решили сыграть вдолгую — контракт с Андреем Талалаевым был подписан на пять лет. Ставка на специалиста сыграла, и в первый же сезон Талалаев построил боеспособный коллектив и уверенно выиграл Первую лигу, вернувшись в РПЛ. В качестве награды тренер-победитель… был уволен с занимаемого поста. Ну, хотя бы компенсацию в размере 50 млн рублей получил. Новым наставником подмосковной команды стал испанец Франк Артига, в прошлом сезоне возглавлявший московскую «Родину» и не добившийся с ней каких-либо значимых результатов.
«Акрон» из Тольятти — частный клуб, принадлежащий местному бизнесмену Павлу Морозову. Команда была основана в 2018 году и с тех пор последовательно эволюционировала, поднимаясь в элиту отечественного футбола. Морозов не скрывал, что всегда хотел, чтобы его команда выступала в РПЛ, но никогда не форсировал попадание туда. Симпатии публики тольяттинцы завоевали в 2023 году. Тогда «Акрон» здорово выступил в Кубке России, дойдя до финала «Пути регионов». В прошлом году подопечные Евгения Калешина уверенно стартовали в Первой лиге, но осенью наставник был неожиданно уволен. Судя по всему, Морозов не простил Калешину эмоционального интервью, в котором тренер очень жестко прошелся по положению дел в российском футболе. Со сменившим Калешина Зауром Тедеевым клуб едва не пролетел мимо повышения, но в решающий момент волжане сумели пройти в стыках екатеринбургский «Урал».
Основанная в 1927 году команда «Динамо-Махачкала» долгое время играла в низших дивизионах, а в 2007 году клуб был расформирован. Новая жизнь команды началась в 2021 году. Под руководством сербского наставника Горана Алексича клуб в 2022 году вышел в Первую лигу. Тогда многие аналитики относили новичков турнира к числу аутсайдеров. Динамовцы и правда не могли похвастаться большим бюджетом и звездными игроками, однако за счет надежной игры в обороне и потрясающей командной самоотдачи «Динамо» изрядно пошумело и финишировало в верхней половине таблицы.
Летом 2023 года ожидания от «Динамо» были уже куда выше, однако всего за неделю до начала чемпионата команду неожиданно покинул Горан Алексич. Под руководством срочно вызванного на замену Курбана Бердыева (того самого, что приводил к чемпионству казанский «Рубин» и обыгрывал «Барселону» на «Камп Ноу») махачкалинцы выступили еще лучше и ушли на зимний перерыв в зоне прямого выхода в РПЛ. Правда, весной команду на матчи выводил уже совсем другой тренер — неожиданно ушедшего Бердыева заменил Хасанби Биджиев. Несмотря на то, что послужной список Биджиева-тренера куда скромнее его предшественника, специалист справился с задачей и вывел свою команду в элиту российского футбола.
Букмекеры пока что мало верят в способность всех трех новичков надолго задержаться в РПЛ. «Химки», казалось бы, провели точечное усиление, но команду опять может подвести тренерская чехарда. Махачкалинское «Динамо» мало изменилось по сравнению с прошлым сезоном, а ведь состав команды не впечатлял даже по меркам Первой лиги. «Акрон» же, напротив, обновился почти полностью, расставшись не только с игроками ротации, но и с большинством лидеров прошлого сезона. Впрочем, имена пришедших им на замену футболистов не выглядят сильнее.
Риторический вопрос
Сколько главных тренеров сменится в «Химках» за этот сезон?
Топ-10 трансферов межсезонья 2024 года
10. Юрий Дюпин: «Рубин» — «Краснодар»
Он раскрылся довольно поздно даже по вратарским меркам — голкипер дебютировал в Премьер-лиге в 30 лет, но выдал несколько сильных сезонов подряд и в один момент даже заслужил вызов в сборную России. Последние пять лет Юрий был практически бессменным стражем ворот казанского «Рубина», а этим летом перешел в «Краснодар». Задача Дюпина понятна — стать надежным дублем для молодого Станислава Агкацева, который получил повышение до первого номера команды после перехода Матвея Сафонова в ПСЖ.
9. Лукас Вера: «Оренбург» — «Химки»
Аргентинский полузащитник стал одним из главных творцов симпатичного «Оренбурга», построенного Марцелом Личкой в его первый сезон в РПЛ. Личка после того сезона ушел на повышение в «Динамо», а вот Вера еще на год остался на Урале, хотя зимой мог оказаться в Черкизове. За два сезона в «Оренбурге» Вера провел 60 матчей, в которых отметился тремя голами и двенадцатью результативными передачами. «Химкам» Вера достался всего за миллион евро.
8. Данил Круговой: «Зенит» — ЦСКА
Воспитанник питерского «Зенита» Данил Круговой транзитом через «Уфу» вырос до твердого игрока основного состава и заслужил вызов в основную сборную России. В середине прошлого сезона Круговой неожиданно подписал контракт с ЦСКА. Защитник объяснил свое решение чисто футбольными причинами (видимо, в армейском клубе ему гарантировали больше игрового времени). Остаток сезона Круговой провел в дубле — вероятно, в наказание за уход к конкуренту.
7. Фёдор Смолов: «Динамо» — «Краснодар»
Легендарный Фёдор Смолов возвращается в «Краснодар», где он провел три самых удачных сезона в карьере, забив за 66 матчей 52 мяча. Смолову уже 34, и в «Динамо» в прошлом сезоне он все чаще исполнял роль второй скрипки при Константине Тюкавине. В молодом «Краснодаре» опытный и все повидавший лидер раздевалки придется ко двору. Как знать, может, на теплом юге подсевшая было последние годы результативность форварда вновь пойдет вверх?
6. Данила Козлов: «Балтика» — «Краснодар»
Этой весной юный полузащитник «Балтики» стал одним из главных открытий РПЛ. В десяти сыгранных матчах Данила забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Летом у воспитанника «Зенита» был шанс вернуться в родную команду, но Козлов решил, что в «Краснодаре» у него будет больше возможностей для роста.
5. Андрей Лунёв: «Карабах» — «Динамо»
Когда-то Лунёв был основным голкипером «Зенита» и вызывался в сборную России, однако предпочел играть в Европе. У Андрея так и не получилось пробиться в основу леверкузенского «Байера», и прошлый сезон он провел в Азербайджане, где постепенно возвращал себе игровой тонус. В «Динамо» Лунёв должен заменить ушедшего Антона Шунина, и, если это получится, бело-голубые могут не переживать за пост первого номера.
4. Матвей Сафонов: «Краснодар» — ПСЖ
Давно российские футболисты не переходили в европейские гранды. И пусть в Париже у основного голкипера сборной России мало шансов вытеснить из основы Джанлуиджи Доннарумму, менее впечатляющим его переход от этого не становится. «Краснодару» нужно с умом потратить причитающиеся за Матвея 20 млн евро. Кстати, по этому показателю Сафонов уже обошел Доннарумму, став самым дорогим вратарем в истории столичного клуба.
3. Евгений Латышонок: «Балтика» — «Зенит»
Он был, пожалуй, одним из самых ярких игроков калининградского клуба в прошлом сезоне. Если бы не его уверенная игра в воротах, «Балтика» бы пропустила гораздо больше. После сезона Латышонок ожидаемо пошел на повышение. Евгений призван прекратить чехарду, образовавшуюся в воротах питерского клуба после ухода Андрея Лунёва. Даниил Одоевский пока не убедил, что готов на роль первого номера, Михаилу Кержакову уже 37, а вот Денису Адамову, который неплохо провел весеннюю часть чемпионата, предстоит изрядно попотеть, чтобы выиграть конкуренцию у новичка питерцев.
2. Виллиан Жозе: «Бетис» — «Спартак»
Пожалуй, самый статусный легионер, приехавший в чемпионат России за последние годы. Бразильский нападающий, в карьере которого есть 21 сыгранная минута за мадридский «Реал», неплохо выступал в Европе за «Реал Сосьедад», «Вулверхэмптон» и «Бетис». За три последних сезона он провел более 90 матчей за «огурцов» в Ла Лиге и забил 21 мяч. Пока что бразилец далек от оптимальной формы, но, если он сумеет ее набрать и избежать травм, «Спартак» сможет забыть и об уходе Промеса, и о потенциальном трансфере Соболева в «Зенит».
1. Максим Глушенков: «Локомотив» — «Зенит»
Глушенков был на виду, еще когда переходил из «Чертанова» в «Спартак», а за время в «Крыльях» и «Локомотиве» он и вовсе превратился в топового по российским меркам игрока. Цифры прошлого сезона выглядят особенно впечатляюще — 6 голов и 15 результативных пасов в 29 играх. «Зенит» этим трансфером и одного из конкурентов ослабил, и готового игрока основы получил. Глушенков стал приносить пользу с первой же игры: в матче с «Краснодаром» за Суперкубок Макс сделал дубль.
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Автор: Алексей Ионов
Фото: Михаил Синицын / ТАСС, Сергей Фадеичев / ТАСС, Laszlo Szirtesi / Getty Images, Александр Демьянчук / ТАСС, Олег Бухарев / ТАСС, Степан Ноздрев / ТАСС, Петр Ковалев / ТАСС, Михаил Синицын / ТАСС, Софья Сандурская / ТАСС, Пресс-служба ФК "Оренбург”/ ТАСС, В. Евдокимов / ФК "Зенит” / ТАСС, Валентина Певцова / ТАСС, Максим Константинов / ТАСС, Михаил Терещенко / ТАСС, Валерий Шарифулин / ТАСС, Carlos Perez / Quality Sport Images / Getty Images, Анна Мейер / ФК "Зенит” / ТАСС