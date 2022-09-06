Снова «Зенит»? Или «Спартак»? А что «Динамо»? Основные интриги Российской Премьер-лиги

В межсезонье динамовцам удалось главное — сохранить прошлогодний состав. Замена только одна: место легенды клуба Антона Шунина, с которым решили не продлевать контракт, в воротах займет Андрей Лунёв. Он моложе Шунина на пять лет, провел четыре мощных сезона за «Зенит» и даже сыграл с полдюжины матчей в сборной России, но в последние несколько лет Андрей едва ли сможет занести в актив. Переход в «Байер» оказался неудачным: за два года Лунёв провел лишь два матча за основной состав. Перед началом прошлого сезона, ставшего для леверкузенцев чемпионским, голкипер сменил Германию на Азербайджан и выдал довольно неплохое выступление за «Карабах». Нагрузка в «Динамо» будет несравнимо больше, но если Андрей вернется на тот уровень, что он демонстрировал в «Зените», проблем с первым номером у бело-голубых не будет.