Англия и Испания в финале чемпионата Европы. Шпаргалка к игре для тех, кто не смотрел ни одного матча

Нидерланды в полуфинале стали первым серьезным соперником Англии на турнире. И пусть многие отметили, что первый тайм матча был сильнейшим в исполнении «львов» за весь чемпионат, своей удачной игрой в атаке команда Саутгейта обязана чудовищной игре соперника в прессинге. Как только голландцы перестроились после перерыва (а если еще точнее, то после вынужденной замены Мемфиса), всю атакующую игру англичан как ветром сдуло. За весь второй тайм «львы» нанесли лишь два удара по воротам, первый из которых — на 88-й минуте. Правда, первый же удар в створ обернулся победным голом.