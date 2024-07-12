Англия и Испания в финале чемпионата Европы. Шпаргалка к игре для тех, кто не смотрел ни одного матча

В воскресенье, 14 июля, состоится финальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором сразятся сборные Испании и Англии. Кинопоиск подготовил сюрприз, который можно будет увидеть в одном из перерывов. Сама игра будет показана на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ». А пока что мы предлагаем вспомнить, как команды добрались до последней игры в турнире и взвешиваем их шансы на победу.
Испания: самая зрелищная команда чемпионата
Шесть побед в шести матчах
Это единственная сборная, одержавшая победы во всех шести поединках первенства. И пусть из этих шести побед лишь две добыты с крупным счетом, «Красная фурия» не отходила в оборону ни в одном из матчей (хотя были сложности с Германией), продолжала доминировать над противником и шла вперед даже при комфортном преимуществе в счете. За весь турнир испанцы лишь дважды пропускали первыми и оба раза добивались волевых побед, причем одна из них получилась разгромной — в ⅛ финала испанцы со счетом 4:1 одолели Грузию.
Всего же за полдюжины матчей Евро сборная отгрузила соперникам 13 мячей; по показателю средней результативности за матч Испания-2024 занимает второе место в истории чемпионатов Европы, уступая лишь самой себе образца 2008 года и Франции-2000. Однако у подопечных Луиса де ла Фуэнте есть еще один матч, чтобы улучшить этот результат.
Это довольно молодая команда
Хотя в заявке на чемпионат Европы присутствует сразу несколько возрастных игроков (в том числе чемпион мира и Европы 38-летний Хесус Навас), погоду в этой сборной делает молодежь. Нападающему Нико Уильямсу — 21, лучшему бомбардиру команды Дани Ольмо — 26, а сравнявшему счет в полуфинале Ламину Ямалю и вовсе всего 16, это самый молодой игрок, когда-либо выступавший на столь поздних стадиях турнира. У этой команды все еще впереди, но уже сейчас она добилась потрясающего результата.
Главная роль тренера
Испания в последний раз играла в финале чемпионата Европы 12 лет назад. С тех пор успело смениться не одно поколение игроков (и только Навас по-прежнему в сборной). Успехи нынешнего набора неразрывно связаны с фигурой наставника сборной Луиса де ла Фуэнте.
Ему 63 года, у него нет каких-то примечательных достижений в карьере клубного тренера, но последние десять лет его жизни неразрывно связаны со Королевской футбольной федерацией. Сначала он выиграл чемпионат Европы с юниорской сборной, затем — с молодежной, а придя в главную сборную де ла Фуэнте с ходу завоевал Лигу наций.
Костяк нынешней национальной команды составляют игроки, с которыми де ла Фуэнте уже работал. Родри, Мерино и Унаи Симон знают тренера с юниорской сборной, а Дани Ольмо, Фабиан Руис и Микель Ойярсабаль — с молодежки. Игроки отмечают важную роль наставника в их прогрессе: де ла Фуэнте является большим поклонником их талантов и стремится не загонять игроков в те рамки, которые ему нужны. Наоборот, он пытается создавать на поле такие игровые моменты, чтобы возможности находящихся футболистов раскрывались на полную. При этом и подопечные, и бывшие коллеги подчеркивают, что одна из самых сильных сторон специалиста — способность достучаться до любого игрока, чтобы донести свое видение ситуации.
Здоровый микроклимат
В последние годы вокруг сборной Испании хватало скандалов, взять хотя бы сенсационное увольнение Хулена Лопетеги за день до начала чемпионата мира в Москве. Де ла Фуэнте одной из своих главных задач с ходу определил возвращение того самого духа победителей из конца нулевых, когда «Красная фурия» за четыре года взяла два чемпионата Европы и один чемпионат мира.
И эта задача, судя по всему, выполнена: в команде царят здоровые отношения, все игроки поддерживают друг друга, и даже капитан Альваро Мората, которого на родине всегда любили меньше, чем, скажем, в Италии, на этот раз не имеет проблем с самоотдачей, пусть даже реально полезных действий от него не так много. Страна объединилась вокруг сборной, сборная по ходу турнира ментально только становится сильнее. До полного триумфа остался всего один матч.
Англия: самая прагматичная команда турнира
Усыпляющий футбол Саутгейта критикуют даже собственные болельщики
Больше критики, чем англичане, получили разве что совсем никакие шотландцы с их лучшим бомбардиром по имени автогол и вылетевшие в ⅛ итальянцы (сборную образца 2024 года признали чуть ли не худшей в истории страны, притом что на два последних чемпионата мира «Скуадра Адзурра» вообще не попала).
Англичан критикуют за скучный, усыпляющий футбол с минимумом риска, минимумом атакующих действий и минимумом ударов по воротам. «Львы» настолько осторожничают, что сели оборонять забитый гол в матче с Сербией уже на тринадцатой (!) минуте встречи, в матче со Швейцарией розыгрыш углового у ворот соперника в итоге дошел до вратаря Джордана Пикфорда, атакующая десятка Джуд Беллингем опускался до позиции левого защитника, а чистый нападающий Харри Кейн разгонял атаки из собственной зоны.
Стоит ли удивляться, что при таком осторожном футболе количество ударов по воротам соперника можно подсчитать по пальцам одной руки. У «львов» три удара в створ в матчах с Сербией и Швейцарией, четыре — с Данией и Словенией, всего два — в поединке против Словакии.
Английский тренер душит даже соперника
Гарет Саутгейт не только своим игрокам запрещает играть в атакующий футбол, но и сопернику не дает. Тренерский штаб сборной действительно готовится к каждому следующему противнику и подбирает для него максимально неудобную схему. В результате и оппоненты Англии бьют по воротам так же редко, как сами «львы». Правда, поскольку сборная Англии неидеальна в обороне, голевые моменты у ворот Пикфорда все же возникают чаще, чем у противоположных. Прежде чем Джуд Беллингем сравнял счет в матче со Словакией первым же ударом в створ, словаки были куда ближе ко второму голу, чем «львы» — к спасению.
Зато с менталкой у англичан все в порядке
В чем нельзя отказать сборной Саутгейта, так это в потрясающей воле к победе и абсолютной уверенности в своих силах. На этом турнире англичане регулярно забивают с первых же ударов, имеют запредельный процент реализации моментов и не пасуют перед трудностями. У «львов» два гола с двух ударов в створ в матче со Словакией, три волевые победы подряд в плей-офф и пять из пяти реализованных послематчевых пенальти в четвертьфинале со Швейцарией.
Аргументы за победу Испании
Это победа во имя футбола
Болельщики и журналисты уже окрестили матч Испании с Англией битвой добра со злом. На стороне добра в этом поединке, очевидно, выступает Испания — команда, никогда не забывающая о зрелищности и красоте игры во имя результата. На стороне зла, естественно, скучная и прагматичная Англия, для которой на первом месте результат, на втором — отсутствие риска. Победа Англии в таком сценарии будет равносильна победе результата над смыслом игры, победа Испании — торжеству идеи, триумфу футбола и зрелищного стиля игры, столь любимого болельщиками. И, разумеется, в таком сценарии добро просто обязано победить.
Испания — объективно сильнейшая сборная
Англия за весь турнир одержала лишь две победы в основное время и трижды сыграла вничью. Испания же — единственная команда со стопроцентным показателем побед. «Красная фурия» расправилась со всеми соперниками, включая других фаворитов — итальянцев, немцев и французов. Подопечные Луиса де ла Фуэнте не разваливались, ни пропустив первыми (как в матчах с Грузией и Францией), ни пропустив мячи на последних минутах. Так, немцы умудрились сравнять счет на последней минуте основного времени, но в овертайме «Красная фурия» продолжила давить на ворота Нойера и в итоге вырвала победу за счет великолепного гола Микеля Мерино. Опять же на последней минуте.
У Англии была легкая сетка
Групповой этап чемпионата Европы закончился таким образом, что практически все фавориты попали в верхнюю половину сетки. Испании по пути к финалу пришлось разбираться с Германией и Францией, в то время как англичане получили максимально легких соперников. Да и то кубковый путь подопечных Гарета Саутгейта рисковал оборваться уже на стадии ⅛ финала — «львы» горели скромной сборной Словакии и смогли спастись от поражения лишь на пятой добавленной минуте благодаря нестандартному действию Джуда Беллингема.
Нидерланды в полуфинале стали первым серьезным соперником Англии на турнире. И пусть многие отметили, что первый тайм матча был сильнейшим в исполнении «львов» за весь чемпионат, своей удачной игрой в атаке команда Саутгейта обязана чудовищной игре соперника в прессинге. Как только голландцы перестроились после перерыва (а если еще точнее, то после вынужденной замены Мемфиса), всю атакующую игру англичан как ветром сдуло. За весь второй тайм «львы» нанесли лишь два удара по воротам, первый из которых — на 88-й минуте. Правда, первый же удар в створ обернулся победным голом.
Англия проклята
Англичане считаются родоначальниками футбола. При этом своей первой и единственной на данный момент победы на крупном турнире «львы» добились в 1966 году, завоевав золото на домашнем чемпионате мира. С тех пор англичане даже до финалов не добирались, а вот коллекция эпичных поражений и бесславных вылетов изрядно пополнилась.
Ближе всего к кубку «львы» подобрались три года назад на прошлом чемпионате Европы, но тогда команда Саутгейта уступила по пенальти итальянцам. В соцсетях поклонники шутят, что родоначальникам футбола просто не светит еще один трофей.
Гарри Кейн проклят
Фанаты шутят, что, помимо всей сборной, персонального проклятья удостоился Харри Кейн: лучший бомбардир национальной команды за все время ничего не выиграл не только на уровне сборных, но и на уровне клубов. Да, большую часть своей карьеры Кейн провел в «Тоттенхэме», клубе, который будто обречен болтаться где-то посередине таблицы (вспоминается знаменитая шутка из «Залечь на дно в Брюгге»), но за это время «Шпоры» и в финал Лиги чемпионов выходили, и за победу в Премьер-лиге боролись, но всё тщетно.
Разговоры о проклятии Кейна усилились после того, как прошлым летом игрок перешел в «Баварию». Мюнхенский клуб стабильно пополнял коллекцию трофеев каждый год, но в первый же сезон с Кейном остался без побед, вылетев из всех кубков и впервые за 12 лет упустив чемпионство в Бундеслиге.
Аргументы за победу Англии
Все заждались
Несмотря на то, что при Гарете Саутгейте англичане так пока ничего и не выиграли, сборная хотя бы стала маячить на поздних стадиях турниров и завоевывать медали. Параллельно англичане избавились и еще от одного комплекса — боязни серии пенальти. Если еще недавно исход любой серии пенальти с участием англичан был предрешен заранее, то в недавнем поединке со Швейцарией ребята Гарета реализовали пять из пяти.
Время команды Саутгейта подходит к концу: контракт тренера истекает в декабре и, скорее всего, не будет продлен ни при каких условиях, да и нынешнее поколение вскоре начнет сходить со сцены. Кайлу Уокеру уже 34, Кирану Триппьеру — 33, Пикфорду, Стоунзу и Харри Кейну — по 30. Когда, если не сейчас?
Практичный футбол Саутгейта эффективен
Да, такая игра нацелена на минимизацию риска и вгоняет нейтральных (да и своих тоже) болельщиков в сон, но нельзя отрицать, что он приносит результат. Прямо сейчас Гарет Саутгейт — самый успешный тренер сборной Англии с 1966 года. При нем «львы» уже дважды выходили в финал чемпионата Европы (между прочим, в два раза больше, чем при всех остальных наставниках сборной вместе взятых) и один раз добрались до полуфинала чемпионата мира.
Саутгейт изменил отношение к сборной как со стороны болельщиков и прессы, так и со стороны футболистов. Если раньше в стане игроков случались конфликты, звезды боялись вызовов в расположение национальной команды, а фанаты и журналисты после каждой неудачи смешивали футболистов с грязью, то сейчас они сплотились вокруг тренера и получили своеобразный кредит доверия со стороны СМИ (в случае чего под огонь критики обычно попадает сам Гарет).
На каждом из последних крупных турниров сборная Англии превращается в одну большую семью. Все игроки поддерживают тренера, и даже большие звезды готовы пахать в обороне, терпеливо сидеть на скамейке, феерично выскакивать на замену в решающий момент и в целом выполнять ровно ту роль, которую просит от них Саутгейт.
Благодаря своему осторожному подходу Саутгейт еще не проиграл ни одного матча на двух последних чемпионатах Европы в основное время. Англичане не пропускают больше мяча за игру и идут в лидерах по наименьшему числу допущенных ударов и созданных у своих ворот моментов.
При этом при всей своей осторожности Саутгейт вдумчиво готовится к каждому противнику, разбирает его слабости и адаптирует под них игровую схему собственной команды. Так, например, в матчах на вылет «львы» перешли на схему с тремя центральными защитниками. Не боится Гарет рисковать и по ходу матчей. Мало кто понял, зачем за 10 минут до конца основного времени встречи против Нидерландов тренер снял с игры Кейна и Фодена, но уже в добавленное время вышедшие на замену Палмер и Уоткинс соорудили победный гол.
Потрясающая эффективность Англии и воля к победе
На этом чемпионате англичане одержали три волевые победы в трех матчах на вылет — трижды победили в матчах, где пропускали первыми и уступали в счете, причем в игре со Словакией Беллингем сравнял счет за считаные секунды до конца.
При всех своих недостатках англичане выжимают максимум результата из минимума возможностей; ту же Словакию «львы» обыграли со счетом 2:1, превратив в голы оба удара в створ, Швейцарии забили вторым ударом в створ за матч, а победный мяч в ворота Нидерландов пришел с первого же удара в створ за тайм.
Англичане не разваливаются, когда сценарий складывается против них, и даже поздние пропущенные мячи не выбивают команду Гарета Саутгейта из колеи. Так, пропустив против Швейцарии на 75-й минуте «львы» оперативно собрались и уже через пять минут сравняли счет.
А еще эта сборная Англии регулярно добавляет и забивает в концовках матчей. В игре против Словакии оба мяча были забиты после девяностой минуты, со Швейцарией отыгрались на восьмидесятой, в поединке против Нидерландов победный гол родился на первой добавленной минуте.
Мы не знаем истинных возможностей этой команды
С самого начала турнира не покидает ощущение, что Англия Саутгейта играет ниже своих способностей, словно бережет силы на следующие матчи. Саутгейт начал сушить игру уже после первого же мяча в ворота Сербии, не стал пытаться во что бы то ни стало обыграть Словению, и даже против Словакии в матчах на вылет англичане не форсировали игру впереди.
По сути, только в первом тайме против Нидерландов «львы» всерьез взялись за дело и принялись нагружать оборону «оранжевых», да и то все свое игровое преимущество англичане смогли превратить всего в один мяч, а после перерыва соперник перестроился и отодвинул игру от своих ворот.
Если Саутгейт реально сдерживал своих футболистов, потому что пытался распределить силы на всю длину дистанции, то теперь у наставника «львов» нет никакого смысла экономить и дальше, ведь команда уже дошла до финала и дальше других матчей сборной не будет до самого сентября. Если англичане реально берегли силы, чтобы выплеснуть их в финальный момент, то и нас, и испанцев в воскресенье ждет сюрприз.
Посмотреть финал чемпионата Европы 2024 Испания — Англия вы можете на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».
Автор: Алексей Ионов
Фото: Alex Livesey / Getty Images, Alex Pantling - UEFA / UEFA via Getty Images