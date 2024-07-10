Что смотреть дома: «Предчувствие», «Сто лет тому вперед», новая «Планета обезьян» и финал чемпионата Европы

Возвращение на «Планету обезьян» и российский сай-фай «Сто лет тому вперед». Новые фильмы Бертрана Бонелло и Джеффа Николса, а также комедия о роботах от Apple. Еще поединок сборных Испании и Англии в финале чемпионата Европы. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Леа Сейду и Джордж Маккэй в вольной экранизации Генри Джеймса
Где смотреть: Кинопоиск, Kion, Okko, Wink
В 2044 году люди вверяют свою жизнь искусственному интеллекту и избавляются от эмоций при помощи «очищения ДНК». Габриэль (Сейду) испытывает необъяснимый ужас перед тем, что может случиться в будущем, и тоже подумывает о процедуре — без этого не получить нормальную работу. В процессе героиня вспоминает прошлые жизни в начале XX и XXI веков, где раз за разом встречает истинную любовь (Маккэй).
Вдохновившись рассказом «Зверь в чаще» Генри Джеймса, французский экспериментатор Бертран Бонелло фантазирует о современных неврозах, находя их корни в культуре и истории.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
- Эстетская антиутопия Бонелло, плутовской ромком Линклейтера и мучительный эксплотейшен Мишеля Франко
- Бертран Бонелло — о «Предчувствии» и ИИ: «Работа или чувства — мучительная дилемма, с которой живем все мы»
Пошаговый бенефис Джима Бродбента
Где смотреть: Кинопоиск — с 13 июля
Английский пенсионер Гарольд Фрай (Бродбент) ведет размеренную, почти затворническую и малоподвижную жизнь вместе с супругой Морин (Пенелопа Уилтон). Однажды он получает весточку от давней коллеги Куини (Линда Бэссет), которая умирает от рака. Пытаясь сформулировать письмо сожаления, домосед и сам не замечает, как отправляется в пешую одиссею за 800 километров от родного Девона. И Куини, которую он не видел 25 лет, Гарольд наказывает не умирать, пока он не придет.
Экранизация драматического романа Рэйчел Джойс, которая сама адаптировала книгу для большого экрана. Сняла фильм Хетти Макдональд, работавшая над «Пуаро», «Мисс Марпл», «Доктором Кто» и «Нормальными людьми».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Эффектная венгерская анимация
Где смотреть: Кинопоиск — с 13 июля
2123 год, Будапешт. Срок человеческой жизни — 50 лет, а потом сознательные граждане должны превратиться в дерево, чтобы буквально уступить место в обществе молодым. Нора (Жофия Самоши) решается на операцию раньше срока, но супруг Стефан (Тамаш Керестеш) надеется спасти ее, а заодно и брак, от печальной участи.
Необычный венгерский мультфильм, выполненный в технике ротоскопирования, отсылает к многим (анти)утопиям и футуристическим ужасам — от Лавкрафта и Лема до Гарри Гаррисона.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Марина Александрова в фантастическом триллере об алтайском вирусе
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»
Вирусолог Анна Маркова (Александрова) убегает от личных и профессиональных проблем из Москвы в Новосибирск. В местном научно-исследовательском центре, казалось бы, ее ждет счастливая пенсия в компании лаборантов (Всеволод Макаров, Анастасия Дьячук, Константин Белошапка). Однако вскоре в алтайской деревне Кедровка обнаруживается смертоносный вирус, распространяющийся из могильника при мясокомбинате. Анна первой обращает на это внимание и бьет тревогу.
Остросюжетный и социальный сериал Сергея Пикалова, работавшего над «Не родись красивой» и «В клетке». Авторский почерк он продемонстрировал в коротком метре «Последний».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Триптих о женщинах из Индии, Италии и Канады, которые не побоялись изменить жизнь
Где смотреть: Кинопоиск — с 13 июля
Смита (Мия Мельцер) живет на севере Индии, убирает туалеты в обмен на еду и мечтает, чтобы дочь пошла в школу. Когда отец сицилийки Джулии (Фотини Пелусо) попадает в аварию, выясняется, что семейная фабрика по производству париков давно обросла долгами. Успешная юристка из Монреаля Сара (Ким Рэйвер), разведенная мать трех дочерей, узнает о желании босса передать ей фирму, а еще о том, что у нее рак груди и ей предстоит долгое лечение.
Жизнеутверждающая драма о женщинах в тисках социальных и жизненных обстоятельств, снятая Летицией Коломбани («Любит — не любит») по ее собственному роману. С адаптацией помогала сценаристка Сара Камински («Дикарь», «От семьи не убежишь»).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Исакова, Хабенский, Петров и Борисов в фантазии на тему Кира Булычёва
Где смотреть: Okko
Непоседливый старшеклассник Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) обнаруживает в кабинете физики необычный артефакт и попадает в Москву 2124 года. Там он знакомится с Алисой Селезнёвой (Даша Верещагина), чей папа (Константин Хабенский) — биолог, а мама (Виктория Исакова) отправилась в прошлое и не вернулась. Найденный Герасимовым космион, вероятно, решит эту проблему, но им еще надо научиться пользоваться и не попасться космическим пиратам Весельчаку У (Александр Петров) и Глоту (Юра Борисов).
Вдохновленная Киром Булычёвым космическая опера Александра Андрющенко («Напарник»), где перемешаны советская и голливудская фантастика.
Подробнее о фильме:
- Подкаст • «Сто лет тому вперед»: рестайлинг футуристической классики без идеального образа будущего
- «Сто лет тому вперед»: Чертаново снова под угрозой
- Даша Верещагина, 26 лет, актриса. Играла в «Трудных подростках» и «Сто лет тому вперед»
- Тайна «Гостьи из будущего»: за что мы так полюбили этот советский телефильм
Рашида Джонс в ироничном сай-фае о любви, смерти и роботах
Где смотреть: Apple TV+
Американка Сьюзи (Джонс) переезжает в Киото, где встречает будущего мужа Масу (Хидэтоси Нисидзима из «Сядь за руль моей машины»). Когда супруг и сын пропадают в загадочной автокатастрофе, корпорация, где он работал, присылает Сьюзи робота-помощника Санни. С его помощью женщина попробует разобраться, что вообще происходит: она думала, что Маса занимался холодильниками, а не созданием ИИ.
Черная комедия по мотивам романа Колин О`Салливан — ирландского писателя, живущего в Японии. Адаптацией занималась сценаристка Кэти Роббинс, работавшая над «Любовниками» и «Последнего магната», а среди режиссеров — Люси Черняк («Конец ***го мира») и Макото Тёкю («Мы — маленькие зомби»).
Продуктам нужен человек, чтобы построить идеальный мир
Где вышло: Prime Video
Сбежав из супермаркета смерти, сосиска Фрэнк и прочая еда наслаждаются жизнью на воле в так называемой Пищевой утопии. Они легко отражают попытки людей обуздать продукты, а вот непогода устраивает натуральный запасопокалипсис. Фрэнк и компания решают, что лучший способ вернуть райскую жизнь — поймать человека и выяснить, как это сделать.
Неожиданное продолжение хулиганского мультфильма по сценарию Сета Рогена, который здесь предпочел ограничиться ролью сосиски. Зато в деле режиссер оригинала Конрад Вернон («Шрэк 2», «Монстры против пришельцев», дилогия про семейку Аддамс), а также его соавторы Кайл Хантер и Эриель Шаффир (с тех пор написали сериал «Человек будущего»).
Приматы строят Римскую империю
Где вышло: iTunes, Prime Video
Цезарь (Энди Серкис) умер, но дело его живет: одни хранят учение мудрого вождя, другие, как Проксимус Цезарь (Кевин Дюран), используют имя и буквально мечтают построить новую Римскую империю. Жертвой брутальных реконструкторов оказывается племя юного Ноа (Оуэн Тиг), которого ждет длительное и непростое приключение ради спасения семьи и друзей, взятых в плен. В пути он найдет новых соратников, в том числе человеческую девушку (Фрейя Аллан), которая, в отличие от многих людей, сохранила дар речи.
Новая глава эпической фантазии по мотивам сатирического романа Пьера Буля, которую снял Уэс Болл, режиссер трилогии «Бегущий в лабиринте».
Подробнее о фильме:
- «Планета обезьян: Новое царство»: сай-фай превращается в вестерн
- «Планета обезьян» возвращается. Чего ждать от «Нового царства» и как оно связано с предыдущими фильмами?
Ретродрама с Остином Батлером, Томом Харди и Джоди Комер
Где вышло: iTunes, Prime Video
1960-е, Чикаго. Дальнобойщик Джонни (Харди) под впечатлением от фильма «Дикарь» с Марлоном Брандо создает байкерскую банду «Вандалы». Поначалу участники (Батлер, Шеннон, Ридус) невинно катаются на мотоциклах и пьют пиво в баре, но со временем влиться в их ряды хотят все больше радикально настроенных граждан. Так «Вандалы» превращаются в опасную группировку.
Новый фильм Джеффа Николса, вдохновленный фотоальбомом Дэнни Лайона (Майк Фейст из «Претендентов»). Один из ярчайших американских режиссеров прошлого десятилетия («Укрытие», «Мад», «Лавинг») сочувственно показывает, во что превратились беспечные ездоки. Во многом глазами героини Комер.
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Стильный криминальный боевик с Брэдом Питтом и Джеймсом Гандольфини
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — культовый проект Эндрю Доминика, притворяющийся фильмом-ограблением.
Австралийский режиссер Доминик снимает игровое кино редко, но метко: самая короткая пауза — пять лет. Между эпическим вестерном «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и скандальным байопиком Мэрилин Монро «Блондинка» он выпустил лаконичный криминальный фильм с Питтом, Гандольфини, Рэем Лиоттой, Беном Мендельсоном и Скутом Макнэри, где политико-экономические реалии конца нулевых не менее смертоносны, чем бандитская пуля.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Легендарный мститель в маске уже больше века появляется на больших и малых экранах и в 2020-х, кажется, пользуется повышенным спросом: вслед за испанским сериалом готовится шоу Paramount+ с Жаном Дюжарденом (показали тизер). В разные годы правосудие с плащом и шпагой воплощали, например, Дуглас Фэрбенкс и Антонио Бандерас, а в 1975-м образ примерил европейский секс-символ Ален Делон. Режиссером выступил Дуччо Тессари, приложивший руку к классике спагетти-вестерна «За пригоршню долларов».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Антивоенный памфлет Джорджа Клуни
Если бы Кафка писал о войне, вероятно, получился бы роман Джозефа Хеллера, где американские летчики во время Второй мировой пытаются выйти в запас. С одной стороны, мешает постоянно растущая норма боевых вылетов, с другой — бюрократическая уловка: тот, кто просится домой под предлогом ментальных сложностей, признается здравомыслящим (кому охота оставаться на передовой?). В версии Клуни снялись он сам, Хью Лори, Кристофер Эбботт и Кайл Чендлер.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Подробнее о сериале:
- Подкаст • «Уловка-22»: главный антивоенный сериал весны
- «Уловка-22»: военно-полевой сериал по роману Джозефа Хеллера
Спорт
Суперкубок недели: «Зенит» — «Краснодар»
Возвращение российского футбола на экраны
13 июля действующий чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России «Зенит» встретится на «Волгоград арене» с «Краснодаром», завершившим прошлый сезон на второй строчке таблицы. Нынешний Суперкубок уже 22-й по счету, матч даст официальный старт новому футбольному сезону в России.
Обе команды захотят начать его с победы, для «Зенита» дополнительным фактором будет грядущий юбилей. В конце сезона 2024–2025 петербургский клуб отпразднует 100-летие. В 14 случаях победу в Суперкубке одерживали номинальные хозяева. Сохранится ли эта тенденция, узнаем уже в эту субботу.
Футбол недели: финал чемпионата Европы
Испания и Англия в главном матче сборных
Участников главного матча сборных этого лета называли фаворитами еще до старта турнира. На пути к финалу англичане, несмотря на суперзвездных игроков в атаке, забивали с трудом, зато делали это в нужный момент. Осторожная тактика тренера Гарета Саутгейта принесла результат: «три льва» выходят в финал чемпионата Европы второй раз подряд. Победа над Испанией принесет Англии первый кубок чемпионов в истории.
Для испанцев с вундеркиндом Ламином Ямалем, которому накануне матча исполнится лишь 17 лет, победа может стать четвертой — ни одна другая сборная не добивалась пока такого результата. Кто заберет золотые медали, узнаем в воскресенье, 14 июля, на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч ТВ».
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Главное из мира спорта в одном месте
Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images, Alex Pantling / UEFA via Getty Images