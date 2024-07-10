Что смотреть дома: «Предчувствие», «Сто лет тому вперед», новая «Планета обезьян» и финал чемпионата Европы

В 2044 году люди вверяют свою жизнь искусственному интеллекту и избавляются от эмоций при помощи «очищения ДНК». Габриэль (Сейду) испытывает необъяснимый ужас перед тем, что может случиться в будущем, и тоже подумывает о процедуре — без этого не получить нормальную работу. В процессе героиня вспоминает прошлые жизни в начале XX и XXI веков, где раз за разом встречает истинную любовь (Маккэй).

Вдохновившись рассказом «Зверь в чаще» Генри Джеймса, французский экспериментатор Бертран Бонелло фантазирует о современных неврозах, находя их корни в культуре и истории.

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