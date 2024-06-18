Что смотреть дома: 2-й сезон «Дома Дракона», «Мертвые не причиняют боли» и матчи чемпионата Европы

«Дом Дракона» снова полон, а японская и турецкая анимация не дадут заскучать подросткам и детям. Вигго Мортенсен покоряет Дикий Запад, а Роджер Федерер вешает ракетку на гвоздь. А еще групповой этап чемпионата Европы и поединок тяжеловесов из России. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Игра престолов разгорается с новой силой
Где вышло: HBO
Новая буря на подходе. Рейнира и Деймон Таргариен (Эмма Д’Арси и Мэтт Смит) оплакивают смерть сына и готовы мстить. В другой, правящей ветви фамилии тоже не все гладко: король Эйгон II (Том Глинн-Карни) — самодур, слишком доверяющий дяде-деснице Отто (Рис Иванс). Одноглазый брат Эймонд (Юэн Митчелл) рвется себя проявить, а мать-королева Алисента (Оливия Кук) тем временем слишком занята новым романом и попыткой наладить отношения с Рейнирой.
Во втором сезоне «Дома Дракона», чью первую серию снял ветеран Вестероса Алан Тейлор, проступают очертания грядущих баталий и узнаваемого стиля «Игры престолов».
Подробнее о сериале:
- «Дом Дракона» вернулся с новым сезоном. Что показали в первой серии и чего ждать дальше?
- Что было в первом сезоне «Дома Дракона»? Вспоминаем ключевые события перед стартом новых серий
- «Это пороховая бочка, которая наконец-то взорвалась». Пресса о втором сезоне «Дома Дракона»
- Кто есть кто в «Доме Дракона»? Вспоминаем всех важных героев сериала перед стартом второго сезона
Вигго Мортенсен и Вики Крипс в истории любви на фоне Гражданской войны
Где вышло: Кинопоиск, «Иви», Okko
1860-е, Американские Север и Юг сражаются на тему отмены рабства. В буре истории встречаются овдовевший датчанин-плотник Хольгер (Мортенсен) и француженка-аристократка Вивьен (Крипс), уставшая от ухаживаний богатого ирландца. Рай на ранчо длится недолго: Хольгер уходит на войну, а к Вивьен начинает подкатывать вечно нетрезвый Уэстон (Солли Маклауд), сын влиятельного землевладельца (Гаррет Диллахант).
Вторая режиссерская работа Мортенсена, чья премьера состоялась на кинофестивале в Торонто. Как и дебютное «Падение», это во многом артистическое кино с выдающимися работами Вики Крипс и самого постановщика, которых оттеняет впечатляющий ансамбль (среди прочих — Дэнни Хьюстон, Джейсон Кларк и Колин Морган).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
- Режиссерские работы актеров с фестиваля в Торонто: стоит ли смотреть фильмы Майкла Китона и Вигго Мортенсена
Тихий шедевр Отара Иоселиани
Где вышло: Кинопоиск
Музыкант Гия (Гела Канделаки) мечтает писать музыку, но все время откладывает творческий процесс ради других дел. Пока его голова полнится новыми мелодиями, молодой человек отправляется на встречу с другом, на день рождения маминой подруги или в филармонию, чтобы ударить в литавры под занавес концерта.
История молодого и отзывчивого таланта, откладывающего свои дела ради других. Один из самых известных и пронзительных фильмов Отара Иоселиани — классика советского и грузинского кино (также в библиотеке появились «Пастораль» и «Сады осенью»).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Как живут афганские женщины после прихода к власти «Талибана»
Где вышло: Apple TV+ — с 21 июня
2021, Кабул. После вывода американских войск Афганистан вновь захватывает военизированное исламистское движение «Талибан». Под его управлением происходит стремительное сокращение гражданских свобод, и фильм Сахра Мани посвящен трем женщинам, которые вынуждены бороться за жизнь и права (в частности, за школы для девочек). Премьера «Хлеба и роз», спродюсированных компанией Дженнифер Лоуренс, состоялась в Каннах.
Эмоциональное прощание выдающегося теннисиста со спортом
Где вышло: Prime Video
В 2022 году медийная команда Роджера Федерера привлекла Джо Сабиа, создателя проекта «73 вопроса» для Vogue, чтобы тот снял объявление теннисиста о завершение карьеры. В результате режиссер запечатлел хронику последних двенадцати дней выдающегося спортсмена, которая не предназначалась для публичного показа. Когда позже Федерер решил все-таки сделать из этого фильм, смонтировать уникальный материал пригласили Азифа Кападиа, известного по документальным работам об Эми Уайнхаус, Диего Марадоне и Айртоне Сенне, а также триллеру «Охотник за разумом» Дэвида Финчера.
Джессика Альба показывает навыки ножевого боя (и не только)
Где вышло: Netflix — с 21 июня
Паркер (Альба) — опытная офицерша спецназа, которая несет службу за границей, когда ее вызывают на родину в связи с загадочной смертью отца. Теперь она владеет фамильным баром и пытается выяснить, что же случилось: сначала при помощи бывшего Джесси (Марк Уэббер), который стал шерифом, а потом — в неравном бою с байкерской бандой, хозяйничающей в городе.
Семь лет назад индонезийская постановщица Моули Сурья претендовала на «ветвь» Каннского кинофестиваля с «Марлиной, убийцей в четырех актах», а теперь перезапускает экшен-карьеру Джессики Альбы. Среди сценаристов — Джон Бренкето, приложивший руку к «Игре» и двум «Терминаторам» («Восстание машин» и «Да придет спаситель»).
Третьеклассник оказывается гениальным гольфистом
Где вышло: Netflix — с 22 июня
Однажды гольфистка-профи Кириа Нисино знакомится с необыкновенным юношей Гавейном. Выросший в горной сельской местности мальчик обладает необыкновенными силой и зоркостью, а потому может стать виртуозом клюшки. Узнав о гольфе, третьеклассник, еще недавно увлекавшийся бейсболом, загорается стать номером один в новом для него виде спорта. Получив благословение деда, он отправляется покорять Токио.
Сериал основан на дебютной манге Накабы Судзуки, который затем прославился как автор «Семи смертных грехов». За производство отвечала студия Lay-duce («Томо — девушка!»), а режиссером выступил Хитоси Намба, работавший над культовым спортивным аниме «Первый шаг».
Канадская комикесса пытается миксовать стендап с жизненными вызовами
Где вышло: iTunes, Prime Video
Сэм (Рэйчел Сеннотт) занимается стендапом в Торонто, совмещая откровенный юмор с работой няни. Ее новой подопечной становится Брук (Ольга Петса) — девочка-подросток, чья мать лежит в больнице со смертельным диагнозом, а отец Кэмерон (Джейсон Джонс) не успевает следить за дочерью и хозяйством. Сэм удается наладить с ними контакт и даже привнести в дом комедию, однако вскоре девочка пропадет, а у комикессы сформируется ПТСР.
Дебют в полном метре Алли Панкив, снимавшей эпизоды «Великой», «Выскочки» и «Черного зеркала» (Joan Is Awful с Сальмой Хайек). Премьера канадской трагикомедии состоялась на важном смотре независимого кино South by Southwest.
Что еще смотреть на Кинопоиске
Одиссея сенегальских подростков в Италию, получившая шесть наград Венецианского фестиваля
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — щемящая драма, триумфатор Венеции-2023.
Один из ведущих итальянских режиссеров, Маттео Гарроне обычно чередует остросоциальные фильмы («Гоморра») и мрачные сказки («Пиноккио»), но, взявшись за историю сенегальских беженцев, смог совместить оба подхода. В суровых странствиях 16-летнего Сейду (Сейду Сарр) и его двоюродного брата Муссы (Мустафа Фалл), которые мечтают покорить музыкальную сцену Италии, реальный опыт африканских мигрантов перемежается с моментами магического реализма, что, вероятно, и принесло фильму шесть наград кинофестиваля в Венеции, в том числе за режиссуру и актерскую игру.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Обаятельный мишка возвращается, точнее, собирается в Перу
Сладкоежка-джентльмен из Перу, прижившийся в лондонской семье Браун (Хью Бонневилль, Салли Хокинс и другие), собирается на родину в трейлере к третьей части, которая выйдет в прокат под конец года. Впрочем, насладиться дилогией Пола Кинга о Паддингтоне всегда приятно — хоть в первый, хоть в десятый раз. Тем более новый фильм снимает дебютант в полном метре Дагал Уилсон, а Кинг променял любителя джема на строителя шоколадных фабрик Вилли Вонку.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Злые духи преследуют британских моряков во льдах и японских мигрантов в США
Необычная антология, чьи два сезона сильно отличаются друг от друга. Первый основан на одноименной книге Дэна Симмонса о загадочном исчезновении в Арктике XIX века суден «Террор» и «Эребус». Второй посвящен интернированию в концентрационные лагеря 120 тысяч японцев, проживающих в США, после воздушной атаки на Пёрл-Харбор. В обоих случаях костюмная драма пропитана мистикой и иллюстрирует не знающую границ человеческую жестокость.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
Студенты-операторы снимают Великую Отечественную и получают приз Американской киноакадемии
Историческая мелодрама Сергея Мокрицкого («Черновик», «Битва за Севастополь») о том, как «Разгром немецких войск под Москвой» (1942) оказался в числе четырех (!) лауреатов только что введенной документальной номинации «Оскар». Два десятка операторов-студентов заменены собирательными образами в исполнении Тихона Жизневского и Антона Момота, у которых помимо фронтовой сверхзадачи есть и любовная линия с актрисой Юной (Дарья Жовнер).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 22 июня.
Дорама о том, как пробудить любовь (к кому-то или жизни в целом)
Продолжение шедевра Pixar мощно стартовало в международном прокате (295 млн долларов), и если вы уже посмотрели или пока не можете, то у нас есть «Головоломка» дома (и для зрителей постарше)! После неудачных отношений у офисной работницы Ю-ми (Ким Го-ын) отключается «клетка любви», и теперь остальным (мультяшным) клеткам нужно ее растормошить. Хозяйка тем временем учится снова наслаждаться жизнью и повседневными мелочами.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Необычные (иногда очень) приключения львенка и его друзей
Львенок Шакир живет с папой львом, мамой и сестрой — кошками, с дедушкой-черепахой, а их друг — фиолетовый слон! Каждый день у них случаются необычные приключения — например, Шакир с отцом однажды летал… на шаурме. Находчивый сериал в духе «Лекса и Плу» или «Дяди Деда» придумал Кунтай Кумбур, снимавшийся в турецкой версии «Большой маленькой лжи».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Спорт
Футбол недели: групповой этап чемпионата Европы
Большие матчи с главными звездами
20 июня, 18:45. Дания — Англия
В 1992 году датчане совершили чудо, и теперь у них есть один кубок чемпионов Европы. Это на один больше, чем у Англии, которая является фаворитом на каждом турнире. В своей первой игре англичане не без труда обыграли сербов, в матче с Данией им нужно будет заявлять о своих амбициях увереннее.
20 июня, 21:45. Испания — Италия
Суперматч, который можно смотреть даже без глубокого погружения в футбол, он не должен разочаровать. Испанцы были чемпионами Европы трижды, итальянцы — дважды. Увидеть такую игру на ранней стадии чемпионата в удобное время — настоящая удача.
21 июня. Нидерланды — Франция
У Нидерландов есть талантливая молодежь, а у французов — Килиан Мбаппе. Если он успеет восстановиться после перелома носа, полученного в игре с Австрией, смотреть за игрой станет интереснее, а шансы трехцветных на победу станут выше.
22 июня. Турция — Португалия
Турки уже выдали один из самых ярких матчей турнира — против Грузии. У португальцев крепкий состав и один из самых узнаваемых спортсменов мира — Криштиану Роналду. Он выступает на чемпионате Европы в шестой раз, это рекорд.
23 июня. Швейцария — Германия
От Германии на домашнем турнире ждут победы, и она может стать четвертой в истории, больше трех пока нет ни у одной страны. Тони Кроос заранее объявил, что проводит последний турнир в карьере игрока. Полузащитник хочет уйти на пике спортивной формы, а сделать это с кубком было бы идеальным сценарием.
Единоборства недели: UFC в Эр-Рияде
Алискеров всех спасает, а тяжеловесы из России дерутся между собой
Когда Хамзат Чимаев снялся с участия в первом турнире UFC в Саудовской Аравии из-за болезни, спасти главное событие ивента в Эр-Рияде предложили Икраму Алискерову. Принимать бой против опытного Роберта Уиттакера без полноценной подготовки — большой риск. Однако в случае победы Икрама этот риск окупится сполна.
Второй по значимости бой — противостояние тяжеловесов из России. Александр Волков и Сергей Павлович с большим уважением говорят друг о друге в медиа, но, когда они окажутся в октагоне, полетят искры.
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
Главное из мира спорта в одном месте
Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Chris Unger / Zuffa LLC via Getty Images, Carlos Rodrigues / Getty Images