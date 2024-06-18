Что смотреть дома: 2-й сезон «Дома Дракона», «Мертвые не причиняют боли» и матчи чемпионата Европы

1860-е, Американские Север и Юг сражаются на тему отмены рабства. В буре истории встречаются овдовевший датчанин-плотник Хольгер (Мортенсен) и француженка-аристократка Вивьен (Крипс), уставшая от ухаживаний богатого ирландца. Рай на ранчо длится недолго: Хольгер уходит на войну, а к Вивьен начинает подкатывать вечно нетрезвый Уэстон (Солли Маклауд), сын влиятельного землевладельца (Гаррет Диллахант).

Вторая режиссерская работа Мортенсена, чья премьера состоялась на кинофестивале в Торонто. Как и дебютное «Падение», это во многом артистическое кино с выдающимися работами Вики Крипс и самого постановщика, которых оттеняет впечатляющий ансамбль (среди прочих — Дэнни Хьюстон, Джейсон Кларк и Колин Морган).

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