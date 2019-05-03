Несбывшаяся мечта Набокова, или Кубрик кувырком

Кинематограф предстает в романах и рассказах Набокова формой некоей сниженной, второсортной, клишированной реальности, опасной иллюзией. Разумеется, социально, политически, идеологически ангажированные картины отметались им без оговорок, как и литература того же пошиба. Но еще суровее он судил всю основную массу жанрового кино, это правдоподобие без правды, вымысел без волшебства и вдохновения. В романах «Король, дама, валет» (1928), «Камера обскура» (1933), «Отчаяние» (1934), «Ада, или Отрада» (1969) зримостью деталей, манипулированием пространством и временем, разработкой мизансцен он добивался подлинно кинематографического эффекта. «Камеру обскура», герой которой, искусствовед Бруно Кречмар, соскальзывает во второстепенный мир условной кинодрамы, с соблазнительной юной любовницей и злодеем Робертом Горном, критики немедленно нарекли чуть ли не готовым сценарием, решив, что Набоков заигрывает с кинематографом, используя его приемы и расхожие сюжеты. Лишь проницательный Владислав Ходасевич заметил, что дело как раз в обратном: это персонажи Набокова следуют условностям кино, превращая свои жизни в имитацию киношных стереотипов и упуская ту настоящую форму бытия, в которой «любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг есть норма» (как сказано Набоковым в послесловии к «Лолите»). Загнанный в угол убийца Герман в финале «Отчаяния» видит в толпе зевак, окружившей его отель, своего рода статистов — сначала их «человек сто», потом уже «сотни, тысячи, миллионы». Это они и есть — бесчисленные обыватели, ждущие развязки напряженного сюжета по всем правилам кино. Зло будет покарано, мошенника обязательно выведут на чистую воду, таковы законы жанра. «Может быть, все это — лжебытие, дурной сон…», — глядя на эту толпу, думает Герман, который и сам является ее частью.