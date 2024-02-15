Что смотреть дома: «Стальная хватка», третий сезон «Засланца из космоса» и новый Тайка Вайтити

Трагическая история реальной семьи рестлеров, возвращение доброго инопланетянина и гениального подростка. «Спартак» против «Ак Барса» и возвращение Лиги чемпионов. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Криминальный боевик (почти) в духе братьев Коэн
Где вышло: Кинопоиск, Okko, «Иви» — с 15 февраля
Мексиканец Феликс (Диего Тиноко) приезжает на заработки в США, и эта неблагодарная задача оборачивается смертельно опасным приключением. Вместе с товарищем по несчастью Альфонсо (Хемки Мадера) они связываются со странноватым мужчиной Донни (Люк Хемсворт), который оказывается наемником картеля. У него в машине 5 млн долларов, и Альфонсо с Феликсом ее случайно угоняют.
Когда-то дебютировавший на фестивале «Сандэнс» Джон Сталберг снимает боевики категории Б на актуальные темы, например о напряжении на мексиканской границе. В кадре то ли «Старикам тут не место», то ли «Достучаться до небес», в эпизоде — Ник Кассаветис.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Мафиози влюбляется в психологиню
Где вышло: Кинопоиск — с 17 февраля
Аслан (Кыванч Татлыту из «Курта Сеита и Александры») и Девин (Серенай Сарыкая из «Фи, Чи, Пи») словно из разных миров: он — наследник состоятельного клана, заправляющего игорным бизнесом, она — привыкшая полагаться только на себя психологиня, вынужденная заботиться о сестре. Объединяют их семейные трудности, которые обостряются, когда пара начинает встречаться. Родные Аслана против такого союза и готовы пустить в ход мафиозные приемы. Остросюжетная мелодрама от режиссеров «Жестокого Стамбула» и «Столкновения».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Турецкий хит о том, как официантка пытается соблазнить модельера
Где вышло: Кинопоиск, «Иви»
Официантке Дефне (Эльчин Сангу) нужны деньги, чтобы вытащить брата из долговой ямы, а еще она в одиночку ухаживает за бабушкой и сестрой. Однажды ее целует восходящая звезда модного бизнеса Омер (Барыш Ардуч), которого тетя хочет свести с выгодной партией. Демарш молодого мужчины, однако, не ставит крест на устремлениях родственницы. Та предлагает Дефне соблазнить племянника, выйти за него и бросить через полгода. Дело, конечно, не в любви к свадьбам, а в риске лишиться фамильного имущества.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Арктическая франшиза о говорящем медведе
Где вышло: Кинопоиск, Okko, Premier, Wink
Белый медведь Норм — сын короля Арктики, вдобавок унаследовавший от деда способность к человеческой речи. Незадачливому принцу (и трем его верным леммингам) предстоит побывать в Нью-Йорке и сыграть против людей в хоккей, чтобы спасти родину, а также помочь археологу, у которого украли уникальную нефритовую статуэтку. Олдскульная франшиза Даниэля Алтире — сценариста третьего «Скуби-Ду», пятого «Доктора Дуллитла», рождественского «Бетховена» и полнометражного «Вуди Вудпекера».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
История соперничества Кристиана Диора и Коко Шанель в послевоенном Париже
Где вышло: Apple TV+
1947 год. Европе после Второй мировой нужен новый стиль, и самые амбициозные модельеры мира желают, чтобы наступающая эпоха носила их наряды. В Париже за звание кутюрье № 1 соперничают Диор (Бен Мендельсон) и Шанель (Жюльет Бинош), а также Кристобаль Баленсиага, Юбер де Живанши, Пьер Бальмен, Пьер Карден и Ив Сен-Лоран.
Центральной фигурой мини-сериала Тодда А. Кесслера («Сопрано») будет Диор, чью сестру Кэтрин сыграла Мэйси Уильямс, а среди режиссеров «Революции стиля» — Хелен Шейвер («Уборщица. История матери-одиночки») и Жюлия Дюкорно («Сырое»).
Ремейк турецкого хита с Никитой Волковым и Лианой Грибой
Где вышло: Okko, Premier
Отличница Саша (Гриба) мечтает об успешной карьере в ландшафтном дизайне, но на последнем курсе внезапно лишается именной стипендии от архитектурного бюро Сергея Градского (Волков). Она решает отомстить молодому и успешному трудоголику, но вместо скандала получает странное предложение: место в бюро, если два месяца будет притворяться девушкой Градского, который хочет таким способом вернуть бывшую.
За российским ремейком турецкого хита — изданием расширенным и дополненным — стоят режиссеры Всеволод Аравин («Чужая стая») и Каролина Кубринская («Моя девочка»), а также сценаристка Виктория Островская («The Телки»). В эпизодах — Марина Кравец, Екатерина Волкова, Анна Невская и Игорь Жижикин.
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Самоанский «Тед Лассо» с Майклом Фассбендером
Где вышло: Hulu
2011 год. Тренера молодежной сборной США по американскому футболу Томаса Ронгена (Фассбендер) увольняют и в качестве ссылки отправляют работать с командой Американского Самоа. Та известна абсолютной «непобедимостью»: еще ни разу ей не удавалось даже забить. Ронген с его взрывным характером попытается это изменить. Или сам переживет душевную метаморфозу.
Многострадальный фильм Тайки Вайтити («Тор 3», «Реальные упыри»), основанный на реальных событиях, вновь посвящен разномастной банде неудачников и тому, что успех в глазах смотрящего. По этой же причине нет повода отказывать себе в просмотре новой комедии автора, тем более в эпизодах появляются Уилл Арнетт, Элизабет Мосс и сам Вайтити в роли карикатурного священника.
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Комедия с Аланом Тьюдиком о том, чем заняться инопланетянину в глубинке
Где вышло: Syfy
Притворявшийся доктором Гарри Вендершпиглем (Тьюдик) пришелец, которому понравилось жить в местечке Пейшенс, штат Колорадо, раскрыл себя. Чтобы защитить Землю от вторжения собратьев. Легкой жизни ждать не приходится. Теперь о подлинной натуре Гарри знает и генерал Маккалистер (Линда Хэмилтон), и многие жители города. Долгожданное возвращение комедии о чужих среди нас. Правда, в новом сезоне обещают всего восемь серий.
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В семье юного гения грядет разлад (и спин-офф)
Где вышло: CBS
Шелдон Купер (Иэн Армитедж) дожил до 1994-го, пройдя испытания невыносимой тяжестью огромного таланта, школой, непониманием сверстников и колледжем. На очереди важная для вундеркинда поездка в Германию, которая может сократиться из-за разрушительных последствий торнадо, уничтожившего бабулин дом. Юного Купера такие купюры не радуют, и он готов пойти на конфликт с матерью. Тем временем сериал его имени остается комедией № 1 для CBS, а потому неудивительно, что канал задумал спин-офф спин-оффа. Теперь о молодых родителях Шелдона.
Смотрите сезоны 1–6 этого сериала на Кинопоиске в Плюсе.
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Пронзительная драма о рестлинге с Заком Эфроном, Джереми Алленом Уайтом и Харрисом Дикинсоном
Новая рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — байопик о семье рестлеров.
Когда-то Фриц фон Эрих (Холт Маккэллани) был звездой рестлинга, но ему так и не удалось завоевать чемпионский пояс. Правда, у него есть четверо сыновей, из которых он растит будущих победителей — одному уж точно повезет. Но суровые методы отца и покорность братьев ведут не только к успехам, но и к многочисленным трагедиям. В семье их называют «проклятием фон Эрихов». Основанная на душераздирающих реальных событиях драма Шона Дуркина («Марта, Марси Мэй, Марлен», «Гнездо») посвящена небывалой концентрации несчастий в одном семействе и дарит надежду, что эту цепочку возможно разорвать.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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HBO готовит сагу об Эйгоне Завоевателе
Не только «Молодой Шелдон» движется вверх по семейному древу. Во вселенной «Игры престолов» ожидается еще один марш-бросок в прошлое. Сериал про Эйгона, по сути, будет предысторией «Дома Дракона», где покажут, как фамилия покорила Вестерос. Пока же мы можем наблюдать обратный процесс: за 200 лет до рождения Дейенерис Семь Королевств охватывает кризис, который усугубляется после смерти короля Визериса Таргариена (Пэдди Консидайн). Теперь за власть будут сражаться его младший брат Деймон (Мэтт Смит) и дочь от первого брака Рейнира (Эмма Д’Арси).
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Классика недели: «Умерь свой энтузиазм»
Долгоиграющий ситком от сценариста «Сайнфелда»
35 лет назад Ларри Дэвид приложил руку к культовому сериалу Джерри Сайнфелда, на который до сих пор равняются все стендап-комики, снимая квазиавтобиографические шоу. Последнюю четверть века он работает в похожем жанре, но уже рассказывая о трагикомичных буднях сценариста пенсионного возраста (с собой в главной роли). Недавно стартовал двенадцатый и финальный сезон, так что самое время узнать, откуда пошел мем Directed by Robert B. Weide.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
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Спорт
Хоккей недели: «Спартак» против «Ак Барса»
С эксклюзивной студией Кинопоиска
Совсем скоро в КХЛ стартует плей-офф, ваши друзья поглаживают свои хоккейные свитера, а вы не разбираетесь в звездах лиги и правилах? Предлагаем очевидное решение, которое сделает из вас начинающего эксперта, — матч топовых команд КХЛ с экспертной студией от звезд спорта и ТВ. Денис Казанский, Андрей Николишин, Сергей Гимаев и Максим Гончаров разберут сложную тактику простым языком, объяснят, как вообще устроен плей-офф в хоккее, и научат отличать Николая Голдобина от Вадима Шипачёва.
Встречаемся 17 февраля в 16:15 по Москве, матч доступен в Плюсе.
Футбол недели: возвращение Лиги чемпионов!
1/8 финала уже в разгаре
Большой футбол вышел из зимней спячки: в Лиге чемпионов стартовал плей-офф, и новая неделя подарит пару отменных сюжетов. 20 февраля смотрим топ-матч «Интер» — «Атлетико». Лучшая команда Италии попробует переиграть банду Диего Симеоне, которая за последние полтора года превратилась из тактических костоломов в команду с очень симпатичной игрой в атаке. А 21 февраля самый интригующий матч 1/8 финала: «Наполи» сыграет против кризисной «Барселоны». Сможет ли Хави зажечь игроков «Барсы»? Как Хвича ответит на комментарии хейтеров, что он игрок одного сезона? Вернется ли инстинкт убийцы к Роберту Левандовски?
Смотрим в разделе Спорт в Плюсе и с опцией Матч!
Автор: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС, EPA / ТАСС