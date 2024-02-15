Что смотреть дома: «Стальная хватка», третий сезон «Засланца из космоса» и новый Тайка Вайтити

Мексиканец Феликс (Диего Тиноко) приезжает на заработки в США, и эта неблагодарная задача оборачивается смертельно опасным приключением. Вместе с товарищем по несчастью Альфонсо (Хемки Мадера) они связываются со странноватым мужчиной Донни (Люк Хемсворт), который оказывается наемником картеля. У него в машине 5 млн долларов, и Альфонсо с Феликсом ее случайно угоняют.

Когда-то дебютировавший на фестивале «Сандэнс» Джон Сталберг снимает боевики категории Б на актуальные темы, например о напряжении на мексиканской границе. В кадре то ли «Старикам тут не место», то ли «Достучаться до небес», в эпизоде — Ник Кассаветис.

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