Что читать, чтобы лучше понять «Барби» Греты Гервиг

Фильм «Барби» может показаться прямолинейным и понятным, но это только на первый взгляд. Мы собрали книги, которые помогут считать отсылки и отыскать неочевидные смыслы и критику, спрятанные в Барбиленде. Здесь будут любимые произведения самой Греты Гервиг, а еще нон-фикшен по теме — об истории Барби, стандартах женской красоты и гендерном неравенстве.

Начнем с базы: как появилась кукла Барби, почему она стала культовой и за что ее ненавидят. Писательница, переводчица, исследовательница Линор Горалик последовательно рассказывает историю куклы — от конкуренции конвенциональной красотки с унылыми пупсами в середине XX века до попытки перестроиться на инклюзивную волну в начале XXI. Книга поможет разобраться, как Барби стала социокультурным феноменом и почему о ней вообще стоит снимать кино.

«В 1999 году „Маттел“ сделала огромную кампанию за пропаганду нового имиджа куклы. Кампания называлась „Be anything“. „Маттел“ подписала контракт с компанией Girls Incorporated, прежде называвшейся Girls Club of America, — крупнейшей организацией для девочек в США (следом за ней по численности участниц идет — правильно! — Клуб любительниц Барби). С этого момента, заявила „Маттел“, „все усилия будут сосредоточены не на куклах, а на самих девочках“. Рекламы демонстрировали, что девочка может стать хоккейным вратарем, игроком в теннис, астронавтом, компьютерным инженером — словом, фактически кем угодно».

Грета Гервиг называет одной из своих любимых книг сборник эссе Джоан Дидион «Белый альбом», который, к сожалению, пока не переведен на русский язык. Но статьи и эссе в «Ползут, чтоб вновь родиться в Вифлееме» близки к нему как по времени написания, так и тематически. Перед нами панорама США конца 60-х, сотрясаемых войной во Вьетнаме и финансовым кризисом. Ломаются традиции, изобретается новейшая техника. А еще в 1959 году основательница компании Mattel Рут Хэндлер придумывает куклу Барби, но слава приходит к ней не сразу — как раз к концу 60-х. Сборник стоит прочитать, чтобы понять, в каком социально-политическом контексте все это случилось.

«Когда я слышу о женском пути, что бывает часто, я каждый раз задумываюсь о слоганах вроде „Ничто так не скажет о любви, как свежая выпечка“, о „загадке женственности“ и о том, что люди с легкостью становятся бессознательными носителями ценностей, которые безжалостно отринули бы на сознательном уровне, но Барбаре этого не говорю».

Классика английской литературы и одна из любимых книг Греты Гервиг. Среди главных тем романа викторианской писательницы и философа Мэри Энн Эванc, скрывавшейся под мужским псевдонимом Джордж Элиот, — женский вопрос, брак, исследование провинциальной жизни и природы человека. Место действия — небольшой вымышленный городок в Средней Англии с красивыми фасадами благоустроенных домов, внешне идеальный, прямо как Барбиленд. Но скрываются за ними не самые приятные вещи: несчастливые браки, аферы с наследством и лживые светские условности.

«Мы, смертные мужчины и женщины, глотаем много разочарований между завтраком и ужином, прячем слезы, бледнеем, но в ответ на расспросы говорим: „Так, пустяки!“ Нам помогает гордость, и гордость — прекрасное чувство, если оно побуждает нас прятать собственную боль, а не причинять боль другим».

Барби никогда не выглядела как реальная женщина, в любом образе размер ее талии был в два раза меньше нормы. В конце 90-х компания Mattel после многочисленных обвинений в пропаганде анорексии сделала фигуру куклы чуть более реалистичной. Но стандарты внешности, которые устанавливает Барби, все равно недостижимы. Чтобы лучше понять, откуда берутся стереотипные представления о женской красоте, почему они ограничивают свободу женщин и как Барби годами их поддерживала, советуем эту культовую книгу.

«В результате совершенно здоровые женщины порой недовольны своими телами больше, чем люди с ограниченными возможностями: „физически неполноценные люди“, как свидетельствуют результаты исследований, опубликованных в The New York Times, „в целом выражают полную удовлетворенность своими телами“, в то время как здоровые женщины, как мы видим, нет. Слово „уродливый“ больше не используется в повседневной речи, кроме как для того, чтобы описывать тела и лица здоровых нормальных женщин».

Писательница и идеолог феминистского движения Симона де Бовуар еще в середине прошлого века написала об угнетении женщин. В книге она рассказывает о том, как менялось отношение к женщинам на протяжении всей истории, от древних времен до 50-х годов XX века, уделяя внимание биологическому, социологическому и антропологическому аспектам. Эта книга помогает понять, почему к Барби скептически относились многие феминистки и почему компания Mattel пыталась это изменить, но всегда была на два шага позади.

«Я иногда раздражалась, если мужчины в ходе отвлеченной дискуссии мне говорили: „Вы так считаете, потому что вы женщина“, но я знала, что в свою защиту могу сказать только: „Я так считаю, потому что это правда“, стирая тем самым собственную субъектность. О том, чтобы возразить: „А вы считаете иначе, потому что вы мужчина“, не могло быть и речи, ведь подразумевается, что быть мужчиной — это не особенность; мужчина, будучи мужчиной, всегда в своем праве, а женщина не права».

И еще одна из любимых книг Греты Гервиг. Мэгги Нельсон называют писательницей, разрушающей жанры, она бросает вызов классификации. «Аргонавты» — это и история отношений Нельсон с художником Гарри Доджем, и одновременно исследование того, что культовые теоретики говорили о сексуальности, гендере, институте брака и материнстве. Книгу стоит прочитать, чтобы понять, какие идеи близки Гервиг и почему от Барби ждут чего-то прорывного, даже радикального.

«Наилучший способ узнать, что люди думают о своем гендере или сексуальности — да вообще о чем угодно, — это послушать, что они тебе говорят, и попытаться отнестись к ним соответствующе, не пытаясь подмять их версию реальности под свою».

Читайте и слушайте книги в Букмейте! Промокод KINOPOISKMEDIA для новых пользователей

Автор: Даша Кушнир