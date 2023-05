«Дух подлинного приключения». Первые впечатления от The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

12 мая вышла одна из главных игр года — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, сиквел культовой Breath of the Wild (о величии первой части мы уже рассказывали здесь). Критики в восторге (сногсшибательные 96 баллов на Metacritic — это самый высокооцененный тайтл года), а продажи новой «Зельды» уже бьют рекорды и, кажется, легко обгонят хитовый Hogwarts Legacy. И это притом что Tears of the Kingdom — эксклюзив Nintendo Switch, а Hogwarts Legacy вышла на нескольких платформах. Редакция Кинопоиска успела побывать в королевстве Хайрул и спешит поделиться первыми впечатлениями.

Марат Шабаев Куратор игрового направления

Я провел в Tears of the Kingdom примерно двадцать часов (пройдя при этом лишь четверть основной сюжетной линии) и уже уверен, что она станет моей любимой игрой 2023-го. При этом новая «Зельда» удивляет не очень сильно. Стоит сразу начать с минуса (возможно, единственного) и согласиться с расхожей шуткой комментаторов: новую «Зельду» стоило назвать Breath of the Wild 2 (а то и вовсе выпустить в качестве дополнения). Если вы играли в хитовый нинтендовский эксклюзив 2017 года, то точно знаете, как выглядит и работает новая игра.

Сюжет, как водится, не очень важен: снова мы играем за храброго воина Линка, опять нужно спасать принцессу Зельду… В общем, это архетипическая рыцарская сказка, пересказывать которую невероятно скучно. Но при этом от Tears of the Kingdom невозможно оторваться. Тут на все сто процентов работает та самая магия Nintendo — эта компания оттачивает все составляющие своих игр до блеска, а «Зельда» кажется ее пиковым продуктом.

Что можно и нужно делать в Tears of the Kingdom? Во-первых, сражаться с монстрами (от рядовых бокоблинов до грозных боссов). Во-вторых, решать головоломки в святилищах — от элементарных до хардкорно-зубодробительных. В-третьих, путешествовать по огромному открытому миру, заглядывая под каждый кустик и взбираясь на любую возвышенность. В общем, джентльменский набор любой приключенческой игры в открытом мире, и все это мы уже видели в Breath of the Wild (и множестве других тайтлов вроде «Ведьмака» или серии Horizon).

Сиквел делает все то, что мог оригинал, но добавляет к уже существующим фишкам и механикам россыпь новых. Например, теперь Линк может не только бродить по равнинам Хайрула, но и взмывать ввысь — прямо в облаках над королевством парят летающие острова со своими святилищами, загадками и живыми механизмами. А еще открылись подземные пространства — каверны, из которых исходят зловредные миазмы, уменьшающие максимально возможно здоровье героя. Там царит пугающая темнота и бродят особенно злые монстры.

Промокампания сиквела делала большой упор на летающих островах, и они действительно выглядят здорово, а возможность сигануть с них и элегантно приземлиться в какой-нибудь водоем впечатляет. Но все же трудно назвать это важной частью геймплея Tears of the Kingdom. За двадцать часов я побывал там только два раза; основное действие, как и в оригинале, все-таки происходит на земле.

А вот новые геймплейные механики получились действительно интересными. Теперь у Линка появилась искусственная конечность (ультрарука), и с ее помощью он может скреплять разные доступные для интеракции объекты. Например, можно прикрепить к мечу… валун, чтобы сделать удар помощнее. Выглядит это, честно говоря, немного по-идиотски, но, к счастью, технология комбикинеза многогранна, и ее использование зависит только от фантазии игрока. Рядовой пример — соединить несколько дощечек, чтобы по рукотворному мосту перейти болото. Звучит просто, но изобилие строительного материала, а также появившиеся в сиквеле технологии древней цивилизации (например, самоходные колеса или пропеллеры) делают игру просто кладезем для мемов.

Социальные сети уже кишат смешными видео: кто-то, разумеется, побежал крафтить из стройматериалов огромные гениталии, а люди с инженерным мышлением уже собирают ракеты и огромных самоходных роботов. Устали бродить по бескрайним полям Хайрула? Соедините несколько досок и механизмов — и получите деревянную фуру. А если приделать к кабине кусок металла с шипами, то можно устроить врагам настоящего «Безумного Макса».

В мире Хайрула просто невероятно приятно находиться. Так же как и семь лет назад, здесь есть чем заняться и чему удивиться. К стрелам можно приделать глаз недавно убитого монстра, и тогда они будут безошибочно лететь в цель. Не можете перебраться через глубокий ров? Подожгите траву (соберите дрова, кремень, чиркните мечом — готово), а затем воспользуйтесь восходящими воздушными потоками и преодолейте расстояние на планере. Теряете здоровье из-за лютого мороза на вершине горы? Сварите грибную похлебку с острым перцем, чтобы временно снизить урон от холода. У каждого нового вызова или побочного квеста (а их тут очень и очень много) есть несколько вариантов решений, и все они кажутся логичными.

Весь предыдущий абзац — это достоинства Breath of the Wild, которые без изменений перетекли в Tears of the Kingdom. И весомый аргумент для всех тех, кто критикует Nintendo за то, что она за 70 долларов спустя несколько лет продает снова тот же контент, пусть и значительно дополненный. Но даже так новая «Зельда» уверенно претендует на звание игры года благодаря огромной свободе, которая дается игроку. Уместнее всего будет переиначить расхожий анекдот-апокриф про Квентина Тарантино и «Криминальное чтиво»: да, Nintendo так и не сделала ничего лучше, чем Breath of the Wild. Но разве кто-то смог сделать что-то в этом жанре лучше нее?

Вадим Елистратов Главный редактор

Tears of the Kingdom часто представляют как хорошую игру, запертую на устаревшей платформе. Отчасти это и правда так: Nintendo принципиально отказалась от выпуска промежуточной Switch Pro в пользу полноценного второго поколения своей гибридной консоли. Поэтому новая «Зельда» со всеми своими невероятными амбициями вынуждена ютиться на той же самой железке, что и Breath of the Wild в 2017 году.

Но действительно ли Switch — проблема новой «Зельды»? И да, и нет. Эту консоль можно считать и главной силой Tears of the Kingdom. Вместо того чтобы потратить шесть лет разработки на совершенствование картинки, команда Nintendo пыталась прокачать сиквел в других направлениях. В первую очередь в геймплее. Можно даже сказать, что новая «Зельда» только на Switch появиться и могла, а у конкурентов Nintendo она бы превратилась в очередной экшен с кинематографичными вставками.

На первый взгляд, Tears of the Kingdom действительно выглядит как релиз эпохи PlayStation 3 (ох уж эти мерцающие тени!), но привыкание происходит очень быстро. Эта игра красива, как и закаты в GTA Vice City — вне времени, за счет арта и кропотливой ручной работы. А эффект погружения возникает не столько через картинку, сколько через реактивность и отзывчивость окружающего мира. И тут у Tears of the Kingdom практически нет конкурентов.

Breath of the Wild изменила взгляды многих игроков на само устройство открытых миров, вернула жанру дух подлинного приключения, но продолжение поднимает планку еще выше. Буквально в первой же локации Линку выдают несколько механик, которые бы сломали любую другую игру, но идеально вписываются в концепцию новых частей «Зельды».

Если BOTW говорила «сходи и посмотри, какие приключения тебя ждут за тем холмом», то TOTK добавляет: «А еще ты можешь туда добраться на самодельном грузовике». Но это не значит, что «Зельда» окончательно превратилась в бесформенную песочницу, в которой игроки вынуждены развлекаться самостоятельно. В Tears of the Kingdom, напротив, стало куда больше четко зарежиссированных локаций.

Да, Tears of the Kingdom визуально почти не отличается от Breath of the Wild. Да, она иногда подтормаживает (но не критично). Да, в другой вселенной эта игра могла стать флагманом новой консоли Nintendo. Но стоит провести в TOTK всего несколько часов, и про этот контекст забываешь. Nintendo все-таки удалось войти в эту реку дважды: у меня снова захватывает дух от мысли, что я могу закинуть в рюкзак маленькое устройство с одной из самых комплексных приключенческих игр последних лет, в которую буду возвращаться годами, до выхода следующей части.