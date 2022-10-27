Как квир-контент стал частью массового телевидения и перестал быть квиром

В 1980-х эпидемия ВИЧ, усилившая стигматизацию гомосексуалов, подталкивает представителей ЛГБТ-сообщества активнее снимать кино о самих себе. Сперва яростные требования равных прав (в том числе и на жизнь, которой угрожает игнорируемая властями эпидемия) начинают звучать в андерграунде, в среде нью-йоркских художников, фотографов и трансгрессивных режиссеров. Так или иначе, этих тем в своих работах и манифестах касаются Кит Харинг, Дэвид Войнарович, Норман Рене, Роб Эпштейн и Джеффри Фридман. Вскоре о собственном опыте проживания травмы, борьбы со стигмой и утраты близких в эпидемию начинают снимать артхаусные режиссеры, а там разговор подхватывает и мейнстрим, использующий, по наблюдению Сьюзен Зонтаг («СПИД и его метафоры», 1989), те же слова и образы, что и в милитаристском нарративе: борьба, победа и неизбежные лишения, которые надо превозмочь в этой борьбе.