Как квир-контент стал частью массового телевидения и перестал быть квиром

Взрывной рост сериалов с квир-героями происходит в нулевые. В Queer As Folk («Близкие друзья» в российском переводе) — американском ремейке британского сериала — откровенно показана жизнь городских геев: работа, клубы, друзья, отношения. Шоу стало прорывным для своего времени; впервые долгоиграющий сериал на американском телевидении был адресован квир-аудитории, а «обычного американца», наоборот, ставил в позицию стороннего наблюдателя, Другого. Queer As Folk открыл дорогу другим проектам, показав, что жизнь квир-сообщества может быть интересной и понятной «широкому зрителю». The L Word («Секс в другом городе») рассказывал о жизни группы подруг-лесбиянок. В телевизионном проекте Queer Eye for the Straight Guy («Натурал глазами гея») пятеро геев-специалистов стиля и моды улучшали жизнь простых американцев, а заодно занимались репрезентацией сообщества и наведением мостов. В 2009 году стартовало реалити-шоу «Королевские гонки РуПола», где дрэг-артисты борются за приз и звание лучшей королевы; начавшись как проект для своих, за годы шоу разрослось до международной франшизы и стало феноменом массовой культуры.