Марина Степнова: «Общество не станет нормальным, пока мы не будем говорить о тех, кому тяжело»

В этом смысле опыт работы и с Авдотьей, и с Кантемиром для меня удивительно счастливый. И нет, это было просто два разных мира, две разные истории, хотя обе современные. Большой, хороший режиссер всегда стремится рассказать какую-то универсальную, большую историю.

Подобно тому, как роман стремится воссоздать вселенную, так и хороший режиссер ставит перед собой задачу сделать фильм о чем-то универсальном. Это выгодно отличает полнометражное кино, которое задумал режиссер, которому есть что сказать, от сериальной поденщины, у которой совсем другие задачи. Разница колоссальная.