«Россия 1985–1999: TraumaZone»: Юрий Сапрыкин — о семичасовом фильме Адама Кертиса и эпохе, которая не закончилась

Но это мелочи, главное искривление (и отличие от того же «Времени секонд-хенд») происходит на более высоком уровне. У Алексиевич мы слышим живые голоса, иногда наивные и сентиментальные, но живые. Страдающие, вызывающие сочувствие. У нас с ними общая беда и, даже если читатель говорит на другом языке, одна человеческая природа. У Кертиса мы видим в общем более-менее тех же людей, но зафиксированных на сделанных со стороны моментальных снимках, порезанных на мемы. К ним можно отнестись с интересом и даже жалостью — кажется, все они были обмануты в лучших своих ожиданиях, однако для автора они существуют как бы за стеклом; это не его война и не его чашка чая. Участь этих людей для него понятна: позднесоветское общество, разные сегменты которого пытались было постоять за себя в августе 1991-го и октябре 1993-го, терпит неудачу и впадает в постыдный делирий. Единственные, кто обладает хоть какой-то субъектностью, — простые женщины, которые пытаются собрать по частям разбившуюся жизнь и построить какое-то счастье (иногда довольно нелепое — как девушки, строящие сетевую пирамиду по продаже импортной косметики, или участницы конкурсов красоты; на них у Кертиса особая фиксация). Вообще, все здесь нелепо и не подлежит исправлению, включая солдатских матерей и сотрудниц компании Mary Kay: так тебе и надо, курица-помада. Ну и что с такими делать — отгородиться колючей проволокой? Что ж, это тоже популярная сейчас точка зрения.