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Головокружительное зрелище. Почему стоит посмотреть «Вышку»

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На Кинопоиске вышел напряженный триллер, ставший одним из неожиданных хитов этого лета. Он был лидером российского проката в августе, а по всему миру собрал 16 млн долларов при бюджете в 3 миллиона. Рассказываем, в чем секрет успеха «Вышки».

О чем вообще фильм?

Бекки (Грэйс Фултон), ее муж Дэн (Мэйсон Гудинг) и их подруга Хантер (Вирджиния Гарднер) — отчаянные скалолазы. Во время очередного их приключения парень срывается вниз, спасти его девушкам не удается. Спустя практически год Бекки все еще безутешна, она постоянно напивается, постоянно вспоминает покойного мужа и даже пытается покончить с собой, а ее отец Джеймс (Джеффри Дин Морган) лишь подливает масла в огонь, критикуя Дэна.

Депрессивное существование главной героини берется разбавить Хантер. Она заявляется у нее на пороге и предлагает рискованную авантюру: лучшая терапия — это посмотреть своим страхам в лицо. Подруги отправляются к заброшенной шестисотметровой телевышке, чтобы взобраться на самый верх, сделать пару классных фоток и развеять прах Дэна. Но что-то (а вернее, сразу всё), разумеется, идет не по плану.

Грэйс Фултон и Вирджиния Гарднер

Это напряженный сюжет о выживании

Истории о преодолении самого себя на фоне экстремальных природных или других условий всегда привлекали внимание зрителя. И такие фильмы снимают довольно давно — вспомним хотя бы «Спасательную шлюпку» (1944) Альфреда Хичкока, в которой немцы и американцы с англичанами оказываются в одном судне посреди Атлантического океана во время Второй мировой войны. Но и далеко за примерами ходить не надо: в 2010-х в оскаровской гонке стабильно участвовали фильмы о борьбе в тяжелых условиях («127 часов», «Жизнь Пи», «Выживший»). «Вышка» как раз из категории таких фильмов, только из инди-сегмента. Две подруги пытаются выжить на вершине высокой башни без возможности спуститься вниз, их атакуют хищные грифы, жажда и солнечные лучи. Но, главное, экзистенциальная тревога. Их дружба также подвергается переоценке в экстремальном сеттинге.

В главной роли — молодые обаятельные актрисы

Большую часть хронометража на экране присутствуют лишь две героини, поэтому актрисы Грэйс Фултон и Вирджиния Гарднер вынуждены тащить на своих плечах всю эмоциональную составляющую фильма. Грэйс вы, скорее всего, видели в супергеройской комедии «Шазам!», где она сыграла одну из приемных сестер главного героя. Роль истерзанной прошлым Бекки в «Вышке» пока что самая заметная в ее карьере, а исполняет ее она довольно убедительно. Совсем по-другому выглядит ее подруга Хантер, героиня Вирджинии Гарднер (звезда инди-хоррора «Морская звезда»). Это куда более развязная и беззаботная героиня: она надевает лифчик с пушапом, чтобы порадовать подписчиков, попутно снимает видеоблог о восхождении на телебашню и даже может свеситься с самой вершины ради доброй тысячи лайков. За контрастом этих двух характеров очень интересно наблюдать.

Грэйс Фултон и Вирджиния Гарднер

Здесь есть пара интересных сюжетных поворотов

Постараемся ничего вам не заспойлерить, но «Вышка» точно удивляет зрителей неожиданными сценарными ходами. На самом деле, их довольно легко предсказать, но никаких подсказок мы вам не дадим — лучше оцените их сами! Или просто внимательно следите за деталями.

Фильм удачно эксплуатирует боязнь высоты

Просмотр «Вышки» для акрофобов может стать тем еще аттракционом. Режиссера Скотта Манна вдохновил вид реально существующей телебашни KXTV/KOVR в Калифорнии — это самая высокая постройка в штате и одно из самых высоких сооружений в мире. Чтобы передать ощущение высоты фильм снимался в формате IMAX, а верхушка башни — специально построенная на горе декорация, так что актрисы находились на высоте примерно тридцать метров. Цифровая постобработка добавляет ощущение, что героини действительно находятся на огромной высоте, поэтому у режиссера получилось по-настоящему адреналиновое зрелище.

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