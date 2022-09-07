«Шантарам» на Apple TV+: прохиндиада с Чарли Ханнэмом, отправляющая в экзотическое позавчера

До малых экранов наконец добралась экранизация романа легендарного писателя и искателя приключений Грегори Дэвида Робертса, он же ГДР, который в свое время сильно впечатлил Джонни Деппа, бывшего премьер-министра Фрадкова и целую плеяду безызвестных путешественников по Юго-Восточной Азии. Но стоил ли получившийся сериал двадцати лет ожиданий?

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

«Мне понадобилось много времени и тяжелых уроков, чтобы узнать то, что я знаю о любви, судьбе и поисках искупления. Меня били и любили, брали в друзья и заковывали в цепи на трех континентах», — начинает закадровый голос Чарли Ханнэма. Сорок лет назад, когда происходит действие «Шантарама», пересечь с поддельным паспортом границу и раствориться в толпе было относительно легко. Двадцать лет назад, когда австралиец Грегори Дэвид Робертс выпустил свой бешено популярный полуавтобиографический роман, идея побега в Индию — скорее экзистенциального, конечно, чем буквального, как у главного героя — еще вовсю будоражила воображение западной публики. Сегодня планета утыкана камерами, чипами и сканерами, делающими подобное приключение почти невозможным, а нарратив «белого спасителя», на котором во многом построена книга, объявлен позорным колониальным пережитком.

Однако кинопроизводство — процесс неспешный, и на экранизацию «Шантарама» ушли десятилетия. После серии полнометражных проектов, не закончившихся ничем (самый известный был связан с именем Джонни Деппа), 900-страничный бестселлер Робертса наконец превратился в сериал Apple TV+, равный ему как минимум по размаху. В первом сезоне 12 часовых серий, и это только часть романа. Открытый вопрос: окажется ли нужен избалованному зрителю 2022 года позавчерашний хит аэропортов с таким спорным содержанием и в таком времязатратном формате?

Начинается «Шантарам» обманчиво резво: за первые пятнадцать минут герой по имени Дэйв Конти (Ханнэм) успевает сбежать в 1982 году из австралийской тюрьмы, выправить документы на имя Линдси Форда и приземлиться в индийском Бомбее (ныне Мумбаи). Но, конечно, за этим спринтом плетутся флешбэки: постепенно выясняется, что Дэйв был медбратом, влюбился не в ту девушку, подсел на героин, поучаствовал в неудачном ограблении банка, закончившемся гибелью полицейского. В Австралии у него осталась персональная Немезида — инспектор-садист Найтингейл (Дэвид Филд).

Чарли Ханнэм

В Бомбее Лин, как его теперь называют, быстро обрастает интересными знакомствами. Уже у автобуса его встречает Прабу (Шубам Сараф) — молодой человек, комически точно соответствующий клише «верный туземный друг белого героя»: бедный, но гордый, предприимчивый, но наивный, невезучий, но неунывающий. Прабу живет в трущобах (где, естественно, робко влюблен в красавицу). Вскоре туда же перебирается из гостиницы ограбленный Лин и становится местным доктором, поскольку обладает базовыми медицинскими знаниями и кровоточащим сердцем. Кроме того, он знакомится с компанией мутных экспатов: среди них дружелюбный французский гей с обширными связями (Венсан Перес), отчаянная американка, не чуждая проституции и наркотикам (Электра Килби), скользкий итальянский дилер (Люк Паскуалино) и другие иностранцы. Среди них также невероятно загадочная брюнетка по имени Карла (Антония Деспла, дочь композитора), которая Лина впечатляет особенно. Наконец, еще одна группа персонажей принадлежит к бомбейской оргпреступности. В первую очередь это Кадер Хан (Александр Сиддиг), склонный к разглагольствованиям политик и гангстер, испытывающий к Лину что-то вроде отеческих чувств, и его строгий, но справедливый телохранитель Абдулла (Файсаль Баззи).

Двенадцать первых часов посвящено не очень сложным, но цветастым интригам. Гангстеры борются за сферы влияния, экспаты красиво деградируют, полиция и чиновники проявляют чудеса коррумпированности, обитатели трущоб демонстрируют благородство и волю к жизни. Фигурируют девушки, плененные в зловещем борделе, в меру неприятные пытки, массовые драки на палках, сумки с наличными, нигерийские бандиты, коварные репортеры, влюбленные сутенеры. Правда, по-хорошему действие расходится лишь под конец сезона (сейчас доступно три серии, то есть к финалу сериал придет к декабрю). До этого все развивается неспешно и слегка нелепо: герои похожи на школьников, которые вечно выясняют, кто с кем дружит, кто кого тайно любит, кто кому наврал и так далее. Вдобавок они постоянно тусуются в одном и том же кафе, как персонажи сериала «Друзья».

Шубам Сараф и Чарли Ханнэм

Что касается Лина, то он практически в каждой серии собирается сбежать из Бомбея, что раз на третий немного надоедает. Из одних прощаний с Прабу можно сколотить отдельную серию. Кроме того, он по семь-восемь раз за час снимает рубашку (притом что в смысле сексуальных сцен «Шантарам» скромнее «Свинки Пеппы»). Это не бесконечно интересный и, чего уж там, не очень правдоподобный персонаж, но Чарли Ханнэм так легко располагает к себе, что даже его закадровое бормотание про жизнь и судьбу не вызывает сильного раздражения.

Конечно, «Шантарам» получился меньше, чем хотелось бы, похожим на Диккенса, и больше на «Ешь, молись, люби» (еще один популярный азиатский мемуар из нулевых). Из криминальной мелодрамы экранизация Робертса слишком часто съезжает в убаюкивающую псевдофилософскую болтовню на экзотическом фоне. В то же время фон и правда отменно живописный (пусть Индию снимали в Таиланде), на саундтреке — Боуи, Марк Болан и Rolling Stones (хотя ставиться героином под Ника Кейва — еще один явный анахронизм), все герои красивые и говорят со смешными акцентами. Для тех, кто никуда не торопится, не худшее предложение.