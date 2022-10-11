«Преступница Эмили»: инди-триллер о девушке, отчисленной из колледжа в мир криминала

В конце прошлого месяца до стриминг-платформ добрался хит минувшего «Сандэнса» — напоминающий «Тренировочный день» и лихорадочные фильмы братьев Сэфди проект, который стал бенефисом и для Обри Плазы, и для режиссера-дебютанта Джона Паттона Форда (запомните это имя).

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска



Эмили (Обри Плаза) нужны деньги. На ней висит 70-тысячный студенческий долг за обучение в арт-колледже, не оконченное после криминального инцидента. Из-за судимости ее теперь не берут на нормальную работу. Лучшая подруга (Мэгалин Эчиканвоке) обещает помочь устроиться в рекламное агентство, но что-то не торопится. В результате Эмили, мечтавшая стать художницей, горбатится вне штата на доставке в кейтеринговой компании.

Однажды коллега со словами «Хочешь заработать за час 200 баксов?» дает ей номер телефона. Эмили знакомится с Юсефом (Тео Росси) — обаятельным меланхоличным ливанцем, который вместе с кузеном управляет небольшим, но преуспевающим бизнесом, связанным с ворованными банковскими данными. Первое, на 200 долларов, задание действительно несложное — зайти в магазин и купить по поддельной кредитке телевизор.

Несложно догадаться, что телевизором дело не ограничится — сколько раз мы читали и смотрели нравоучительные истории про то, как трудно, раз ступив на дурную дорожку, с нее свернуть. Но если самая общая канва «Преступницы Эмили» и покажется знакомой, в дебютном фильме Джона Паттона Форда остается достаточно сюрпризов и напряжения, чтобы провести полтора часа на краешке стула.

Один из этих сюрпризов — как далеко Обри Плаза, оказывается, способна выйти за пределы своего фирменного образа хипстерской кузины Уэнсдэй Аддамс, который когда-то родился в «Парках и зонах отдыха» и с небольшими вариациями преследует ее всю карьеру. В Эмили нет совершенно ничего иронического, и тьма, которая клубится в ней, находит выход не в готическом мейкапе и сарказме, а в решительных действиях. Это превосходная актерская работа и замечательная антигероиня — уязвимая и несгибаемая, отталкивающая и при этом, безусловно, заставляющая себе сопереживать. Мы боимся ее ярости, но не можем ее не разделить.

Тема непосильных студенческих долгов, лежащая в фундаменте сюжетной коллизии фильма, — проблема чрезвычайно острая (на полтора триллиона долларов, если быть точным), но главным образом внутриамериканская. Что нам до нее? Однако социальная несправедливость — явление универсальное, и критика капитализма изложена здесь понятным языком (даже если бы персонажи второго плана не переходили иногда на русский или армянский). Например, на сцене собеседования, которое проводит с Эмили лощеная героиня Джины Гершон, наверняка хмыкнут многие из тех, кто пытался устроиться после университета в медиа или рекламу.

Тео Росси и Обри Плаза

Задешево снятый на натуре в Лос-Анджелесе, фильм сделан с шершавой интимностью криминальных триллеров 70-х (более актуальный референс, наверное, братья Сэфди). Ручная камера, средне-крупные планы, ничего лишнего в кадре — только актеры и их энергия. Пара коротких лирических отступлений выглядят чуть менее убедительно, чем все остальное, но в целом режиссер на редкость уверенно манипулирует нашим вниманием. Особенно в эпизодах чистого саспенса — героиня, например, покупает машину, зная, что ровно через 8 минут после перевода денег продавцу позвонит служба безопасности банка. Если Форд вдруг решит продолжить карьеру в студийных триллерах, у него есть все шансы там преуспеть.

Его первая «Эмили» — маленькое инди-кино, но в нем нет ни нарциссизма, ни раздражающей дидактики, часто свойственной клиентам «Сандэнса». Это женский портрет, написанный со страстью, азартом и жестокой прямотой, как, несомненно, написала бы его сама Эмили, возьми она наконец в руки кисть вместо перцового баллончика, электрошокера и канцелярского ножа.