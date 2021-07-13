«Вторая половинка»: новый фантастический хоррор про токсичные отношения

7 октября на стриминговом сервисе Paramount+ вышел новый фантастический хоррор, в котором двое влюбленных отправляются в пешее путешествие и вскоре сталкиваются с чем-то жутким. За несколько дней «Вторая половинка» поднялась на 700 позиций в списке популярных фильмов по запросам на Кинопоиске. Рассказываем (со спойлерами!), чем интригует эта на первый взгляд неприметная новинка.

О чем это?

Рут (Майка Монро) и Гарри (Джейк Лэси) встречаются уже шесть лет. Очередную красивую осень они решили отпраздновать пешей прогулкой по лесам — перехватили пару бургеров в придорожном кафе, оставили машину у входа на тропу и углубились в девственную глушь. На путешествии настаивал парень, сама девушка от него явно не в восторге: пока он с чувством превосходства готовит обед на костре, она пытается собрать палатку и явно тревожится. Совместный кемпинг омрачает попытка Гарри сделать девушке предложение. Ее охватывает паническая атака, и она едва не сваливается с обрыва. И это не единственные проблемы пары: по ночам у их палатки раздается странный шум, а в лесу они находят обезображенного оленя, который умер какой-то жуткой смертью.

На этом сюрпризы не заканчиваются. Рут наткнется на пещеру, откуда она выйдет в совершенно другом состоянии. Гарри попытается добиться от нее хоть какой-то реакции, но молчаливая и шокированная девушка лишь попросит вновь сделать ей предложение на краю обрыва. Закончится это, естественно, трагедией. Дальнейшее описание фильма (в этой главе мы рассказывали про первую треть) чревато тяжелыми спойлерами — если не хотите испортить себе первый просмотр, то можете смело перематывать текст к пункту «Вердикт».

Как это выглядит и что это значит

Майка Монро и Джейк Лэси

О наличии в фильме инопланетной формы жизни догадаться нетрудно: фильм открывается сценой, где в леса падает метеорит, а после этого какое-то щупальце убивает оленя. Главная загадка (она раскрывается посередине) в том, кто именно одержим пришельцем-имитатором; примерно как в культовом молодежном хорроре «Факультет», только количество подозреваемых тут сведено к двум персонам.

Сюжетный поворот подчеркивает главную сценарную метафору. Для Рут, которая пережила мучительный развод родителей и не очень-то любит себя, бестактное предложение Гарри — это практически аналог инопланетного вторжения, попытка захватить чужую территорию. А пришелец, который впоследствии действительно мимикрирует под парня (вместе с внешностью он заражается неведомым ему земным чувством — любовью), — это продолжение той же метафоры, живая материализация всех худших кошмаров Рут. Чужой Гарри даже пытается буквально слиться с ней воедино — вот такой буквальной метафорой сценаристы-режиссеры Дэн Берк и Роберт Ольсен подчеркивает всю суть токсичных отношений. Победить, разумеется, получится, только если принять себя и превратить собственные недостатки в силу.

Увы, кроме этого концепта, фильму больше нечего предложить. Это не комплексное исследование человеческого и нечеловеческого, как в фантастическом хорроре «Побудь в моей шкуре», и даже не полноценный портрет женской травмы, как в похожем по настроению «Солнцестоянии». При этом снят фильм довольно прилично: в первой половине режиссерам удается передать тревожную лесную атмосферу, а напряжение между героями, когда зрителю еще неизвестно, кто является пришельцем, подчеркивает постоянная съемка при помощи зональных линз (примерно как в триллерах Брайана де Пальмы), которая должна вызвать у зрителя чувство дезориентации.

Вердикт

Майка Монро

Культовый статус «Второй половинке» явно не светит. Это пусть и неглупый, но все же довольно скромный в своих амбициях стриминговый хоррор на вечер, который забудется к моменту следующего релиза. Актеры играют довольно приятно: Джейк Лэси продолжает эксплуатировать образ с виду милого, но мудаковатого парня (см. «Белый лотос»), а Майка Монро — все еще одна из самых талантливых жанровых актрис современности (см. «Оно», «Наблюдающий»). Но недостаточно насыщенный сценарий Берка—Ольсена явно нуждался в правках со стороны опытного продюсера, ведь даже довольно компактный хронометраж (фильм длится чуть менее полутора часов) кажется раздутым. В таком виде этот сюжет уместнее смотрелся бы в качестве 40-минутного эпизода какой-нибудь фантастической антологии вроде «Сумеречной зоны» и наверняка обрел бы куда больше поклонников.