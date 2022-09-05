Орки громят деревню, а Мириэль снится гибель Нуменора. Осмысляем четвертую серию «Колец власти»

Что происходит в новой серии?

Мириэль снится сон о гибели Нуменора: остров накрывает огромная волна, сметающая все на своем пути. Проснувшись, королева приглашает Галадриэль. Без Халбранда аудиенция проходит плохо. Эльфийка предлагает Мириэль снарядить армию и отправиться на войну с орками, грубо себя ведет и в конечном итоге оказывается в соседней с южанином камере. Тем временем на улицах Арменелоса зреет недовольство: тот самый кузнец, которого в прошлой серии обокрал и избил Халбранд, распаляет страхи горожан байками о том, что Мириэль окажется такой же любительницей эльфов, что и ее отец. Оказавшийся поблизости Фаразон (совпадение?) успокаивает толпу и заверяет собравшихся, что он лично не позволит Нуменору снова попасть под влияние остроухих.

Орки приводят пленного Арондира к своему лидеру, которым оказывается эльф. Адар беседует с Арондиром на квенья, одном из эльфийских языков. Пленник интересуется, с чего вдруг созданиям Моргота называть эльфа отцом, а тот в ответ говорит, что мозг Арондира окутан ложью, для развеивания которой потребуется создать совершенно новый мир. Адар собирается отпустить пленника, чтобы он доставил сообщение людям, собравшимся во дворе эльфийской сторожевой башни.

Джозеф Моул

Во дворе башни тем временем собираются уцелевшие жители из всех окрестных деревень вплоть до самого Ородруина. Провизии не хватает, и Бронвен предлагает еще больше урезать рацион и отправить всех охотников в леса. Ее сын Тео возражает, что вся дичь уже давно разбежалась и, кроме кроликов, охотники никого не подстрелят. Он предлагает вернуться в деревню за оставшимися припасами. Бронвен настрого запрещает сыну покидать башню, но Тео все равно уходит, прихватив с собой приятеля.

В деревне, разумеется, хозяйничают орки, они убивают скот, сжигают дома и портят все, что не могут унести с собой. Приятелю Тео удается сбежать с полной тележкой продовольствия, а вот сам Тео попадается на глаза захватчикам. Пытаясь отбиться от нападавших, он достает обломок меча, найденного под половицами деревенской мельницы. И это он зря! Орки узнают клинок — его очень ищет Адар. Теперь за Тео охотятся персонально. На какое-то время ему удается спрятаться от погони в колодце.

Строительство башни для новой кузни Келебримбора идет полным ходом. Гномы и эльфы работают плечом к плечу, хотя ювелир чувствует, что Дурин что-то недоговаривает. Элронд навещает Дису, но ее попытки скрыть местоположение мужа лишь усиливают подозрения эльфа. Благодаря своему чуткому слуху Элронду удается подслушать, что Дурин и другие гномы что-то копают в старой шахте и уже добились прогресса.

Элронд спускается вниз и, вспомнив детскую считалочку, которую постоянно повторяли дети Дурина, открывает потайную дверь в новую штольню. За дверью его встречает Дурин. Они ругаются, но Элронду удается убедить друга в том, что эльфы вовсе не охотятся за новой находкой гномов. Заставив Элронда поклясться именем своего отца, Дурин посвящает его в тщательно оберегаемую тайну гномов: они наткнулись на новый металл; легче шелка и крепче железа, он способен изменить всю экономику подгорного народа. Гномы назвали находку «серебристое сияние», по-эльфийски «мифрил». Дурин дарит кусочек металла Элронду в качестве символа их дружбы, но трогательный момент прерывает шум: в шахте происходит обвал, под которым оказываются погребены четверо гномов.

Галадриэль мечется по камере, словно загнанный в клетку зверь. Халбранд подмечает это, несколько раз сравнивая эльфийку с дикой лошадью, а затем советует определить истинный страх королевы и сыграть на нем. В этот момент в темницу спускается Фаразон с отрядом солдат. Он оглашает решение королевы: Мириэль решила удовлетворить изначальную просьбу Галадриэль и отправить ее на корабле под вооруженным конвоем обратно к эльфам. Галадриэль покорно выходит из камеры, но, как только солдаты приближается к ней, воительница заталкивает их в свою камеру и сбегает.

Галадриэль пробирается в башню, в которой содержится Тар-Палантир, изгнанный отец Мириэль. Однако она не ожидает найти там впавшего в беспамятство беспомощного и дряхлого старика. Присматривающая за отцом королева признается: в первую же после отречения ночь отец привел ее к палантиру — «зрячему камню», позволяющему видеть прошлое, настоящее, а в данном случае и будущее. Мириэль видит в камне гибель Нуменора, и начнется она именно с прибытия Галадриэль и опадания лепестков белого древа Нимлот. Мириэль намеревается предотвратить гибель острова, отослав Галадриэль куда подальше. Эльфийка возражает, что Мириэль принимает решения из страха, а не из веры, и снова предлагает отправиться на войну с силами зла и сразиться бок о бок с эльфами, но королева остается глуха к ее словам.

Морвет Кларк и Синтия Аддай-Робинсон

Тео прячется в колодце до наступления ночи, но, стоит ему выбраться оттуда, он тут же попадается в лапы к оркам. Орки собираются отрубить ему руку, но юнца спасает вовремя появившийся Арондир. Эльф и человек удирают по ночному лесу, и, когда кажется, что погоня вот-вот настигнет их, беглецов спасает вовремя наступивший рассвет.

Элронд наблюдает за тем, как Диса и другие гномы возносят молитвы камням, прося их смилостивиться над попавшими под завалы шахтерами. Молитвы услышаны — вернувшийся Дурин сообщает, что всех четверых извлекли из-под обвала живыми, но отец закрыл всю штольню. Дурин злится на отца, однако Элронд советует другу помириться с родителем. Дурин следует совету. Он по-прежнему считает, что эльфы что-то скрывают, и старый король рекомендует наследнику отправиться с Элрондом в Линдон и выяснить, что именно.

Арондир передает Бронвен послание Адара: люди должны признать власть Саурона над этими землями или умереть. Тео выясняет, что один из жителей деревни знает о том, что юноша нашел клинок. Старик говорит, что клинок принадлежит верным слугам Саурона — таким, как он сам, и таким, каким он считает Тео. Старик говорит, что упавшая с неба звезда является предвестником: время Саурона вот-вот настанет.

Исмаэль Крус Кордова и Назанин Бониади

Мириэль и Фаразон наблюдают за отплытием Галадриэль. Довольная королева собирается было вернуться во дворец, когда с белого древа начинают опадать лепестки. Мириэль понимает, что своим поступком она только приблизила гибель острова, и меняет решение. Собрав придворных, королева взывает к славному прошлому Нуменора и объявляет о снаряжении экспедиционного корпуса, который во главе с ней через 10 дней отправится в Средиземье на помощь южанам. В корпус массово записываются добровольцы, в том числе и изгнанный из морской стражи Исильдур.

Секреты раскрываются

В «Великой волне» наконец-то раскрываются секреты: зрители узнают, что именно скрывают гномы (залежи мифрила, как и предполагали фанаты) и чего так боится Мириэль. Также мы увидели таинственного лидера орков и узнали подробности создания таинственного клинка, который нашел Тео в первой серии. Он действительно был создан, чтобы помогать человеческим слугам Саурона. Хотя это было сразу понятно по клейму на рукоятке. По-прежнему неясным остается, как армия орков попала под руководство эльфа, но разгадку явно приберегли на потом.

Шоураннеры постепенно нагнетают атмосферу: Адар и его орки явно в какой-то момент нападут на беженцев в эльфийской сторожевой крепости, а Мириэль и армия Нуменора должны будут прийти южанам на выручку. В «Кольцах власти» по-прежнему выдается много экспозиции, но персонажи уже начинают переходить от призыва к действию, от разговоров и обсуждений к принятию решений и снаряжению в путь. Но самое интересное, по всей видимости, будет ждать нас ближе к финалу сезона.

Синтия Аддай-Робинсон

Кстати, еще один интересный момент: по всей видимости, шоураннеры Пэйн и МакКей боятся перегружать зрителей обилием сюжетных линий за эпизод и ограничивают их количество. Если прошлую серию пропускали эльфы с гномами, то в этом эпизоде нам не показали мохноногов вместе с таинственным свалившимся с неба незнакомцем. Похоже, в память зрителей шоураннеры верят больше, чем в их способность переключаться между сюжетными линиями.