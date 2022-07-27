Кинопоиск
Смотрите на Кинопоиске

Сериал «Закрыть гештальт» закончился. Мы составили график закрытия гештальтов Федора Ярцева

Обсудить0

Комедию посмотрело более 1 000 000 подписчиков Плюса. Возможно, для систематизации увиденного им пригодится созданная нами схема.

На Кинопоиске и на платформе Okko завершился сериал «Закрыть гештальт» Плюс Студии и компании «Лунапарк» с Александром Ильиным-младшим в главной роли. Его герой Федя Ярцев обретает дар: он видит призраков, которые упрашивают его помочь с их незаконченными земными делами, чтобы со спокойной душой отправиться на небеса. Дар сомнительный, однако благодаря ему Федору удается наладить отношения с женой и разобраться в себе. Если вы позабыли какой-то из семи эпизодов сериала, то этот график закрытия гештальтов потерянных душ поможет закрепить его содержание. Мы составили посерийный рейтинг кейсов, учитывая, насколько сложно Ярцеву было разбираться с задачами покойников. Брали в расчет два фактора: в какие неприятности попадал герой из-за призраков и сколько догадок строил или попыток предпринимал, чтобы разрешить проблему.

Гештальт Марины Александровны, тещи Ярцева

Серия: 1

Количество попыток: 3

Страдания Ярцева: разбил машину, потерял работу, получил в нос от любовника тещи.

Нерешенные задачи тещи оказались для Феди самыми сложными во всем сериале. Из-за нее он разбил машину во время тест-драйва, потерял работу в автосалоне и был побит бывшим любовником Марины Александровны (Юлия Ауг). Ярцев смог отправить тещу на небеса только после того, как уговорил свою жену простить маму.

Гештальт бандита из 1990-х

Серия: 2

Количество попыток/догадок: 2

Страдания Ярцева: угрожали пытками, был ранен из ружья.

Мотя (Федор Лавров), бандит из лихих девяностых, считал, что должен отомстить своему убийце — олигарху Сигареву (Владимир Майзингер). Он попросил Федю выкрасть и отдать журналистам кассету с видео, на котором Сигарь мучает людей. Пока Ярцев искал видеокассету, его подстрелили и едва самого не замучили до смерти. Но, несмотря на страдания, Федя выполнил задание. Правда, причина Мотиных скитаний оказалась не в мести: бандит смог вознестись, только когда его отпустила дочь.

Гештальт стриптизерши

Серия: 3

Количество попыток/догадок: 3

Страдания Ярцева: получил удар в грудь.

Стриптизерша Таня Миронова (Анастасия Крылова) умерла во время выступления — свалилась с шеста и сломала шею. Она попросила Федора поговорить с родителями, чтобы те простили ее за распутство. Герой быстро выяснил у мамы, что она зла не держит. Но с отцом пришлось встречаться дважды: в первый раз Ярцев получил от папаши удар под дых, во второй вместе с ним напился.

Гештальт физрука

Серия: 4

Количество попыток/догадок: 3

Страдания Ярцева: его оскорбляли, били по голове, брызгали в лицо газовым баллончиком.

Призрак физрука (Николай Шрайбер) мечтал извиниться перед бывшей ученицей, которой однажды сломал жизнь. Девочка выросла, сдала экзамены и уехала в другой город, став чиновницей со скверным характером. На первой встрече с Федей она оскорбляла его через слово. На второй брызнула в лицо газовым баллончиком. На третьей ударила битой по голове и связала. Но, выслушав Ярцева, все же простила учителя физкультуры.

Гештальт пожилой интеллигентки

Серия: 5

Количество попыток/догадок: 2

Страдания Ярцева: нет

Профессор Ковалевский (Анатолий Горячев) случайно убил свою жену, Маргариту Семеновну (Евдокия Германова), когда учил ее водить машину. За это он отправился в тюрьму и затаил обиду на покойную супругу, потому что довела. Федора Маргарита Семеновна тоже довела — просьбами уговорить Ковалевского простить ее, однако безрезультатно. Помог актер Павел Майков. Он убедил профессора пронзительным монологом о заблудшей душе.

Гештальт интернет-тролля

Серия: 6

Количество попыток/догадок: 3

Страдания Ярцева: нет

Бельский (Дмитрий Лысенков) всю жизнь посвятил оскорбительным комментариям и добился своего: девочка, которую он доставал, решила закончить карьеру гимнастки. Ярцеву нужно было вернуть ее в большой спорт, чтобы душа интернет-тролля успокоилась. Федору пыталась помочь теща Марина Александровна. В виде ангела она спустилась к девочке, но своими напутствиями только напугала ее. За дело взялся сам Ярцев и соврал гимнастке, что убил Бельского за троллинг, однако после этих вестей девочка еще больше расстроилась. Помог лишь откровенный разговор — Федя убедил ее продолжить тренировки. А Бельскому так и не удалось вознестись: его за троллинг забрали в ад.

Гештальт коуча Екатерины Тобольцевой

Серия: 7

Количество попыток/догадок: 4

Страдания Ярцева: нет

Сложность этого гештальта заключалась в том, что ни Ярцев, ни Тобольцева (Глафира Тарханова) не могли понять, в чем проблема. Искали среди клиентов коуча — безрезультатно. Решили, что дело в грубом обращении с хомяками, но и здесь мимо. Отсутствие семьи — тоже нет. Отправились к бывшему парню, и он рассказал, что Екатерина сделала аборт. Встреча с душой нерожденного ребенка и раскаяние помогли блогеру-коучу вознестись.

Автор: Надежда Низамова

Обсудить
Харизматичный коррумпированный таможенник попадает в ловушку шантажистов. Сериал от режиссера «Мажора»
В главных ролях:Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Наталья Швец
Режиссер:Нурбек Эген
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Закрыть гештальт»: таксист спасает мертвые души. Абсурдная комедия от создателей «Интернов»
Смотрите на Кинопоиске

«Закрыть гештальт»: таксист спасает мертвые души. Абсурдная комедия от создателей «Интернов»

9 августа13
«Закрыть гештальт», «Главная роль» и продолжение «Засланца из космоса»: 23 премьеры Кинопоиска в августе
Смотрите на Кинопоиске

«Закрыть гештальт», «Главная роль» и продолжение «Засланца из космоса»: 23 премьеры Кинопоиска в августе

29 июля6
«Шутить в кадре сложнее, чем страдать»: Денис Власенко — об актерской пластичности и о том, что не надо никого воспитывать
Главный герой

«Шутить в кадре сложнее, чем страдать»: Денис Власенко — об актерской пластичности и о том, что не надо никого воспитывать

27 июля4
Обсуждаем четвертый эпизод «Дома Дракона»

ПодкастОбсуждаем четвертый эпизод «Дома Дракона»

14 сентября2

Главное сегодня

Смотрите на Кинопоиске

Сериал «Закрыть гештальт» закончился. Мы составили график закрытия гештальтов Федора Ярцева

Вчера1
Сериал «Закрыть гештальт» закончился. Мы составили график закрытия гештальтов Федора Ярцева
Орки громят деревню, а Мириэль снится гибель Нуменора. Осмысляем четвертую серию «Колец власти»
Сериалы

Орки громят деревню, а Мириэль снится гибель Нуменора. Осмысляем четвертую серию «Колец власти»

16 сентября47
Правда ли Мэрил Стрип — гениальная актриса
Портрет героя

ВидеоПравда ли Мэрил Стрип — гениальная актриса

17 сентября12
«Пациент»: бенефис Стива Карелла в драматической роли аналитика-заложника
Сериалы

«Пациент»: бенефис Стива Карелла в драматической роли аналитика-заложника

16 сентября2
«Пикачу, я выбираю тебя!»: за что мы полюбили покемонов

«Пикачу, я выбираю тебя!»: за что мы полюбили покемонов

16 сентября8
Филип Дик придумал современную фантастику. Как на него повлияли буддизм и Ветхий Завет?
Книги

Филип Дик придумал современную фантастику. Как на него повлияли буддизм и Ветхий Завет?

16 сентября6
Педро Паскаль нянчится с бейби-Йодой, а Чарли Ханнэм рассекает по Бомбею на мотоцикле: 13 трейлеров недели
Трейлеры

Педро Паскаль нянчится с бейби-Йодой, а Чарли Ханнэм рассекает по Бомбею на мотоцикле: 13 трейлеров недели

16 сентября0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации