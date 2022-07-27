Сериал «Закрыть гештальт» закончился. Мы составили график закрытия гештальтов Федора Ярцева

На Кинопоиске и на платформе Okko завершился сериал «Закрыть гештальт» Плюс Студии и компании «Лунапарк» с Александром Ильиным-младшим в главной роли. Его герой Федя Ярцев обретает дар: он видит призраков, которые упрашивают его помочь с их незаконченными земными делами, чтобы со спокойной душой отправиться на небеса. Дар сомнительный, однако благодаря ему Федору удается наладить отношения с женой и разобраться в себе. Если вы позабыли какой-то из семи эпизодов сериала, то этот график закрытия гештальтов потерянных душ поможет закрепить его содержание. Мы составили посерийный рейтинг кейсов, учитывая, насколько сложно Ярцеву было разбираться с задачами покойников. Брали в расчет два фактора: в какие неприятности попадал герой из-за призраков и сколько догадок строил или попыток предпринимал, чтобы разрешить проблему.