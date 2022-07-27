Сериал «Закрыть гештальт» закончился. Мы составили график закрытия гештальтов Федора Ярцева

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На Кинопоиске и на платформе Okko завершился сериал «Закрыть гештальт» Плюс Студии и компании «Лунапарк» с Александром Ильиным-младшим в главной роли. Его герой Федя Ярцев обретает дар: он видит призраков, которые упрашивают его помочь с их незаконченными земными делами, чтобы со спокойной душой отправиться на небеса. Дар сомнительный, однако благодаря ему Федору удается наладить отношения с женой и разобраться в себе. Если вы позабыли какой-то из семи эпизодов сериала, то этот график закрытия гештальтов потерянных душ поможет закрепить его содержание. Мы составили посерийный рейтинг кейсов, учитывая, насколько сложно Ярцеву было разбираться с задачами покойников. Брали в расчет два фактора: в какие неприятности попадал герой из-за призраков и сколько догадок строил или попыток предпринимал, чтобы разрешить проблему.
Гештальт Марины Александровны, тещи Ярцева
Серия: 1
Количество попыток: 3
Страдания Ярцева: разбил машину, потерял работу, получил в нос от любовника тещи.
Нерешенные задачи тещи оказались для Феди самыми сложными во всем сериале. Из-за нее он разбил машину во время тест-драйва, потерял работу в автосалоне и был побит бывшим любовником Марины Александровны (Юлия Ауг). Ярцев смог отправить тещу на небеса только после того, как уговорил свою жену простить маму.
Гештальт бандита из 1990-х
Серия: 2
Количество попыток/догадок: 2
Страдания Ярцева: угрожали пытками, был ранен из ружья.
Мотя (Федор Лавров), бандит из лихих девяностых, считал, что должен отомстить своему убийце — олигарху Сигареву (Владимир Майзингер). Он попросил Федю выкрасть и отдать журналистам кассету с видео, на котором Сигарь мучает людей. Пока Ярцев искал видеокассету, его подстрелили и едва самого не замучили до смерти. Но, несмотря на страдания, Федя выполнил задание. Правда, причина Мотиных скитаний оказалась не в мести: бандит смог вознестись, только когда его отпустила дочь.
Гештальт стриптизерши
Серия: 3
Количество попыток/догадок: 3
Страдания Ярцева: получил удар в грудь.
Стриптизерша Таня Миронова (Анастасия Крылова) умерла во время выступления — свалилась с шеста и сломала шею. Она попросила Федора поговорить с родителями, чтобы те простили ее за распутство. Герой быстро выяснил у мамы, что она зла не держит. Но с отцом пришлось встречаться дважды: в первый раз Ярцев получил от папаши удар под дых, во второй вместе с ним напился.
Гештальт физрука
Серия: 4
Количество попыток/догадок: 3
Страдания Ярцева: его оскорбляли, били по голове, брызгали в лицо газовым баллончиком.
Призрак физрука (Николай Шрайбер) мечтал извиниться перед бывшей ученицей, которой однажды сломал жизнь. Девочка выросла, сдала экзамены и уехала в другой город, став чиновницей со скверным характером. На первой встрече с Федей она оскорбляла его через слово. На второй брызнула в лицо газовым баллончиком. На третьей ударила битой по голове и связала. Но, выслушав Ярцева, все же простила учителя физкультуры.
Гештальт пожилой интеллигентки
Серия: 5
Количество попыток/догадок: 2
Страдания Ярцева: нет
Профессор Ковалевский (Анатолий Горячев) случайно убил свою жену, Маргариту Семеновну (Евдокия Германова), когда учил ее водить машину. За это он отправился в тюрьму и затаил обиду на покойную супругу, потому что довела. Федора Маргарита Семеновна тоже довела — просьбами уговорить Ковалевского простить ее, однако безрезультатно. Помог актер Павел Майков. Он убедил профессора пронзительным монологом о заблудшей душе.
Гештальт интернет-тролля
Серия: 6
Количество попыток/догадок: 3
Страдания Ярцева: нет
Бельский (Дмитрий Лысенков) всю жизнь посвятил оскорбительным комментариям и добился своего: девочка, которую он доставал, решила закончить карьеру гимнастки. Ярцеву нужно было вернуть ее в большой спорт, чтобы душа интернет-тролля успокоилась. Федору пыталась помочь теща Марина Александровна. В виде ангела она спустилась к девочке, но своими напутствиями только напугала ее. За дело взялся сам Ярцев и соврал гимнастке, что убил Бельского за троллинг, однако после этих вестей девочка еще больше расстроилась. Помог лишь откровенный разговор — Федя убедил ее продолжить тренировки. А Бельскому так и не удалось вознестись: его за троллинг забрали в ад.
Гештальт коуча Екатерины Тобольцевой
Серия: 7
Количество попыток/догадок: 4
Страдания Ярцева: нет
Сложность этого гештальта заключалась в том, что ни Ярцев, ни Тобольцева (Глафира Тарханова) не могли понять, в чем проблема. Искали среди клиентов коуча — безрезультатно. Решили, что дело в грубом обращении с хомяками, но и здесь мимо. Отсутствие семьи — тоже нет. Отправились к бывшему парню, и он рассказал, что Екатерина сделала аборт. Встреча с душой нерожденного ребенка и раскаяние помогли блогеру-коучу вознестись.
Автор: Надежда Низамова