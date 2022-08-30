Кинопоиск
Сериалы

«Пациент»: бенефис Стива Карелла в драматической роли аналитика-заложника

Обсудить0

На стриминге Hulu идет криминальный сериал Джо Вайсберга и Джоэля Филдса. Сюжет про серийного убийцу подан в необычном ракурсе, а комик Стив Карелл выступает как выдающийся драматический актер. Татьяна Алешичева считает, что это шоу даже круче «Охотника за разумом».

Татьяна Алешичева

Кинокритик, обозреватель газеты «Коммерсантъ»

Седой мужчина в очках просыпается в незнакомом месте. Он лежит на кровати одетым и, когда пытается встать, с ужасом понимает, что на ноге у него железная цепь. Он находится в комнате с прозрачной дверью в сад, до которой цепь не дотягивается. Это психотерапевт Алан Штраус (Стив Карелл). Накануне вечером после сеанса с молодым пациентом по имени Джин (Донал Глисон) он услышал из кухни шум, спустился посмотреть, в чем дело, и очнулся только наутро. Загадка разрешается быстро: никакого Джина не существует, парня зовут Сэм. Он утверждает, что его неодолимо тянет убивать, и он это уже делал. Но в последнее время он не получает облегчения, когда поддается своим порочным наклонностям, и поэтому решил начать терапию — вот затем ему и понадобился мозгоправ на привязи. Откройся он доктору в обычных условиях, и тот непременно бы донес на него в полицию — Сэм совершенно в этом уверен. Потрясенный Штраус что-то мямлит в ответ про соблюдение врачебной тайны и настаивает, что так не пойдет: чтобы терапия возымела эффект, нужно, чтобы каждый участник процесса чувствовал себя в безопасности! Но ему приходится смириться с неизбежным и как есть, с цепью на ноге, начать первый сеанс. Сэм уже присмотрел новую жертву, и, таким образом, Штраус борется за сохранение чужой жизни и, скорее всего, своей тоже.

В «Пациенте» десять коротких эпизодов, состоящих в основном из разговоров. А если учесть, что и действие происходит в одной и той же комнате, то становится понятно, что разогнать драматическое напряжение в этой истории не так просто. Придумали мини-сериал шоураннеры Джозеф Вайсберг и Джоэль Филдс, вместе работавшие над «Американцами», выдающимся телешоу прошлого десятилетия про русских шпионов, натурализовавшихся в Америке. Чтобы действие не вязло в разговорах, Вайсберг и Филдс используют простые приемы. Каждый эпизод сериала чуть длиннее 20 минут — обычно это принято в комедиях, а для драмы нетипично, но здесь срабатывает наилучшим образом. А в конце каждой серии есть непременный страшно тревожный клиффхэнгер — прием настолько же старомодный для нынешней телевизионной драматургии, насколько и эффективный.

Поп-культура обычно действует по накатанным схемам, и от истории серийного убийцы зритель первым делом ждет триллера, викторианского детектива или полицейского процедурала. Но здесь она подана в необычном ракурсе — как серьезная драма про психоанализ. Двадцать лет назад оригинальная идея отправить бандита к психоаналитику пришла в голову одновременно Харольду Рэмису («Анализируй это») и Дэвиду Чейзу («Клан Сопрано»), но тогда она была подана в комедийном ключе. Здесь же перед нами сюжет, где ирония неуместна, и Карелл целиком выносит его на своих плечах. Похожую работу недавно проделали Уилл Феррелл и Пол Радд в «Психиатре по соседству», где психоанализ предстал ужасной ловушкой, в которую недобросовестный доктор ловит простодушного пациента и крадет его жизнь; выглядит это довольно жутко.

Стив Карелл и Донал Глисон

Глисону тут достается гораздо меньше работы: его персонаж закрытый, непонятный, цедящий слова сквозь зубы; актеру в основном нужно изображать неодолимый и скрытый под внешним спокойствием гнев, который толкает его на убийства. Сэм работает ресторанным инспектором, выглядит как обычный клерк и ни у кого не вызывает подозрений. Он действует изощренно, забирая у жертв кошельки с документами, и полиция тратит больше времени на то, чтобы идентифицировать жертв.

Скоро доктор Штраус узнает, что нынешней печальной участью обязан прежнему успеху. Выбирая терапевта, Сэм прочитал его книгу и уверовал, что только этот доктор сможет ему помочь. В то же время сам Штраус переживает неутихающую боль: его любимая жена Бет (Лаура Ниеми) недавно умерла от рака, а сын Эзра (Эндрю Лидз) отдалился от него, обратился в ортодоксальный иудаизм и стал религиозным фанатиком. Похожую сюжетную линию Вайсберг и Филдс разрабатывали в «Американцах», где русские агенты-атеисты с тревогой наблюдали, как их родившаяся в Америке дочь проходит путь от скепсиса к обретению религиозного сознания.

Стив Карелл

Чтобы хоть как-то отрешиться от тревожного настоящего, Штраус ищет спасения в собственном воображении — прокручивает перед глазами сцены прошлой жизни с женой и понимает, что в какой-то момент упустил собственную семью, которая стала разрушаться. Ему даже начинает сниться Освенцим. Чтобы сохранить в ужасной ситуации психику, он находит выход — ведет пространные воображаемые беседы со своим умершим супервизором (Дэвид Алан Грир). На свете не так уж много актеров, способных долго удерживать внимание публики на таких травмирующих и в то же время умозрительных вещах. Карелл, в начале карьеры постоянно выступавший в комедийном амплуа, демонстрирует здесь высочайший уровень драматического мастерства. Бывший комик оказался тем актером, которому оказалось под силу придать бытовой приземленной драме экзистенциальную глубину, когда сквозь потери и неудачи просвечивает не банальное стечение обстоятельств, а сама судьба, движение рока. Его последние роли на ТВ в социальной драме «Утреннее шоу» и даже в комедии «Космические силы» демонстрируют, насколько актер в последние годы поднял планку — раньше мы его таким не видели. Благодаря искусной игре и тщательно выстроенной Вайсбергом и Филдсом драматургии это шоу про вежливого серийного убийцу с холодными глазами и сдержанного терапевта, работающего в ситуации смертельной угрозы, временами выглядит убедительнее и тревожнее, чем даже финчеровский «Охотник за разумом», снятый в куда более мрачных тонах.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Харизматичный коррумпированный таможенник попадает в ловушку шантажистов. Сериал от режиссера «Мажора»
В главных ролях:Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Наталья Швец
Режиссер:Нурбек Эген
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Что смотреть дома: «Властелин колец. Кольца власти», 6-й сезон «Рика и Морти», «Зенит» — «Спартак»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Властелин колец. Кольца власти», 6-й сезон «Рика и Морти», «Зенит» — «Спартак»

2 сентября3
Ивонн Страховски, главная злодейка из «Рассказа служанки» — о своей героине и карьере в Голливуде
Интервью

Ивонн Страховски, главная злодейка из «Рассказа служанки» — о своей героине и карьере в Голливуде

14 сентября2
Шпионский триллер в далекой-далекой Галактике. Почему мы ждем сериал «Андор»
Сериалы

Шпионский триллер в далекой-далекой Галактике. Почему мы ждем сериал «Андор»

13 сентября2
«Шершни»: сериал-слоубёрнер с легендами 1990-х в главных ролях
Сериалы

«Шершни»: сериал-слоубёрнер с легендами 1990-х в главных ролях

30 августа1

Главное сегодня

Рецензия

«Аннетт»: как перестать бояться и посмотреть этот странный фильм

Вчера10
«Аннетт»: как перестать бояться и посмотреть этот странный фильм
Как скандалы вокруг нового фильма Оливии Уайлд стали интереснее самой картины
Индустрия

Как скандалы вокруг нового фильма Оливии Уайлд стали интереснее самой картины

Вчера7
«Шпион, которого не было»: еще одна история об аферисте, но не из «Тиндера»
Рецензия

«Шпион, которого не было»: еще одна история об аферисте, но не из «Тиндера»

Вчера5
Филип Дик придумал современную фантастику. Как на него повлияли буддизм и Ветхий Завет?
Книги

Филип Дик придумал современную фантастику. Как на него повлияли буддизм и Ветхий Завет?

Сегодня2
Что смотреть дома: «Рассказ служанки», «Аннетт», «Шпион, которого не было»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Рассказ служанки», «Аннетт», «Шпион, которого не было»

Сегодня0
«Пациент»: бенефис Стива Карелла в драматической роли аналитика-заложника
Сериалы

«Пациент»: бенефис Стива Карелла в драматической роли аналитика-заложника

Сегодня0
Что происходит в онлайне: рекорды «Дома Дракона», увольнения на Netflix и HBO
Сборы

Что происходит в онлайне: рекорды «Дома Дракона», увольнения на Netflix и HBO

Вчера4
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации