«Барри»: саркастичный наследник «Клана Сопрано»

На противостоянии протагониста-антигероя построены все важнейшие драматические сериалы XXI века: «Сопрано», «Во все тяжкие», «Декстер» и многие другие шоу. И первый сезон «Барри» начинается как классическая история искупления злодея: киллер находит новую цель в жизни и твердо решает свернуть с кривой дорожки. Очень быстро становится понятно, что ему это не удастся ни в первом сезоне, ни во втором, ведь каждое преступление становится триггером для следующего. Мотив зла, которое множит зло, идет через все шоу и с каждым сезоном проговаривается все четче. Движение Барри, который хочет выйти из порочного круга, центростремительное. Каждое его новое деяние ужаснее предыдущего. И даже то, что вроде должно мотивировать Барри стать лучше (новое хобби, романтические отношения, перспектива перемен), превращается к третьему сезону в мучительную, но заслуженную пытку. Сопереживать Барри становится все труднее, а сохранившая по инерции первого сезона симпатия к нему заставляет зрителя чувствовать себя едва ли не соучастником преступлений.

Мрак, разъедающий личность Барри, ювелирно сбалансирован историями других героев, в особенности чеченского мафиози Нохо Хэнка (блестящая роль Энтони Кэрригана), который задумывался как персонаж на один сезон, но стал одним из главных героев шоу. К третьему сезону Хэнк превратился в противоположность Барри: при всей своей наивности он хорошо представляет свое место в мире, дорожит отношениями и на удивление яростно борется за них. Оставаясь бандитом, он умудряется не растерять обаяние и человечность.

И, конечно, из сериала ни на одну серию не пропадает юмор. Здесь есть место и мультяшно-нелепым полицейским, и сатире на Голливуд, и абсурду в духе «Большого Лебовски» (чего только стоит история с похищением юной каратистки во втором сезоне!).

Каждая шутка здесь выступает как эмоциональная разрядка посреди полной беспросветности (по аналогии с comic relief в кровавых хоррорах). И чем дальше движется повествование, тем реже, концентрированнее и ценнее становятся такие моменты смеха.

Второй и третий сезоны предельно ясно дают понять, что «Барри» — это не комедия. Даже не черная-черная комедия. Это серьезная, пусть и местами чертовски смешная, драма, которая еще не исчерпала свой потенциал. Впереди четвертый сезон, и если он сможет продемонстрировать новый уровень кошмарности человеческой натуры и посмеяться над ним, то сериал окончательно перейдет из разряда «отличный» в категорию «великий».