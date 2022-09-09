Масааки Юаса: «Я не работаю без крайней необходимости»

— Японская аниме-индустрия известна своими жесткими условиями производства: потогонка, ненормированный рабочий день. Но вы практикуете ровно противоположный подход, и фильмы от этого, кажется, становятся только лучше. Коллеги не перенимают ваш опыт?

— На самом деле, сейчас все компании стараются найти новый подход и по возможности обходиться без сумасшедших переработок. Мы с коллегами стремимся создать для всех удобные условия работы и избегать того, чего можно избежать. Если же необходимо все-таки приложить сверхусилия, то я стараюсь поднапрячься сам и не загружать своих сотрудников.

— Есть ли какой-то распорядок дня, который помогает вам все успевать?

— Нет, никакой установленной рутины у меня нет. Когда работы много, я усердно работаю, но не работаю без крайней необходимости.

— В коммерческой анимации на Западе очевидна тенденция к максимальной реалистичности картинки, к превращению анимационного фильма в точную копию игрового. В японской же анимации есть определенные каноны изображения, которые, впрочем, вас особенно не сковывают. В какую сторону хотели бы двигаться вы?

— Тут все зависит от конкретных задач конкретной истории. Если произведение требует реализма, то я стремлюсь рисовать в более реалистичной манере. Если есть более простой способ изобразить что-то, я стараюсь изобразить это проще и максимально выразительно.