Комедийная хроника и портрет конспирологов-трампистов: 6 современных документалок на Кинопоиске

Летом 2022 года вышло много достойных документальных новинок. В их числе — экспериментальное комедийное шоу «Репетиция» канадского комика Нэйтана Филдера («Нэйтан спешит на выручку»), который помогает своим героям инсценировать ключевые события и важные разговоры из своей будущей жизни (подробнее о сериале мы писали здесь). Также внимания заслуживает и шестисерийный тру-крайм «Разум превыше убийства», вышедший в июне. Он посвящен делу, которое в зарубежной прессе окрестили Beatrice Six: в 1989 году за решетку отправили шестерых людей, обвиненных в изнасиловании и убийстве 68-летней вдовы из города Биатрис, штат Небраска (пятеро из них признали свою вину). Спустя 20 лет ДНК-тест показал, что заключенные не имели никакого отношения к преступлению, а показания они дали под давлением полицейских, и в 2009 году их реабилитировали. Американская постановщица китайского происхождения Ван Наньфу — первая, кому удалось разговорить причастных к делу и записать их монологи на камеру. До этого режиссеры встречали категорический отказ.

Мы вспоминаем другие любопытные докрелизы последних двух лет. Все они доступны в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Четырехсерийный док «Уничтожьте всех дикарей» частично основан на одноименном нон-фикшене шведского прозаика Свена Линдквиста. И книга, и мини-сериал исследуют европейский колониализм и вытесненную память о нем, рассказывают о массовых геноцидах, учиненных просвещенными империалистами из Старого Света. Оба автора разоблачают официальную историю, сформированную завоевателями и закрепленную в обывательском сознании и массовой культуре, а также обнаруживают чудовищное расхождение между идеалами свободы и демократии и подлинной американской историей (телешоу делает на ней основной упор; речь идет среди прочего о «Дороге слез» и Доктрине открытия). Автором сериала выступил Рауль Пек — именитый режиссер, снявший драму о геноциде в Руанде с Идрисом Эльбой в главной роли («Однажды в апреле») и док об истории расизма и политического активизма за права американских темнокожих («Я вам не негр»). В сериале хроника и анимационные вставки перемежаются постановочными эпизодами (в том числе с участием Джоша Хартнетта).

Герой сериала Гаррет МакНамара — легендарный американский серфер-экстремал, установивший ряд мировых рекордов. Шестисерийный док следит за тем, как он готовится покорить 30-метровую волну вблизи португальской рыбацкой деревни Назаре. Подготовительный период занял у спортсмена порядка 10 лет. За это время он помог местным энтузиастам превратить Назаре в культовое место для серфингистов. От камеры не ускользают и острые сомнения Гаррета, и его физические травмы, и его нежелание оставлять детей на долгое время. В отличие от многих других шоу о серфинге, которые фиксируют подъем волны и спуски с помощью дрона или вертолета, в «100-футовой волне» операторы снимают все происходящее непосредственно с воды: камеры они предварительно крепили на гидроциклы, объективами управляли дистанционно. Благодаря такой манере съемки извечный конфликт человека и природы получил новое визуальное воплощение. Режиссер проекта Крис Смит в 2020 году спродюсировал доксериал Netflix «Король тигров», а чуть раньше снял для платформы картину в жанре behind-the-scenes «Джим и Энди: Другой мир» (она посвящена картине Милоша Формана «Человек на Луне»).

«Полезные советы» — трогательные и смешные видеозаметки о жизни современного Нью-Йорка. Список тем крайне широкий: здесь есть место искусству small talk, приготовлению идеального ризотто и вопросам инвестиций в недвижимость. Спродюсировал проект уже упомянутый Нэйтан Филдер, хроникером выступил Джон Уилсон — документалист, работавший когда-то на частного сыщика, а потом снявший две неигровые картины — про Дэвида Бирна и фестиваль «Сандэнс». В «Советах» документальные кадры перекрываются закадровым комментарием ведущего, который в любом пустяке видит повод для больших размышлений. К примеру, эпизод про строительные леса оборачивается рефлексией о том, как что-то временное в наших жизнях рискует стать постоянным. Такой неожиданный ход мысли, контраст между между пойманным на камеру образом и закадровым монологом — это главный комический трюк автора.

В октябре 2017 года на анонимном имидж-борде 4chan появились загадочные сообщения от пользователя Q. Он выдавал себя за инсайдера из высших политических кругов с доступом к государственной тайне США (кто такой Q, никто не знает до сих пор). Если верить его сообщениям, в Америке орудует теневое правительство, которое состоит из поклоняющихся сатане каннибалов-педофилов (в их числе оказались многие лидеры Демократической партии, бизнесмены и голливудские звезды, как, например, Барак Обама, Хиллари Клинтон и даже Том Хэнкс). По заверениям Q, конспираторы еще и заведуют глобальной сетью по торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. Героем-спасителем нации должен был стать президент Дональд Трамп. От него ждали массовых чисток, арестов и казни тысяч членов заговора. Так родилась обширная конспирологическая теория QAnon, она-то и исследуется в мини-доке, спродюсированном режиссером Адамом МакКеем («Не смотрите наверх», «Игра на понижение»). В сериале среди прочего затрагивается конфликт между владельцами 4chan (потом он переехал на 8chan), который стал основной онлайн-площадкой для адептов этой невероятной теории заговора.

Режиссер Ри Руссо-Янг («Матрица времени», «Сладкая горечь», «Соболезную вашей утрате» — это все игровые работы) со своей старшей сестрой выросли в семье лесбиянок Робин Янг и Сэнди Руссо. Детство было беззаботным и счастливым до тех пор, пока биологический отец Ри не подал внезапно судебный иск против Робин и Сэнди, заявив о своем желании отсудить у них свою дочь. В 1980-е годы квир-семьи были крайне редким явлением, и консервативно настроенные американские суды были на стороне истца. Что самое примечательное, отцом Ри был Том Стил — гомосексуал и знаменитый адвокат по защите прав ЛГБТ-людей. Руссо-Янг детально воссоздает хронологию многолетней тяжбы, которая обернулась для всех сильнейшим стрессом. В своем трехсерийном доке она соединяет свежие интервью участников процесса и архивные домашние видео, которые снимала сама на протяжении 15 лет.

One Perfect Shot — название синефильского аккаунта в Twitter, где публикуются знаковые или просто красивые кадры из разных фильмов. Та же концепция легла в основу одноименного телешоу: участники-режиссеры размышляют о том, что такое идеальный кадр, пытаются отыскать его в своей фильмографии, а также делятся закулисными историями со съемочной площадки выбранного эпизода. Гостями первого сезона стали режиссеры Майкл Манн («Схватка»), Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»), Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»), Джон М. Чу («Безумно богатые азиаты»), Малкольм Д. Ли («Улетные девочки») и Кейси Леммонс («Гарриет»). Подробнее о сериале мы писали здесь.

Кинопоиск | Индустрия в Telegram

Новый канал с моторами, тарелками и другими новостями кинобизнеса

Автор: Илья Верхоглядов