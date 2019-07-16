«После. Долго и счастливо»: как фанфики о Гарри Стайлсе превратились в бестселлер и кинофраншизу

25 августа в российский прокат вышла четвертая часть франшизы «После», которая посвящена бурным отношениям прилежной студентки Тессы (Джозефина Лэнгфорд) и бунтаря Хардина (Хиро Файнс-Тиффин). Мы решили вспомнить, что происходило в предыдущих частях (и все три, кстати, доступны на Кинопоиске!), и разобраться, почему серия фильмов по фанфикам обрела такую популярность.

О чем это?

Каждая часть франшизы посвящена новому витку отношений двух молодых людей — образованной Тессы Янг и парня из богатой семьи Хардина Скотта, которые сошлись на любви к классической американской литературе. В первом фильме герои знакомятся и влюбляются друг в друга; во втором мы лучше узнаем героев — как они переживают прошлые травмы и какие планы на будущее строят, а также наблюдаем за чередой постельных сцен, в которых всегда фигурирует презерватив (создателей, кстати, можно похвалить за то, что они поднимают тему защищенного секса; позже в сюжете будут фигурировать противозачаточные таблетки). В третьей главе отношения героев проверяются на прочность жизненными обстоятельствами: Тесса получает возможность построить успешную карьеру, а любитель выпивки Хардин все сильнее замыкается в себе. Здесь же открывается шокирующая правда об их семьях, после чего влюбленные понимают, что у них намного больше общего, чем может показаться сначала. В вышедшем в прокат «После. Долго и счастливо» ребята впервые сделают перерыв в отношениях. Хардин продолжит усмирять внутренних демонов, и мы узнаем, что молодой человек все это время в деталях описывал их роман с Тессой для своей будущей книги.

На чем основана серия?

Анна Тодд (в центре) с поклонниками во время презентации своей новой книги «До того как»

Фильмы сняты по фанфикам американки Анны Тодд, которая в 2013 году после увлечения музыкальной группой One Direction стала писать истории про солистов бой-бенда. Под ником imaginator1D она публиковала по одной главе в день на сайте для писателей Wattpad. Так постепенно начала выходить ее книга с отсылками к «Гордости и предубеждению» (помимо этого, Тодд вдохновлялась «Грозовым перевалом» и «Сумерками»). Главного персонажа в написанных историях звали Гарри Стайлс, чье имя в книгах и фильмах позже заменили на Хардина. Главная героиня, у которой уже есть парень, знакомится с Гарри, он катает ее на мотоцикле, показывает свои любимые места, лишает девственности и впоследствии сексуально раскрепощает. Когда мама Тессы случайно застает их вместе, то говорит дочери, что больше не будет платить за ее учебу, и предупреждает, что Хардин обязательно разобьет ей сердце.

К тому времени, когда Тодд написала 90-ю главу из 295, ее роман прочитали на сервисе более 1 миллиона раз. С ней пытались связаться несколько литературных агентов, от которых девушка отмахивалась, потому что была уверена, что ни один нормальный человек не станет целенаправленно искать фан-фикшен про One Direction. Читатели же даже сочиняли сиквелы с героями, публиковали видеоролики и популяризировали историю в Twitter. После этого представители Wattpad, у которых никогда еще не было такого блокбастера, связались с Тодд и предложили помочь ей выйти на хорошие издательства. В 2014 году цикл «После» был опубликован в четырех томах, а позже вошел в список бестселлеров New York Times, был прочитан почти 1,6 миллиарда раз на Wattpad, переведен на более чем 35 языков и адаптирован для серии художественных фильмов. Благодаря этой франшизе Тодд помогла Wattpad стать альма-матер для молодых писателей. 65 миллионов ежемесячных пользователей сайта, среди которых преобладают женщины в возрасте до 35 лет, тратят в среднем 30 минут в день на чтение произведений разных авторов — от школьников до Маргарет Этвуд («Рассказ служанки»).

Wattpad также помог многим историям выйти за пределы онлайн-сервиса и адаптироваться в книги, телешоу или фильмы благодаря сделкам с HarperCollins, NBCUniversal или Sony Pictures Television. Мелодрама Netflix «Калейдоскоп поцелуев», которая была одним из самых просматриваемых фильмов на сервисе, начиналась как рассказ на Wattpad, а написала историю 15-летняя Бэт Риклз.

А кто работал над франшизой?

Режиссер Дженни Гейдж и актер Хиро Файнс-Тиффин на съемках фильма «После»

Первую часть поставила Дженни Гейдж, к тому моменту успевшая посотрудничать с Линой Данэм в работе над телефильмом «Ленни». Адаптацией сюжета Гейдж занималась вместе с Сьюзэн МакМартин, работавшей над сериалами «Два с половиной человека» и «Блудливая Калифорния». При бюджете в 14 млн долларов дебютная часть собрала в прокате почти 70 млн. Отдельно стоит отметить, что маму Тессы Янг, героини Джозефины Лэнгфорд, играет Сэльма Блэр, звезда фильмов 1990–2000-х («Жестокие игры», «Хеллбой», «Блондинка в законе»). В 2018 году Блэр рассказала, что ей диагностировали рассеянный склероз, но, несмотря ни на что, она продолжает актерскую карьеру.

В сиквеле команда поменялась. Режиссерское кресло занял Роджер Камбл, снимавший Блэр в «Жестоких играх», а также работавший над сериалами «Форс-мажоры» и «Милые обманщицы». Автором второй части стала дебютантка Марио Селайя. Смена команды не привела к кассовому успеху: получив такой же бюджет, что и первая часть (14 млн долларов), сиквел собрал около 48 млн долларов. К слову, международная касса третьей части (триквел и четвертый фильм поставила Кастиль Лэндон) составила вовсе 21 млн долларов, ее бюджет при этом не уточняется.

Так в чем же заключается успех «После» у зрителей?

Джозефина Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин

Во-первых, Тодд неоднократно говорила, что при написании истории она основывалась не столько на своих фантазиях, сколько на плотной коммуникации со своими поклонниками, учитывая их мнение и потребности. Во-вторых, книги вышли восемь лет назад, когда о токсичности и абьюзе не говорили так открыто. Но даже сегодня бывает тяжело разглядеть в обоюдной страсти нечто разрушительное, а в подростковом возрасте с опытом первых отношений эта граница размывается еще сильнее. В-третьих, дуэт тихони и плохого парня всегда казался беспроигрышным вариантом, в большинстве подростковых мелодрам такой троп используется чаще обычного (вспомним хотя бы «Три метра над уровнем неба»). Только в случае с «После» это выглядит намного откровеннее, потому что цикл фильмов построен не только на половом взаимодействии персонажей, но и на их травмах из детства. Оба героя, например, росли без отцов. Наконец, к истории необязательно относиться слишком серьезно, это идеальный вариант фильма на вечер с друзьями, вроде «Пятидесяти оттенков серого», где действия персонажей почти всегда вызывают испанский стыд или истерику. Но, конечно же, репрезентация отношений, показанная в фильме, многих оттолкнула. Критики считают, что здесь романтизируется токсичность, а поклонники Гарри Стайлса недовольны тем, что его имя было использовано в таком негативном ключе. Но в любом случае желание узнать, чем закончится этот бесконечный поток ссор и расставаний, не покидает тебя после просмотра.

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