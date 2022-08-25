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В 1990-х в США сняли пилот анимационно-игровой адаптации «Сейлор Мун», а сейчас ролик выложили в сети. Мы его посмотрели!

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Американская YouTube-блогер Ray Mona опубликовала серию видео, посвященных поискам пилота американской адаптации сериала «Сейлор Мун». Пилот, считавшийся утраченным, сняли в середине 1990-х по заказу компании Saban Entertainment, создателей «Могучих рейнджеров». Ray Mona в итоге удалось его найти и даже опубликовать в широком доступе. Кинопоиск рассказывает о запутанной истории создания американской «Сейлор Мун» и о том, как она захватила умы фанатов аниме, так и не появившись на экранах.

Как относились к аниме в США 1990-х и почему возникла идея адаптации?

В начале 1990-х американские телевизионщики считали, что среднестатистический зритель еще не готов к японской анимации. Отдельные сериалы выходили с пиратской озвучкой и передавались на VHS-кассетах из рук в руки небольшой группой преданных фанатов, но массовый спрос отсутствовал вплоть до 1997 года, когда телеканал Cartoon Network запустил посвященный аниме блок Toonami. Он познакомил несколько поколений американских детей с японской анимацией «Драконий жемчуг Зет», «Мобильный Гандам Дубль-вэ» и «Звездные рыцари со звезды изгоев».

Тем не менее иногда отдельные американские студии пытались адаптировать оригинальный японский контент для показа в США. Одной из наиболее удачных попыток стали «Могучие рейнджеры» — калька с японского сериала Super Sentai, снятая студией Renaissance Atlantic («Секрет меча», «Смурфики и волшебная флейта») по заказу компании Saban Entertainment.

«Могучие рейнджеры»

В 1994 году Фрэнк Уорд, президент Renaissance Atlantic и бывший руководитель американского подразделения японского производителя игрушек Bandai Namco Toys, решил, что нашел еще один хит, способный стать вторыми «Могучими рейнджерами» — это была «Сейлор Мун». Однако Уорд не верил в успех оригинального аниме, ряд сцен он счел чересчур рисковыми для американского телевидения: например, там были моменты с полуобнаженными персонажами и квир-герои. Поэтому Уорд задумал снять полноценную адаптацию, которая объединяла бы игровой сериал и анимацию: все сцены с подвигами Сейлор Мун и других воинов снимались бы с помощью анимации, а повседневные версии Банни (в этой версии ее звали Виктория) и ее подруг играли бы настоящие актеры-подростки.

Toei Animation, владеющая правами на бренд «Сейлор Мун», разрешила съемки пилота, и студия Toon Makers создала 17-минутное видео. Это был скорее не полноценный пилот, а не предназначавшееся для эфира видео, которое должно было убедить инвесторов в жизнеспособности идеи. Производство ролика заняло полгода и обошлось Renaissance Atlantic в 280 тыс. долларов, причем 50 тысяч Уорд вложил из собственного кармана. Видео продемонстрировали на конвенте Anime Expo в Лос-Анджелесе в 1995-м, и на этом его след потерялся почти на 30 лет.

А о чем была бы адаптация?

Сюжет американской «Сейлор Мун», озаглавленной фанатами Saban Moon в честь компании-производителя, существенно отличается от оригинального аниме. В пилотном эпизоде Сейлор Мун, принцесса-воительница Луны, должна обвенчаться со своим возлюбленным — принцем Земли, Дарианом. Однако церемония прерывается, когда на Луну нападают силы зла под предводительством королевы Берилл. Серенити, королева Луны и мать Сейлор Мун, просит дочь и ее подруг, других принцесс-воительниц, скрыться в воронке, ведущей в другие измерения. Дариан пытается увести прочь полный мирных жителей корабль, но злодеи взрывают его на глазах Сейлор Мун.

Кадры из американской «Сейлор Мун»

Воительницы все-таки скрываются в воронке, и затем проект из анимационной формы переключается в игровую. Сейлор Мун просыпается в теле Виктории (Стефани Дикер), обычной школьницы, которая собирается на танцы вместе со своими подругами — Блу (Сейлор Меркурий, играет Мелинда Кован), Даной (Сейлор Марс, Дэнни ДеЛэси), Литой (Сейлор Юпитер, Тэми-Эдриан Джордж) и Кэрри (Сейлор Венера, актриса неизвестна). Состав воительниц был достаточно разнообразным для 1990-х: в него входили темнокожая девушка, героиня азиатского происхождения и девушка в инвалидной коляске.

Несколько минут персонажи увлеченно готовятся к вечеринке, но их сборы прерывает Луна — в этой версии она из черного кота превратилась в белую кошку. Оказывается, приспешники Берилл напали на храм на Юпитере, и планете срочно требуется помощь воительниц. Подружки быстро превращаются в свои анимационные версии и летят разбираться со злодеями, обмениваясь шуточками типа «И ради этого я пропускаю танцы», «Если я сломаю ноготь, тебе не поздоровится» и «Раз уж мы не пошли на вечеринку, давайте устроим ее прямо здесь». Расправившись со злодеями, девушки возвращаются на Землю прямо за парту на очередной урок. 

Почему проект так и не реализовался?

Судя по воспоминаниям Фрэнка Уорда, пилот со своей задачей справился. Fox, Saban и даже Bandai были готовы заказать целый сезон. Процесс остановили японские партнеры. То ли в Toei ужаснулись американскому видению проекта, то ли решили, что показ оригинального аниме в дубляже будет более подходящим решением. В итоге Toei продала права на показ третьей студии, Dic Entertainment (помимо «Сейлор Мун» она транслировала мультсериал «Настоящие охотники за привидениями»).

Промовидео Team Angel

Однако Уорд не ошибся: первый показ дублированной «Сейлор Мун» на американском телевидении оказался провалом. Рейтинги были низкие, продажи сопутствующих игрушек слабыми, и аниме быстро сняли с эфира. И лишь несколько лет спустя «Сейлор Мун» стала в США таким же хитом, как и по другую сторону Тихого океана. При этом Уорд попытался вернуться к идее сериала про супергероинь, но уже без анимационных вставок и без привязки к аниме. В 1998 году Renaissance Atlantic сняла двухминутное промовидео, представляющее Team Angel — еще одну женскую команду, смутно напоминающую Сейлор Мун и ее подруг. Увы, для проекта сделали только промо, а дальше процесс не продвинулся.

Как искали пилот?

Широкая аудитория вообще бы не узнала о существовании американской «Сейлор Мун», если бы в 1995 году вступительные титры не показали на выставке Anime Expo. С тех пор пилот был постоянной темой для обсуждений в среде американских поклонников аниме, и в 2018 году журналистка Сесилия Д’Анастасио провела для блога Kotaku настоящее расследование в попытке найти утраченную пленку. Д’Анастасио опросила несколько десятков человек и даже разыскала давно вышедшего на пенсию Уорда. На тот момент ему было уже 80 лет, и он плохо помнил, что сделал с пилотом. На найденной им катушке оказалась только двухминутная запись промо Team Angel.

Кадры из американской «Сейлор Мун»

То, что не удалось Д’Анастасио, четыре года спустя удалось YouTube-блогеру под ником Ray Mona, специализирующейся на розыске подобных утраченных видео. Ray Mona выпускает целую серию документалок Tales of the Lost. Заручившись поддержкой Д’Анастасио и получив согласие Уорда, блогер нашла нужное видео в хранилищах Библиотеки Конгресса. О своих розысках Ray Mona рассказывает в двухсерийном видео-расследовании Finding Saban Moon: The Western World of Sailor Moon, которое можно посмотреть здесь и здесь

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Автор: Алексей Ионов

Скриншоты: RayMona / YouTube, Kotaku / YouTube

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В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
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