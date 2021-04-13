«Дневная смена»: что хорошего и плохого в вампирском бадди-муви с Джейми Фоксом и Снуп Доггом

12 августа на Netflix вышел комедийный боевик ​«Дневная смена». В нем Джейми Фокс и Дэйв Франко избавляются от нечисти в солнечной Калифорнии, а в роли убийцы — Снуп Догг. Рассказываем, на что это похоже и почему фильм стал одним из самых просматриваемых проектов стриминга за пять дней после релиза.

О чем это?

Калифорния, долина Сан-Фернандо. Чистильщик бассейнов Бад Яблонски (Джейми Фокс) не так прост, как кажется. Его работа — лишь алиби, а на самом деле мужчина охотится на вампиров. Он собирает клыки упырей и продает их за копейки подпольному перекупщику Трою (Петер Стормаре). Однако обстоятельства вынуждают Бада играть по-крупному: если он не соберет 10 000 долларов за неделю, жена продаст дом и навсегда уедет с дочерью в другой город. Заручившись поддержкой первоклассного киллера Биг Джея (Снуп Догг), Яблонски возвращается в бюро охотников, ведь только так он сможет заработать нужную сумму.

Руководство, мягко говоря, не радо возвращению Бада. Чтобы поскорее от него избавиться, оно приставляет к герою дотошного бюрократа Сета (Дэйв Франко). Тот будет записывать все проступки Яблонски, а к концу недели, без сомнений, предоставит негативную характеристику. Однако вскоре напарники переходят дорогу местным вампирским авторитетам — теперь у них есть дела поважнее, чем следование корпоративному кодексу.

И на что это похоже?

Джейми Фокс и Дэйв Франко

​«Дневная смена» — типичный бадди-муви; залихватское кино о двух совершенно разных напарниках, вынужденных мириться с разногласиями ради правосудия. Бад — взбалмошный и самонадеянный мачо, Сет — трусливый и образованный. Они дополняют друг друга и вместе становятся непобедимыми. Создатели явно вдохновлялись классикой жанра — ​«Смертельным оружием», ​«Плохими парнями» и ​«Часом пик». Даже актеры подобраны по всем канонам. За боевые сцены отвечает брутальный Джейми Фокс, а за кринж-юмор ниже пояса — Дэйв Франко, брат Джеймса Франко.

Но больше всего ​«Дневная смена» напоминает еще один культовый бадди-муви — ​«Людей в черном». Здесь тоже есть подпольная организация охотников за паранормальными существами и разные виды нечисти — оказывается, вампиры делятся по возрасту и способностям. Судя по всему, создатели хотели сделать Калифорнию аналогом Нью-Йорка, заселенного пришельцами, только вместо шумных улиц и небоскребов — асфальт, раскаленный от солнечного пекла, и двухэтажные домики с вурдалаками.

Что в фильме хорошего?

Дэйв Франко

Координатором по трюкам выступил Джастин Ю, до этого он работал над «Форсажем» с «Гемини» и явно действовал по указке больших студий, а в «Дневной смене», кажется, решил ни в чем себе не отказывать. Боевые сцены сняты в комиксной стилистике: после выстрелов злодеев мультяшно отбрасывает на несколько метров, а от мощных ударов Джейми Фокса враги разлетаются в разные стороны. Фильм вообще приятно удивляет экшеном: здесь есть динамичные погони на машинах, драки в духе гонконгского уся и кровавые жестокие перестрелки. Окажись «Дневная смена» видеоигрой, в ней можно было бы застрять на долгие недели.

К тому же авторам удалось проработать мифологию вселенной: вампирская Калифорния получилась настолько разношерстной, что для ее полного изучения не хватит даже мини-сериала по мотивам фильма. Тут встречаются торговцы зубами, организованная мафия упырей, работники бюро и вольные охотники. Герой Снуп Догга и вовсе заслуживает целого спин-оффа: хотя на экране он появляется от силы пару раз, бешеная энергетика рэпера-растамана перекрывает харизму и Дэйва Франко, и Джейми Фокса.

А что не удалось?

Джейми Фокс, Снуп Догг, Эрик Ланж

Неудивительно, что «Дневная смена» стала одним из главных хитов Netflix, ведь это старомодное жанровое кино с вайбом дешевых боевиков 1990–2000-х, а ностальгия в моде. Нафталиновый ход с камео Снуп Догга позаимствовали то ли из «Старски и Хатча», то ли, чего хуже, из треш-комедии «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу». В саундтреке по поводу и без играют старые поп-шлягеры — от хитов 2Pac до фанка Эдвина Старра. Да и сам стиль выглядит уж очень расслабленно-посредственным: в жанр бадди-муви не вносят никаких существенных изменений, кроме пары пошлых шуток про слабый мочевой пузырь героя Дэйва Франко (а позже про его не менее слабый желудок).

К финалу химия между Франко и Фоксом сходит на нет, а сюжетная линия двух напарников беспричинно сменяется историей о мести. Все это уж больно напоминает предыдущие посредственные экшен-проекты Netflix: «Проект Power», «Красное уведомление» или «Серый человек». Жанровая методичка старательно экранизирована со звездными актерами и гэгами, но результат отдает мертвечиной. И эту нечисть, увы, не убить колом или чесноком.

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Автор: Влад Шуравин