Что смотреть дома: «Жиза», «Песочный человек», «Кощей. Похититель невест»

Драма про двух детдомовцев, подавшихся в бега, сериал по мотивам легендарного графического романа и семейная анимация про обаятельного злодея из сказок — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Жиза», 1-й сезон
«Бонни и Клайд» из российского детдома
Где смотреть: Кинопоиск, Start
Якут (Максим Сапрыкин) оказался в детском доме, после того как отец-полицейский (Александр Робак) застрелил убийцу беременной жены. Жизнь в детдоме не сахар, руководство лютует, криминалитет соблазняет легкими деньгами. Когда местная звезда Полина Красота (Валентина Ляпина из «Мир! Дружба! Жвачка!») беременеет от руководителя театрального кружка (Дмитрий Козельский), подростки решают вместе бежать в Москву.
«Жиза» стала режиссерским дебютом Арсения Робака, а сценарий написал Александр Пронин, ветеран «Шпионских игр». Впрочем, главное в молодежном проекте Start — перспективные артисты вроде Никиты Кологривого из «Секретов семейной жизни», Александра Новикова из «Пищеблока» и Карины Александровой из «Контакта».
Смотрите сериал на Кинопоиске в Плюсе.
«Песочный человек», 1-й сезон
Экранизация культового комикса Нила Геймана
Где смотреть: Netflix
Группе оккультистов, охотившихся на Смерть, удается пленить другое могущественное существо — повелителя сна Морфея (Том Стёрридж). Спустя 70 лет тому удается бежать. Чтобы вновь обрести утраченную силу, Морфею нужно вернуть три волшебных артефакта, и он отправляется в путешествие по Америке.
Экранизировать шедевр Нила Геймана пытались еще в 1990-е, а в 2010-е Джозеф Гордон-Левитт планировал снять фильм и сыграть в нем главную роль. В итоге проект сдюжил Netflix. Среди создателей — комиксист Аллан Хейнберг, писавший про Молодых титанов и Чудо-женщину, Дэвид С. Гойер, причастный ко всем Бэтменам и Суперменам последних лет, и сам Гейман на правах советчика.
«Кощей. Похититель невест»
История любви главного антигероя славянских сказок
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi
300 лет Кощей (Виктор Добронравов) ищет невесту, но получает отказ от всех окрестных царевен. Последняя его надежда — богатырша Варвара (Екатерина Тарасова), которая согласна выйти замуж только за того, кто сильнее ее, и раз за разом побеждает охотников за приданым. Теперь необычному союзу может помешать лишь царь Горох, завладевший Кощеевой смертью. «Похититель невест» — режиссерский дебют в анимации Романа Артемьева («Человек из будущего»), созданный под патронажем Сергея Сельянова.
Смотрите этот мультфильм на Кинопоиске в Плюсе.
Бундеслига, 1-й тур
Мюнхенская «Бавария» против всех
Где смотреть: Кинопоиск — с опцией Матч Футбол
Пока в РПЛ продолжает закручиваться интрига, стартует чемпионат Германии. Доминирование «Баварии» длится уже 10 лет, но мы верим, что в этом сезоне оно точно закончится. Уже в первом туре чемпион поедет в гости к «Айнтрахту» — действующему победителю Лиги Европы, по пути к трофею выбившему «Барселону». Этот матч начнется 5 августа в 21:30 (Мск).
Между собой сыграют главные конкуренты «Баварии»: дортмундская «Боруссия» и «Байер», который в прошлом году финишировал третьим. Старт — 6 августа в 19:30 (Мск). Для любителей красивых фанатских перформансов есть берлинское дерби — пролетарский «Унион» против богатой «Герты». Эту встречу смотрите 6 августа в 16:30 (Мск).
Смотрите матчи чемпионата Германии (а чуть позже Серию А и Лигу чемпионов) на Кинопоиске в Плюсе с опцией Матч Футбол.
«Добыча»
Команчи против Хищника
Где смотреть: Hulu
1719 год. Нару (Эмбер Мидфандер) — первая женщина, поправшая многолетний уклад команчей и занявшаяся охотой. Однажды, выслеживая медведя, она чуть сама не стала добычей невидимого хищника. Теперь Нару вместе с другими воинами отправляется на бой с убийцей из далекого космоса.
Вселенная «Хищника» продолжает расширяться — и в прошлое тоже. Оригинальный проект о стычке инопланетной машины для убийств и коренных американцев еще шесть лет назад придумали сценарист Патрик Эйсон («Сосны») и Дэн Трахтенберг — режиссер «Кловерфилд, 10» и эпизода «Черное зеркало» про VR-очки. Американские критики эксперимент одобрили: на Rotten Tomatoes у проекта 96% «свежести».
«Базз Лайтер»
Приключения астронавта из «Истории игрушек»
Где смотреть: Disney+
Космический рейнджер Базз Лайтер (Крис Эванс) вместе с коллегами застревает на обитаемой планете Т’Кани Прайм. Пока отважный астронавт тестирует гиперпространственное топливо, проходят годы, и главной угрозой становится император Зург (Джеймс Бролин), сражаться с которым Базз будет не один, а с новобранцами (одного из них озвучивает Тайка Вайтити).
Сольный фильм про легендарного Базза в Pixar задумали давно, но не отваживались идти дальше 70-минутного мультфильма (и сериала). Несмотря на мощности Disney, проект Энгуса МакЛэйна («В поисках Дори») встретили, скорее, прохладно, зато все влюбились в комичного робокота Сокса.
«Главная роль»
Пенелопа Крус и Антонио Бандерас в сатире на фестивальное кино
Где смотреть: Кинопоиск
80-летний миллионер Суарес (Хосе Луис Гомес) мечтает увековечить свое имя либо строительством моста, либо съемками киношедевра. Загоревшись второй идеей, он зовет скандальную постановщицу Лолу Куэвас (Крус). Та приглашает на главные роли двух артистов-антагонистов — кумира миллионов Феликса Риверо (Антонио Бандерас) и трагика старой школы Ивана Торреса (Оскар Мартинес). Чтобы оба выполняли ее указания, художница выдумывает невероятные задания.
Комедия Мариано Кона и Гастона Дюпра, работавших над фильмами «Шедевр» и «Художник», высмеивает «интеллектуальное кино» и безразмерные амбиции участников кинопроцесса. Премьера картины состоялась в самом подходящем месте — на фестивале в Венеции.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме
«Бивис и Батт-Хед», 9-й сезон
Герои взрослеют, но дело их живет
Где смотреть: Paramount+
Годы идут, а Бивис и Батт-Хед не меняются. Неугомонные подростки из 1990-х, они и сейчас не знают, чем себя занять. Свою дурость они выпускают за просмотром и комментированием роликов на YouTube и в TikTok.
2022-й определенно удачен для фанатов Бивиса и Батт-Хеда: в июле Майк Джадж выпустил полнометражный фильм «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную», где дуэт путешествовал во времени, а теперь показывает повзрослевших героев. Сам Джадж за 30 лет успел поработать над «Царем горы» и «Силиконовой долиной».
«Удача»
Приключение неудачницы в стране фортуны
Где смотреть: Apple TV+
Сэм Гринфилд (Эва Ноблесада) — победительница по жизни: если можно что-то сломать или уронить, ей это удастся. Однажды она находит счастливую монетку, которая помогает наладить отношения с фортуной, но вскоре лишается этого драгоценного артефакта. Тогда Сэм отправится в Страну удачи, чтобы вернуть счастье.
«Удача» — первый большой проект Skydance Animation, где теперь трудится Джон Лассетер, покинувший Pixar из-за неподобающего поведения с сотрудницами. Мультфильм поставила Пегги Холмс, ранее работавшая над франшизой «Феи», сценарий писали авторы трилогии «Кунг-фу Панда», а Джейн Фонда озвучила дракониху, у которой нюх на неудачу.
«Безумный азарт: Близнецы», 1-й сезон
Предыстория элитной школы со странными порядками
Где смотреть: Netflix
Академия Хяккао славится своими учениками: дети политиков и японской элиты, они готовятся играть столь же важную роль во взрослой жизни. Однако внутренний устав академии завязан не на успеваемости, а на азартных играх, которые могут принимать самые безумные формы. Вдобавок должники становятся бесправными питомцами. Студентка из обычной семьи Мэри Саотомэ даже не подозревает, куда попала.
События «Близнецов» разворачиваются за год до оригинального «Безумного азарта», когда в академию поступила загадочная Юмэко Джабами. Мэри — первая, кто ей бросил вызов и кое-что узнал о характере девушки. Приквелом занимается студия Mappa («Атака титанов», «Дорохэдоро»), постановщица — Каори Макита («Юри на льду»).
Авторы: Алексей Филиппов, Игорь Кириенков
Фото: Stefan Matzke - sampics / Corbis via Getty Images