Что смотреть дома: «Жиза», «Песочный человек», «Кощей. Похититель невест»

Группе оккультистов, охотившихся на Смерть, удается пленить другое могущественное существо — повелителя сна Морфея (Том Стёрридж). Спустя 70 лет тому удается бежать. Чтобы вновь обрести утраченную силу, Морфею нужно вернуть три волшебных артефакта, и он отправляется в путешествие по Америке.

Экранизировать шедевр Нила Геймана пытались еще в 1990-е, а в 2010-е Джозеф Гордон-Левитт планировал снять фильм и сыграть в нем главную роль. В итоге проект сдюжил Netflix. Среди создателей — комиксист Аллан Хейнберг, писавший про Молодых титанов и Чудо-женщину, Дэвид С. Гойер, причастный ко всем Бэтменам и Суперменам последних лет, и сам Гейман на правах советчика.