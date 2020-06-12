Нил Гейман: «Залог успеха в том, что Песочный человек постоянно меняется»

Иногда персонажи на экране казались мне чуть глубже или более странными, чем в комиксе, но так даже интереснее. Почему Люсьен, которую сыграла Вивьенн Ачеампонг, не может выглядеть иначе и быть неприятнее, чем ее придумал Джо Орландо, много лет назад создавший комикс о Песочном человеке? На меня произвело сильное впечатление и то, что Дженна Коулман смогла сделать Джоанну Константин более эффектной, нежели она представляется в первоисточнике, и в то же время несчастной и ранимой. Я поймал себя на мысли, что пытался сделать с оригинальным комиксом то же самое. А как Марк Хэмилл озвучил персонажа по имени Мерв Тыквенная Голова! Мерв в нашем комиксе, с одной стороны, воплощает здравый смысл и душевное равновесие, но благодаря ему там есть смешные моменты.