Нил Гейман: «Залог успеха в том, что Песочный человек постоянно меняется»

5 августа на Netflix выходит долгожданная экранизация культового комикса «Песочный человек». В нем повелитель царства снов Морфей, или же просто Сон (Том Стёрридж), освобождается из долгого заточения и пытается вернуть свои силы. Перед премьерой мы поговорили с Нилом Гейманом, который в конце 1980-х смог перезапустить не слишком успешный комикс издательства DC и создать одного из самых загадочных персонажей в истории графических романов.
О том, что «Песочный человек» до сих пор актуален
Мне кажется, комикс все еще работает потому, что у молодого Нила Геймана было свое четкое видение истории. К тому же он так отчаянно хотел создать серию, которую бы издавали ежемесячно и очень долго. Он хотел этого больше всего на свете. В оригинальном варианте было все, что я любил, но у меня была возможность обновить и изменить этого героя. И, мне кажется, залог успеха в том, что Песочный человек постоянно меняется и именно поэтому продолжает вызывать интерес читателей уже больше 30 лет.
О сочетании эпичности с личной историей
В этом комиксе почти 3000 страниц — он не мог получиться менее грандиозным! Когда у тебя такое объемное произведение, оно просто обязано стать эпичным, независимо от того, каким ты его задумывал. К тому же я пытался придумать грандиозных созданий и описать гигантские временные отрезки.
Однако только этим читателей заинтересовать невозможно. Для меня было важно, чтобы с героями происходило то же, что и с обычными людьми. Они должны были чувствовать и думать, как люди. Эпичная история Морфея была бы куда менее захватывающей без Роуз Уолкер (героиня второго тома комикса, ищет пропавшего брата. — Прим. ред.) или без Джоанны Константин (предок знаменитого оккультного детектива Джона Константина. — Прим. ред.). Именно их влияние на Морфея и определяет первый сезон «Песочного человека». Он о том, как развивается главный герой, о созданиях, которые больше и величественнее богов, о том, кем они становятся, об отношениях между ними.
Помню, когда я впервые приехал в Америку, кто-то сказал мне: «Мы обожаем Песочного человека и то, какую дисфункциональную семью вы создали!» Я раньше никогда не слышал этот термин и переспросил, что это значит. Когда мне объяснили, первое, что я подумал: «О, это же то, что у нас в Англии называется просто семьей!»
О решении снять сериал
Когда я только начал работать над «Песочным человеком», DC Comics охотно дало мне карт-бланш, потому что понятия не имело, что я буду делать или как я это буду делать. Они просто разрешили мне творить. Затем была аудиоадаптация комикса для Audible с Джеймсом МакЭвоем в главной роли, и когда графический роман превратился в аудиокнигу, ощущение было фантастическое. Это дало нам некоторую свободу и вдохновило на мысли о телевизионной адаптации.
О кастинге
С нами была Люсинда Сайсон, наш потрясающий кастинг-директор. Я работал с ней много лет назад на фильме «Звездная пыль» и был невероятно рад возможности возобновить сотрудничество. Путь каждого из актеров в проект был абсолютно уникален. О Томе Стёрридже я узнал первым из сообщения от Люсинды. Она прислала нам видеопробы четырех актеров, записанные во время кастинга, и Том, очевидно, был лучшим! После этого мы прослушали еще 50 или 60 человек, и Том по-прежнему был лучшим актером на эту роль! И даже когда мы отсмотрели несколько сотен актеров, Том все так же был лучшим из тысячи претендентов. Бедной Люсинде пришлось посмотреть почти 6000 желающих сыграть роль Песочного человека.
Гвендолин Кристи мы позвонили сами и спросили, не хочет ли она сыграть в «Песочном человеке». Она ответила: «Да, я хочу быть Люцифером», — и мы сразу же согласились. С Дженной Коулман было несколько сложнее. Мы посмотрели десятки актрис на роль Джоанны Константин и никак не могли найти ту, которая понравилась бы всем. И тогда я предложил Дженну — мы когда-то работали с ней на проекте «Доктор Кто». Она оказалась потрясающей, и мы отдали ей роль.
Мэйсон Александр Парк просто без церемоний написал мне в Twitter: «Вы уже нашли актера на роль Страсти? И кто ваш кастинг-директор?» Этот вопрос показался мне весьма профессиональным. Я зашел на его страницу, посмотрел его видео и подумал, что он весьма хорош! Переслал ссылку продюсеру Аллану Хейнбергу и попросил посмотреть. В итоге Мэйсон на кастинге оказался лучшим из лучших.
С Кирби Хауэлл-Батист была особенная история. Мне кажется, мы прослушали сотни актрис на роль Смерти. Я и не думал, что будет так сложно произнести реплику: «Ты — самый жалкий предлог для антропоморфной персонификации на этом или каком-либо самолете!» А затем мы увидели Кирби и сразу же ей поверили. Она показалась нам очень убедительной в роли Смерти. Мы поняли, что она действительно сможет сказать пару фраз Морфею так, что он ее услышит. И мы были уверены, что зрители влюбятся в этот экранный образ Смерти, так же как они любят ее в нашем комиксе.
О том, как актеры перевоплотились в его героев
Я был в восторге, потому что они делали именно то, что я себе представлял, когда работал над комиксом. Когда видишь Тома Стёрриджа в образе Морфея, моментально понимаешь: это именно тот самый герой комикса, он должен двигаться и звучать именно так!
Иногда персонажи на экране казались мне чуть глубже или более странными, чем в комиксе, но так даже интереснее. Почему Люсьен, которую сыграла Вивьенн Ачеампонг, не может выглядеть иначе и быть неприятнее, чем ее придумал Джо Орландо, много лет назад создавший комикс о Песочном человеке? На меня произвело сильное впечатление и то, что Дженна Коулман смогла сделать Джоанну Константин более эффектной, нежели она представляется в первоисточнике, и в то же время несчастной и ранимой. Я поймал себя на мысли, что пытался сделать с оригинальным комиксом то же самое. А как Марк Хэмилл озвучил персонажа по имени Мерв Тыквенная Голова! Мерв в нашем комиксе, с одной стороны, воплощает здравый смысл и душевное равновесие, но благодаря ему там есть смешные моменты.
О сюрпризе на финальных титрах
Когда мы только приступили к работе над «Песочным человеком», меня постоянно спрашивали, будет ли работать над проектом Дэйв МакКин (иллюстратор «Песочного человека», рисовал обложки к каждому тому. — Прим. ред.). После 30 лет работы над обложками для комикса и над самим графическим романом Дэйв к этому времени уже завершил свою работу над «Песочным человеком». Но я все же позвонил ему и сказал: «Мы снимаем сериал. Очень хотим, чтобы ты кое-что для нас сделал!» И он сделал: каждый эпизод завершается титрами и финальной нарезкой, и эта нарезка будет уникальной для каждой из серий. По сути, это десять потрясающих калейдоскопичных коротких фильмов, которые создал для нас Дэйв МакКин. Так что не пропустите финальные титры!
О том, как фанаты комикса могут отреагировать на экранизацию
Думаю, что они будут в восторге, потому что это же Песочный человек! Ему понадобилось 34 года, чтобы попасть на экраны. Его путь навстречу кинозрителям выложен телами плохих и неудачных Песочных людей, которых я убил ради момента, когда Netflix поверит в нас настолько, чтобы собрать потрясающую команду и найти фантастических актеров.
Автор: Юлия Лоло
Фото: David M. Benett / Getty Images