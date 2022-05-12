Харрисон Форд: человек, который не парится

Оказалось, достаточно на все забить. Это, пожалуй, главный секрет успеха Харрисона Форда. Он будто бы никогда не относился и до сих пор не относится к актерству всерьез, для него это как плевая работенка, вечная подработка, которая с годами стала главным источником дохода (впрочем, навыки плотника пригодились ему в быту, при строительстве собственного особняка на Голливудских холмах). У него самого, как и у его главных киногероев, никогда нет плана, но всегда находится решение. Немудрено, что он дослужился до роли президента.