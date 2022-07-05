Что смотреть дома: «Морской монстр», «Флешбэк» и «Сага о Винланде»

Сериал о создательнице кулинарных шоу, аниме о викинге, который мстит за смерть отца, и боевик с Лиамом Нисоном в роли киллера — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Морской монстр»
Охотник на чудищ и девочка отправляются в неведомые дали
Где смотреть: Netflix
Сирота Мэйси Брамбл (Зарис-Энджел Хатор) зачитывается книгами о морских чудовищах и людях, которые на них охотятся. Джейкоб Холланд (Карл Урбан) — главная звезда промысла, и именно на его корабль Мэйси однажды пробирается. Вместе им предстоит отправиться в опасное путешествие и встретить самого большого монстра в океане.
Netflix навязывает Disney конкуренцию: «Морского монстра» снял и придумал Крис Уильямс — оскароносный режиссер «Города героев» и один из постановщиков «Моаны». В послужном списке продюсерской команды — трилогия «Кунг-фу Панда», «Человек-паук: Через Вселенные» и «Как приручить дракона 3» (местные чудища, к слову, похожи на огнедышащих собратьев). Джаред Харрис озвучивает бесстрашного капитана, Дэн Стивенс — целого адмирала.
«Флешбэк»
Лиам Нисон в запутанном боевике про киллера с болезнью Альцгеймера
Где смотреть: Кинопоиск
Алекс Льюис (Нисон) — киллер с кодексом чести — готов завершить карьеру из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера. Агент ФБР Винсент Серра (Гай Пирс) ведет дело о детском секс-трафике, в котором, вероятно, замешаны высокопоставленные чиновники. Льюис, отказавшийся выполнять последний заказ по этическим соображениям, мог бы помочь Серре, но его уже преследуют бывшие коллеги, а мозг начинает подводить.
«Флешбэк» — американский ремейк бельгийского фильма «Синдром Альцгеймера». 20 лет спустя из Антверпена на границу США и Мексики его перенес Мартин Кэмпбелл, когда-то прославившийся, возможно, лучшим фильмом о Джеймсе Бонде — «Казино Рояль». Помимо Нисона и Пирса, во «Флешбэке» появляется Моника Беллуччи.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе
«Сага о Винланде»
Брутальное аниме по мотивам исландских саг
Где смотреть: Кинопоиск
Заря XI века. Викинги отправляются захватывать Англию, и в этом походе гибнет отец молодого Торфинна. Юноша уверен, что дело нечисто, и жаждет мести. Он вступает в отряд викингов и выполняет самые сложные миссии, чтобы поквитаться с убийцей отца.
В основе манги Макото Юкимуры — так называемые Винландские саги, откуда и перекочевали ключевые персонажи. За экранизацию отвечает Сюхэй Ябута («Атака титанов»). Первый сезон он делал на студии Wit, но потом вместе с командой аниматоров перешел в Mappa, где готовит продолжение (оно выйдет в начале 2023 года).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе
«Черная птица», 1-й сезон
Тэрон Эджертон в мрачной криминальной драме по сценарию Денниса Лихейна («Остров проклятых»)
Где смотреть: Apple TV+
Джимми Кин (Эджертон), образцовый сын полицейского и звезда футбола, попадает на 10 лет за решетку. Следствие обещает ему свободу, если в тюрьме для особо опасных преступников юноша выудит признание из Ларри Холла (Пол Уолтер Хаузер), которого подозревают в серийном убийстве женщин. Иначе предполагаемый маньяк окажется на свободе.
Эта книга основана на автофикшене, написанном реальным Джимми Кином. Сценарий создал Деннис Лихейн, автор «Острова проклятых» и цикла атмосферных нуаров (например, «Гори, детка, гори»). В режиссерской команде — бельгиец Михаэль Р. Роскам, снявший по сценарию Лихейна «Общак». Отца Джимми сыграл Рэй Лиотта — это была его последняя роль.
«ДМЗ», мини-сериал
Розарио Доусон в антиутопии о новой гражданской войне в США
Где смотреть: Амедиатека
Недалекое будущее. В США случилась гражданская война. Манхэттен превратился в демилитаризованную зону, где за власть сражаются криминальные банды. Туда и отправится отважная специалистка по медицине Альма (Доусон), чтобы найти пропавшего сына.
«ДМЗ» основан на резонансной комикс-серии издательства DC. Адаптацией занимался Роберто Патино, в чьем послужном списке «Сыны анархии» и «Мир Дикого Запада». Режиссерские обязанности поделили Ава ДюВерней («Сельма», «Тринадцатая») и Эрнест Р. Дикерсон, соратник Спайка Ли и Дэвида Саймона.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Мунхэвен», 1-й сезон
Научная фантастика в духе Айзека Азимова о жизни человечества на Луне
Где смотреть: AMC+
XXII век. На Земле случился экологический коллапс, и новой родиной человечества стала Луна. Спутник преобразовали в райский сад, а с преступностью борется искусственный интеллект. Когда все-таки происходит убийство, подозрение падает на Беллу (Эмма Макдональд), которая доставила на Луну видную политическую деятельницу Индиру Мэр (Амара Каран) и ее телохранителя Тома (Джо Манганьелло). Теперь девушке предстоит распутать заговор, чтобы спасти человечество.
Амбициозный проект AMC сочинил Питер Око («За пределами»). «Мунхэвен» уже удостоился сравнений с романами Айзека Азимова и сай-фаем Ридли Скотта «Воспитанные волками». Доминик Монахэн в сериале играет детектива.
«Самая длинная ночь», мини-сериал
Испанский боевик о штурме лечебницы, где находится серийный убийца
Где смотреть: Netflix
В канун Рождества начинается штурм психиатрической клиники для преступников. Людям в черных масках нужен серийный убийца Симон Лаго (Луис Кальехо), которого утром должны доставить в другое место. Директор тюрьмы Хьюго (Альберто Амман) отказывается выдавать преступника и готовится держать оборону в обесточенном здании, полагаясь на силы охраны и, возможно, других заключенных.
Netflix надеется повторить успех криминального боевика испанского производства «Бумажный дом». За мини-сериал отвечают режиссер Оскар Педраса («Земля волков») и дуэт сценаристов Мораиса и Феррейро, работавших над триллерами «Небоа» и «Черный лес».
«Джулия», 1-й сезон
Драмеди о женщине, которая придумала телевизионные кулинарные шоу
Где смотреть: Амедиатека
1962 год. Джулию Чайлд (Сара Ланкашир), которая написала популярную книгу по кулинарии «Осваивая искусство французской кухни», пригласили на телевидение обсудить ее труд. Она принесла электрическую плитку и на глазах у ведущего и зрителей приготовила свой знаменитый омлет. Так консервативное американское телевидение познакомилось с кулинарными шоу и родилась передача Чайлд «Французский шеф-повар».
Шоу о легенде кулинарной и телевизионной индустрии придумал Дэниэл Голдфарб, один из продюсеров «Удивительной миссис Мейзел». У двух ретросериалов есть немало общего, только Джулия Чайлд существовала на самом деле.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Перерождение дяди», 1-й сезон
Мужчина вышел из комы через 17 лет и утверждает, что владеет магией
Где смотреть: Netflix
17-летнего фаната видеоигр Сибасаки сбивает грузовик, и он на 17 лет впадает в кому. Вернувшись в сознание, мужчина утверждает, что все это время был в фантастическом мире, где освоил магию, но никто, кроме племянника Такафуми, ему не верит. Однако Сибасаки готов кое-что продемонстрировать, а заодно познакомиться с новыми технологиями и видеоиграми.
«Перерождение дяди» — пародия на доминирующий в японском масскульте жанр исекай, то есть истории о школьниках, переродившихся в вымышленном мире. Мангу Хотондо Синдэйру экранизировала молодая студия AtelierPontdarc, ранее делавшая веб-аниме «Держись, ровесница!».
«Башня»
Эмоциональный кукольный мультфильм о палестинских беженцах
Где смотреть: Mubi
11-летняя девочка Варди всю жизнь живет в ливанском лагере для палестинских беженцев. Однажды прадед Сиди отдает ей ключ от дома, который он оставил в 1948 году. Опасаясь, что пращур потерял надежду, она обходит всех родственников, собирая свидетельства изгнания в нескольких поколениях.
Норвежский режиссер Матс Гроруд создал 73-минутный мультфильм в смешанной технике (рисованная и пластилиновая анимация), основываясь на собранных им интервью палестинских беженцев.
Автор: Алексей Филиппов