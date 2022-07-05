Что смотреть дома: «Морской монстр», «Флешбэк» и «Сага о Винланде»

Заря XI века. Викинги отправляются захватывать Англию, и в этом походе гибнет отец молодого Торфинна. Юноша уверен, что дело нечисто, и жаждет мести. Он вступает в отряд викингов и выполняет самые сложные миссии, чтобы поквитаться с убийцей отца.

В основе манги Макото Юкимуры — так называемые Винландские саги, откуда и перекочевали ключевые персонажи. За экранизацию отвечает Сюхэй Ябута («Атака титанов»). Первый сезон он делал на студии Wit, но потом вместе с командой аниматоров перешел в Mappa, где готовит продолжение (оно выйдет в начале 2023 года).

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