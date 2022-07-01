«Заключение», «Молчание», «Оффлайн» и другие хорошие российские сериалы года, которые вы могли пропустить

Топ-10 онлайн-кинотеатра Кинопоиска вторую неделю не покидает история о женщине-хирурге Вере Елагиной (Виктория Исакова), которая вынуждена работать медэкспертом на Следственный комитет. В этом обзоре мы рассказываем, чем сериал хорош, а также рекомендуем посмотреть еще несколько пристойных отечественных проектов 2022 года.

За Викторией Исаковой закрепилось амплуа хмурой женщины со сложной судьбой. На этот раз актриса играет гениального врача, аса абдоминальной хирургии — это область, буквально касающаяся живота и требующая ювелирной точности. Она перфекционистка, для нее мир делится на белое и черное, что подчеркивают ее монохромные костюмы. Человек резкий и неудобный, привыкший принимать решения сообразно собственным представлениям о морали. Спасая пациентов, она дает им сильнодействующие препараты, выписанные на фиктивных больных, и из-за этого оказывается на крючке Генеральной прокуратуры. Перспективы маячат не радужные: либо тюремный срок, либо работа с браслетом на ноге в Следственном комитете в должности медэксперта. Конечно, героиня окажется гениальным сыщиком: по фрагментам человеческих костей и кожи она способна определять обстоятельства смерти.

Структурно сериал режиссера Сергея Попова («Мосгаз. Западня», «Фурцева. Легенда о Екатерине»), показанный на Первом канале и доступный на Кинопоиске, напоминает «Доктора Хауса», а сюжетом похож на «Кости»: в начале каждой серии нам демонстрируют фрагмент какого-то дикого преступления; все уголовные дела с налетом безумия, необычные. Далее начинается поиск виновного — например, по скелетированным останкам героиня может сказать, какой расы был человек, курил ли он, какими болезнями страдал и в каком кругу популярны его татуировки; круг подозреваемых, таким образом, резко сужается. Напарником хирурга выступает обаятельный неряха-следователь, полная ее противоположность.

Главная ценность «Заключения» состоит в том, что каждое преступление в той или иной степени затрагивает конкретную семейную ситуацию. Например, влиятельный бизнесмен насилует у себя в доме девочку, а жена, пытаясь сохранить его репутацию, «случайно» ее убивает; или маньяк держит в заточении молодую женщину, а когда ей удается бежать, выясняется, что ее сестра давно живет с ее мужем и намеренно не собиралась ей помогать. Темы сериала — абьюз, предательство, измены, агрессия, обман, двойные стандарты. Их жертвами становятся в том числе дети, недолюбленные родителями, в том числе дочь главной героини, будто выскоблившей из своей стерильной жизни все чувства. Отсылку к звягинцевской «Нелюбви» сильнее ощущаешь, когда на экране появляется Алексей Розин (играл в «Левиафане», «Нелюбви» и «Елене») — здесь он бывший муж героини Исаковой.

Создатели сняли российскую версию «Вестсайдской истории», и они не открещиваются от сравнений. Главный герой, Рав (Кузьма Котрелев), своей инертностью даже напоминает снявшегося у Спилберга Энсела Элгорта. Режиссер Стас Иванов, выпустивший до этого «Немцев», доказал свою способность открывать новые имена. Помимо известного пока только театралам Котрелева, «ЮЗЗЗ» обратит внимание индустрии и на мощного актера Антона Кузнецова, сыгравшего харизматичного бандита Дыма, влюбленного в собственную жену (Мария Машкова), которая изменяет ему с лучшим другом (Дмитрий Чеботарев).

Герои отечественного Вест-Сайда живут в Ростове-на-Дону. Он представлен тут как жгучий котел, в котором перемешались разные культуры и национальности. Здесь время словно застряло в 1990-х, здесь живут по понятиям и приходится отвечать за каждое слово. Рав — программист, мечтающий получить американский грант и свалить из страны, но пока занимающийся развозом пиццы и починкой мобильников — оказывается втянут в противостояние двух преступных группировок, славянской и кавказской. Вступив в бригаду Дыма, парень вынужден воевать против людей Коки (Гела Месхи), но при этом он влюблен в племянницу кавказского авторитета Элю (Мария Манцель), и, похоже, та отвечает ему взаимностью. Все события разворачивается в живописных ростовских фавелах и проиллюстрированы музыкой городских окраин, в основном рэпом («Песочные люди», АОКА, Антоха MC, Ваня Недры, Kov Kov). Создатели проекта утверждают, что в сериале звучит 61 трек — по номеру региона. При этом среди них не оказалось ростовчанина Басты: креативный продюсер Илья Шаф сказал, что им было «проще с Мадонной договориться».

Время действия — 1947 год, место — рыбацкий поселок под Выборгом. Леонид Бичевин играет роль журналиста Александра Ганина, прославившегося в качестве фронтового корреспондента, но так и не сумевшего найти себя в мирной жизни. В поисках себя и ответов на старые вопросы он приезжает в дом отца, которого мало знал и который скончался в канун 35-летия Александра. Теперь, живя в холостяцкой берлоге родителя, попивая его запасы алкоголя, Ганин-младший пытается понять, не стал ли его отец, работавший местным следователем, жертвой убийства. Город наводнен тайнами, за раскрытие которых Ганин берется вместе с начальником местного уголовного розыска Казанцевым (Александр Бухаров). У каждого обитателя свой скелет в шкафу, ниточки тянутся аж в военное время, к немцам. На свет всплывают жуткие семейные истории: насилие, инцест, патологическая привязанность к матери — психиатру «Молчание» может показаться учебным материалом.

Стильный ретродетектив Дмитрия Петруня, показанный Первым каналом, снят в стилистике нуара. В кадре все время темень, люди говорят многозначительно, во всех женщинах есть какая-то роковая загадка, главный герой, конечно же, сильно пьет и страдает. А еще сериал явно эксплуатирует легендарный «Место встречи изменить нельзя»: между Ганиным и Казанцевым завязывается идеологическая схватка. Первый — человек либеральных взглядов и считает, что вина любого преступника должна доказываться в суде; Казанцев, как и Жеглов, доказывает, что чистить мир допустимо любыми способами. В «Молчании» снова появляется Алексей Розин в роли колоритного бандюгана; его клетчатый костюм, кепка, штиблеты смотрятся явным оммажем героям Гая Риччи.

Трудно эффектно снять преступления, которые происходят в даркнете, однако у Кирилла Плетнева и платформы Okko из этого сюжета получилась бодрая криминальная драма с абсолютно непредсказуемыми поворотами и эпическим финалом.

Герой Никиты Ефремова ведет двойную жизнь: официально Александр работает в крупной компании в системе IT-безопасности, он примерный семьянин и трепетный папа, а в свободное от работы и дома время он под ником Раст занимается распространением наркотиков. Разработанное им приложение невидимо, однако стоит пользователю сказать «I Wanna be happy», и запускаются хитрые наркодилерские алгоритмы. Однажды кладмена найдут в подворотне с перерезанным горлом, а всем пользователям придет сообщение с предложением идти сдаваться в полицию или разделить долю погибшего юноши. В этот момент Раст запаникует. Как водится в драматических сериалах, если у героя неприятности, то по всем фронтам: жена сообщает Расту, что у нее опухоль, рядом поселяется сосед — опасное быдло, отравляющее герою и без того несладкую жизнь.

Харизма Никиты Ефремова и Дениса Шведова, играющего следователя Никонова, компенсирует сценарные огрехи и клише, которых тут хватает. Никонов страдает от панических атак и часто теряет сознание, у него деструктивные отношения с коллегой, бывшей любовницей. Ее играет Полина Максимова — у нее роль следователя с изломанной судьбой и изуродованным лицом. Смущает и то, что действие происходит в роскошных квартирах и шикарных домах, которые в реальности вряд ли могут позволить себе даже очень успешные айтишники. Зато в «Оффлайне» интересно продуман механизм распространения запрещенных веществ, который дает зрителям осознать остроту этой проблемы в России, увидеть, насколько могут быть уязвимы подростки-покупатели и изобретательны продавцы-взрослые.

Сериал Алены Званцовой и Первого — это одна из последних работ недавно умершей Евгении Брик. Она сыграла женщину, у которой не получается забеременеть от мужа Игоря (Кирилл Сафонов). Узнав о своей смертельной болезни и неизлечимом бесплодии, он предлагает супруге родить от кого-то из его друзей. «Цвет нации, отличные гены, никто не узнает», — пытается вразумить жену герой. Когда она поддается на его уговоры, он вдруг ловит себя на ревности и стремлении отомстить другу-донору.

В сериале, продюсированием которого занимался Валерий Тодоровский, муж Евгении Брик, прекрасно нарисован портрет поколения 40-летних. Вот они, красивые, богатые, состоявшиеся, но почему-то неприкаянные и несчастные. Кроме Евгении, здесь снялись Юрий Быков и Виктория Исакова. Они играют пару, в которой один себя ощущает неудачником, а другая — звездой, позволяющей себя любить. В семье героев Александра Робака и Яны Сексте — кинопродюсера и его разочарованной в жизни жены — полный дисконект с дочерью, любящей посидеть на краю крыши. Финал у истории абсолютно душераздирающий.

Сериал Валерии Гай-Германики про изнасилование сделан в жанре психологической драмы с элементами детектива; следя за развитием сюжета, зритель распутывает преступление, по крупицам выуживая правду. Врет главная героиня, утверждающая, что ее изнасиловали? Наговаривает на влиятельных мужчин или пытается восстановить справедливость? Сериал поддевает зрителя, пытаясь определить ту грань, за которой секс по обоюдному согласию превращается в преступление. Смотреть этот сериал — трудная работа, потому что Германика периодически довольно жестко лишает зрителя желания сочувствовать главной героине.

Светлана Иванова, сыгравшая роль учительницы Анны, ставшей жертвой изнасилования и решившей обнародовать этот факт, предстает в амплуа женщины с изломанной психикой, но при этом целеустремленной. Анна Снаткина, выбравшаяся из образов розовых героинь, играет подругу училки — девушку, постепенно сходящую с ума из-за абьюза. Мария Голубкина изображает следовательницу с подвижными принципами; интимные сцены с Федором Лавровым, который играет ее начальника, обсуждали в нескольких таблоидных телешоу. Анастасия Стоцкая играет нерешительную журналистку; она не может определиться, что для нее важнее — женская солидарность или воля заказчика ее сенсационного материала, заинтересованного в крушении карьеры обвиняемых бизнесменов-конкурентов. Но самый большой сюрприз — роль следователя Нестеренко, помогающего Анне вывести преступников на чистую воду. Его сыграл легендарный капитан «Что? Где? Когда» Андрей Козлов.

Сериал Первого канала, снятый Кириллом Белевичем («Казанова»), примечателен тем, что в нем рассказывается реальная история, сделанная по недавно рассекреченным материалам. Впечатляет тут и масштаб съемок, проведенных в пандемию: над проектом работали в нескольких городах; в Москве для сцены Дня Победы 1945-го была на всю ночь оцеплена Красная площадь, а реплики актеров-иностранцев отправлялись на дублирование в Америку, Китай, Англию и Данию.

Главный герой — Павел Михайлович Фитин, возглавлявший советскую внешнюю разведку в 1939–1946 годах. Именно он докладывал Сталину о точной дате нападения Гитлера, именно он в самом начале войны, когда немцы стояли под Москвой, начал заниматься атомным проектом — делом, которое Берия считал неперспективным и несвоевременным. И именно его имели в виду авторы «Семнадцати мгновений весны», когда включали эпизоды с шифрограммами Штирлица «Юстас — Алексу»; Фитин был тем самым Алексом. «Начальник разведки» снят не в стиле размеренного байопика — это приключенческий шпионский детектив. В кадре фигурируют разные страны и сцены перестрелок, зрители встречаются с эффектными героинями (их играют Екатерина Вилкова и Екатерина Волкова) и предателями (Иван Добронравов). А у исполнителя главной роли Сергея Марина, похоже, начинается новый виток карьеры: он граф Орлов в «Екатерине», следователь в «Душегубах», начальник разведки и теперь отец маленького Игоря Грома.

Ольга Дибцева весьма органично смотрится в роли обитательницы реалити-шоу, которую выкинули из проекта из-за чрезмерной драчливости и подлости. Для нее жизнь делится на до и после. Отдав шоу 10 лет жизни, не получив образования, не имея профессии, она, по сути, оказывается на обочине жизни, то есть в родном городке, где живет ее семья, брошенные дочка и муж, одноклассники, родители. Город ненавидит Риту и одновременно восхищается ей, а она прилагает все силы, чтобы вернуться в телевизор. Несгибаемый дух, авантюризм, пофигизм и оптимизм героини творят чудеса, и зритель сам не понимает, как и когда влюбляется в эту непутевую, но очень жизнелюбивую женщину.

«Дому-2», почти 20 лет беспрестанно поставлявшему в эфир скандалы и интриги, давно следовало бы обзавестись экранизацией. Сериал Анны Пармас, несмотря на откровенно фарсовый сюжет, не лишен смыслов. Нам показывают российскую провинцию, где каждый выживает как может, где полицейский служит криминальному авторитету, а чиновница спит с мафиози, где школой управляет директриса, прозванная фюрером, где дети несчастны, а матери черствы и бестактны. При этом зрителя заставляют задуматься, откуда берутся эти Риты, готовые бежать от обязательств, прячущие свои комплексы и страхи под маской неунывающих оптимисток.

Сериальный дебют Яны Гладких, показанный на платформе Kion, исследует тему полиаморных отношений. Главный герой Георгий (Андрей Бурковский осваивает нишу секс-символа) исповедует философию свободных отношений, когда у тебя несколько партнеров, все друг о друге знают и прекрасно между собой общаются. «Тебе хочется клубники? Малины? Голубики? — говорит он маленькому сыну, явно имея в виду что-то личное. — Зачем выбирать? Пробуй всё». Праздничная жизнь, лишенная истерик, потребности лгать и выкручиваться, однажды закончится: Гоша закрутит роман с блогершей, дочерью известного художника, Алисой (Яна Гладких). Она же докажет герою ущербность его философии, когда начнет встречаться с его лучшим другом-поваром (Юрий Чурсин). Параллельно в сериале пошатнутся отношения в других парах, а традиционные семейные ценности — пресловутые скрепы — окажутся такой же профанацией, как и свободные отношения.

Стилистически сериал напоминает «Клинику счастья»: в кадре всегда светит солнце, герои живут в роскошных домах, они богаты, хорошо одеты, вкусно едят и пьют, много занимаются любовью и всем этим немного раздражают. Их проблемы могут показаться ерундой, а мир разнузданных тусовок, на которые забредают 40-летние герои, выглядит сюрреалистично. Однако в актерских экспериментах Юрия Чурсина, который, кажется, никогда столько не готовил в кадре, и Александры Урсуляк, которая здесь играет его жену и никогда так много не раздевалась, обнаруживается неожиданная рифма еды и секса. И то, и другое иллюстрирует потребительские ценности наших современников.

Показанная видеосервисом more.tv адаптация норвежского проекта воспринимается российским зрителем чуть ли не как фантастика. Речь в нем о провинциальной футбольной команде «Красные ястребы», которую начинает тренировать женщина (Светлана Устинова). Сериал режиссера Феликса Умарова любопытен проработкой темы противостояния женского и мужского. Мерзкие сексистские шуточки, сомнения в профессионализме — вот с чем приходится сталкиваться в современном мире женщинам, если они пытаются раздвинуть горизонты и посягнуть на то, что им «не положено» по половому признаку. Героиня — истинная железная леди, замкнутая, холодная и молчаливая — немного проигрывает своему главному антагонисту Филу Никитину (Иван Янковский), который, хоть и мечтает выжить ее из команды, но делает это страстно, азартно и эмоционально. Холод, некая выстуженность картинки — такова общая стилистика проекта, отдающего, видимо, дань норвежскому оригиналу. Красивого футбола в сериале нет, зато есть много футбольной терминологии, которой героиня Светланы Устиновой весьма уверенно оперирует.

Автор: Елена Альченко