Кинопоиск
Выбор редакции

Что смотреть дома: четвертые сезоны «Мажора», «Очень странных дел» и «Мира Дикого Запада»

Обсудить0

Возвращение «Мажора» Игоря Соколовского, финско-немецкий детектив о поиске маньяка и борьбе с вирусом, экранизация культовой манги про истребителя демонов — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.

«Мир Дикого Запада», 4-й сезон

Новая глава сай-фай-трактата, теперь с мафией 1930-х

Где смотреть: Амедиатека

Нью-Йорк, середина XXI века. Кристина (Эван Рэйчел Вуд) пишет предыстории второстепенных персонажей для видеоигры и отмахивается от предложений соседки Майи (Ариана ДеБос, получившая «Оскар» за «Вестсайдскую историю») установить приложение для свиданий. Мэйв (Тандиве Ньютон) остается вне закона. Бернард (Джеффри Райт) исследует Возвышенность, рай андроидов, а Человек в черном (Эд Харрис) — снова в седле.

Что теперь происходит в «Мире Дикого Запада», чьи события разворачиваются через 7 лет после окончания третьего сезона, пока не понимают даже критики, посмотревшие первый эпизод. Битва за будущее человечества продолжается, ИИ «Ровоам» все еще функционирует, Долорес мертва, но игравшая ее Вуд вернулась с новой ролью, как и Джеймс Марсден, пропустивший прошлый сезон. Обещают новый парк развлечений в стилистике гангстерских 1930-х и «мрачную одиссею о судьбе разумной жизни на Земле».

Подробнее о сериале:

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Мажор», 4-й сезон

Повзрослевший Игорь Соколовский встречает дочь

Где смотреть: Кинопоиск — с 2 июля

Девять лет прошло с перестрелки, в которой погибла Вика Родионова (Карина Разумовская). Соколовский (Павел Прилучный) ушел из органов и стал бизнес-партнером Аркадия Игнатьева (Игорь Жижикин). В этом статусе он предается разгульной жизни, пока не узнает, что Соня Родионова (Виталия Корниенко) — его дочь. Мажор решает наладить с ней отношения, но этому препятствует прошлое.

Режиссером нового сезона выступил Нурбек Эген («Шерлок в России»), а сценарий писали Сергей Калужанов, ветеран «Мажора», и Олег Маловичко («Нулевой пациент», «Притяжение»). К обширному ансамблю сериала добавилась Любовь Толкалина в роли психоаналитика главного героя.

Подробнее о сериале:

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе

«Очень странные дела», 2-я часть 4-го сезона

Ударный четырехчасовой финал

Где смотреть: Netflix

В первых семи эпизодах герои выяснили, что в Изнанку ведет не одна дорога — так в мирный Хоукинс проник Векна. Тем временем команду друзей разбросало по всей Америке и даже миру: Джойс (Вайнона Райдер) спасает шерифа Хоппера (Дэвид Харбор) из лагеря на Камчатке, Майка (Финн Вулфхард) и Уилла (Ноа Шнапп) поиски Джейн (Милли Бобби Браун) занесли в Солт-Лейк-Сити, а та по ускоренной программе восстанавливает суперсилы. Воспоминания Одиннадцатой проливают свет на личность Векны, который уже добрался до Нэнси (Наталия Дайер) и остальных.

Братья Даффер обещают в финальных четырех часах (девятая серия идет два с половиной) «всего по чуть-чуть»: сюжетные линии продолжат развиваться параллельно, но заявленный размах блокбастера не помешает насладиться драмой.

Подробнее о сериале:

«Убийства в одном здании», 2-й сезон

Продолжение детективной комедии, освежившей жанр

Где смотреть: Hulu

В нью-йоркской высотке «Аркония» снова убийство: с окровавленной спицей в руке над телом хозяйки здания Банни Фоглер (Джейн Ходишелл) обнаружена Мэйбл (Селена Гомес). Доказать невиновность ей предстоит вместе с великовозрастными напарниками — актером Чарльзом-Хаденом Сэвиджем (Стив Мартин) и экс-режиссером Оливером Патнэмом (Мартин Шорт), которых тоже подозревают.

Первый сезон «Убийства в одном здании» закончился успешным раскрытием дела, торжественной записью подкаста и, конечно, клиффхэнгером. Во втором Джон Хоффман и Стив Мартин не только повысили ставки, но и пригласили ряд звезд для остроумных камео. Например, Эми Шумер в роли самой себя, которая въезжает в бывшие апартаменты Стинга и предлагает Оливеру сделать мини-сериал по мотивам подкаста о прошлом деле.

«Список смертников», 1-й сезон

Крис Пратт в триллере о морпехе против государства

Где смотреть: Amazon Prime Video

Лейтенант Джеймс Риз (Пратт) — единственный выживший из отряда «морских котиков», угодивших в засаду во время секретной миссии. Дома его ждет еще более трагическая новость: вся его семья погибла. Риз начинает собственное расследование, подозревая, что за этими событиями стоит не внешний враг, а военное руководство.

За многосерийную адаптацию триллера Джека Карра взялся Дэвид ДиДжилио, писавший «Воина» и «Странного ангела», а в режиссерской команде блистает гуру прямолинейного боевика Антуан Фукуа («Бесконечность», «Великий уравнитель»). Компанию Пратту составят Патрик Шварценеггер, Джай Кортни, Райли Кио и Тейлор Китч.

«Бэймакс!», 1-й сезон

Невероятные приключения робота в Сан-Франсокио

Где смотреть: Disney+

Юный гений Хиро сконструировал очаровательного надувного робота Бэймакс, чтобы тот оказывал ему первую помощь во время экстремальных экспериментов и помогал в быту. Однако молодой герой, защищающий мегаполис Сан-Франсокио, не единственный, кто нуждается в таком напарнике. Сольная карьера Бэймакса состоит из борьбы с такими напастями, как растянутая лодыжка, потерявшийся котенок или очередь за кофе.

«Бэймакс!» отпочковался от диснеевского хита «Город героев», вышедшего 8 лет назад. Героическим похождениям Хиро и его команды посвящен отдельный мультсериал, а этот, за авторством Дона Холла («Похождения императора», «Моана»), сфокусировался на размеренной жизни пригорода.

«Нечто»

Курт Рассел в абсолютной классике хоррора

Где смотреть: Кинопоиск

Сотрудники исследовательской станции в Антарктиде сталкиваются с опасным пришельцем, способным принимать облик любой формы жизни. Пилот вертолета Ар Джей Макриди (Рассел) пытается вычислить монстра раньше, чем тот всех перебьет.

Морозный хоррор Джона Карпентера — вторая экранизация повести фантаста Джона В. Кэмпбелла-мл. «Кто идет?». Любовь режиссера к первому фильму (он вышел в 1951-м) не спасла его версию ни от кассового провала, ни от культового статуса. Космический ужас «Нечто» гораздо глубже въелся в сознание зрителей — от простых киноманов до Тарантино, дель Торо и создателя «Секретных материалов» Криса Картера.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе

«Ублюдок!! Темный бог разрушения», 1-й сезон

Мрачное фэнтези о мире на грани коллапса

Где смотреть: Netflix

Четыре Лорда Хаоса хотят призвать Богиню тьмы, и королевство Металликана — последнее препятствие на их пути. Чтобы дать им отпор, первосвященник приказывает расколдовать Дарка Шнайдера — могущественного колдуна, который 15 лет назад хотел захватить мир, но был превращен в обычного юношу. Темный маг не горит желанием убивать бывших соратников, держит зуб на обидчика, но не хочет и пришествия злой богини.

Культовую мангу Кадзуси Хагивары в жанре хеви-метал-фэнтези уже экранизировали 30 лет назад, но в усеченном формате (шесть эпизодов). Студия Liden Films («Токийские мстители») готовит для Netflix все 24.

«Полярный круг», 1-й сезон

Финско-немецкий детектив про маньяка и опасный вирус

Где смотреть: Кинопоиск

Сотрудница финской полиции Нина Каутсало (Иина Куустонен) выслеживает в Лапландии браконьеров, а находит избитую и изнасилованную девушку, которая едва подает признаки жизни. Лиха беда начало: одна тропинка от потерпевшей ведет, вероятно, к серийному убийце, вторая связана с опасным вирусом из Йемена. На помощь Нине из Германии летит вирусолог Томас Лоренц (Максимилиан Брюкнер), который должен разыскать нулевого пациента. Возможно, это и есть маньяк.

Скандинавский нуар, казалось бы, пережил пик популярности, но «Полярный круг» — нечто большее, чем немецкий ангст и финский черный юмор. Это еще и производственная драма с угрозой пандемии, которую мы все испытали на своей шкуре.

«Дороро», 1-й сезон

Увлекательная история об истребителе демонов и мести

Где смотреть: Кинопоиск

Конец XV века, эпоха Сэнгоку. В борьбе за власть японский генерал заключает сделку с дюжиной демонов: в обмен на долгожданный трон он отдает каждому по органу новорожденного сына Хяккимару. Тот однако выживает и намеревается отомстить вероломному предку. Для этого ронину нужно убить 12 демонов и вернуть свое, а поможет ему увязавшийся за ним мальчонка Дороро, именующий себя «величайшим вором в мире».

«Дороро» в 1967-м придумал «бог манги» Осаму Тэдзука, и это вторая экранизация истории. Над новым «Дороро» работали студия Mappa («Зомбиленд. Сага», «Дороро», финал «Атаки титанов» и многое другое) и режиссер Кадзухиро Фурухаси («Бродяга Кэнсин», «Семья шпиона»).

«Урок», 1-й сезон

Конфликт между учителем и ученицей перерастает в политическую дискуссию

Где смотреть: Амедиатека

Амир Халеви (Дорон Бен-Давид из «Фауды») — 43-летний преподаватель обществознания. На одном из уроков он обсуждает с учениками недавний инцидент в бассейне. 17-летняя Лианн (Майя Ландсман) предлагает запретить арабам ходить на плавание, Амир не соглашается, и вскоре в спор выйдет из-под контроля. Учителя и ученицу пригласят на телевидение, чтобы они обсудили насущный вопрос в ток-шоу.

Злободневный и драматичный «Урок» — победитель престижного сериального смотра Canneseries, где также отметили юную актрису Майю Ландсман.

Автор: Алексей Филиппов

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Говорящие камни, пальцы-сосиски и разные версии себя: нашумевший фильм-калейдоскоп теперь в подписке
В главных ролях:Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан
Режиссер:Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Новый сезон «Мажора», «Межсезонье» и «Сага о Винланде»: 21 премьера Кинопоиска в июле
Смотрите на Кинопоиске

Новый сезон «Мажора», «Межсезонье» и «Сага о Винланде»: 21 премьера Кинопоиска в июле

Вчера
«Инопланетянин»: фильм, после которого перестали бояться нашествия из космоса
Культовое кино

«Инопланетянин»: фильм, после которого перестали бояться нашествия из космоса

Вчера2
Что происходит в онлайне: бум турецких сериалов и новый обвал Netflix
Сборы

Что происходит в онлайне: бум турецких сериалов и новый обвал Netflix

14 июня8
Кто такой Векна и как выжил Хоппер? Готовимся к финалу четвертого сезона «Очень странных дел»
Сериалы

Кто такой Векна и как выжил Хоппер? Готовимся к финалу четвертого сезона «Очень странных дел»

Вчера

Главное сегодня

Смотрите на Кинопоиске

Новый сезон «Мажора», «Межсезонье» и «Сага о Винланде»: 21 премьера Кинопоиска в июле

Вчера
Новый сезон «Мажора», «Межсезонье» и «Сага о Винланде»: 21 премьера Кинопоиска в июле
«Главная роль»: абсурдистское кино про кино
Рецензия

«Главная роль»: абсурдистское кино про кино

Вчера0
По книге Брета Истона Эллиса сняли «Американского психопата». Но не только! Рассказываем об остальных кинопроектах писателя
Индустрия

По книге Брета Истона Эллиса сняли «Американского психопата». Но не только! Рассказываем об остальных кинопроектах писателя

Вчера1
Кинематографисты в Telegram: 25 каналов профессионалов индустрии, на которые стоит подписаться
Индустрия

Кинематографисты в Telegram: 25 каналов профессионалов индустрии, на которые стоит подписаться

Вчера5
Кто такой Векна и как выжил Хоппер? Готовимся к финалу четвертого сезона «Очень странных дел»
Сериалы

Кто такой Векна и как выжил Хоппер? Готовимся к финалу четвертого сезона «Очень странных дел»

Вчера
Что смотреть дома: четвертые сезоны «Мажора», «Очень странных дел» и «Мира Дикого Запада»
Выбор редакции

Что смотреть дома: четвертые сезоны «Мажора», «Очень странных дел» и «Мира Дикого Запада»

Сегодня0
«Инопланетянин»: фильм, после которого перестали бояться нашествия из космоса
Культовое кино

«Инопланетянин»: фильм, после которого перестали бояться нашествия из космоса

Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации