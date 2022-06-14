Что смотреть дома: четвертые сезоны «Мажора», «Очень странных дел» и «Мира Дикого Запада»

Возвращение «Мажора» Игоря Соколовского, финско-немецкий детектив о поиске маньяка и борьбе с вирусом, экранизация культовой манги про истребителя демонов — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Мир Дикого Запада», 4-й сезон
Новая глава сай-фай-трактата, теперь с мафией 1930-х
Где смотреть: Амедиатека
Нью-Йорк, середина XXI века. Кристина (Эван Рэйчел Вуд) пишет предыстории второстепенных персонажей для видеоигры и отмахивается от предложений соседки Майи (Ариана ДеБос, получившая «Оскар» за «Вестсайдскую историю») установить приложение для свиданий. Мэйв (Тандиве Ньютон) остается вне закона. Бернард (Джеффри Райт) исследует Возвышенность, рай андроидов, а Человек в черном (Эд Харрис) — снова в седле.
Что теперь происходит в «Мире Дикого Запада», чьи события разворачиваются через 7 лет после окончания третьего сезона, пока не понимают даже критики, посмотревшие первый эпизод. Битва за будущее человечества продолжается, ИИ «Ровоам» все еще функционирует, Долорес мертва, но игравшая ее Вуд вернулась с новой ролью, как и Джеймс Марсден, пропустивший прошлый сезон. Обещают новый парк развлечений в стилистике гангстерских 1930-х и «мрачную одиссею о судьбе разумной жизни на Земле».
Подробнее о сериале:
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«Мажор», 4-й сезон
Повзрослевший Игорь Соколовский встречает дочь
Где смотреть: Кинопоиск — с 2 июля
Девять лет прошло с перестрелки, в которой погибла Вика Родионова (Карина Разумовская). Соколовский (Павел Прилучный) ушел из органов и стал бизнес-партнером Аркадия Игнатьева (Игорь Жижикин). В этом статусе он предается разгульной жизни, пока не узнает, что Соня Родионова (Виталия Корниенко) — его дочь. Мажор решает наладить с ней отношения, но этому препятствует прошлое.
Режиссером нового сезона выступил Нурбек Эген («Шерлок в России»), а сценарий писали Сергей Калужанов, ветеран «Мажора», и Олег Маловичко («Нулевой пациент», «Притяжение»). К обширному ансамблю сериала добавилась Любовь Толкалина в роли психоаналитика главного героя.
Подробнее о сериале:
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«Очень странные дела», 2-я часть 4-го сезона
Ударный четырехчасовой финал
Где смотреть: Netflix
В первых семи эпизодах герои выяснили, что в Изнанку ведет не одна дорога — так в мирный Хоукинс проник Векна. Тем временем команду друзей разбросало по всей Америке и даже миру: Джойс (Вайнона Райдер) спасает шерифа Хоппера (Дэвид Харбор) из лагеря на Камчатке, Майка (Финн Вулфхард) и Уилла (Ноа Шнапп) поиски Джейн (Милли Бобби Браун) занесли в Солт-Лейк-Сити, а та по ускоренной программе восстанавливает суперсилы. Воспоминания Одиннадцатой проливают свет на личность Векны, который уже добрался до Нэнси (Наталия Дайер) и остальных.
Братья Даффер обещают в финальных четырех часах (девятая серия идет два с половиной) «всего по чуть-чуть»: сюжетные линии продолжат развиваться параллельно, но заявленный размах блокбастера не помешает насладиться драмой.
«Убийства в одном здании», 2-й сезон
Продолжение детективной комедии, освежившей жанр
Где смотреть: Hulu
В нью-йоркской высотке «Аркония» снова убийство: с окровавленной спицей в руке над телом хозяйки здания Банни Фоглер (Джейн Ходишелл) обнаружена Мэйбл (Селена Гомес). Доказать невиновность ей предстоит вместе с великовозрастными напарниками — актером Чарльзом-Хаденом Сэвиджем (Стив Мартин) и экс-режиссером Оливером Патнэмом (Мартин Шорт), которых тоже подозревают.
Первый сезон «Убийства в одном здании» закончился успешным раскрытием дела, торжественной записью подкаста и, конечно, клиффхэнгером. Во втором Джон Хоффман и Стив Мартин не только повысили ставки, но и пригласили ряд звезд для остроумных камео. Например, Эми Шумер в роли самой себя, которая въезжает в бывшие апартаменты Стинга и предлагает Оливеру сделать мини-сериал по мотивам подкаста о прошлом деле.
«Список смертников», 1-й сезон
Крис Пратт в триллере о морпехе против государства
Где смотреть: Amazon Prime Video
Лейтенант Джеймс Риз (Пратт) — единственный выживший из отряда «морских котиков», угодивших в засаду во время секретной миссии. Дома его ждет еще более трагическая новость: вся его семья погибла. Риз начинает собственное расследование, подозревая, что за этими событиями стоит не внешний враг, а военное руководство.
За многосерийную адаптацию триллера Джека Карра взялся Дэвид ДиДжилио, писавший «Воина» и «Странного ангела», а в режиссерской команде блистает гуру прямолинейного боевика Антуан Фукуа («Бесконечность», «Великий уравнитель»). Компанию Пратту составят Патрик Шварценеггер, Джай Кортни, Райли Кио и Тейлор Китч.
«Бэймакс!», 1-й сезон
Невероятные приключения робота в Сан-Франсокио
Где смотреть: Disney+
Юный гений Хиро сконструировал очаровательного надувного робота Бэймакс, чтобы тот оказывал ему первую помощь во время экстремальных экспериментов и помогал в быту. Однако молодой герой, защищающий мегаполис Сан-Франсокио, не единственный, кто нуждается в таком напарнике. Сольная карьера Бэймакса состоит из борьбы с такими напастями, как растянутая лодыжка, потерявшийся котенок или очередь за кофе.
«Бэймакс!» отпочковался от диснеевского хита «Город героев», вышедшего 8 лет назад. Героическим похождениям Хиро и его команды посвящен отдельный мультсериал, а этот, за авторством Дона Холла («Похождения императора», «Моана»), сфокусировался на размеренной жизни пригорода.
«Нечто»
Курт Рассел в абсолютной классике хоррора
Где смотреть: Кинопоиск
Сотрудники исследовательской станции в Антарктиде сталкиваются с опасным пришельцем, способным принимать облик любой формы жизни. Пилот вертолета Ар Джей Макриди (Рассел) пытается вычислить монстра раньше, чем тот всех перебьет.
Морозный хоррор Джона Карпентера — вторая экранизация повести фантаста Джона В. Кэмпбелла-мл. «Кто идет?». Любовь режиссера к первому фильму (он вышел в 1951-м) не спасла его версию ни от кассового провала, ни от культового статуса. Космический ужас «Нечто» гораздо глубже въелся в сознание зрителей — от простых киноманов до Тарантино, дель Торо и создателя «Секретных материалов» Криса Картера.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе
«Ублюдок!! Темный бог разрушения», 1-й сезон
Мрачное фэнтези о мире на грани коллапса
Где смотреть: Netflix
Четыре Лорда Хаоса хотят призвать Богиню тьмы, и королевство Металликана — последнее препятствие на их пути. Чтобы дать им отпор, первосвященник приказывает расколдовать Дарка Шнайдера — могущественного колдуна, который 15 лет назад хотел захватить мир, но был превращен в обычного юношу. Темный маг не горит желанием убивать бывших соратников, держит зуб на обидчика, но не хочет и пришествия злой богини.
Культовую мангу Кадзуси Хагивары в жанре хеви-метал-фэнтези уже экранизировали 30 лет назад, но в усеченном формате (шесть эпизодов). Студия Liden Films («Токийские мстители») готовит для Netflix все 24.
«Полярный круг», 1-й сезон
Финско-немецкий детектив про маньяка и опасный вирус
Где смотреть: Кинопоиск
Сотрудница финской полиции Нина Каутсало (Иина Куустонен) выслеживает в Лапландии браконьеров, а находит избитую и изнасилованную девушку, которая едва подает признаки жизни. Лиха беда начало: одна тропинка от потерпевшей ведет, вероятно, к серийному убийце, вторая связана с опасным вирусом из Йемена. На помощь Нине из Германии летит вирусолог Томас Лоренц (Максимилиан Брюкнер), который должен разыскать нулевого пациента. Возможно, это и есть маньяк.
Скандинавский нуар, казалось бы, пережил пик популярности, но «Полярный круг» — нечто большее, чем немецкий ангст и финский черный юмор. Это еще и производственная драма с угрозой пандемии, которую мы все испытали на своей шкуре.
«Дороро», 1-й сезон
Увлекательная история об истребителе демонов и мести
Где смотреть: Кинопоиск
Конец XV века, эпоха Сэнгоку. В борьбе за власть японский генерал заключает сделку с дюжиной демонов: в обмен на долгожданный трон он отдает каждому по органу новорожденного сына Хяккимару. Тот однако выживает и намеревается отомстить вероломному предку. Для этого ронину нужно убить 12 демонов и вернуть свое, а поможет ему увязавшийся за ним мальчонка Дороро, именующий себя «величайшим вором в мире».
«Дороро» в 1967-м придумал «бог манги» Осаму Тэдзука, и это вторая экранизация истории. Над новым «Дороро» работали студия Mappa («Зомбиленд. Сага», «Дороро», финал «Атаки титанов» и многое другое) и режиссер Кадзухиро Фурухаси («Бродяга Кэнсин», «Семья шпиона»).
«Урок», 1-й сезон
Конфликт между учителем и ученицей перерастает в политическую дискуссию
Где смотреть: Амедиатека
Амир Халеви (Дорон Бен-Давид из «Фауды») — 43-летний преподаватель обществознания. На одном из уроков он обсуждает с учениками недавний инцидент в бассейне. 17-летняя Лианн (Майя Ландсман) предлагает запретить арабам ходить на плавание, Амир не соглашается, и вскоре в спор выйдет из-под контроля. Учителя и ученицу пригласят на телевидение, чтобы они обсудили насущный вопрос в ток-шоу.
Злободневный и драматичный «Урок» — победитель престижного сериального смотра Canneseries, где также отметили юную актрису Майю Ландсман.
Автор: Алексей Филиппов