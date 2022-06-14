Что смотреть дома: четвертые сезоны «Мажора», «Очень странных дел» и «Мира Дикого Запада»

Нью-Йорк, середина XXI века. Кристина (Эван Рэйчел Вуд) пишет предыстории второстепенных персонажей для видеоигры и отмахивается от предложений соседки Майи (Ариана ДеБос, получившая «Оскар» за «Вестсайдскую историю») установить приложение для свиданий. Мэйв (Тандиве Ньютон) остается вне закона. Бернард (Джеффри Райт) исследует Возвышенность, рай андроидов, а Человек в черном (Эд Харрис) — снова в седле.

Что теперь происходит в «Мире Дикого Запада», чьи события разворачиваются через 7 лет после окончания третьего сезона, пока не понимают даже критики, посмотревшие первый эпизод. Битва за будущее человечества продолжается, ИИ «Ровоам» все еще функционирует, Долорес мертва, но игравшая ее Вуд вернулась с новой ролью, как и Джеймс Марсден, пропустивший прошлый сезон. Обещают новый парк развлечений в стилистике гангстерских 1930-х и «мрачную одиссею о судьбе разумной жизни на Земле».