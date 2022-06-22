Новый сезон «Мажора», «Межсезонье» и «Сага о Винланде»: 21 премьера Кинопоиска в июле

Долгожданное продолжение фантастического сериала Лизы Джой и Джонатана Нолана. Андроиды продолжают бороться с человечеством за пределами тематического вестерн-парка, но куда завернет четвертый сезон, пока неизвестно. Создатели уже пообещали показать новый парк, стилизованный под гангстерскую Америку 1930-х. Главная звезда сериала Эван Рэйчел Вуд сыграет новую героиню (робот Долорес погибла в финале третьего сезона), а к своим привычным ролям вернутся Тандиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис и Аарон Пол. Также в сериале появятся Джеймс Марсден (последний раз мы видели его во втором сезоне) и новички — Ариана ДеБос, Аврора Перрино и Дэниэл У.

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