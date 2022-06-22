Новый сезон «Мажора», «Межсезонье» и «Сага о Винланде»: 21 премьера Кинопоиска в июле

Возвращение Павла Прилучного, история современных Ромео и Джульетты и аниме от создателей «Атаки титанов» — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, которые можно посмотреть в Плюсе.
Даты премьер могут меняться
Главные премьеры
«Мир Дикого Запада», 4-й сезон
Премьера: 30 июня
Долгожданное продолжение фантастического сериала Лизы Джой и Джонатана Нолана. Андроиды продолжают бороться с человечеством за пределами тематического вестерн-парка, но куда завернет четвертый сезон, пока неизвестно. Создатели уже пообещали показать новый парк, стилизованный под гангстерскую Америку 1930-х. Главная звезда сериала Эван Рэйчел Вуд сыграет новую героиню (робот Долорес погибла в финале третьего сезона), а к своим привычным ролям вернутся Тандиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис и Аарон Пол. Также в сериале появятся Джеймс Марсден (последний раз мы видели его во втором сезоне) и новички — Ариана ДеБос, Аврора Перрино и Дэниэл У.
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«Мажор», 4-й сезон
Премьера: 2 июля
Новый сезон хитовой криминальной драмы с Павлом Прилучным. Действие разворачивается спустя 9 лет после событий третьего сезона. Игорь Соколовский остался жив, а его возлюбленная Вика (Карина Разумовская) погибла. После этих событий Мажор уходит из полиции и пытается получить опеку над дочерью Соней (Виталия Корниенко). Режиссером четвертого сезона выступил Нурбек Эген («Алиби»), а сценарий написали Олег Маловичко («Нулевой пациент») и постоянный автор сериала Сергей Калужанов.
«Лакричная пицца»
Премьера: 13 июля
Новый фильм культового американского режиссера Пола Томаса Андерсона («Нефть», «Призрачная нить»). Действие разворачивается в Калифорнии в 1973 году. Бойкий школьник Гэри Валентайн (дебютант Купер Хоффман, сын покойного Филипа Сеймура Хоффмана) знакомится с 25-летней Аланой Кейн (певица Алана Хаим) и решает добиться ее расположения. Герои попадут в самые разные комичные ситуации: будут торговать водяными матрасами, знакомиться с эксцентричными голливудскими звездами и даже участвовать в избирательных кампаниях. Роли второго плана исполнили Брэдли Купер, Шон Пенн, Том Уэйтс, Бенни Сэфди и другие.
Смотрите этот фильм на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе с more.tv
«Межсезонье»
Премьера: июль
Второй фильм Александра Ханта, снявшего ранее яркую криминальную драму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Скромный Даня (Игорь Иванов) живет с чрезмерно заботливой мамой, а бунтарка Саша (Женя Виноградова) ненавидит отчима, который навязывает ей свои порядки. Отправной точкой для сюжета стала трагическая история псковских подростков, которые в 2016 году сбежали из дома, а когда за ними отправилась полиция, обстреляли ее и, согласно официальной версии, покончили с собой.
RRR
Премьера: июль
Индийский блокбастер, который полюбили критики и зрители по всему миру. Действие разворачивается в Индии в первой половине ХХ века, когда страна была британской колонией. Полицейский Аллури Ситарама Раджу (Рам Чаран Теджа) и вождь племени гондов Комарам Бхим (НТР-мл.) объединяют свои усилия, чтобы вступить в борьбу против губернатора Скотта (Рэй Стивенсон) и начать революцию.
Фильм RRR будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в озвучке студии «Кубик в кубе»
Новинки
«Святым тут не место»
Премьера: 1 июля
Мрачный боевик по сценарию Пола Шредера («Таксист»). Немногословный киллер Иезуит (Хосе Мария Яспик) вышел из тюрьмы, но, пока он мотал срок, неизвестный убил его жену и похитил сына. Герой отправляется мстить и возвращать ребенка. В фильме также снялись Пас Вега, Шаннин Соссамон, Рон Перлман и Тим Рот.
«Флешбэк»
Премьера: 5 июля
Лиам Нисон в роли наемного убийцы Алекса Льюиса, который страдает болезнью Альцгеймера. Он хочет уйти на спокойную пенсию, но заказчик заставляет его взяться за сомнительное дело, для которого надо убить девочку-подростка. Льюис отказывается это делать и вступает в противостояние с криминальными боссами, а еще его начинают преследовать агенты ФБР. Кроме Нисона, в фильме сыграли Гай Пирс и Моника Беллуччи, а снял его Мартин Кэмпбелл, режиссер «Казино Рояль».
«Вечеринка на вылет»
Премьера: 6 июля
Архитектор Жанна (Алис Поль) отвечает за реставрацию поместья семьи Джагер, владеющей компанией по продаже настольных игр. Но очередная вечеринка заканчивается убийством, и под подозрением оказываются все, кто находится в особняке. Жанне придется вычислить убийцу, если она хочет дожить до утра. Сценарий детектива написала Эльза Марпо («Кандис Ренуар»).
«Своя война. Шторм в пустыне»
Премьера: 14 июля
Актер Алексей Чадов дебютирует как сценарист и режиссер. В собственном фильме он играет главного героя, ветерана Ивана, который решает под видом журналиста отправиться в Сирию, чтобы вызволить из плена своего бывшего командира Седого (Виталий Кищенко). В фильме также сыграли Кристина Асмус, Виктор Сухоруков и Никита Кологривый.
Фильмы и сериалы
«Полярный круг», два сезона
Премьера: 1 июля
Финский криминальный сериал. Действие разворачивается в приграничном поселке, где находят изнасилованную женщину в коме. Сотрудница полиции Нина Каутсало (Иина Куустонен) понимает, что это дело рук маньяка, который преследует секс-работниц. Но и это еще не все: в теле женщины находят малоизученный вирус. Нина вместе с немецким специалистом Томасом Лоренцом (Максимилиан Брюкнер) начинает расследовать это запутанное дело.
Сериал «Полярный круг» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс: первый сезон появится на сервисе 1 июля, второй — 1 августа.
«Семейство Белье»
Премьера: 12 июля
16-летняя Паула (Луан Эмера) — единственная слышащая девушка в собственной семье, поэтому она выступает переводчиком для глухонемых родителей и брата. Но школьный учитель музыки открывает у нее певческий талант. Паула решает участвовать в вокальному конкурсе, это ломает сложившиеся отношения внутри семейства Белье. Успешная французская драмеди получила шесть номинаций на премию «Сезар». А американская режиссерка Шан Хейдер сняла вольный ремейк под названием «CODA: Ребенок глухих родителей», который стал триумфатором «Оскара» в 2022 году.
«Дневник воспоминаний»
Премьера: 16 июля
Корейская мелодрама о романе двух противоположностей. Поп-звезда Чон У-джин (Ли Сон-ель) помнит всех своих фанатов и каждое событие собственной жизни. Однажды он знакомится с удивительной девушкой Хэ-су (Пэ Ю-бин), которая по иронии судьбы способна помнить лишь то, что происходило с ней в последний месяц жизни. Их отношения начинаются с любопытства, но вскоре оказываются куда глубже, чем они этого ожидали.
«Цивилизация»
Премьера: 19 июля
Фантастическая антология о мрачном апокалиптическом мире. Сборщики трупов путешествуют по разрушенному мегаполису, мертвецы восстают из могил, а в новенькой многоэтажке рядом с единственными жильцами поселяется таинственный незнакомец, и все эти истории оказываются связаны вместе. Дебютный фильм клипмейкера Чино Мойя, который снимал музыкальное видео для St. Vincent, Hurts, Years & Years.
«Старый Генри»
Премьера: 21 июля
Брутальный неовестерн, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2021 году. Тяжело раненный Карри (Скотт Хэйз) с полной сумкой денег оказывается рядом с фермой молчаливого Генри (Тим Блейк Нельсон) и его сына Уайатта (Гэвин Льюис). По следам Карри идет отряд вооруженных людей. По их словам, они служат закону, а беглец — опасный преступник. А сам он утверждает обратное. Все действующие лица что-то скрывают, и даже у вроде безобидного Генри есть второе дно.
«Семейный бизнес»
Премьера: 25 июля
Смертельно больная глава преступного семейства Ида Уокер (Мелисса Лео) сидит в тюрьме, поэтому ее сыновья Уайатт (Джош Хартнетт) и Даллас (Фрэнк Грилло) решают вызволить мать. Их попытки провернуть дерзкое ограбление, которое позволит Иде выйти на свободу, приводит к еще большему всплеску насилия. Премьера криминального боевика состоялась на кинофестивале в Локарно в 2021 году.
Аниме
«Дороро»
Премьера: 1 июля
Когда-то лорд Даиго заключил сделку с демонами: они сделали его страну процветающей, а взамен забрали органы и части тела его новорожденного сына. Мальчик Хяккимару выживает и вырастает в юношу без слуха, зрения и других органов чувств. Зато он мастерски убивает демонов и таким образом возвращает себе утерянные части тела. В путешествии его сопровождает речной монстр Дороро. Аниме-сериал снял Кадзухиро Фурухаси («Бродяга Кэнсин»), а одним из сценаристов выступила Ясуко Кобаяси («Атака титанов»).
«Сага о Винланде»
Премьера: 7 июля
Историческое аниме по мотивам одноименной манги. Действие разворачивается во времена викингов. Сын покойного воина Торфинн жаждет отомстить убийце отца и становится наемником. Сценарий «Саги о Винланде» написали Хироси Сэко («Атака титанов») и Макото Юкимура («Странники»).
Для всей семьи
«Мадагаскар: Маленькие и дикие»
Премьера: 1 июля
Приквел хитовой анимационной франшизы «Мадагаскар». Действие происходит еще до событий первого фильма. Юные герои — лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и бегемотиха Глория — живут в зоопарке в Нью-Йорке и мечтают о большом мире за его пределами.
«Академия героев»
Премьера: 1 июля
Детский мультсериал про вундеркиндов, которые учатся в Академии героев. Люсита Скай умеет летать, Эй Джей Гаджетс придумывает новые технические устройства, Сара Снап может телепортироваться, а комичный Бенни Бабблз создает пузыри. Эксцентричный мистер Спаркс обучает юных супергероев использовать свои способности и работать в команде.
«Larva: Личинки»
Премьера: 1 июля
Корейский мультсериал c двумя экстравагантными героями — это личинки слизней, живущие в канализации. Добряк Желтый и довольно вспыльчивый Красный постоянно встречают других животных и насекомых, взаимодействуют с людьми и не говорят ни единого слова. На родине и в ряде других стран (Франция, Тайвань, Германия и другие) мультсериал стал очень популярен, а по его мотивам выпускают мягкие игрушки.
«Парящий тигр»
Премьера: июль
Экранизация одноименного бестселлера Кейт ДиКамилло. Действие фильма происходит во Флориде. 12-летний Роб Хортон (Кристиан Конвери) случайно находит в лесу клетку с бенгальским тигром. Мальчик освобождает животное и решает отправиться с ним в путешествие. Это поможет тигру обрести новый дом, а Робу — справиться со смертью мамы.
Автор: Марат Шабаев