Почему сиквел «Доктора Стрэнджа» не удался

Разбираемся, как вроде бы беспроигрышная формула «киновселенная Marvel плюс великий режиссер плюс любимый персонаж плюс харизматичный актер плюс фан-сервис» дала сбой.

Павел Пугачев Кинокритик, редактор сайта журнала «Сеанс»

На первый взгляд, у «Мультивселенной безумия» все хорошо: сборы под миллиард (и это без рынка Китая, власти которого запретили прокат фильма), неплохая зрительская оценка (7,2 из 10 на IMDb) и положительные рецензии. Но если повнимательнее присмотреться к прессе, то, по статистике агрегатора Rotten Tomatoes, показатели хуже были только у «Невероятного Халка», вторых частей «Тора» и «Железного человека», а также у общепризнанно провальных «Вечных». Даже если прочитать положительные отклики — как критиков, так и простых зрителей, — то заметно, что похвала фильма в лучшем случае сдержанная, сводящаяся к «есть пара эффектных сцен» и «ну, могло быть и хуже».

Разумеется, не стоит во всем соглашаться с профильной прессой, а уж тем более с метрикой онлайн-агрегаторов. Но это довольно амбивалентная реакция на продолжение одного из всеми любимых фильмов киновселенной Marvel, практически любым закоулком которой принято безоговорочно восхищаться. Что-то в этом отлаженном конвейере по производству сверхуспешных лент определенно сломалось.

Что пошло не так?

Патрик Стюарт

«Мультивселенная безумия» практически с самого начала была довольно проблемным проектом. Режиссером должен был стать постановщик первой части Скотт Дерриксон, подписавший контракт на сиквел в 2018-м, но расторгший его за несколько месяцев до начала съемок, сославшись на «творческие разногласия». В спешном порядке студия пригласила Сэма Рэйми, но радоваться было рано. Посреди съемок грянул COVID-19, продакшен был приостановлен, даты выхода переносились неоднократно.

За несколько месяцев до кинотеатральной премьеры «Доктора» в прокате прогремел «Человек-паук: Нет пути домой», доказавший, что многим зрителям для восторга достаточно лишь фан-сервиса. Проблема в том, что его хватает лишь на один раз. Чем можно удивить зрителя, только что видевшего аж трех Человеков-пауков в одном кадре и десяток злодеев из предыдущих итераций франшизы? Тут бессилен даже сценарист Майкл Уолдрон, успешно жонглировавший аллюзиями и цитатами в «Рике и Морти» и работавший над «Локи», не спасет и пара совершенно неожиданных появлений альтернативных версий давно знакомых героев. Возможно, желание усилить вау-эффект (и избежать всевозможных спойлеров и сливов с площадки) привело к тотальным пересъемкам картины в последний момент, из-за чего она трещит по швам буквально на глазах.

Напрячься стоило уже на этапе «Скотт Дерриксон покинул проект». Но новость про Рэйми многих ввела в состояние эйфории. Оправданно ли? Автор трех фильмов о Человеке-пауке (пожалуй, единственных, имя постановщика которых запомнил массовый зритель) оказался в роли режиссера на замену, что довольно унизительно для столь яркого постановщика.

За что мы любим Сэма Рэйми?

«Человек-паук 2»

В историю кино он навсегда войдет двумя трилогиями — «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук». «Мертвецы» были сняты безумными киноманьяками, дорвавшимися до небольших, но достаточных для жанра бюджетов, которых хватило на пару цистерн бутафорской крови и вагончик материалов для пластического грима. Изобретательные комедийные хорроры цепляли этой своей рукодельностью. И даже на студийных рельсах «Человеков-пауков» этот самопальный драйв еще сохранялся.

Ключевая особенность первых двух фильмов о Человеке-пауке была в том, что каждая сцена выглядела как шоустоппер. Даже рядовые диалоговые эпизоды обретали черты то триллера, то комедии положений, а долгожданный поцелуй Питера Паркера и Мэри Джейн обрывался влетающей в витрину кафе машиной. Так, наверное, не стоит делать фильмы с драматической сюжетной линией; даже в мюзиклах, откуда и пришло понятие шоустоппера, есть сцены, на которых можно перевести дух и поближе познакомиться с героями. Это наглядно доказал последний фильм, разваливающийся там, где характерам пора бы уже дать развитие, но как аттракцион трилогия впечатляет и по сей день.

Но супергероика за минувшие годы изменилась радикальным образом. Из бездумных фильмов-аттракционов жанр (или, по крайней мере, взгляд на него как у зрителей, так и у авторов) эволюционировал до неузнаваемости. Сегодня «Человеков-пауков» Рэйми трудно представить на больших экранах: эти эскапистские фильмы едва ли возможны в век повышенной социальной ответственности и поставленных ребром этических вопросов. Сегодняшние критики не оставили бы от них и камня на камне.

А за что мы любим первого «Доктора Стрэнджа»? Фильм Скотта Дерриксона — образцовая история становления героя. В отличие от большей части лент MCU, его можно смотреть безо всякой предварительной подготовки. На сюжетный каркас американизированного кунг-фу-боевика о строптивом англосаксе, набирающемся мудрости у восточных мудрецов, нанизывались элементы фэнтези, ромкома и сюрреалистической фантастики с щепоткой психоделики. Все это держалось на плаву за счет крепкой арки главного героя — хирурга, который в результате автокатастрофы потерял свои профессиональные навыки, но благодаря эзотерическим практикам восстановил их и обрел совершенно новые способности (а заодно и снизошел до общения с равными ему людьми). Подобный путь из высокоэффективного социопата в человека герои Бенедикта Камбербэтча проделывали в кино не раз.

Что из всего этого есть в «Мультивселенной безумия»? Только Камбербэтч да жанровая смесь, превратившаяся здесь в кашу с комочками.

Чем плоха «Мультивселенная безумия»?

Элизабет Олсен

Попробуйте без запинки пересказать сюжет фильма. После (или все-таки до?) событий в «Нет пути домой» Стрэндж (Камбербэтч) латает дыры в мультивселенных вместе с приснившейся ему девчонкой Америкой Чавес (Сочил Гомес), которая обладает схожими с Вандой Максимофф (Элизабет Олсен) способностями. В это время Ванда сходит с ума из-за того, что в одной из мультивселенных у нее есть совсем другая жизнь. Что? Кто все эти люди? В чем разница между мультивселенными, параллельными мирами и просто галлюцинациями? С чего вдруг злодейка из «Эры Альтрона», она же героиня второго плана «Гражданской войны» и последних «Мстителей», вдруг сбрендила и решила уничтожить весь мир? Эзотерическое кунг-фу было все-таки попроще.

Шутки шутками, но если вы вдруг еще не смотрели «Ванду/Вижна» (или хотя бы не читали подробных рекапов сезона), то соваться в «Мультивселенную безумия» довольно бессмысленно. Трагическая история Ванды Максимофф и ее злой натуры, Алой Ведьмы — та самая основа, на которой худо-бедно держится фильм. Без знания ее истоков в мультивселенную не пропустят.

Картину анонсировали как «первый фильм ужасов в киновселенной Marvel», что отчасти правда. Тут есть ряд здорово поставленных хоррор-эпизодов, расширяющих границы допустимого возрастного рейтинга PG-13. Кровь, бэд-трипы, изобретательные убийства, зловещие мертвецы — в формате пересказа и нарезок фрагментов может показаться, что это фильм мечты. Но вот беда, этих радостей жизни суммарно минут двадцать от общего хронометража. Все остальное снято как рядовой эпизод киносериала с однотипными восьмерками на крупняках, плоскими цифровыми задниками, плохой компьютерной графикой и болезненными швами от многократных пересъемок. Фильм попросту дурно смонтирован: самые дотошные зрители невооруженным взглядом найдут десятки ляпов и монтажных ошибок даже в элементарных диалоговых сценах.

Кроме того, чтобы оправдать такую жанровую перемену, нужна сюжетная канва, способная удержать на себе весь фильм, а не только отдельные эпизоды. Ситкомовский подход марвеловских сценаристов, переписывающих текст и на площадке, и во время постпродакшена, дал сбой именно здесь, когда потребовалось что-то кроме фан-сервиса, скрепленного юмористическими репризами и парой экшен-сцен. Что касается собственно фан-сервиса, то появления нескольких засекреченных персонажей работают лишь на вау-эффект, но нисколько не двигают историю. Вместо этих сцен-мемов в духе Джеймса Ганна лучше было бы сосредоточиться на линии Ванды или Америки, выступающей здесь лишь в качестве забавного, но совершенно бесполезного сайдкика. А обещанные мультивселенные не радуют разнообразием. Впрочем, насчет последнего у авторов припасена пара умеренно остроумных шуток в духе «здесь разница только в светофорах».

А что Рэйми?

Брюс Кэмпбелл

Формула «яркий автор весело чудит на студийном конвейере» рано или поздно должна была привести к подобной химической реакции. В отличие от «молодых и подающих надежды» режиссеров типа Тайки Вайтити, Райана Куглера или того же Скотта Дерриксона, для которых подобные крупномасштабные проекты становятся карьерными трамплинами, полем для экспериментов и возможностью воплотить свои визионерские задумки, Рэйми — уже давно сформировавшийся автор, для которого вся эта 200-миллионная машинерия — лишь повторение давно пройденного. Ему не пристало подстраиваться под корпоративную машину, состоящую из гиков с горящими глазами, сутками напролет мониторящих социальные сети и фанатские форумы. Его лучшие фильмы не про сиюминутные мемы, а про вечное: любовь, дружбу, горечь потери, радость от работы бензопилой.

Пожалуй, свое личное отношение к этому фильму-гомункулу Рэйми наиболее полно выразил во второй сцене после титров словами, которые произносит его любимый артист и старейший друг Брюс Кэмпбелл (снова обойдемся без спойлеров). Судя по тому, что даже столь яркому автору, собаку съевшему на подобных фильмах, не удалось вдохнуть жизнь в задыхающуюся MCU, искать новых режиссеров Кевину Файги придется в мультивселенных.