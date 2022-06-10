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Получится ли у женщины тренировать мужскую команду? Нет, если все будет, как в сериале «Домашнее поле»

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К сожалению, сюжет, в котором девушкам надо что-то доказывать, все еще работает и в кино, и в жизни. В сериале more.tv продюсеров Ильи Стюарта и Мурада Османна и режиссера Феликса Умарова героиня вынуждена убеждать остальных, что она вправе руководить мужской командой. Насколько реалистично эта история показывает женщин в российском футболе? Мы спросили у журналистки, которая много лет рассказывает о российском футболе.

Мария Командная

Телеведущая и спортивная журналистка

«Ты вообще понимаешь, что ты сделал? Ты назначил женщину главным тренером мужской футбольной команды! Тебя сожрут заживо!» — это Фил Никитин (Иван Янковский), играющий тренер провинциального клуба «Красные ястребы», орет на гендиректора. Гендиректор (Максим Матвеев), кажется, не понимает, что натворил, но ничего, скоро поймет.

«Домашнее поле» — первый сериальный опыт студии Hype Film, которая привыкла показывать свою продукцию не на платформах и телеканалах, а на российских и международных фестивалях («Уроки фарси» и все три каннских фильма Серебренникова). Ее проект о женщине-тренере мужской команды — адаптация норвежского оригинала «На своем поле», причем некоторые сцены режиссер Феликс Умаров воспроизвел точь-в-точь. Но если норвежский сериал смотрится правдоподобно, то ремейк вышел слишком глянцевым: поверить в то, что все это могло случиться в каком-то провинциальном российском городе, решительно нельзя.

Светлана Устинова и Иван Янковский

В реальности трудно представить, чтобы в российской Премьер-лиге женщина стала главным тренером мужской команды, но это не значит, что в мужском футболе совсем нет женщин. Они либо работают в тренерском штабе (например, физподготовкой петербургского «Зенита» занимается Мария Бурова), либо занимают должность в руководстве (директором «Челси» 9 лет была Марина Грановская, которую в прессе называли правой рукой Абрамовича). Ну а о Зареме Салиховой слышал каждый российский болельщик: благодаря своим острым комментариям жена владельца «Спартака» Леонида Федуна стала одной из самых обсуждаемых фигур в нашем футболе. Главная героиня «Домашнего поля» Елена Волкова (Светлана Устинова) ни на кого из них не похожа ни по поведению, ни по характеру, ни по роли в команде. Зато похоже отношение к ней со стороны мужчин в футболе. В начале сериала идет прямой эфир спортивной передачи. За столом сидят легенда «Спартака» Андрей Тихонов и футбольные комментаторы Александр Шмурнов и Дмитрий Шнякин, обсуждают матч Россия — Хорватия, сыгранный на бог знает каком турнире. Фамилии игроков выдуманные, комментарии будто по делу — на самом деле, ни о чем. И вот в кадре появляется красивая девушка с короткой стрижкой — это тренер женской команды Волкова, которая начинает сочно разносить проигравших, то есть наших футболистов. Коллеги ухмыляются, не воспринимая ее слова всерьез, и, когда я вижу эту ухмылку, мне хочется громко крикнуть: тысячу раз «да»! Этот снисходительный взгляд, этот пренебрежительный тон — всё как в жизни. Несмотря на то, что в реальности и Шнякин, и Шмурнов, и Тихонов всегда уважительно относились к своим коллегам-девушкам, я прекрасно узнаю эту мизансцену: в начале карьеры меня тоже воспринимали снисходительно. Футболисты просто не понимали, почему с микрофоном и камерой пришла я, а не какой-то парень. С годами снисхождение улетучилось: чем больше ты работаешь, тем больше тебя узнают. Тебе начинают доверять как профессионалу.

В сериале иллюстрацией мужского шовинизма становится скетч, который Елена Волкова рисует в своем блокноте во время телеэфира: два веселых пениса перебрасываются мячиком. Но гендиректор «Красных ястребов» видит не рисунок, а то, как она мощно выступает, и приглашает Волкову поработать. И с этого момента рассыпаются мотивы героини, а сериал начинает утопать в клише.

Волкова с легкостью готова бросить собственный клуб «Сокол», которому, между прочим, предстоит играть в финале Лиги чемпионов. Да, среди тренеров российских женских команд нет суперзвезд, но я ни за что не поверю, что кто-нибудь из них откажется от игры в финале женской лиги, ведь это означает, что ты входишь в число лучших команд мира. Тут другие ставки: если в нашей стране женский футбол воспринимается некоторыми (в основном мужчинами) как что-то маргинальное, то во Франции, Англии, Германии, Норвегии и других европейских странах работать главным тренером очень престижно. Там женские клубы возникают на базе мужских: «Барселона», «Лион», «Челси», «Арсенал» — их женские клубы сейчас сильнейшие в мире. Если бы этот вымышленный русский «Сокол» мог соревноваться с ними, то тренер Волкова была бы звездой.

Светлана Устинова

Еще один спорный момент в начале — то, что тренер приходит на встречу с гендиректором, написав за ночь стратегию развития клуба на год вперед. На такое даже Юргену Клоппу понадобится больше времени. Чтобы показать, как хорошо Волкова шарит в футболе, авторы сериала также демонстрируют нам ее познания в футбольной истории, хотя это можно было бы продемонстрировать поизящнее. Здесь «Домашнее поле» проигрывает в тонкости «Теду Лассо» — другому футбольному сериалу, который использует фигуру чужака, чтобы показать проблемы профессионального спорта взглядом как бы со стороны. Эппловский хит также не стремится к документальной точности, зато он актуальный: его второй сезон посвящен проблемам ментального здоровья в спорте. Когда смотришь «Домашнее поле», кажется, что авторы могли сказать что-то действительно важное и даже набрали для этого в рот воздуха, но вместо этого выдали набор штампов.

Вот еще пример: известно, что разница в зарплатах в мужском и женском спорте колоссальная. Футболистки сборной США, самой титулованной команды в мире, несколько лет назад из-за этого судились со своей федерацией. Они требовали, чтобы их зарплаты уравняли с зарплатами, которые получали в той же федерации футболисты-мужчины. На тот момент они выиграли последний чемпионат мира (через пару месяцев победили в еще одном), а их коллеги-мужчины на мировой чемпионат годом ранее даже не отобрались и все равно получали больше! Да, мужской футбол считается привлекательнее женского и для зрителей, и для рекламодателей, но покажите мне хоть одну спортсменку, которую устраивает такая колоссальная разница в зарплатах.

А вот Елену Волкову gender pay gap, видимо, не беспокоит, она сама предлагает гендиректору назначить ей зарплату в три раза меньше, чем тренеру-мужчине, а на освободившиеся средства купить «нормального вингера». Благородно? Безусловно. Справедливо? Вообще нет! Ведь Волковой предлагают тренировать клуб именно потому, что не могут найти мужчину с похожими компетенциями, опытом и пониманием игры. Нехватка тренерских кадров вообще частая история для клубов, играющих в Премьер-лиге, особенно небольших. Если московские команды или петербургский «Зенит» могут позволить себе дорогостоящего иностранца, то в регионах другие бюджеты, там многие тренеры кочуют из одного клуба-середняка в другой.

Светлана Устинова

Сложные отношения с болельщиками Волковой — еще одна недокрученная тема. Новоназначенная тренер приходит в фанатский бар чуть ли не на стрелку — доказать, что ей небезразлично будущее команды. Болельщики предъявляют ей за то, что она мало делает для команды, недостаточно переживает, но руководительница «Ястребов» просто на них орет, и это их убеждает. В это не поверят те, кто помнит о затяжном конфликте президента «Локомотива» Ольги Смородской с фанатами клуба. Из-за ее решений болельщики начали активно против нее выступать: писали открытые письма и устраивали акции, пытаясь добиться ее отставки. Упомянутую выше Салихову фанаты «Спартака» обвиняют в излишней эмоциональности, в том, что она выносит сор из избы и ссорится с работниками клуба. Мы знаем, что женщине в российском футболе нужны годы работы и стабильные результаты, чтобы пользоваться поддержкой клубного комьюнити.

Сюжет о женщине-начальнице в мире членов и мячиков словно создан, чтобы разрушать стереотипы, но создатели «Домашнего поля» их только укрепляют. Вот девушка Юля подходит в ночном клубе к дочери главной героини и начинает восхищаться ее мамой, мол, вот же она, настоящая селф-мейд, пример для всех девушек в городе! Уже в следующей сцене девушка подкатывает к футболистам «Ястребов». Эта Юля — будто собирательный образ всех девушек, заинтересовавшихся футболом. Добавьте сюда накачанные губы — получится каноническая жена футболиста! В реальности есть множество девушек (и жен футболистов в том числе), которые получают MBA на факультетах спортивного управления, строят бизнес, занимаются благотворительностью.

Из-за всего этого получается, что «Домашнее поле» не сериал о том, как сильная женщина добивается своего и строит карьеру в мужском спорте. Это просто красивая история о красивой женщине, у которой папа был футбольным тренером.

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