Кинопоиск

Станислав Зельвенский вспоминает Трентиньяна, актера и гонщика

Жан-Луи Трентиньян, скончавшийся в пятницу в возрасте 91 года, был одним из самых узнаваемых лиц французского кинематографа 1960–70-х; из того же стремительно редеющего пантеона великолепных мужчин недавно ушли Бельмондо и Мишель Пикколи.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Трентиньян прославился в 1956 году, сыграв самого удачливого из поклонников Брижит Бардо в популярной нелепице «И Бог создал женщину» (в реальной жизни ему тоже повезло). Вскоре его призвали в армию, где он едва избежал отправки в бунтующий Алжир, делу которого сочувствовал. Подлинной международной суперзвездой Трентиньян стал уже в середине 1960-х, сыграв меланхоличного автогонщика в романтическом блокбастере Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Гонки тоже были внеэкранной, причем потомственной, страстью актера, в конце 1970-х он даже занимался ими профессионально.

«Мужчина и женщина»

В соответствии со своей классически привлекательной, но слегка стертой внешностью и темпераментом интроверта, Трентиньян начал с ролей очарованных простаков, но, взрослея, быстро стал глубже, сложнее, разностороннее. Со своей невозмутимостью и манерой говорить чуть свысока он обжился в том числе в амплуа интеллигентного мерзавца. Застенчивость в его внимательных глазах легко сменялась иронией, та — угрозой.

Трентиньян снимался много, в Италии почти так же часто, как во Франции (и лишь однажды — в голливудском фильме, в триллере «Под огнем» в небольшой роли французского шпиона). Левак, в юности даже коммунист, он сыграл в важнейшних политических картинах конца 1960-х: решительный магистрат в «Дзете» Коста-Гавраса, конформист в одноименном шедевре Бертолуччи (у которого откажется сняться в «Последнем танго в Париже»). Появлялся и в джалло («Смерть, снесшая яйцо» Квести), и в спагетти-вестернах («Великое молчание» Корбуччи), и в философско-эротических фантазиях Алена Роб-Грийе, и в крепком поточном кино Клода Шаброля, Мишеля Девиля, Жака Дере — в триллерах, комедиях, романтических и военных драмах. Трентиньян не слишком ладил с новой волной, но снялся в одном из самых эмблематичных ее фильмов — многословной «басне с моралью» Эрика Ромера «Ночь у Мод». Позднее — в последней работе Франсуа Трюффо «Скорей бы воскресенье».

В пожилом возрасте он работал в кино уже гораздо реже, предпочитая театр. В 1990-е было, впрочем, несколько интересных ролей у Жака Одиара, Патриса Шеро, Энки Билаля, а главный трентиньяновский выход десятилетия случился в роли судьи-пенсионера в «Три цвета: красный» Кшиштофа Кесьлёвского.

«Три цвета: Красный»

Он был трижды женат: в молодости коротко на актрисе Стефан Одран, в зрелости — на постановщице Надин Маркан (она более известна под его фамилией), последние двадцать лет — на автогонщице Марианн Хопфнер. Его сын Венсан занимается — без особого успеха — кино, а обе дочери трагически погибли: одна в младенчестве, другая, прекрасная актриса Мари Трентиньян — в 2003 году от рук своего бойфренда, солиста Noir Desir Бертрана Канта (история, потрясшая Францию).

В 2012 году Трентиньян после десятилетней паузы вышел на поклоны в «Любви» Михаэля Ханеке, скорбной драме о паре стариков. Фильм получил все мыслимые призы, включая золото Канн и «Оскар», и зафиксировал в частности статус француза: не просто популярный актер на пенсии, а титан европейского кино.

Впереди оставался лишь не очень удачный «Хеппи-энд» того же Ханеке и «Лучшие годы жизни» Лелюша — ностальгическое возвращение к персонажам из «Мужчины и женщины» и, как бы там ни было, идеальный последний фильм.

Фото: Daniel SIMON / Gamma-Rapho / Getty Images

Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Хватайте вкусняшки! Непоседливый кролик и его городские проделки теперь в подписке
В главных ролях:Джеймс Корден, Роуз Бирн, Донал Глисон
Режиссер:Уилл Глак
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Лучшие годы жизни» Лелуша: Мужчина и женщина 50 лет спустя

«Лучшие годы жизни» Лелуша: Мужчина и женщина 50 лет спустя

19 мая 2019
Жан-Поль Бельмондо: священное чудовище французского кино

Жан-Поль Бельмондо: священное чудовище французского кино

7 сентября 2021
Отметили: 12 фильмов о том, что только ни случается на праздники

Отметили: 12 фильмов о том, что только ни случается на праздники

25 декабря 2018
Гид по фильмам Михаэля Ханеке, главного экстремиста мирового кино
Как это смотреть

Гид по фильмам Михаэля Ханеке, главного экстремиста мирового кино

23 марта 2017

Главное сегодня

Станислав Зельвенский вспоминает Трентиньяна, актера и гонщика

Вчера
Станислав Зельвенский вспоминает Трентиньяна, актера и гонщика
Где кинематографисты из Голливуда снимают чаще всего? Выбрали 12 локаций — в Нью-Йорке, Москве и Будапеште

Где кинематографисты из Голливуда снимают чаще всего? Выбрали 12 локаций — в Нью-Йорке, Москве и Будапеште

Вчера1
Экранизации антиутопий, журналистских расследований о мафиози и шоу о моде: что посмотреть из итальянских сериалов
Смотрите на Кинопоиске

Экранизации антиутопий, журналистских расследований о мафиози и шоу о моде: что посмотреть из итальянских сериалов

Вчера2
Как «В джазе только девушки» умудряется до сих пор быть смешным и актуальным
Крупным планом

ПодкастКак «В джазе только девушки» умудряется до сих пор быть смешным и актуальным

Вчера1
Beat Film Festival 2022: выбор Зельвенского. Андреа Арнольд о корове, Кубрик о Кубрике и «Джейн глазами Шарлотты»
Фестивали

Beat Film Festival 2022: выбор Зельвенского. Андреа Арнольд о корове, Кубрик о Кубрике и «Джейн глазами Шарлотты»

19 июня2
Beat Film Festival 2022: выбор Пугачева. «История кино» и история мини-юбки, «Детки» 30 лет спустя, Венеция ночью
Фестивали

Beat Film Festival 2022: выбор Пугачева. «История кино» и история мини-юбки, «Детки» 30 лет спустя, Венеция ночью

19 июня1
Beat Film Festival 2022: выбор Дениса Бояринова. Все о XXXTENTACION, итало-диско и Dinosaur Jr.
Фестивали

Beat Film Festival 2022: выбор Дениса Бояринова. Все о XXXTENTACION, итало-диско и Dinosaur Jr.

19 июня0
Комментарии
Кинопоиск не хочет становиться площадкой для противостояний, поэтому комментарии к большинству материалов остаются закрытыми. Просим вас отнестись к этому с пониманием.