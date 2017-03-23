Станислав Зельвенский вспоминает Трентиньяна, актера и гонщика

Жан-Луи Трентиньян, скончавшийся в пятницу в возрасте 91 года, был одним из самых узнаваемых лиц французского кинематографа 1960–70-х; из того же стремительно редеющего пантеона великолепных мужчин недавно ушли Бельмондо и Мишель Пикколи.



Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Трентиньян прославился в 1956 году, сыграв самого удачливого из поклонников Брижит Бардо в популярной нелепице «И Бог создал женщину» (в реальной жизни ему тоже повезло). Вскоре его призвали в армию, где он едва избежал отправки в бунтующий Алжир, делу которого сочувствовал. Подлинной международной суперзвездой Трентиньян стал уже в середине 1960-х, сыграв меланхоличного автогонщика в романтическом блокбастере Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Гонки тоже были внеэкранной, причем потомственной, страстью актера, в конце 1970-х он даже занимался ими профессионально.

«Мужчина и женщина»

В соответствии со своей классически привлекательной, но слегка стертой внешностью и темпераментом интроверта, Трентиньян начал с ролей очарованных простаков, но, взрослея, быстро стал глубже, сложнее, разностороннее. Со своей невозмутимостью и манерой говорить чуть свысока он обжился в том числе в амплуа интеллигентного мерзавца. Застенчивость в его внимательных глазах легко сменялась иронией, та — угрозой.

Трентиньян снимался много, в Италии почти так же часто, как во Франции (и лишь однажды — в голливудском фильме, в триллере «Под огнем» в небольшой роли французского шпиона). Левак, в юности даже коммунист, он сыграл в важнейшних политических картинах конца 1960-х: решительный магистрат в «Дзете» Коста-Гавраса, конформист в одноименном шедевре Бертолуччи (у которого откажется сняться в «Последнем танго в Париже»). Появлялся и в джалло («Смерть, снесшая яйцо» Квести), и в спагетти-вестернах («Великое молчание» Корбуччи), и в философско-эротических фантазиях Алена Роб-Грийе, и в крепком поточном кино Клода Шаброля, Мишеля Девиля, Жака Дере — в триллерах, комедиях, романтических и военных драмах. Трентиньян не слишком ладил с новой волной, но снялся в одном из самых эмблематичных ее фильмов — многословной «басне с моралью» Эрика Ромера «Ночь у Мод». Позднее — в последней работе Франсуа Трюффо «Скорей бы воскресенье».

В пожилом возрасте он работал в кино уже гораздо реже, предпочитая театр. В 1990-е было, впрочем, несколько интересных ролей у Жака Одиара, Патриса Шеро, Энки Билаля, а главный трентиньяновский выход десятилетия случился в роли судьи-пенсионера в «Три цвета: красный» Кшиштофа Кесьлёвского.

«Три цвета: Красный»

Он был трижды женат: в молодости коротко на актрисе Стефан Одран, в зрелости — на постановщице Надин Маркан (она более известна под его фамилией), последние двадцать лет — на автогонщице Марианн Хопфнер. Его сын Венсан занимается — без особого успеха — кино, а обе дочери трагически погибли: одна в младенчестве, другая, прекрасная актриса Мари Трентиньян — в 2003 году от рук своего бойфренда, солиста Noir Desir Бертрана Канта (история, потрясшая Францию).

В 2012 году Трентиньян после десятилетней паузы вышел на поклоны в «Любви» Михаэля Ханеке, скорбной драме о паре стариков. Фильм получил все мыслимые призы, включая золото Канн и «Оскар», и зафиксировал в частности статус француза: не просто популярный актер на пенсии, а титан европейского кино.

Впереди оставался лишь не очень удачный «Хеппи-энд» того же Ханеке и «Лучшие годы жизни» Лелюша — ностальгическое возвращение к персонажам из «Мужчины и женщины» и, как бы там ни было, идеальный последний фильм.

Фото: Daniel SIMON / Gamma-Rapho / Getty Images